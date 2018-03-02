"Армию белых республиканцев" в США разоружают боевым визгом

Школьники из Монтгомери во время акции протеста возле здания Конгресса США после стрельбы в школе Паркленда во Флориде

Школьники из Монтгомери во время акции протеста возле здания Конгресса США после стрельбы в школе Паркленда во Флориде

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Сегодняшние последствия стрельбы во флоридской школе (14 февраля, 17 убитых) оказались неожиданными. Можно говорить об открытии нового, "оружейного" фронта войны между двумя Америками, которые друг с другом мало в чем согласны. Здесь самый интересный вопрос — какое к этому отношение может иметь Россия, где, как известно, люди с огнестрельным оружием тоже иногда сходят с ума. Связь проследить можно, но не ту, которая первой приходит в голову.

Плач о погибших детях

Очень трогательно наблюдать естественную человеческую реакцию на любые смертоубийства, совершенные вооруженными людьми: немедленно запретить оружие! А также подвергнуть всех его владельцев психиатрической экспертизе! И далее по списку. В этом отношении Россия мало отличается от Соединенных Штатов. Зато в остальном история с флоридским и прочими расстрелами абсолютно не наша, предельно американская.

Дело даже не в том, что США и правда исключительная страна — весь недолгий срок ее существования идея "вооруженного народа" была конституционной основой американского образа жизни. Такого больше нет, видимо, нигде в мире. Но тут возникает вопрос: почему же именно сейчас в Америке началось мощное движение за отмену этого аспекта ее исключительности?

Вот что произошло по итогам стрельбы во флоридской школе: как нам объясняют, "частично стихийно" возникло движение, в котором задействованы десятки тысяч активистов. Цели его вроде как скромны — пока что лишь запретить продажу частным лицам полуавтоматического оружия (во Флориде фигурировала винтовка — аналог армейской М-16).

И вот тут начинается то, что видно только человеку, хорошо знающему американские технологии массовой обработки мозгов. Причем технологии эти в данном случае применяются буквально все, с унылой неизбежностью. Они уже стали такой же принадлежностью американской исключительности, как массовое владение оружием.

Первый родовой признак таких кампаний — градус агрессии, до визга. Для начала все, кто не согласен с тезисом о необходимости запрета оружия, — немыслимые выродки, и никаких дискуссий с ними нельзя вести, их надо только морально уничтожать. Дословно так : автор не столько хочет заявить, что президент Трамп опять путает факты, сколько "всего лишь" желает сказать, что заявления Трампа по этой проблеме — "пример несвязного, неискреннего и неадекватного подхода, который президент и другие на правом фланге избрали неожиданно, делая вид, что они занялись национальной эпидемией огнестрельного насилия".

Напомним, флоридская история отличается от многих прочих тем, что произошла в школе. И вот мы слышим хорошо оркестрированный вопль: это же дети! Соответственно, активисты движения против винтовок — очень часто подростки ("винтовки нас убивают"), поскольку их легче обмануть.

Наконец, в этих сотрясающих Америку кампаниях (далеко не только по поводу оружия) очень важно выбрать правильную мишень для ненависти. И она нашлась — Национальная ружейная ассоциация (NRA). Ну не нападать же на каждого американца со стволом. А тут тезис такой: "мы" противостоим мощному оружейному лобби, которое наживается на смертях наших детей. Это бизнес. Каждый инцидент с расстрелами (а в стране их много) неизменно приводит к росту продаж оружия — от страха. Вывод: это аморальное "лобби" материально заинтересованно в новых расстрелах, питает "эпидемию убийств".

И вот активисты составили список банков и корпораций, связанных с NRA, и рассылают его своей аудитории для бойкотов. Или берут корпорацию в осаду и спрашивают: вы будете бойкотировать лобби убийц наших детей? И нашли знаменитостей из Голливуда (откуда же еще), которые эту затею поддерживают.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Школьники Паркленда требовали усилить контроль за оружием на акции в Форт-Лодердейле

Где эпидемия?

Бойкоты и Голливуд — это не просто классика. Это такая классика, которая сотрясает Америку уже не первое десятилетие и делает жизнь американца настолько невыносимой, что он… берется за винтовку и стреляет во всех подряд, включая себя.

По этим самым технологиям ("моральные уроды", "эпидемия убийств", "дети", "лобби, которое убивает нас ради денег" и т. д.) строилось годами бесконечное множество кампаний, которые должны поменять стиль поведения, манеру речи (да попросту сущность) не только американцев. Вообще-то они хотят сделать все это со всем миром. Да, с нами тоже.

Они — это демократы, и даже не сомневайтесь — акция против винтовок ведется именно ими. А точнее, это кампания против республиканцев.

Названия здесь очень условны, две крупнейшие партии США расколоты, и неизвестно, что с ними будет завтра. Но в целом мастера визгливых и истеричных кампаний — это демократы, левые, либералы, глобалисты, избиратели Клинтон: в Америке их называют как угодно и все хорошо понимают, о ком речь. А их оппоненты — республиканцы, правые, консерваторы, "глубинка", избиратели Трампа.

И хотя в США вооружены все подряд, все же известно, что хороший арсенал — неизбежная принадлежность прежде всего той Америки, которая за Трампа.

Суть происходящего сейчас очень проста. Глобалисты неожиданно обнаружили, что их бесконечное давление на "неправильную Америку" — по поводу домогательств к женщинам и смены пола, "глобального потепления", запрета на множество привычных слов, против употребления мяса, сахара и так далее — привело к неожиданному результату. Неправильная Америка оказалась очень большой, примерно в половину страны, и она смогла избрать своего президента. А ведь должны были сидеть тихо, терпеть издевательства и подчиняться.

Но еще эта неправильная половина Соединенных Штатов хорошо вооружена, лучше оппонентов. И происходящее сейчас — это отчаянная попытка демократов разоружить своих недобитых и оказавшихся неожиданно сильными противников. Сначала полуавтоматические винтовки, потом карабины… Шаг за шагом — они всегда так действуют. И даже не очень это скрывают.

Успешна ли попытка? Вообще-то неправильные американцы устроили ответный бойкот — товаров и услуг тех компаний, которых заставили бойкотировать NRA. Так что пока демократы получили очередной раскол нации, и не более того. Еще республиканцы пытаются вести борьбу в информационном пространстве. Вот, например, насчет "эпидемии расстрелов детей": а знаете ли вы, что в начале 90-х в американских школах убивали вчетверо больше детей , чем сейчас? Где "эпидемия"? В общем, все типично демократические кампании всегда лживы — что о войне в Сирии (опять же "дети", "отравленные химическим оружием"), что о винтовках.

Главное же, что понятно: вот теперь-то другая Америка точно не отдаст стволы. И пока демократы пускают в ход свое поизносившееся оружие — напор, визг и истерику, республиканский избиратель любовно поглаживает свою винтовку. Потому что вчера все было плохо, а сегодня есть надежда.

Вот такая американская история. Нас она касается только одним образом. Если до России докатывается очередная кампания, в которой присутствуют необъяснимая агрессия, высокий моральный накал страстей, "эпидемия", "лобби", "дети" и прочий американский стандарт, то вы уже знаете, кто это устраивает. И еще — что успех им вовсе не гарантирован, даже у себя, в Америке.