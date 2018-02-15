Визит хозяев из МВФ в Киев: о достигнутых успехах у украинских женщин

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

В украинских "коридорах власти" — привычная суета: на контролируемую ими территорию прибыла очередная техническая миссия МВФ. Ее эксперты будут находиться в Киеве до пятницы, 16 февраля. Официально заявленная цель работы миссии, согласно сообщению пресс-службы Украины, — "обсуждение практических вопросов, связанных с продолжением работы программы расширенного финансирования (EFF)".

Сами украинцы полагают, что этим задачи МВФ не ограничиваются. Так, к примеру, глава Минфина Украины Александр Данилюк перед визитом гостей заявил, что "вместе с миссией прибудут несколько экспертов, которые будут работать и предоставят рекомендации относительно закона о создании Антикоррупционного суда". И в связи с этим "визит поможет Украине продвинуться в дальнейшем сотрудничестве с фондом".

Постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман, в свою очередь, уверена, что, помимо Антикоррупционного суда, для нового транша Киеву следует еще и повысить тарифы на газ, а также заморозить рост зарплат. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в ходе недавней встречи с Петром Порошенко в Давосе также призвала власти "ускорить ход реформ, иначе предоставление нового кредита может быть отложено".

© Фото : Пресс-служба президента Украины Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018 года © Фото : Пресс-служба президента Украины Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018 года

Впрочем, на этот раз эксперты фонда даже не имеют полномочий на согласование с украинской стороной каких-либо документов. А их официально объявленная задача — "убедиться в способности действующей украинской власти реализовать ряд общественных и политических реформ".

При этом Украине снова очень нужны деньги. Об этом уже не раз говорили в Национальном банке страны, это признавали и в местном Министерстве финансов: без траншей не только не сохранишь экономику, но элементарно не выдержишь базовые параметры бюджета. Да и гривну тоже не удержишь.

Поэтому в рамках стараний "понравиться хозяевам" включаются все имеющиеся в распоряжении медийные мощности. От интервью Порошенко западным СМИ, в которых он довольно откровенно клянчит средства, до мощных аналитических статей.

Показательной является, например, публикация во влиятельном американском The Hill некоего британо-американского политолога Тараса Кузьо, в которой он сообщает, что наблюдаемая в Вашингтоне "усталость от Украины" необоснованна.

Характерен список прорывов, по версии Тараса, совершенных его исторической родиной.

Во-первых, пишет Тарас, в докладе Совета Европы признается, что на Украине "есть сильная политическая воля, чтобы преодолеть коррупцию, бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма".

Во-вторых, в документе "международной неправительственной организации World Justice Project", возглавляемой папой Билла Гейтса, говорится, что на Украине улучшилась ситуация с верховенством права. Особенно по графе "порядок и безопасность".

(И тут не так важно, что сотрудникам уважаемой международной организации просто не попадались томным зимним вечерком пьяные и вооруженные до зубов герои и ветераны АТО на улицах Киева. Написанному необходимо верить.)

В-третьих, поскольку Россия ведет необъявленную войну против Украины, украинская армия сейчас мощна как никогда.

В-четвертых, независимая украинская организация Vox Ukraine, финансируемая американскими и британскими фондами, говорит о значительном прогрессе в здравоохранении и образовании (да).

И, наконец, в-главных: улучшилась ситуация с гендерным равноправием во властных структурах Украины. Если раньше в Верховной раде было лишь шесть процентов женщин, то сейчас — 12 процентов.

А в остальном виноваты Путин и его агентура. Так что не надо уставать от Украины, надо продолжать ей помогать.

…У всей этой схемы попрошайничества, прокачиваемой далеко не в первый раз, есть только одна небольшая проблема. Если раньше эксперты МВФ приезжали "разобраться, проконсультировать и настоять на реформах", а украинские власти тупо хотели денег, то теперь расклад изменился. Экспертов уже тоже не сильно волнуют "реформы". Их непосредственной задачей является либо не дать денег совсем, либо, если уж никуда не деться, дать по самому минимуму. По простой и банальной причине: в "возвратность" своих денег МВФ не верит — от слова "совсем". И при этом конкретные международные финансовые чиновники прекрасно понимают, что спрашивать с них будут не за то, насколько киевская власть вообще и П. А. Порошенко в частности приблизились к светлым идеалам западной демократии.

А за то, куда они дели деньги.

Вот и включается схема "старого советского НИИ" со знаменитым афористическим правилом: "Вы делаете вид, что работаете, а мы делаем вид, что вам платим". Выдвигаются невыполнимые требования типа "победы над коррупцией", и поэтому привычные схемы "снова понравиться" тут уже бессмысленны.