Полет Пучдемона: беглый глава Каталонии послужит сакральной жертвой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

"Полет поджигателя путча окончен". Именно так лидер происпанской партии Каталонии "Граждане" Альберт Ривера прокомментировал арест Карлеса Пучдемона — несостоявшегося президента несостоявшейся Каталонской республики.

Отметим: республики, которая не состоялась в значительной степени по вине Пучдемона, в октябре 2017 года организовавшего референдум о независимости, получившего окно возможностей для ее провозглашения (население было мобилизовано, а Запад крайне критично относился к Испании за совершенный по приказу Мадрида разгон мирных демонстрантов) — однако струсил и затянул с итоговым решением.

В итоге каталонцы разочаровались в своем руководителе, а Мадрид подтянул международный пиар, после чего просто активировал статью о введении в Каталонии внешнего управления. Пучдемон в ответ сбежал в Бельгию. Реального влияния на каталонские дела он после этого уже не имел, однако регулярно критиковал испанское правительство, пользуясь тем, что выдача его из Бельгии испанцам была затруднена.

Впрочем, выдержки Ассанжа (вот уже шестой год сидящего в эквадорском посольстве в Лондоне) Пучдемону не хватило. Он отправился в турне по европейским странам и уже завершал его возвращением через Германию в Бельгию, когда нарвался на немецкую полицию, взявшую его под стражу. Говорят, что не без помощи испанских спецслужб, установивших на его машину маячок и сливших эту информацию немцам. Точнее, сначала датчанам (но те замешкались и не успели задержать каталонца на своей территории), а потом уже коллегам из ФРГ, которые оказались расторопнее. В любом случае, выбор Германии в качестве места ареста идеален — с юридической точки зрения из этой страны Мадриду проще всего добиться выдачи Пучдемона. По итогам вероятного суда Пучдемону грозит до 25 лет тюрьмы.

Да, немцы уверяют, что решение относительно его экстрадиции будет принято не раньше 1 апреля. Не исключено, что ждать придется даже до мая (формально у немецких властей есть 60 дней на решение об экстрадиции). Однако эксперты уверены: никаких законных препятствий выдаче нет. Да и Берлин не имеет ничего против выдачи Пучдемона Мадриду. "Испания — это демократия, где существует верховенство закона. Каталонский кризис должен быть разрешен в рамках испанского юридического и конституционного поля", — заявили в канцелярии Ангелы Меркель.

Впрочем, ирония состоит в том, что своей отсидкой Пучдемон может послужить делу независимости Каталонии куда больше, чем своим руководством.

После октябрьского референдума Испания ввела в Каталонии прямое правление до того момента, пока, по словам премьера Мариано Рахоя, там "в соответствии с законом" не будет сформировано правительство. Новые выборы в парламент Каталонии прошли в декабре 2017 года и закончились пусть неуверенной, но все-таки победой сепаратистских партий (набравших на троих 70 мандатов из 135). Однако прошло уже почти три месяца, а эти партии до сих пор не могут выбрать руководителя Каталонии (необходимое условие для отмены прямого правления Мадрида и возвращения местным силам полномочий, а также контроля за бюджетом). Двадцать второго марта каталонские сепаратисты в очередной (уже третий по счету) раз не могли сделать выбор. Из-за того, что мелкая сепаратистская партия CUP была против кандидатуры Жорди Турулла (якобы его программа не ведет к созданию независимого государства), он проиграл выборы с разницей в один голос — 65 против 64.

Четвертый подход к снаряду должен был состояться 24 марта, однако этого не произошло, ибо "пришел лесник и всех разогнал". Двадцать третьего марта официально закончилось испанское расследование октябрьских событий и были выданы ордера на арест бывших руководителей Каталонии, в том числе и сбежавших за рубеж. Верховный суд Испании заявил, что 13 бывшим лидерам будут предъявлены обвинения в организации бунта. В целом же было обвинено 25 человек (кое-кому привычно предъявили "коррупционные" статьи). В результате Жорди Турулл и ряд других видных сепаратистов, находящихся на территории Испании, также взяты под стражу.

Ряд опытных испанских политиков сразу же призвал власти одуматься и не трогать сепаратистов. "Надеюсь, никого из них не посадят. Понимаю, что плыву против течения, но все же скажу: мы не должны уничтожать движение за независимость. Мы должны взять над ним верх", — заявил бывший премьер-министр Испании Фелипе Гонсалез. И нынешнее развитие ситуации демонстрирует правоту его позиции — аресты и вердикты снова всколыхнули каталонское общество.

Десятки тысяч людей вышли на митинги против действий испанских властей. Они вновь выражают поддержку тому же Пучдемону — из неудачника он снова стал символом. Власть на сей раз действовала достаточно мягко, особенно по сравнению с октябрьским разгоном. Испанские власти заявили, что по итогам митинга 25 марта пострадали всего 92 человека в Барселоне.

Впрочем, сторонники каталонской независимости надеются, что выдача Пучдемона в Испанию мобилизует не только улицу, но и политические элиты. Что они наконец прекратят грызню, объединятся и сформируют сепаратистское правительство региона. Собственно, процесс уже пошел. Спикер каталонского парламента Роже Торрент уже призвал создать "широкий социальный и демократический фронт в защиту прав и свобод".