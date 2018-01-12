Приговор убийцам Бузины станет приговором украинскому режиму

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Приход нового года ознаменовался важнейшим событием новейшей украинской истории. В первый же рабочий день после каникул были определены состав суда и дата начала судебного процесса над предполагаемыми убийцами украинского писателя и публициста Олеся Бузины.

Без малого три года официально шло следствие. На самом деле весь предыдущий, 2017 год никаких следственных действий в отношении предполагаемых убийц не производилось, а сами они были фактически на свободе — под так называемым частичным домашним арестом (с обязательством находиться дома только в ночное время). Подозреваемые своей вины не признали, и есть все основания считать, что они всего лишь исполнители. Во всяком случае, следствие проведено таким образом, чтобы вывести из-под суда заказчиков этого политического убийства.

Однако значение процесса не только в наказании непосредственных убийц и поиске заказчиков, но и в том, что убийство Олеся Бузины было политическим, и потому разбирательство этого дела должно превратиться в суд над нынешним киевским режимом.

"За любимых своих хохлят"

С первых дней Евромайдана и особенно после государственного переворота, произошедшего в феврале 2014 года, Олесь Бузина был одним из главных и, пожалуй, самым смелым критиком новой киевской политики. Он категорически не признавал антироссийского и, по сути, националистического режима, сложившегося после 22 февраля на его родине.

Утром 16 апреля 2015 года Олесь Бузина был расстрелян прямо у подъезда собственного дома. Ни президент Петр Порошенко, ни тогдашний премьер Арсений Яценюк так и не дали политическую и гражданскую оценку этому преступлению.

Порошенко сразу же увидел тут "руку Кремля" (что потом опровергло украинское МВД). А в социальных сетях близкие к власти политики, депутаты парламента и даже госчиновники глумились над памятью погибшего писателя, открыто заявляя о том, что его судьба ждет всех противников киевского режима.

С Олесем Бузиной я был знаком лично, неоднократно встречался с ним и до госпереворота, и уже после него.

© Фото из личного архива семьи Олеся и Наталии Бузины Олесь Бузина © Фото из личного архива семьи Олеся и Наталии Бузины Олесь Бузина

В марте 2014-го — теперь уже можно рассказать эту мало кому известную историю — крупное российское СМИ предложило Олесю, учитывая его необыкновенную популярность на Украине и в России, работу в качестве своего представителя. Это могло стать для него существенным финансовым подспорьем и, возможно, в определенном смысле создавало дипломатический иммунитет от нападок властей предержащих. Подумав, Олесь отказался.

Перевесил всего лишь один резон — Бузина хотел оставаться во всех отношениях кристально чистым украинским писателем, что называется, до мозга костей и до последней капли крови…

Вот его противники эту кровь и пролили.

"Он умел радоваться самым простым вещам и до слез сопереживать. А когда никто не видит, молиться лицом в подушку за всех — и за любимых своих хохлят", — рассказала мне в интервью вдова писателя Наталия Бузина.

Помогли ООН и ЕСПЧ

Предполагаемых убийц Олеся Бузины нашли довольно быстро. Да и трудно было этого не сделать, поскольку, если верить следствию, они особо и не скрывались. МВД назвало их имена: Андрей Медведько и Денис Полищук, оба члены украинских националистических организаций.

А вот дальше начались странности. Подозреваемые не признали своей вины. В этом, конечно, нет ничего необычного. Но оба готовы представить свидетелей, которые, по их словам, подтвердят, что и тот и другой находились в момент убийства Бузины далеко от Киева: один в зоне АТО (так киевские власти называют военную операцию в Донбассе), второй — в другом городе.

Адвокаты подозреваемых утверждают, что в деле нет прямых доказательств вины Медведько и Полищука. Правда, вроде бы есть биологические следы их пребывания в автомобиле, в котором убийцы покидали место преступления. К тому же свидетели, не видевшие убийц в лицо, говорят, что по телосложению Медведько и Полищук похожи на тех, кто стрелял…

© AP Photo / Sergei Supinsky Денис Полищук, подозреваемый в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины. 23 июня 2015 © AP Photo / Sergei Supinsky Денис Полищук, подозреваемый в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины. 23 июня 2015

Но и тут закавыка. Анализ ДНК подозреваемых производился более года назад, причем пробы были взяты у них с применением к ним мер физического воздействия (то есть не вполне законно). И результаты этого анализа до сих пор официально не опубликованы.

Есть и другие странности. Например, один из подозреваемых говорит, что в эти дни собирал материалы о незаконном расходовании средств сотрудниками МВД в зоне так называемой АТО. И этим объясняет свое появление в этом деле в качестве подозреваемого.

Кроме того, как сообщило украинское издание "Страна.UA", вплоть до момента совершения убийства Бузины одна из служб МВД Украины вела слежку за подозреваемыми, прослушивая их разговоры. Однако буквально накануне убийства и прослушка, и слежка были почему-то сняты.

"Страна.UA" опубликовала полный текст многодневной прослушки. И в тот же день, когда вышла эта публикация, в редакцию явились сотрудники СБУ с обыском, а против редактора сайта Игоря Гужвы были выдвинуты обвинения в уголовном преступлении…

Наконец, вплоть до января 2018 года само дело об убийстве Олеся Бузины лежало в Генпрокуратуре Украины без движения. В связи с чем родственники писателя были вынуждены обратиться в ООН и Европейский суд по правам человека.

