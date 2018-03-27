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Полет Пучдемона: беглый глава Каталонии послужит сакральной жертвой

08:5327.03.2018
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© AFP 2018 / Nicolas MaeterlinckБывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фотоБывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Maeterlinck

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

"Полет поджигателя путча окончен". Именно так лидер происпанской партии Каталонии "Граждане" Альберт Ривера прокомментировал арест Карлеса Пучдемона — несостоявшегося президента несостоявшейся Каталонской республики.

Отметим: республики, которая не состоялась в значительной степени по вине Пучдемона, в октябре 2017 года организовавшего референдум о независимости, получившего окно возможностей для ее провозглашения (население было мобилизовано, а Запад крайне критично относился к Испании за совершенный по приказу Мадрида разгон мирных демонстрантов) — однако струсил и затянул с итоговым решением.

Плакат Пучдемон - наш президент. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Правительство Испании назвало "хорошей новостью" задержание Пучдемона
В итоге каталонцы разочаровались в своем руководителе, а Мадрид подтянул международный пиар, после чего просто активировал статью о введении в Каталонии внешнего управления. Пучдемон в ответ сбежал в Бельгию. Реального влияния на каталонские дела он после этого уже не имел, однако регулярно критиковал испанское правительство, пользуясь тем, что выдача его из Бельгии испанцам была затруднена.

Впрочем, выдержки Ассанжа (вот уже шестой год сидящего в эквадорском посольстве в Лондоне) Пучдемону не хватило. Он отправился в турне по европейским странам и уже завершал его возвращением через Германию в Бельгию, когда нарвался на немецкую полицию, взявшую его под стражу. Говорят, что не без помощи испанских спецслужб, установивших на его машину маячок и сливших эту информацию немцам. Точнее, сначала датчанам (но те замешкались и не успели задержать каталонца на своей территории), а потом уже коллегам из ФРГ, которые оказались расторопнее. В любом случае, выбор Германии в качестве места ареста идеален — с юридической точки зрения из этой страны Мадриду проще всего добиться выдачи Пучдемона. По итогам вероятного суда Пучдемону грозит до 25 лет тюрьмы.

Участники акции протеста в Барселоне. Архивное фото
© REUTERS / Albert Gea
МВД Испании обвинило движение за независимость Каталонии в насилии
Да, немцы уверяют, что решение относительно его экстрадиции будет принято не раньше 1 апреля. Не исключено, что ждать придется даже до мая (формально у немецких властей есть 60 дней на решение об экстрадиции). Однако эксперты уверены: никаких законных препятствий выдаче нет. Да и Берлин не имеет ничего против выдачи Пучдемона Мадриду. "Испания — это демократия, где существует верховенство закона. Каталонский кризис должен быть разрешен в рамках испанского юридического и конституционного поля", — заявили в канцелярии Ангелы Меркель.

Впрочем, ирония состоит в том, что своей отсидкой Пучдемон может послужить делу независимости Каталонии куда больше, чем своим руководством.

