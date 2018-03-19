Выборы без русских. В Латвии хотят ограничить права избирателей

Владимир Веретенников, для РИА Новости
"Изменить правила игры"
Борьба за электоральные симпатии обостряется — в октябре в республике состоятся очередные выборы в сейм. Инициатива о запрете на использование в политической агитации в Латвии всех языков, кроме латышского (по факту это запрет русского языка), выдвинута праворадикальным Национальным блоком, входящим в правящую коалицию. За нарушение националисты предлагают штрафовать: на суммы от 100 до 700 евро физических лиц и от 500 до 5000 — юридических.
Заместитель председателя фракции "Союза зеленых и крестьян" Арманд Краузе не скрывает, что закон направлен против Нила Ушакова. "Я помню одну дискуссию на русском языке на телевидении, в преддверии выборов в Рижскую думу, когда участникам давалась одна минута для аргументации собственного мнения. Моим оппонентом был Ушаков. Естественно, я не мог за минуту привести такие доводы на русском, как это делал Ушаков", — жаловался он в эфире радио Baltkom.
Плохой турецкий пример
Юрист фракции "Европейский свободный альянс" в Европарламенте Алексей Димитров считает, что если законопроект о предвыборной агитации утвердят, его следует оспорить в Конституционном суде Латвии на предмет несоответствия свободе слова.
"Если же Конституционный суд придет к выводу, что поправки соответствуют конституции, то можно обратиться в Европейский суд по правам человека", — говорит Димитров. Кроме того, эксперт полагает, что этот законопроект способен затруднить бизнес-деятельность, поскольку предвыборная агитация позволяет размещать агитационные материалы в частных СМИ. "Это может рассматриваться как вмешательство государства в свободу коммерческой деятельности", — уверен юрист.
О том, что законопроект не соответствует международным нормам, РИА Новости заявил также юрист Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин. "Самый наглядный пример — дело "Айдын и другие против Турции", рассмотренное в Европейском суде по правам человека в 2003 году. Речь шла о политиках-курдах, которые нарушили запрет агитировать на других языках, кроме турецкого, и были осуждены. Хотя наказания и были условными, Европейский суд единогласно решил, что турецкое законодательство нарушило право на свободу слова", — напоминает Кузьмин.
"Почувствовать себя хозяином"
По словам Цилевича, подобные инициативы призваны отвлечь внимание избирателей от актуальных проблем в государстве. "Наши националы придумывают поводы, лишь бы люди не вспоминали о многочисленных политических скандалах, о банковском кризисе. Но сейчас они выбрали очень неудачную форму. Если поправки поддержит коалиция, то потом им все равно с позором придется их отменять", — уверен депутат.
Главный редактор рижского издания "Сегодня" (наиболее популярная русскоязычная газета Латвии) Андрей Шведов объяснил РИА Новости, что борьба с русским языком в Латвии свидетельствует о желании латышской элиты почувствовать себя "хозяевами". Он напомнил: совсем недавно по настоянию США и ЕС закрылся один из крупнейших банков Латвии ABLV, обвиненный в махинациях. Власти Латвии не посмели и слова сказать в защиту банка, и тот прекратил существование.
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