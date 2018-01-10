Европа запустила в Россию "пробную свинью" на полтора миллиарда

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Мини-скандал (поскольку на полноценный он явно не тянет, во всяком случае, пока) между Европой и Россией в связи с иском ЕС во Всемирную торговую организацию (ВТО) о взыскании с нашей страны 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины интересен в первую очередь не размером претензии и даже не предметом разбирательства.

Прямо скажем, эти менее полутора миллиардов евро откровенно незначительны на фоне других финансовых претензий, с которыми России пришлось иметь дело в последние годы. Достаточно вспомнить 50 миллиардов по относительно недавнему делу ЮКОСа. Да и то, что в качестве пробного шара (а это, разумеется, он) была избрана именно свинина, вряд ли стоит рассматривать как объект для глубокого осмысления. Что оказалось под рукой и было наиболее удобно для использования, то и взяли.

Кстати, российская реакция, которая оказалась вполне традиционной, тут также не слишком интересна. Представители парламента бурно возмутились — как Госдумы, так и Совета Федерации. А сенатор и первый замглавы профильного — экономического — комитета Совфеда Сергей Калашников очень мягко и очень аккуратно намекнул, что России, вероятно, следует и из ВТО выйти, если иск ЕС против нее будет удовлетворен.

В Минэкономразвития немедленно опровергли последнее предположение, заверив, что вариант с прекращением членства в ВТО Россией не рассматривается . Да и вообще, по утверждению министерства, запрос Евросоюза не подразумевает никаких штрафных санкций или компенсации уже понесенных истцом потерь.

За всеми этими политико-чиновными хитросплетениями как со стороны Европы, так и со стороны России на самом деле скрывается крайне простая и понятная любому рядовому гражданину реальность.

ВТО и прочие институты глобального рынка создавались под лозунгами свободной торговли, равноправной конкуренции и условий для развития даже самых слабых и отсталых экономик. Однако в реальности — и это теперь стало очевидно для всех, кроме совсем уж близоруких — все эти правила работали на экономики развитых стран Запада и на уничтожение их конкурентов.

Проблемы у Запада начались с возникновением в последние годы двух важных обстоятельств.

Во-первых, некоторые из стран, чьим экономикам было уготовано пойти "под нож", проявили неожиданную прыть и научились использовать правила ВТО в свою пользу, нанося тем самым ущерб хозяевам положения. А во-вторых, ситуация в мире неожиданно повернулась таким образом, что Запад сам начал открыто нарушать правила ВТО из-за актуальных политических соображений, вводя, в частности, политически мотивированные экономические санкции.

В результате для самого же Запада ситуация становится все более некомфортной. Так, США в последние месяцы стали открыто заявлять свое недовольство позицией ВТО. Например, в ходе выступления на саммите АТЭС в ноябре Дональд Трамп прямо сообщил, что существующий характер отношений в рамках ВТО ущемляет интересы США.

Европа не позволяет себе подобных резких эскапад. Наоборот, она в меру сил пытается удержать статус-кво, который изначально был выгоден именно главным европейским столицам. Однако за прошедшие годы мир получил слишком много наглядных примеров того, как умело европейская система квот и лицензирований разоряет слабые экономики в пользу сильных. Этот путь прошли многие восточноевропейские страны.

Впрочем, некоторым чужие уроки не идут впрок. Сейчас в аналогичный процесс все больше — и совершенно добровольно — вовлекается Украина. Например, с 1 января в этой стране вступил в силу запрет продажи "молока второго сорта", которое производят частные домохозяйства, лишая тем самым множество украинских селян важной статьи дохода.

Однако все это мелочи, которые не меняют существа проблемы.

Мировая глобальная система свободной торговли все сильнее расшатывается, в ней все больше исключений, а участники, которые должны были быть безмолвными и добровольными жертвами, все более умело манипулируют правилами.

Ничего удивительного, что этот процесс вызывает сильное раздражение у тех, кто привык себя считать хозяевами положения.

Фактически иск против России по поводу свинины — это попытка Европы вернуть ситуацию к тому выгодному для нее положению, которое было несколько лет назад. В этих обстоятельствах можно возмущаться позицией ЕС или тихо злорадствовать, поскольку он своей политикой сам заставил Россию заняться — и успешно — развитием собственного производства свинины.

Однако вне зависимости от того, какое решение в итоге вынесет арбитражный суд, одно можно сказать с уверенностью: это ничего не изменит в тенденциях распада глобальной системы мировой торговли, что сложилась за последние десятилетия. Это тот самый случай, когда фарш — в данной ситуации свиной — обратно не провернуть.