РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Китайский мир состоялся

08:0030.01.2018
221041
© AP Photo / Thein ZawПразднование Нового года по лунному календарю в Янгоне, Мьянма. Архивное фотоПразднование Нового года по лунному календарю в Янгоне, Мьянма. Архивное фото
© AP Photo / Thein Zaw

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

До китайского Нового года еще больше двух недель (он выпал в этот раз на 16 февраля), а несчастье глобальных масштабов уже началось.

Речь о ежегодном мучительном перемещении сотен миллионов китайцев по стране и планете, которое, вообще-то, еще пару лет назад назвали самым большим миграционным потоком в истории человечества. Нет, не мусульмане с Ближнего Востока и севера Африки (мигрирующие в Европу) создали такой поток, а именно китайцы. И поток этот — часть того, что следовало бы именовать "китайским миром". Это аналог нашего "русского мира", только побольше.

Каждый пятый турист мира — кто?

Давайте посмотрим на цифры. На нынешний новогодний сезон предсказывают перемещение 2,48 миллиарда человек по территории Китая на автомобилях.

Не пугайтесь, для начала эти цифры надо делить надвое — поехал и вернулся, причем, возможно, более одного раза (то есть, по сути, посетит родственников каждый китаец). И цифры эти нас мало касаются. Дальше: поездом съездят 389 миллионов. И это тоже в основном внутренняя миграция.

А вот самолетом воспользуются 65 миллионов человек. Да, часть их покроет по воздуху примерно 1000-километровое пространство с севера на юг страны или наоборот, но многие полетят за пределы КНР, потому что китайский мир охватывает всю планету.

Главное же, что сюда надо добавлять еще миллионы. Маленький пример: 7 из 28 миллионов граждан Малайзии — китайцы, и они тоже посещают родственников. Да, все поголовно. Так положено. Едут в соседний малайзийский город, в Сингапур или на Тайвань, но и в сам Китай. Или из Китая кто-то едет к ним. Множество местных китайцев не только знают, откуда родом их предки, но и успели там побывать. Это вопрос денег, но деньги сегодня у многих китайцев очень даже есть.

© AFP 2018 / Mohd RasfanПодготовка к празднованию Лунного Нового года в китайском квартале в Куала-Лумпуре, Малайзия
© AFP 2018 / Mohd Rasfan
Подготовка к празднованию Лунного Нового года в китайском квартале в Куала-Лумпуре, Малайзия

Во всех точках глобального китайского мира их ждет примерно одно и то же. Громадные торговые комплексы, расцвеченные красным (цвет праздника уже не первую тысячу лет), музыка, скидки, селфи. А также банкеты — семейные и офисные, неумеренные до крайности. В Малайзии неизбежен обычай заказывать на компанию громадное блюдо очень длинной лапши. И, на счастье и особенно долголетие, с воплями и азартными визгами, всем вместе вскидывать ее палочками для еды как можно выше — иногда лапша приземляется и на стол. В других частях китайского мира другие обычаи.

Порт Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Россия и Китай создадут Полярный шелковый путь
Итак, во всей красе мы видим китайский мир под их Новый год, но все-таки в Азии. А вот вам Европа. По брюссельским (столица ЕС) данным, в прошлом году Старый Свет посетили 12,4 миллиона китайских туристов. Есть предсказания, что к 2022 году этот показатель вырастет до 20,8 миллиона. И к обязательному новогоднему посещению родственников это прямого отношения не имеет — хотя родственники бывают и в Старом Свете. А имеет прямое отношение к деньгам.

Несколько лет назад китайский туризм в Европу был магазинным. Разбогатевшие "новые китайцы" ехали, чтобы купить себе что-то из великих домов мод и этим поднять свой статус дома. Сейчас часть того же статуса — посещение европейских музеев. Еще им нравится экзотическая еда и то, что небо чистое и голубое (без смога), можно дышать и не кашлять.

У китайских тургрупп (гражданства любой страны) модно забираться в неочевидные места — Черногорию, Польшу (в последней их окрестили "пандами", что сами китайцы воспринимают как комплимент). Одна моя малайзийская знакомая уезжает скоро в Непал и полезет на какую-то, пусть не самую высокую, гору. Не забудем и "красный туризм" в Россию, где наш южный сосед в 20-е годы прошлого века учился коммунизму.

© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкКитайские туристы с оленями в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Китайские туристы с оленями в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
Китайский танк. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СМИ рассказали, как Китай создает ультрасовременную армию

В итоге оказалось, что всего по миру каждый год ездит 129 миллионов китайских туристов, то есть каждый пятый международный турист — китайский. Это только КНР, без всяких Тайваней или Сингапуров. И денег они тратят вдвое больше, чем, к примеру, американцы. Не на душу каждого туриста, а в целом (261 миллиард долларов).

Вот такая миграция. Пора делать выводы — в том числе возвращаясь к идее "русского мира".

Деньги и Конфуций

Существует множество определений того, что такое "русский мир". Но в них всегда вписывается идея русского языка как объединяющего фактора. А у китайцев этот фактор — не ключевой. Где-нибудь в Таиланде или Индонезии есть множество китайцев, не знающих бывшего родного языка. Но и они — часть китайского мира.

Может быть, дело в том, что Китай (и точно так же Индия) — это не столько страна (как Россия), сколько цивилизация. Примерно как Европа, где есть множество языков (пусть родственных), которые вроде как разделяют, — но есть и много общего, сближающего.

Это общее называется культурой. Как высокой (живопись, архитектура и т.д.), так и повседневной. И вот вам обычай любым путем, мучаясь с заказом билетов и задыхаясь в переполненных залах ожидания, но ехать к родственникам… Причем ехать должны те, кто помоложе, к тем, кто постарше… Это культура. Язык можно утратить, как многие мои знакомые таиландцы или малайзийцы, но оставаться настоящим китайцем.

Охрана в Центре для заключенных в Пекине
© AFP 2018 / Ed Jones
"Запад атакует политическую систему нашей страны": Европа провоцирует Китай
Заметим, что китайские — то есть пекинские — власти не ставят изучение языка или языков (диалектов) на первое место. Это само происходит. В США или Европе студенты тратят большие деньги на то, чтобы учить китайский, и не только классический, но и, допустим, кантонский диалект. Это им нужно, а не Пекину — чтобы не выпасть из сегодняшнего мира, где без китайской экономики далеко не уедешь.

Зато Пекин финансирует институты Конфуция по всему миру, для эмигрантской общины и для иностранцев. Это не всегда и не совсем язык, но это философия. То есть способ мышления. То есть какие-то общие для всех китайцев (и не только для них) идеи о том, что такое семья, государство, правильная жизнь.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкШкольники во время диктанта по китайскому языку в Институте Конфуция Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Школьники во время диктанта по китайскому языку в Институте Конфуция Дальневосточного федерального университета во Владивостоке

Ну и остается мощная бытовая культура. Та же лапша, которая объединяет китайский мир повсюду, равно как и еще примерно сто тысяч разных привычно пахнущих блюд.

Рабочий ремонтирует солнечные батареи на заводе в Китае. Архивное фото
© AP Photo / Xinhua/Liang Xiaopeng
Война началась: Трамп погасил солнце Китаю
Вернемся к деньгам. Деньги — очень хорошая и нужная штука для того, чтобы люди одного народа превращались в какое-то единое целое, пусть и разбросанное по всему миру. Работает эта штука по-разному. Вспомним хрестоматийную историю того, как в 60-е и 70-е китайские радикальные коммунисты надеялись, что эмигрантские общины по всему миру будут работать на китайскую революцию. Из этого в итоге ничего не вышло, хотя поначалу левые движения (в Индонезии, на Филиппинах и т.д.) пытались что-то сделать.

Но как только в начале 80-х стало окончательно ясно, что с классическим коммунизмом XX века покончено и Китай меняет концепцию, первые пришедшие в него (через колониальный тогда Гонконг) деньги были китайскими. И только потом происходящим заинтересовался западный бизнес.

Итог: сложившийся к сегодняшнему дню "китайский мир" — проект, ставший успешным благодаря врожденной деловой предприимчивости китайца. И уже во вторую очередь этому проекту помогли прочие особенности культуры китайской нации.

Когда кто-то пытается повторить "китайский путь" (в целом или в частности), представители этой цивилизации обычно говорят: не пытайтесь. Все народы и все пути уникальны. И исходить надо из этой уникальности, позволяя ей развиваться естественным для народа путем.

В этом контексте имеет смысл четко определить, в чем особенность и уникальность "русского мира", делающего его совсем не похожим на китайский, американский и остальные.

Комментировать
Мнение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Павел Пирогов
Зачем учить диалекты? Ведь для посещения России и бизнеса в стране достаточно знать русский язык, не надо учить нанайский язык, чтобы посетить север Хабаровского края, например, так и в Китае зная государственный язык -Путунхуа, можно легко общаться с представителями всех 56 национальностей, проживающих в Китае!
09:03
30.01.2018
ОтветитьНе отвечать
ivan.svoboda.05
Китайский мир состоялся, это советский мир развалился.
08:14
30.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена