РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Равнение на Украину: в Эстонии взялись за имущество "церкви-оккупанта"

08:0009.01.2018
(обновлено: 10:27 09.01.2018)
0392636
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВид на исторический центр Таллина. Архивное фотоВид на исторический центр Таллина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В начале нового года власти Эстонии дали верующим четкий сигнал: отныне и их будут делить по принципу "свой-чужой". Правительство выделило щедрые по местным меркам субсидии евангелическо-лютеранской церкви и Эстонской апостольской православной церкви, образованной Константинопольским патриархатом. А вот многочисленная паства Московского патриархата как всегда не получила ничего. О рождественском "сюрпризе" эстонских политиков и его последствиях — в материале РИА Новости.

"Деньги не нужны"

Деньги "своим" официальный Таллин выделил "в качестве не подлежащей возвращению дотации для компенсации церквям материального ущерба, полученного в ходе войны и оккупации". Понятно, что по этой логике включать в список пострадавших религиозную организацию, в названии которой фигурирует столица "страны-агрессора", кажется странным, особенно если забыть о том, каким гонениям она подвергалась при столь нелюбимой эстонскими властями советской власти.

Мемориал Маарьямяэ в Таллине. Архивное фото
CC BY 2.0 / Tanel Teemusk / Monument Gates
Глава Минюста Эстонии допустил снос советского мемориала в Таллине

Как уточняют местные СМИ, средства были выделены в ответ на просьбу самих религиозных организаций и пойдут на восстановление уже имеющихся зданий и на покупку новых. В Эстонской православной церкви Московского патриархата пояснили РИА Новости, что за такой помощью к властям страны не обращались.

"В подобной форме субсидирования мы не нуждаемся", — заверил представитель Эстонской церкви.

По его словам, ЭПЦ МП не получает дотаций от эстонского правительства. Деньгами ей иногда помогают Совет церквей Эстонии и некоторые муниципалитеты, как это было во время реставрации Казанской церкви в Таллине — одной из старейших деревянных церквей в Европе.

"Фантомная" церковь

В конце ноября патриарх Кирилл на Архиерейском соборе пожаловался на непростую ситуацию в Эстонии. Несмотря на то что, по его словам, руководство страны "стремится поддерживать с Церковью конструктивные взаимоотношения", многие проблемы до сих пор остаются нерешенными, как, например, вопрос церковного раскола, длящегося с начала XX века.

В 1920 году патриарх Тихон даровал Эстонской церкви широкую автономию. Однако спустя два года православное духовенство республики, порвавшей все контакты с советской Россией, обратилось к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить их церкви полную независимость (автокефалию). Однако добиться ее так и не удалось. Вместо этого была образована автономная Эстонская апостольская православная церковь.

Когда же Эстония вошла в состав СССР, православное духовенство вернулось в Московский патриархат. А в 1993 году патриарх Алексий II вернул Эстонской церкви автономию, что делало ее де-факто административно и финансово независимой от Москвы. Но власти страны упорно признают законной только ЭАПЦ, несмотря на практически полное отсутствие у нее паствы.

"Я была свидетельницей визита патриарха Константинопольского Варфоломея в Эстонию. Где-то на третий день он спросил главу ЭАПЦ: "А что за два автобуса с туристами постоянно за мной следуют? Вы можете мне показать реальную паству?" — вспоминает Людмила, прихожанка ЭПЦ МП.

Крестный ход УПЦ МП по улице Бориполя, Украина. 25 июля 2016
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Митрополит: действия властей Украины и Эстонии в отношении церквей схожи

При этом создание такой искусственной церкви привело к резкому ухудшению отношений между Москвой и Константинополем. Официальную регистрацию ЭПЦ МП смогла получить лишь в 2002 году, что, впрочем, не сильно улучшило ее положение.

"В нашей Эстонской православной церкви Московского патриархата мы переживаем немалые трудности: многие храмы, в которых мы совершаем богослужения, принадлежат эстонскому государству, а мы пользуемся ими на правах аренды. И ситуация не меняется", — посетовал в интервью РИА Новости предстоятель ЭПЦ митрополит Корнилий.

"Старая песня про ФСБ"

Прихожане ЭПЦ жалуются, что русофобская истерия, которой пронизана риторика властей и СМИ, сильно отражается на жизни верующих.

"Старая басня о том, что все священники — агенты ФСБ, на бытовом уровне сильно подогревается церковными деятелями, конкурирующими с Эстонской церковью за паству. Ну и, конечно же, некоторые политики поднимают на этом свой рейтинг. Из уст официальных лиц это не звучит, а вот полуофициальных — ректора крупного вуза, заместителя третьесортного министра — вполне", — рассказывает житель Таллина Николай, прихожанин Эстонской церкви Московского патриархата.

Батальон Азов и православные верующие. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украину могут довести до религиозной войны двумя нажатиями кнопки

По его словам, по той же причине общение между прихожанами ЭПЦ и ЭАПЦ практически отсутствует. Причем такое положение дел уникально для Прибалтики — ни в Латвии, ни Литве подобной проблемы нет.
Митрополит Корнилий сравнивает ситуацию в Эстонии с Украиной: и там и там все идет по одному сценарию, с участием других религиозных организаций и при молчаливой поддержке властей. А виноваты "агенты Кремля" в рясах. Судя по тому, как власти Эстонии игнорируют проблемы 150-тысячной паствы Эстонской церкви Московского патриархата, в отличие от 20-тысячной ЭАПЦ, сценарий передачи храмов, в том числе силовой, "малым сим" вполне может стать реальным.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена