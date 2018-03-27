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Вода как важнейший природный ресурс: проблемы ее качества и перспективы

14:1027.03.2018
(обновлено: 14:20 27.03.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСтакан водыСтакан воды
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку головы, для РИА Новости

Простая пресная вода стала одним из самых ценных ресурсов в мире, вокруг которого в будущем могут разразиться региональные или даже глобальные войны.

С фразы о том, что человек на 70% состоит из воды, начинается чуть ли не каждая статья о водных ресурсах, но что нам дает эта информация? Гораздо важнее знать, что организм постоянно обменивается водой с окружающей средой. Ежедневно человек теряет жидкость с потом, выдыхаемым воздухом, выделяемыми продуктами жизнедеятельности, и каждый день восполняет эти потери питьевой водой.

Несоблюдение питьевого режима в течение дня чревато обезвоживанием организма. При водопотере 15-25% от общей массы тела начинаются необратимые процессы, ведущие к гибели человека.

Вот почему вопрос употребления питьевой воды столь актуален. Не менее важны и показатели ее качества, а также уровень запасов воды в мире. Что станет с планетой в случае ее "обезвоживания" и каковы прогнозы?

Существует ли в природе чистая вода
Кот пьет воду из под крана. Архивное фото
© Depositphotos / photografspb
Из-под крана или из бутылки: можно ли пить московскую воду

Чистой питьевую воду, строго говоря, называть нельзя. С точки зрения химика чистая вода — это дистиллят, свободный от всех примесей и микроорганизмов. Для микробиолога чистая вода — идеальная среда для бактерий. Для нас чистая вода — жидкость, обогащенная минералами, которую можно без риска для здоровья пить ежедневно.

Кристально чистой воды в природе не существует, разве что в виде формулы в школьных учебниках химии. Объясняется это просто — вода является универсальным растворителем. В ней с легкостью растворяется большинство примесей, минералов и веществ.

В старых публикациях можно было встретить информацию, что относительно чистой считается родниковая, дождевая вода и роса. Сегодня же можно говорить, что это не совсем так. Родниковая вода содержит в своем составе частицы пород, через которые она пробивалась, а дождевая, в том числе и роса, загрязнена примесями из атмосферы конкретного региона.

Запасы пресной воды на Земле: видно ли дно?

Вид на северную часть озера Байкал. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Россия приняла участие в выставке в ООН о роли водных ресурсов
Стремление контролировать природные ресурсы, главным образом углеводородные, стало причиной военных конфликтов прошлого столетия. А, между тем, вода — это тоже природный ресурс, который почему-то остался в тени.

Удобно думать, сидя у себя в квартире, в стране, где никоим образом не ощущается дефицит воды, что конфликты вокруг воды в принципе не возможны. Сложно представить, что в современном мире на самом деле есть целые селения, в которых женщинам и детям приходятся преодолевать десятки километров, чтобы набрать воды.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЖенщина набирает воду в бидон из колонки
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Женщина набирает воду в бидон из колонки

Это удивляет, учитывая то, что Земля на две трети покрыта водой. Общий ее объем составляет 1386 миллионов кубических километров С другой стороны, не менее очевидно и то, что проблема заключается не в количестве, а в качестве воды.

Пресной воды на Земле примерно в 40 раз меньше — ее запасы составляют всего порядка 35 миллионов кубических километров. И только сотая часть этих запасов находится в "шаговой" доступности для человечества. Добыча остального требует серьезных материальных, трудовых и временных затрат. Но и не это является основной проблемой: рациональное использование даже существующих запасов воды надолго гарантировало бы их неисчерпаемость.

Вся проблема в том, что пресная питьевая вода на планете распределена неравномерно: ее резервы расходуются, тогда, как население Земли растет. Последние исследования Международного института управления водными ресурсами показали, что на сегодняшний день треть мирового населения уже испытывает острый дефицит пресной питьевой воды.

Как распределены водные ресурсы мира

Грозовые облака над Индийским океанов в районе Мальдивских островов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Всемирный день водных ресурсов
Примерно третья часть из всех запасов пресной воды сосредоточена в Южной Америке, четвертая ее часть находится в Азии, а на страны постсоветского пространства приходится чуть больше 20%. И только около 2% распределено на Ближний Восток и Северную Африку.

Наибольшими же потребителями пресной воды считается Индия, Китай, США, Пакистан, Япония, Таиланд, Индонезия, Бангладеш, Мексика и Россия. При этом особо остро дефицит питьевой воды наблюдается в Китае, Индии и на всей территории Африки.

Помимо нехватки пресной воды, есть еще одна актуальная проблема — ее качество. Его ухудшение напрямую зависит от повышенного уровня загрязнения окружающей среды. В большинстве случаев причиной этому становится человеческая деятельность и перенаселение.

© РИА Новости / Юрий КаверПерейти в фотобанкВид на озеро Байкал – одно из чистейших озер планеты
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Вид на озеро Байкал – одно из чистейших озер планеты

Главные источники загрязнения воды

Загрязнение Земли
© Depositphotos / Nomadsoul1
Пластиковое загрязнение планеты. Есть ли жизнь без пластика?
Более 40% случаев загрязнений воды возникают в результате работы промышленности. Также играет свою роль в загрязнении и деятельность коммунальных хозяйств, смыв удобрений с сельскохозяйственных угодий, "кислотные дожди" и прочие антропогенные "природные" феномены.

Главным источником загрязнения пресных вод является нефть и нефтепродукты. Необязательно видеть в этом след человеческой деятельности — нефть может попасть воду и в местах своего залегания. Но в большинстве случаев это загрязнения вызваны нефтедобычей, транспортировкой, переработкой и использованием сырья в качестве топлива.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФильтр для очистки загрязненной нефтью воды
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Фильтр для очистки загрязненной нефтью воды

Промышленность — еще один бич пресной воды. Ежедневно ее качество ухудшается из-за выбросов токсичных веществ. Появляются они в виде слоя пены, которая особенно заметна на порогах, у шлюзов и перекатов. Эти вещества крайне негативно сказываются на состоянии водной среды и живых организмов, обитающих в ней.

Нужно отметить, что сильными загрязнителями пресной воды являются тяжелые металлы: ртуть, свинец, медь, марганец. Для окружающей среды и здоровья человека наибольшую угрозу представляют ртуть, свинец, кадмий и их соединения. Все это затрудняет использование пресной воды, даже для бытовых и промышленных целей, без предварительной ее очистки.

Современные методы очистки воды

Производство минеральной воды
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На сегодняшний день не существует единого универсального метода очистки пресной воды — его выбор зависит от состава воды, требований к ней и сферы дальнейшего использования. К примеру существуют озоновые, осмотические, фильтрационные и ионные системы очистки, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы.

Самой перспективной пока является технология нанофильтрации. Этот метод эффективно устранит даже галогенные органические и хлорсодержащие примеси в воде без использования агрессивных реагентов. Используют нанофильтрацию в Голландии, США и Франции. Этот способ — один из самых дорогостоящих, поэтому он не используется массово. Даже в странах, где применяют технологию нанофильтрации, делают это лишь для очистки воды, имеющей специальное назначение.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОбразец очищенной питьевой воды
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Образец очищенной питьевой воды

Водные войны будущего

Середина прошлого века ознаменовалась войнами, целью которых был контроль над природными ресурсами. В то время "трофеями" таких сражений служили энергоресурсы. Кто знает, через сколько лет пресная питьевая вода станет причиной военных конфликтов? По текущим оценкам футурологов, пока подобные проблемы Земле не грозят, но уже через несколько десятилетий они могут обрести совсем иной окрас.

Уже сегодня больше миллиарда людей ощущают острый дефицит качественной питьевой воды. Такая ситуация характерна для Азиатско-Тихоокеанского региона, Африканского континента, в бассейнах рек Нил, Тигр, Евфрат.

Мальчик пьет воду из канистры на фоне муссоных облаков в городе Карачи
© REUTERS / Akhtar Soomro
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Проблема кроется в том, что пресная вода извлекается из грунта или рек в этих уголках мира происходит быстрее, чем происходит ее возобновление.

Добыча и производство жизненно необходимого ресурса требует серьезных технологических разработок, вложений и времени. Развитым странам это под силу, но здесь возникает проблема — менее развитые государства станут еще более зависимы от мировых "гигантов", а многие густонаселенные бедные регионы планеты и вовсе превратятся в безжизненную пустыню, если проблемы с доступом к воде не будут решены.

Вот почему, страны первого мира уже встали на путь бережного, рационального и эффективного использования пресной воды, разработав и введя в силу специальные законы об охране водных ресурсов.

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