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О чем молчал президент. Фельетон-бал

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Обыски в редакции "Вестей" на Украине (17)
08:0011.02.2018
(обновлено: 08:10 11.02.2018)
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© AFP 2018 / Herbert Neubauer Президент Украины Петр Порощенко во ремя посещения Венского оперного бала. 8 февраля 2018Президент Украины Петр Порощенко во ремя посещения Венского оперного бала. 8 февраля 2018
© AFP 2018 / Herbert Neubauer

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

"Послушай, Петя, ведь если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно?" — восторженно вздыхала жена одного восточно-европейского президента, кружась в ритме вальса на своем первом Венском балу.

А вокруг них звезды политики и шоу-бизнеса тоже кружились, одетые, словно грачи на знаменитой картине Саврасова: мужики во фраках, а женщины в белоснежных платьях…

В здании Венской оперы, где все сверкало стариной и золотом, проходил традиционный Венский бал. Президент Австрии затерялся где-то среди танцующих пар. А именно он был сейчас непременно нужен для конфиденциального разговора.

Женщина проходит мимо огромного украинского флага в центре Киева. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti
Украина перестала существовать для Запада как государство

Вообще, вся эта затея с танцами была ему противна.

Ну, во-первых, надо было выкаблучивать перед иностранной публикой. А он хотел бы, по сложившейся привычке, словом клеймить северного соседа и льстить Европе. Это у него получалось хорошо. Хотя временами, он это чувствовал, начинал поднадоедать публике.

"Пора-пора вводить новые термины, — раскручивая в танце Марину на пример юлы, рассуждал про себя президент. — Про форпост борьбы с империей, это у меня уже было. А вот про арьергард демократии на востоке — ново. Надо бы не забыть".

Вообще-то танцы были не его стихией. "Эх, нам сменить бы шашки на рюмашки", — не к месту, но к слову вспомнил президент Высоцкого.

Последний раз, кстати, он танцевал гопака на собственных выборах в каком-то сельском захолустье. И это было ужасно.

"Ну, так то когда было?— с трудом припоминал президент, задумчиво отдавливая Марине левую ступню. — Ради победы не то что гопака спляшешь, все что хочешь пообещаешь".

Со дна на бал
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Со дна на бал

На выборах, и тут президент сам себе не соврал, он обещал народу и мир, и процветание, и зарплаты бюджетникам, как на своей шоколадной фабрике имени Карла Маркса — 1-го и 15-го числа каждого месяца.

Про Карла Маркса, он, правда, соврал. Фабрику он давно переименовал. И была она теперь названа с хитростью — на французский манер, но на самом деле частично по его собственной фамилии…

Уличный музыкант исполняет с домрой на улице Киева. 18 апреля 2013
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Следите за руками: как Украина разоряется, а олигархи богатеют

Про все остальное традиционно тоже было неправдой. Вместо мира он у себя в степях устроил настоящую войну (с детства любил поиграть в "войнушку"), а зарплаты бюджетникам либо сократил, либо не платил совсем. Зато цены поднял. И теперь при повальной бедности среди врачей и учителей госбюджет обеспечивал ему и роскошные поездки по миру, и собственный весьма успешный бизнес. У себя в стране из второй десятки самых богатых людей он переместился в первую пятерку.

И все было бы хорошо, да завелись, словно мыши в кладовке, всякие неуемные журналисты — пишут про него, что он вор и барыга и что бюджет страны прикарманивает. И что так же действует и его ближайшее окружение — друзья и соратники.

"Нет чтобы радоваться растущему благосостоянию олигархов, — отдавливая Марине на этот раз правую ступню, рассуждал про себя президент, — так они вечно всем недовольны".

Да, эти мыши-журналисты изрядно попортили ему жизнь. Проникали во все его тайные финансовые норы и офшоры и вытащили оттуда самые заветные секреты.

Свитый из басен и слов
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Свитый из басен и слов

Бороться с мышами можно только одним способом — ловить и сажать в клетку.

В качестве ловцов у президента было два подручных — генпрокурор Пес Юрий и не менее ручной руководитель службы безопасности Кот Василий.

Юра с Васей, как и положено антиподам животного мира, друг друга не то что не любили, а даже ненавидели. И поэтому президент мог спать спокойно.

Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
"Барыга" и "панамский патриот". За что Порошенко ненавидит журналистов

Но вот с мышами, то бишь с журналистами, у них все время получалось плохо. То кого-то задавят невзначай, то упустят за пределы кладовки.

Вот и Гужву упустили, главреда зловредного сайта "Страна". Должны были его посадить, но вместо клетки, то ли по глупости, то ли специально, чтобы потом, случись что, не отвечать за содеянное, проморгали. И теперь Гужва в Вене. И нужно его отсюда как-то выкурить.

И вот только для этого целый президент во фраке с бабочкой на шее и узких, жмущих ему туфлях-лодочках, прибыл на бал со своей женой Мариной. Нужно было, пролетев сотни километров и потратив на это 800 тысяч казенных денег, убедить австрийского коллегу выдворить из его правозащитной Австрии обратно в восточно-европейскую страну этого зловредного Гужву…

В кармане президентского фрака завибрировал мобильник. На экране появилась преданная морда Пса Юры. СМС коротко докладывала: "Ведем обыск в "Вестях". Ищем наркотики и оружие".

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЧеловек смотрит на смартфоне трансляцию с камер наблюдения редакции газеты "Вести", где проходят обыски. 8 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Человек смотрит на смартфоне трансляцию с камер наблюдения редакции газеты "Вести", где проходят обыски. 8 февраля 2018

"Вести" были еще одной зубной болью президента. Тот же Гужва создал их несколько лет назад. Потом его из них вытравили. Пес Юра тогда еще шутил на манер булгаковского Шарикова: "Мы его ловили-ловили, душили-душили, а он бац — и вывернулся".

Президент Украины Петр Порошенко выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
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Заочные мечты очного президента Украины. Фельетон-сон

А вывернулся Гужва в "Страну". Но и "Вести" продолжали мелко и по-мышиному точечно гадить на президентской кухне. И вот теперь вместо одного Гужвы у него были сразу две проблемы: "Страна" с Гужвой и "Вести" без Гужвы.

И с тем и с другим надо было что-то делать. Решено было, пока президент будет вытаскивать Гужву из Вены, Пес с Котом по-тихому прихлопнут "Вести".

Телефон завибрировал снова. На этот раз на экране появилась морда Кота Василия.

"Этот придурок Пес Юра ничего не нашел и боится докладывать. В "Вестях" пустили слезоточивый газ", — по привычке стучал Кот Василий.

Очередное па, которое в этот момент выделывали президентские ноги, не получилось, ноги окончательно сбились на гопак. Марина ойкнула.

"Ничего без меня не могут", — не на шутку разозлился президент, не произнося ни слова. На языке вертелось только что-то непарламентское, русское вперемешку с татаро-монгольским.

Третий виброзвонок пришел, конечно, от Пса Юрия: "Вести" горят. Не знаю, что делать".

"Что делать, что делать?— молча исходил желчью президент. — Тушить!"

Следующий виброзвонок вывел его из себя окончательно. Президент даже остановился посреди танцующих пар.

Здание бизнес-центра Гулливер в Киеве, где находится редакция газеты Вести. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В Киеве произошел погром в украинском издании "Вести"

"Горят уже три этажа. Срочно возвращайся", — в панике телеграфировал Кот Василий.

"Петя! — Марина все еще находилась в приподнято-восторженном настроении и очень напоминала ему Наташу Ростову из "Войны и мира". — Ведь если звезды зажигают, это кому-нибудь нужно?"

"Сказал бы я тебе, кому это нужно, — молча багровел на глазах собственной жены президент, сдерживаясь из последних сил. — Да ты все равно не поймешь!"

От автора:

Все, что описано в фельетоне, есть абсолютный вымысел. Все совпадения случайны. Особенно случайны совпадения с президентом Украины Петром Порошенко, его женой Мариной, генеральным прокурором страны Юрием Луценко и руководителем Службы безопасности Украины Василием Грицаком. Так же случайны совпадения обстоятельств, в которых происходят описываемые события: приезд президента Украины в Вену на традиционный Венский бал, который состоялся 8 февраля 2018 года в здании Венской оперы.

Реальными являются только два события — политическая эмиграция главного редактора "Страна. UA" Игоря Гужвы в Вену и обыск с последующим пожаром в редакции украинского издания "Вести" в Киеве 8 февраля того же года.

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