"Да, такой иск подан, — рассказала мне в августе 2017 года вдова писателя Наталья Бузина. — Понимаете, с лета прошлого года по делу Олеся не велось никаких следственных действий. Дело было приостановлено, до суда не дошло. Объяснения: якобы ждут ответов на запросы по поводу местонахождения пользователей Facebook Медведько и Полищука, направленные в США. Да и результаты ДНК-тестов обвиняемых так и не были обнародованы, как обещал генпрокурор. Просьбы мамы Олеся принять ее проигнорировали все — и генпрокурор, и глава СБУ, и президент Украины. Она обращалась официально, записывалась на прием.

Результатов это не дало. Хладнокровие и полное безразличие к материнскому горю. К тому же в ситуации, которая сегодня в стране, украинскому суду сложно оставаться независимым и объективно рассмотреть обстоятельства дела. А наши адвокаты находятся под постоянным психологическим давлением".

К словам вдовы стоит добавить, что Генпрокуратура попыталась перенести судебное следствие по расстрелу киевлянина Олеся Бузины, совершенное в столице Украины, в Одессу. Из этого ничего не вышло только потому, что даже робкая на тот момент украинская общественность возмутилась явным нарушением всех процессуальных норм.

Понятно, что Медведько и Полищук не могли совершить такое преступление без основательной подготовки и без координации со стороны зрелого и искушенного в подобных делах организатора или заказчика.

Известно, что в первые же дни после задержания предполагаемых убийц Бузины был задержан и некий высокий чин украинского МВД по подозрению в организации этого преступления. Но вскоре его отпустили, а материалы, указывающие на его причастность к этому преступлению, и само его имя из уголовного дела исчезли. Как и уже упомянутые материалы прослушки подозреваемых.

Это дело могло бы и дальше лежать в кабинетах Генпрокуратуры, если бы не вмешательство международных структур.

Но не только это.

Циничные власти: "Шпок… и нету"

С самого начала было очевидно, что убийство Олеся Бузины — политическое. Как ни старались следователи, финансовых и личных мотивов в этом преступлении найти не удалось. Следователям пришлось указать в обвинительном заключении, что убийство Бузины было совершено на почве идеологических и политических разногласий жертвы и его убийц.

И этот судебный процесс может стать первым по-настоящему политическим процессом в отношении установившегося на Украине националистического и антигуманного режима, который физически уничтожает своих политических противников.

Для этого есть все основания. Например, домашний адрес Олеся Бузины незадолго до его расстрела был опубликован на печально известном сайте "Миротворец". В те дни, напомню, в качестве партнеров сайта на нем были указаны две организации — МВД и СБУ.

Сейчас, правда, "партнеры" с сайта исчезли, но весьма интригующее упоминание о них сохранилось.

Кстати, почти официальным спонсором и руководителем "Миротворца" выступает советник министра МВД и депутат парламента страны Антон Геращенко.

Но и без этих косвенных улик очевидно: кто бы на самом деле ни стрелял в Бузину, убийство это совершила система, режим, ориентированный на устранение любыми средствами своих идеологических и политических противников.

Кстати, для самой официальной украинской власти нет никаких сдерживающих факторов в демонстрации убийств. Например, в качестве рождественского поздравления своим друзьям по Facebook действующий советник президента Украины Юрий Бирюков уже в новом, 2018-м году преподнес видеозапись реального убийства снайпером ВСУ одного из защитников ДНР.

"Шпок… и нету", — цинично подписал ролик советник Порошенко.

Украинская власть, натравливающая националистов и радикалов на своих политических противников, действует так с самого первого дня после переворота. Хотя да, убийство Бузины — человека, конечно, намного более известного, чем погибший несколько дней назад ополченец из ДНР, — политически более значимо.

Почему теперь это стало возможным

И возникает вопрос: что же, помимо негодования родных, многочисленных друзей и поклонников расстрелянного писателя Бузины (на которых, будем откровенны, украинской власти начхать с высокой колокольни), могло побудить Киев выполнить требования ООН и ЕСПЧ и в наступившем 2018 году вынести дело Бузины на открытый судебный процесс?

Отвечаю: полная уверенность в том, что судьи не позволят уголовному делу по убийству Олеся Бузины перерасти в политический процесс.

Дело в том, что с 1 января 2018 года на Украине ликвидированы 142 районных суда, вместо которых теперь будут действовать 75 окружных. Число судей сократилось, а вновь переназначенные прошли предварительную калибровку в администрации президента. Сократили, понятное дело, слишком (даже для Украины) самостоятельных и приверженных букве закона. А оставили удобных.

Например, несколько недель назад некий судья Олег Линник вынес решение о фактически условном наказании в отношении радикала Юрия Крысина, совместно с подельниками убившего, точнее, насмерть забившего палками 22 февраля 2014 года журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Неудивительно, что именно Линник теперь введен в судебную коллегию по делу об убийстве Олеся Бузины.

Впрочем, надежда на то, что процесс над убийцами Олеся Бузины — если и не в зале суда, то в некоторых украинских СМИ и социальных сетях — все же станет политическим, есть. Время и политико-экономическая действительность изменили украинское общество. Появились реальные критики режима. Их уже не десятки, а тысячи.

Все-таки убийство Олеся Бузины не прошло бесследно для украинского общества. Теперь у погибшего писателя тысячи последователей по всей Украине, идеологически и политически не приемлющих существующий режим. И они не позволят власти спустить этот процесс на тормозах.