Побег из Испании: каталонцы объявили о независимости
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкКаталонский парламент 27 октября 70 голосами "за" поддержал резолюцию о независимости региона.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Каталонский парламент 27 октября 70 голосами "за" поддержал резолюцию о независимости региона.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкДокумент, принятый парламентом региона, провозгласил, что Каталония "превращается в независимое государство в форме республики".Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Документ, принятый парламентом региона, провозгласил, что Каталония "превращается в независимое государство в форме республики".
© РИА Новости / Елена ШестернинаГолосование было секретным, каждый парламентарий опускал в урну листок с написанным на нем решением.Люди на акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
Голосование было секретным, каждый парламентарий опускал в урну листок с написанным на нем решением.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкВ голосовании приняли участие 82 парламентария. Десять отдали свои голоса против независимости, еще двое воздержались, бросив в урну пустые листки бумаги.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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В голосовании приняли участие 82 парламентария. Десять отдали свои голоса против независимости, еще двое воздержались, бросив в урну пустые листки бумаги.
© REUTERS / Yves HermanСпустя час после этого голосования сенат Испании принял решение о применении 155-ой статьи конституции, по которой прямое управление Каталонией передается центральным властям.Люди у здания парламента Каталонии в Барселоне, Испания. 27 октября 2017
© REUTERS / Yves Herman
Спустя час после этого голосования сенат Испании принял решение о применении 155-ой статьи конституции, по которой прямое управление Каталонией передается центральным властям.
© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкК этому времени к зданию парламента Каталонии пришли десятки тысяч человек, чтобы поддержать свои власти, заявившие о независимости региона.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
Перейти в фотобанк
К этому времени к зданию парламента Каталонии пришли десятки тысяч человек, чтобы поддержать свои власти, заявившие о независимости региона.
© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкАкция на улицах, прилегающих к парку Сьютаделья, на территории которого расположен парламент, началась, за несколько часов до начала голосования.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Елена Шестернина
Перейти в фотобанк
Акция на улицах, прилегающих к парку Сьютаделья, на территории которого расположен парламент, началась, за несколько часов до начала голосования.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкЛюди, собравшиеся в центре Барселоны, могли наблюдать за происходящим в зале заседаний парламента на большом экране, установленном на улице.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Люди, собравшиеся в центре Барселоны, могли наблюдать за происходящим в зале заседаний парламента на большом экране, установленном на улице.
© РИА Новости / Антон БойковПерейти в фотобанкГлава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон после объявления результатов голосования о независимости региона от Испании.Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017
© РИА Новости / Антон Бойков
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Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон после объявления результатов голосования о независимости региона от Испании.
© REUTERS / Albert GeaЧлены каталонского правительства, депутаты и мэры городов, выступающие за независимость от Испании, поют каталонский гимн в здании парламента.Члены каталонского правительства, депутаты, мэры городов, выступающие за независимость, поют каталонский гимн в парламенте Каталонии, после того, как парламент проголосовал за провозглашение независимости Испании в Барселоне, Испания. 27 октября 2017 года
© REUTERS / Albert Gea
Члены каталонского правительства, депутаты и мэры городов, выступающие за независимость от Испании, поют каталонский гимн в здании парламента.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкКаталонская резолюция о независимости состоит из 17 пунктов, которые описывают новые правоотношения с Испанией, в том числе введение двойного гражданства и распределение активов между Каталонией и Испанией.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Каталонская резолюция о независимости состоит из 17 пунктов, которые описывают новые правоотношения с Испанией, в том числе введение двойного гражданства и распределение активов между Каталонией и Испанией.
© AP Photo / Emilio MorenattiПредседатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что проведенное в Каталонии голосование о независимости автономии ничего не меняет в позиции Евросоюза, который намерен вести диалог только с Испанией.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что проведенное в Каталонии голосование о независимости автономии ничего не меняет в позиции Евросоюза, который намерен вести диалог только с Испанией.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкЧтобы обсудить итоги голосования в парламенте Каталонии Совет министров Испании соберется на экстренное заседание.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Чтобы обсудить итоги голосования в парламенте Каталонии Совет министров Испании соберется на экстренное заседание.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости.
© REUTERS / Susana VeraПремьер-министр Испании Мариано Рахой назвал решение парламента Каталонии преступным деянием. "Мы не готовы к тому, что есть люди, которые хотят ликвидировать нашу конституцию. Государство отреагирует", — добавил премьер.Премьер-министр Испании Мариано Рахой после пленарного заседания парламента Испании. 27 октября 2017
© REUTERS / Susana Vera
Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал решение парламента Каталонии преступным деянием. "Мы не готовы к тому, что есть люди, которые хотят ликвидировать нашу конституцию. Государство отреагирует", — добавил премьер.
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен. Архивное фото
© AP Photo / PA/ Jane Barlow
В Шотландии заявили о поддержке права жителей Каталонии на самоопределение
После октябрьского референдума Испания ввела в Каталонии прямое правление до того момента, пока, по словам премьера Мариано Рахоя, там "в соответствии с законом" не будет сформировано правительство. Новые выборы в парламент Каталонии прошли в декабре 2017 года и закончились пусть неуверенной, но все-таки победой сепаратистских партий (набравших на троих 70 мандатов из 135). Однако прошло уже почти три месяца, а эти партии до сих пор не могут выбрать руководителя Каталонии (необходимое условие для отмены прямого правления Мадрида и возвращения местным силам полномочий, а также контроля за бюджетом). Двадцать второго марта каталонские сепаратисты в очередной (уже третий по счету) раз не могли сделать выбор. Из-за того, что мелкая сепаратистская партия CUP была против кандидатуры Жорди Турулла (якобы его программа не ведет к созданию независимого государства), он проиграл выборы с разницей в один голос — 65 против 64.

Четвертый подход к снаряду должен был состояться 24 марта, однако этого не произошло, ибо "пришел лесник и всех разогнал". Двадцать третьего марта официально закончилось испанское расследование октябрьских событий и были выданы ордера на арест бывших руководителей Каталонии, в том числе и сбежавших за рубеж. Верховный суд Испании заявил, что 13 бывшим лидерам будут предъявлены обвинения в организации бунта. В целом же было обвинено 25 человек (кое-кому привычно предъявили "коррупционные" статьи). В результате Жорди Турулл и ряд других видных сепаратистов, находящихся на территории Испании, также взяты под стражу.

Тюрьма в Ноймюнстере, куда был отправлен бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон. 25 марта 2018
© REUTERS / Fabian Bimmer
Бывшего лидера Каталонии Пучдемона задержали в Германии
Ряд опытных испанских политиков сразу же призвал власти одуматься и не трогать сепаратистов. "Надеюсь, никого из них не посадят. Понимаю, что плыву против течения, но все же скажу: мы не должны уничтожать движение за независимость. Мы должны взять над ним верх", — заявил бывший премьер-министр Испании Фелипе Гонсалез. И нынешнее развитие ситуации демонстрирует правоту его позиции — аресты и вердикты снова всколыхнули каталонское общество.

Десятки тысяч людей вышли на митинги против действий испанских властей. Они вновь выражают поддержку тому же Пучдемону — из неудачника он снова стал символом. Власть на сей раз действовала достаточно мягко, особенно по сравнению с октябрьским разгоном. Испанские власти заявили, что по итогам митинга 25 марта пострадали всего 92 человека в Барселоне.

Впрочем, сторонники каталонской независимости надеются, что выдача Пучдемона в Испанию мобилизует не только улицу, но и политические элиты. Что они наконец прекратят грызню, объединятся и сформируют сепаратистское правительство региона. Собственно, процесс уже пошел. Спикер каталонского парламента Роже Торрент уже призвал создать "широкий социальный и демократический фронт в защиту прав и свобод".

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны
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