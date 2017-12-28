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Сила слова — в помощь медицине

14:4528.12.2017
(обновлено: 16:11 28.12.2017)
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© Фото : Центр психологической поддержки человека по методу академика Г.Н. СытинаАкадемик Георгий СытинАкадемик Георгий Сытин
© Фото : Центр психологической поддержки человека по методу академика Г.Н. Сытина

Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку головы, для РИА Новости

"Нет". С жестоким приговором врачей — пожизненная инвалидность (ему тогда исполнилось всего лишь 20) — он согласиться не мог. Упрямо повторял: "Я отвергаю всякую болезнь, я крепну… Мое тело подчиняется мне безотказно". Впоследствии Сытин убедился, насколько лечебно это может действовать.

Георгий Николаевич Сытин — четырежды доктор наук, академик Международной академии наук (Мюнхен). Имеет знаки кавалера и командора международного ордена "Наука. Образование. Культура", золотую медаль "За научные заслуги" и серебряную медаль "Почетный профессор". Доктор философии (Брюссель), президент Международного университета Георгия Сытина (Брюссель — Москва — Нью-Йорк), вице-президент Всемирного информационного распределенного университета.

Возникновение метода самоубеждения

Молодой солдат после тяжелейшего ранения на фронте был выписан инвалидом первой категории. Вышел из больницы на костылях и с ампулами медикаментов, которые ему оставили доктора.

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Именно в этот момент Георгий принял решение вылечивать себя с помощью самоубеждения и начал заниматься исследованием в этом направлении. "Я — сильный, волевой и здоровый человек, способный полностью управлять своим телом, своими ощущениями. Боль уходит навсегда из моего тела. Каждая клеточка моего тела здоровая, сильная" — так звучал его первый настрой. В 50-е годы автор после прохождения врачебной комиссии в военкомате безоговорочно был признан годным к работе — в отсутствие ограничений! Данный случай стал единственным в своем роде.

Когда Сытину исполнилось 86 лет, он подвергся тщательному медицинскому обследованию, которое выявило, что его общебиологические показатели соответствуют возрасту… 40 лет.

© Фото : Центр психологической поддержки человека по методу академика Г.Н. СытинаГеоргий Сытин
© Фото : Центр психологической поддержки человека по методу академика Г.Н. Сытина
Георгий Сытин

Созданный Сытиным на основе общепринятых методов психотерапии и отдельных приемов и способов народной медицины метод словесно-образного, эмоционально-волевого управления состоянием человека (сокращенно СОЭВУС) — антипод гипнозу, всякому подавлению чужой воли. Почему метод называется именно так? Если воздействовать только словом, то работает лишь одна, вторая сигнальная система, но первая так и не будет задействована. А значит, импульс больших полушарий, посылаемый во внутреннюю среду организма, окажется слабым, не способным перестроить жизнедеятельность тканей и органов. С помощью метода можно посылать нужные импульсы в те или иные органы. Суть его — в психокоррекции соматических структур. Вот почему стабилизируется давление, оздоравливаются сердце, желудок, почки, печень, проходят мастопатии и другие заболевания. Для этого были подобраны слова — так, чтобы они рождали в сознании человека образ молодости, юности, крепкого здоровья, спокойствия. Но и этого мало. Нужно подключить еще и чувства, чтобы образ стал ярче. Вот тогда слово, представление, чувство и воля становятся тем психологическим инструментом, который способен воздействовать не только на сознание, но и на тело человека. Каждый текст, в зависимости от заболевания, составляется с учетом особенностей восприятия и с расчетом на подсознание. Все выверено до мелочей путем многочисленных исследований и подтверждено многолетней практикой.

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Метод Сытина включает не только текст, но и способ, позволяющий правильно его читать и записывать. Такое лечение безопасно и можно использовать без помощи других. Методика дает возможность человеку управлять ритмом сердца, давлением, мозговым и коронарным кровообращением, другими физиологическими функциями. Настрой формирует такую эмоциональную среду пациента, которая содействует возобновлению и усилению работы как отдельных органов, так и всего организма. С помощью освоения настроев осуществляется самоконтроль над физическим и психологическим состоянием.

Метод самоубеждения полностью вводит пациента в лечебный процесс, дает возможность работать над своим здоровьем, пробуждает понимание, интерес, усиливает работу памяти. Данный способ не только вылечивает, но еще и по-новому формирует человека. Настрои разработаны таким образом, что дают возможность больному видеть образы здорового, молодого, полного сил и радости себя, подталкивают к работе над своим здоровьем.

Российские и иностранные физиологи опытным путем доказали, что вызванные речью импульсы рождают мощный сигнал в мозге, который и дает команду всему телу стать здоровым. И улучшение состояния организма в очередной раз доказывает эффективность метода СОЭВУС состоянием организма.

