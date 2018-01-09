Равнение на Украину: в Эстонии взялись за имущество "церкви-оккупанта"

В начале нового года власти Эстонии дали верующим четкий сигнал: отныне и их будут делить по принципу "свой-чужой". Правительство выделило щедрые по местным меркам субсидии евангелическо-лютеранской церкви и Эстонской апостольской православной церкви, образованной Константинопольским патриархатом. А вот многочисленная паства Московского патриархата как всегда не получила ничего. О рождественском "сюрпризе" эстонских политиков и его последствиях — в материале РИА Новости.

"Деньги не нужны"



Деньги "своим" официальный Таллин выделил "в качестве не подлежащей возвращению дотации для компенсации церквям материального ущерба, полученного в ходе войны и оккупации". Понятно, что по этой логике включать в список пострадавших религиозную организацию, в названии которой фигурирует столица "страны-агрессора", кажется странным, особенно если забыть о том, каким гонениям она подвергалась при столь нелюбимой эстонскими властями советской власти.

Как уточняют местные СМИ, средства были выделены в ответ на просьбу самих религиозных организаций и пойдут на восстановление уже имеющихся зданий и на покупку новых. В Эстонской православной церкви Московского патриархата пояснили РИА Новости, что за такой помощью к властям страны не обращались.

"В подобной форме субсидирования мы не нуждаемся", — заверил представитель Эстонской церкви.

По его словам, ЭПЦ МП не получает дотаций от эстонского правительства. Деньгами ей иногда помогают Совет церквей Эстонии и некоторые муниципалитеты, как это было во время реставрации Казанской церкви в Таллине — одной из старейших деревянных церквей в Европе.

"Фантомная" церковь



В конце ноября патриарх Кирилл на Архиерейском соборе пожаловался на непростую ситуацию в Эстонии. Несмотря на то что, по его словам, руководство страны "стремится поддерживать с Церковью конструктивные взаимоотношения", многие проблемы до сих пор остаются нерешенными, как, например, вопрос церковного раскола, длящегося с начала XX века.

В 1920 году патриарх Тихон даровал Эстонской церкви широкую автономию. Однако спустя два года православное духовенство республики, порвавшей все контакты с советской Россией, обратилось к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить их церкви полную независимость (автокефалию). Однако добиться ее так и не удалось. Вместо этого была образована автономная Эстонская апостольская православная церковь.

Когда же Эстония вошла в состав СССР, православное духовенство вернулось в Московский патриархат. А в 1993 году патриарх Алексий II вернул Эстонской церкви автономию, что делало ее де-факто административно и финансово независимой от Москвы. Но власти страны упорно признают законной только ЭАПЦ, несмотря на практически полное отсутствие у нее паствы.

"Я была свидетельницей визита патриарха Константинопольского Варфоломея в Эстонию. Где-то на третий день он спросил главу ЭАПЦ: "А что за два автобуса с туристами постоянно за мной следуют? Вы можете мне показать реальную паству?" — вспоминает Людмила, прихожанка ЭПЦ МП.

При этом создание такой искусственной церкви привело к резкому ухудшению отношений между Москвой и Константинополем. Официальную регистрацию ЭПЦ МП смогла получить лишь в 2002 году, что, впрочем, не сильно улучшило ее положение.

"В нашей Эстонской православной церкви Московского патриархата мы переживаем немалые трудности: многие храмы, в которых мы совершаем богослужения, принадлежат эстонскому государству, а мы пользуемся ими на правах аренды. И ситуация не меняется", — посетовал в интервью РИА Новости предстоятель ЭПЦ митрополит Корнилий.

"Старая песня про ФСБ"

Прихожане ЭПЦ жалуются, что русофобская истерия, которой пронизана риторика властей и СМИ, сильно отражается на жизни верующих.



"Старая басня о том, что все священники — агенты ФСБ, на бытовом уровне сильно подогревается церковными деятелями, конкурирующими с Эстонской церковью за паству. Ну и, конечно же, некоторые политики поднимают на этом свой рейтинг. Из уст официальных лиц это не звучит, а вот полуофициальных — ректора крупного вуза, заместителя третьесортного министра — вполне", — рассказывает житель Таллина Николай, прихожанин Эстонской церкви Московского патриархата.

По его словам, по той же причине общение между прихожанами ЭПЦ и ЭАПЦ практически отсутствует. Причем такое положение дел уникально для Прибалтики — ни в Латвии, ни Литве подобной проблемы нет.

Митрополит Корнилий сравнивает ситуацию в Эстонии с Украиной: и там и там все идет по одному сценарию, с участием других религиозных организаций и при молчаливой поддержке властей. А виноваты "агенты Кремля" в рясах. Судя по тому, как власти Эстонии игнорируют проблемы 150-тысячной паствы Эстонской церкви Московского патриархата, в отличие от 20-тысячной ЭАПЦ, сценарий передачи храмов, в том числе силовой, "малым сим" вполне может стать реальным.