РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Визит хозяев из МВФ в Киев: о достигнутых успехах у украинских женщин

08:0015.02.2018
033851
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМеждународный валютный фондМеждународный валютный фонд
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

В украинских "коридорах власти" — привычная суета: на контролируемую ими территорию прибыла очередная техническая миссия МВФ. Ее эксперты будут находиться в Киеве до пятницы, 16 февраля. Официально заявленная цель работы миссии, согласно сообщению пресс-службы Украины, — "обсуждение практических вопросов, связанных с продолжением работы программы расширенного финансирования (EFF)".

Сами украинцы полагают, что этим задачи МВФ не ограничиваются. Так, к примеру, глава Минфина Украины Александр Данилюк перед визитом гостей заявил, что "вместе с миссией прибудут несколько экспертов, которые будут работать и предоставят рекомендации относительно закона о создании Антикоррупционного суда". И в связи с этим "визит поможет Украине продвинуться в дальнейшем сотрудничестве с фондом".

Постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман, в свою очередь, уверена, что, помимо Антикоррупционного суда, для нового транша Киеву следует еще и повысить тарифы на газ, а также заморозить рост зарплат. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в ходе недавней встречи с Петром Порошенко в Давосе также призвала власти "ускорить ход реформ, иначе предоставление нового кредита может быть отложено".

© Фото : Пресс-служба президента УкраиныДиректор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018 года
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018 года

Впрочем, на этот раз эксперты фонда даже не имеют полномочий на согласование с украинской стороной каких-либо документов. А их официально объявленная задача — "убедиться в способности действующей украинской власти реализовать ряд общественных и политических реформ".

Зимний Киев. Архивное фото
© Fotolia / Lev
МВФ: украинская экономика сбежала в тень

При этом Украине снова очень нужны деньги. Об этом уже не раз говорили в Национальном банке страны, это признавали и в местном Министерстве финансов: без траншей не только не сохранишь экономику, но элементарно не выдержишь базовые параметры бюджета. Да и гривну тоже не удержишь.

Поэтому в рамках стараний "понравиться хозяевам" включаются все имеющиеся в распоряжении медийные мощности. От интервью Порошенко западным СМИ, в которых он довольно откровенно клянчит средства, до мощных аналитических статей.

Показательной является, например, публикация во влиятельном американском The Hill некоего британо-американского политолога Тараса Кузьо, в которой он сообщает, что наблюдаемая в Вашингтоне "усталость от Украины" необоснованна.

Характерен список прорывов, по версии Тараса, совершенных его исторической родиной.

Президент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречи.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Развод по-украински. Почему миссия МВФ в Киеве невыполнима
Во-первых, пишет Тарас, в докладе Совета Европы признается, что на Украине "есть сильная политическая воля, чтобы преодолеть коррупцию, бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма".

Во-вторых, в документе "международной неправительственной организации World Justice Project", возглавляемой папой Билла Гейтса, говорится, что на Украине улучшилась ситуация с верховенством права. Особенно по графе "порядок и безопасность".

(И тут не так важно, что сотрудникам уважаемой международной организации просто не попадались томным зимним вечерком пьяные и вооруженные до зубов герои и ветераны АТО на улицах Киева. Написанному необходимо верить.)

В-третьих, поскольку Россия ведет необъявленную войну против Украины, украинская армия сейчас мощна как никогда.

В-четвертых, независимая украинская организация Vox Ukraine, финансируемая американскими и британскими фондами, говорит о значительном прогрессе в здравоохранении и образовании (да).

И, наконец, в-главных: улучшилась ситуация с гендерным равноправием во властных структурах Украины. Если раньше в Верховной раде было лишь шесть процентов женщин, то сейчас — 12 процентов.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве

А в остальном виноваты Путин и его агентура. Так что не надо уставать от Украины, надо продолжать ей помогать.

Женщина проходит мимо огромного украинского флага в центре Киева. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti
Украина перестала существовать для Запада как государство

…У всей этой схемы попрошайничества, прокачиваемой далеко не в первый раз, есть только одна небольшая проблема. Если раньше эксперты МВФ приезжали "разобраться, проконсультировать и настоять на реформах", а украинские власти тупо хотели денег, то теперь расклад изменился. Экспертов уже тоже не сильно волнуют "реформы". Их непосредственной задачей является либо не дать денег совсем, либо, если уж никуда не деться, дать по самому минимуму. По простой и банальной причине: в "возвратность" своих денег МВФ не верит — от слова "совсем". И при этом конкретные международные финансовые чиновники прекрасно понимают, что спрашивать с них будут не за то, насколько киевская власть вообще и П. А. Порошенко в частности приблизились к светлым идеалам западной демократии.

А за то, куда они дели деньги.

Вот и включается схема "старого советского НИИ" со знаменитым афористическим правилом: "Вы делаете вид, что работаете, а мы делаем вид, что вам платим". Выдвигаются невыполнимые требования типа "победы над коррупцией", и поэтому привычные схемы "снова понравиться" тут уже бессмысленны.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена