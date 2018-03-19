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Выборы без русских. В Латвии хотят ограничить права избирателей

08:0019.03.2018
(обновлено: 08:11 19.03.2018)
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CC BY 2.0 / kishjar? / РигаСитуация в Риге. Архивное фотоСитуация в Риге. Архивное фото
CC BY 2.0 / kishjar? / Рига

Владимир Веретенников, для РИА Новости

Здание Сейма Латвии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Камышев
В Латвии депутаты хотят запретить агитацию на любом языке, кроме латышского
В Латвии очередной скандал. Националисты требуют запретить любую предвыборную агитацию на русском. Это ударит по партиям, ориентирующимся на русскоязычного избирателя. В том числе по партии "Согласие", которую возглавляет мэр Риги Нил Ушаков. Почему эту инициативу выдвинули именно сейчас, в разгар банковского кризиса в республике, — в материале РИА Новости.

"Изменить правила игры"

Борьба за электоральные симпатии обостряется — в октябре в республике состоятся очередные выборы в сейм. Инициатива о запрете на использование в политической агитации в Латвии всех языков, кроме латышского (по факту это запрет русского языка), выдвинута праворадикальным Национальным блоком, входящим в правящую коалицию. За нарушение националисты предлагают штрафовать: на суммы от 100 до 700 евро физических лиц и от 500 до 5000 — юридических.

Заместитель председателя фракции "Союза зеленых и крестьян" Арманд Краузе не скрывает, что закон направлен против Нила Ушакова. "Я помню одну дискуссию на русском языке на телевидении, в преддверии выборов в Рижскую думу, когда участникам давалась одна минута для аргументации собственного мнения. Моим оппонентом был Ушаков. Естественно, я не мог за минуту привести такие доводы на русском, как это делал Ушаков", — жаловался он в эфире радио Baltkom.

© Фото : аккаунт Нила Ушакова в FacebookМэр Риги Нил Ушаков
© Фото : аккаунт Нила Ушакова в Facebook
Мэр Риги Нил Ушаков

Рига. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Другие политики-латыши, однако, возмущены этим предложением. "Предвыборный период уже начался. То, что мы сейчас наблюдаем, — это рекламная кампания Нацблока. Если и принимать такие поправки, то сразу после выборов, чтобы впереди было целых четыре года с новыми правилами игры", — говорит депутат Объединения регионов Юрис Вилюмс. По его словам, эта инициатива приведет к тому, что "русскоязычное население Латвии лишится возможности получать полноценную информацию обо всех политических силах".

Плохой турецкий пример

Юрист фракции "Европейский свободный альянс" в Европарламенте Алексей Димитров считает, что если законопроект о предвыборной агитации утвердят, его следует оспорить в Конституционном суде Латвии на предмет несоответствия свободе слова.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе

"Если же Конституционный суд придет к выводу, что поправки соответствуют конституции, то можно обратиться в Европейский суд по правам человека", — говорит Димитров. Кроме того, эксперт полагает, что этот законопроект способен затруднить бизнес-деятельность, поскольку предвыборная агитация позволяет размещать агитационные материалы в частных СМИ. "Это может рассматриваться как вмешательство государства в свободу коммерческой деятельности", — уверен юрист.

Улица в городе Даугавпилс, Латвия
CC BY 4.0 / Jurijs Nikolajevs / Daugavpils cietokšņa apbūve Imperatora ielā
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Парламентарий от "Согласия", заместитель председателя парламентской комиссии по правам человека и общественным делам Борис Цилевич уверен, что "долго прожить этому закону не суждено". "Он противоречит 10-й статье Европейской конвенции по правам человека, нарушает конституцию и принципы свободы слова. А это относится не только к содержанию идеи и информации, но и к форме распространения. И ограничить форму, то есть язык распространения, — нельзя. Это явное нарушение", — говорит Цилевич.

© РИА Новости / Оксана ДжаданПерейти в фотобанкГолосование на парламентских выборах в Латвии
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Голосование на парламентских выборах в Латвии

О том, что законопроект не соответствует международным нормам, РИА Новости заявил также юрист Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин. "Самый наглядный пример — дело "Айдын и другие против Турции", рассмотренное в Европейском суде по правам человека в 2003 году. Речь шла о политиках-курдах, которые нарушили запрет агитировать на других языках, кроме турецкого, и были осуждены. Хотя наказания и были условными, Европейский суд единогласно решил, что турецкое законодательство нарушило право на свободу слова", — напоминает Кузьмин.

Вид на Ригу. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Если же конкретно по поводу Латвии — об этом высказывалось Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, неоднократно призывавшее шире использовать языки нацменьшинств в информировании избирателей", — говорит юрист.

"Почувствовать себя хозяином"

По словам Цилевича, подобные инициативы призваны отвлечь внимание избирателей от актуальных проблем в государстве. "Наши националы придумывают поводы, лишь бы люди не вспоминали о многочисленных политических скандалах, о банковском кризисе. Но сейчас они выбрали очень неудачную форму. Если поправки поддержит коалиция, то потом им все равно с позором придется их отменять", — уверен депутат.

© REUTERS / Ints KalninsГлавный офис ABLV Bank в Риге, Латвия
© REUTERS / Ints Kalnins
Главный офис ABLV Bank в Риге, Латвия

Главный редактор рижского издания "Сегодня" (наиболее популярная русскоязычная газета Латвии) Андрей Шведов объяснил РИА Новости, что борьба с русским языком в Латвии свидетельствует о желании латышской элиты почувствовать себя "хозяевами". Он напомнил: совсем недавно по настоянию США и ЕС закрылся один из крупнейших банков Латвии ABLV, обвиненный в махинациях. Власти Латвии не посмели и слова сказать в защиту банка, и тот прекратил существование.

Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
© РИА Новости / Сергей Степанов
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"Нашего мнения никто не спросил, обидно. А чувствовать себя хозяином в своей стране очень хочется. Может, приступ борьбы за латышский и против русского языка именно с тем и связан — это такая сублимация суверенности. Попытка власти доказать себе самой: делаем что хотим, а не то, что нам велят в Брюсселе и Вашингтоне. И действительно — пойди скажи что-нибудь поперек министру финансов США, генсеку НАТО или руководству ЕС. В лучшем случае не заметят, в худшем случае накажут, а нетрезвый глава Еврокомиссии Юнкер еще больно и обидно за щеку ущипнет. То ли дело русский язык — топчись на нем сколько хочешь", — резюмирует он.

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© РИА Новости / Оксана Джадан
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