Экспериментальная работа

Команда доктора начала работу в конце 50-х годов по применению метода в различных сферах жизни. Для осуществления данной деятельности в большем объеме потребовалось дополнительно изучать новые направления: педагогика, философия, медицина, психология и многое другое, где был опробован метод. Новый способ оздоровления применяли при подготовке космонавтов, в частности Юрия Гагарина. Космонавты первыми оценили достоинства метода. Автор написал более 25 тысяч настроев с целью подготовки к разным нагрузкам, а также для восстановления здоровья после возвращения с орбиты. Когда здоровье космонавта Виталия Михайловича Жолобова было под угрозой, а медицина оказалась бессильна, его привезли к создателю метода. Георгий Николаевич спас летчика от паралича. После полета в космос у того возникло тяжелое расстройство нервной системы. Автор методики применил свои настрои для выздоровления героя, результат проявился в тот же день. Все это происходило на глазах руководителя группы поддержки Центра подготовки космонавтов В. Н. Колесова.

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Министр приборостроения СССР пригласил доктора создать на производстве систему психологической поддержки, были разработаны специальные приборы для определения силы воздействия слова на организм. При измерении потенциалов мозга стрелки приборов с помощью датчиков показывали малейшие изменения в физиологическом состоянии пациента, фиксируя, какие именно слова оказывают наибольшее воздействие на органы. Методики Сытина стали применять на заводах, к примеру на московском предприятии "Кристалл", в результате достигнуто увеличение производительности труда. Метод СОЭВУС внедрен для подготовки спасателей по всей стране, а также в Центральном авиамобильном международном подразделении, специалисты которого спасают людей по всему миру.

© Фото : Центр психологической поддержки человека по методу академика Г.Н. СытинаАкадемик Георгий Сытин
© Фото : Центр психологической поддержки человека по методу академика Г.Н. Сытина
Академик Георгий Сытин

Многие годы автор практиковал свой метод в спорте, промышленности, учебном процессе, к пострадавшим при катастрофе на Чернобыльской АЭС. Основной целью данной работы было накопление, практическое использование материала и оценка действия метода на практике, чтобы уверить специалистов по психологии в необходимости его применения, а молодому поколению — продемонстрировать безграничные способности самоубеждения. Метод был опробован в работе вузов Курска, Горловки и Калуги.

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В калужском вузе повысилась работоспособность преподавателей, студенты стали лучше усваивать учебную программу. Сытин провел большую работу и с нашими спортсменами. Доктор предлагал им, готовясь к соревнованиям, мысленно представлять свою победу и проигрыш противника. Методика была опробована в 12 видах спорта. Комитет ДОСААФ Советского Союза ввел метод СОЭВУС в подготовку спортсменов-стрелков по всей стране. Позднее в публикациях говорилось о вкладе Георгия Николаевича в развитие спорта: с Игорем Раенко он проработал три дня перед соревнованиями на устойчивость нервной системы, и на чемпионате СССР тот показал норму мастера спорта международного класса, Виктор Потапов дважды побеждал в чемпионате мира по гонкам на катамаране.

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Успешную деятельность оценили и руководители Советского Союза. Доктора приглашали к себе члены Центрального комитета партии и президиума Верховного совета.

В 1990-м председатель Совета министров Косыгин совместно с Министерством здравоохранения учредили научный центр психологической поддержки человека по методу СОЭВУС. В центре была разработана новая методика психологической поддержки населения. По инициативе правительства России она была рассмотрена и одобрена президиумом Академии медицинских наук. В центре, учрежденном при участии Сытина, находится бесплатный лечебный салон, на его территории пациенты имеют возможность послушать настрои в уютной обстановке. Результаты оздоровления, положительные изменения прослеживаются у всех посетителей. Проделанная в течение десятков лет работа показала эффективность метода посредством мобилизации способностей личности, сил самосохранения и самооздоровления, а кроме того — формирования осмысленного подхода человека к своему здоровью.

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Учреждение психологической поддержки Георгия Сытина в Москве работает и после смерти его основателя. Салон проводит бесплатные лекции по усвоению и подбору настроев. Семья автора продолжает руководство центром Георгия Николаевича. До последнего дня доктор создавал новые настрои, которые еще не опубликованы. Эти тексты направлены на омоложение, оздоровление всего организма.
Медицина всего мира работает над продлением жизни различными способами. Многие понимают, что при большом желании человек может поправить свое здоровье быстрее. Воля больного играет порой решающую роль. Если пациент пассивен, то усилия медиков могут быть сведены на нет. Доктора должны обучить пациента методу работы над собой. К сожалению, на практике мы видим иное: лечащему врачу не хватает знаний и практики в данном направлении, нужна соответствующая подготовка.

С раннего детства родители и наука имеют возможность дать знания человеку о здоровом образе жизни. Ведь мысли могут определять очень многое: как здоровье и успех, так и провоцировать болезнь и привлекать неудачу.

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