О чем молчал президент. Фельетон-бал

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

"Послушай, Петя, ведь если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно?" — восторженно вздыхала жена одного восточно-европейского президента, кружась в ритме вальса на своем первом Венском балу.

А вокруг них звезды политики и шоу-бизнеса тоже кружились, одетые, словно грачи на знаменитой картине Саврасова: мужики во фраках, а женщины в белоснежных платьях…

В здании Венской оперы, где все сверкало стариной и золотом, проходил традиционный Венский бал. Президент Австрии затерялся где-то среди танцующих пар. А именно он был сейчас непременно нужен для конфиденциального разговора.

Вообще, вся эта затея с танцами была ему противна.

Ну, во-первых, надо было выкаблучивать перед иностранной публикой. А он хотел бы, по сложившейся привычке, словом клеймить северного соседа и льстить Европе. Это у него получалось хорошо. Хотя временами, он это чувствовал, начинал поднадоедать публике.

"Пора-пора вводить новые термины, — раскручивая в танце Марину на пример юлы, рассуждал про себя президент. — Про форпост борьбы с империей, это у меня уже было. А вот про арьергард демократии на востоке — ново. Надо бы не забыть".

Вообще-то танцы были не его стихией. "Эх, нам сменить бы шашки на рюмашки", — не к месту, но к слову вспомнил президент Высоцкого.

Последний раз, кстати, он танцевал гопака на собственных выборах в каком-то сельском захолустье. И это было ужасно.

"Ну, так то когда было?— с трудом припоминал президент, задумчиво отдавливая Марине левую ступню. — Ради победы не то что гопака спляшешь, все что хочешь пообещаешь".

На выборах, и тут президент сам себе не соврал, он обещал народу и мир, и процветание, и зарплаты бюджетникам, как на своей шоколадной фабрике имени Карла Маркса — 1-го и 15-го числа каждого месяца.

Про Карла Маркса, он, правда, соврал. Фабрику он давно переименовал. И была она теперь названа с хитростью — на французский манер, но на самом деле частично по его собственной фамилии…

Про все остальное традиционно тоже было неправдой. Вместо мира он у себя в степях устроил настоящую войну (с детства любил поиграть в "войнушку"), а зарплаты бюджетникам либо сократил, либо не платил совсем. Зато цены поднял. И теперь при повальной бедности среди врачей и учителей госбюджет обеспечивал ему и роскошные поездки по миру, и собственный весьма успешный бизнес. У себя в стране из второй десятки самых богатых людей он переместился в первую пятерку.

И все было бы хорошо, да завелись, словно мыши в кладовке, всякие неуемные журналисты — пишут про него, что он вор и барыга и что бюджет страны прикарманивает. И что так же действует и его ближайшее окружение — друзья и соратники.

"Нет чтобы радоваться растущему благосостоянию олигархов, — отдавливая Марине на этот раз правую ступню, рассуждал про себя президент, — так они вечно всем недовольны".

Да, эти мыши-журналисты изрядно попортили ему жизнь. Проникали во все его тайные финансовые норы и офшоры и вытащили оттуда самые заветные секреты.

Бороться с мышами можно только одним способом — ловить и сажать в клетку.

В качестве ловцов у президента было два подручных — генпрокурор Пес Юрий и не менее ручной руководитель службы безопасности Кот Василий.

Юра с Васей, как и положено антиподам животного мира, друг друга не то что не любили, а даже ненавидели. И поэтому президент мог спать спокойно.

Но вот с мышами, то бишь с журналистами, у них все время получалось плохо. То кого-то задавят невзначай, то упустят за пределы кладовки.

Вот и Гужву упустили, главреда зловредного сайта "Страна". Должны были его посадить, но вместо клетки, то ли по глупости, то ли специально, чтобы потом, случись что, не отвечать за содеянное, проморгали. И теперь Гужва в Вене. И нужно его отсюда как-то выкурить.

И вот только для этого целый президент во фраке с бабочкой на шее и узких, жмущих ему туфлях-лодочках, прибыл на бал со своей женой Мариной. Нужно было, пролетев сотни километров и потратив на это 800 тысяч казенных денег, убедить австрийского коллегу выдворить из его правозащитной Австрии обратно в восточно-европейскую страну этого зловредного Гужву…

В кармане президентского фрака завибрировал мобильник. На экране появилась преданная морда Пса Юры. СМС коротко докладывала: "Ведем обыск в "Вестях". Ищем наркотики и оружие".

"Вести" были еще одной зубной болью президента. Тот же Гужва создал их несколько лет назад. Потом его из них вытравили. Пес Юра тогда еще шутил на манер булгаковского Шарикова: "Мы его ловили-ловили, душили-душили, а он бац — и вывернулся".

А вывернулся Гужва в "Страну". Но и "Вести" продолжали мелко и по-мышиному точечно гадить на президентской кухне. И вот теперь вместо одного Гужвы у него были сразу две проблемы: "Страна" с Гужвой и "Вести" без Гужвы.

И с тем и с другим надо было что-то делать. Решено было, пока президент будет вытаскивать Гужву из Вены, Пес с Котом по-тихому прихлопнут "Вести".

Телефон завибрировал снова. На этот раз на экране появилась морда Кота Василия.

"Этот придурок Пес Юра ничего не нашел и боится докладывать. В "Вестях" пустили слезоточивый газ", — по привычке стучал Кот Василий.

Очередное па, которое в этот момент выделывали президентские ноги, не получилось, ноги окончательно сбились на гопак. Марина ойкнула.

"Ничего без меня не могут", — не на шутку разозлился президент, не произнося ни слова. На языке вертелось только что-то непарламентское, русское вперемешку с татаро-монгольским.

Третий виброзвонок пришел, конечно, от Пса Юрия: "Вести" горят. Не знаю, что делать".

"Что делать, что делать?— молча исходил желчью президент. — Тушить!"

Следующий виброзвонок вывел его из себя окончательно. Президент даже остановился посреди танцующих пар.

"Горят уже три этажа. Срочно возвращайся", — в панике телеграфировал Кот Василий.

"Петя! — Марина все еще находилась в приподнято-восторженном настроении и очень напоминала ему Наташу Ростову из "Войны и мира". — Ведь если звезды зажигают, это кому-нибудь нужно?"

"Сказал бы я тебе, кому это нужно, — молча багровел на глазах собственной жены президент, сдерживаясь из последних сил. — Да ты все равно не поймешь!"

От автора:

Все, что описано в фельетоне, есть абсолютный вымысел. Все совпадения случайны. Особенно случайны совпадения с президентом Украины Петром Порошенко, его женой Мариной, генеральным прокурором страны Юрием Луценко и руководителем Службы безопасности Украины Василием Грицаком. Так же случайны совпадения обстоятельств, в которых происходят описываемые события: приезд президента Украины в Вену на традиционный Венский бал, который состоялся 8 февраля 2018 года в здании Венской оперы.



Реальными являются только два события — политическая эмиграция главного редактора "Страна. UA" Игоря Гужвы в Вену и обыск с последующим пожаром в редакции украинского издания "Вести" в Киеве 8 февраля того же года.