Рождественская история об американском миссионере в диких Люберцах

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

В западной прессе есть давняя традиция: под Рождество она публикует серию морализаторских статей и очерков, основной целью которых должно быть пробуждение в читателях праздничного духа доброжелательности, милосердия, сострадания. Газеты, ориентирующиеся на бизнес-аудиторию, как правило, стараются вызвать в своих богатых клиентах желание жертвовать и делиться своими богатствами со слабыми мира сего.

И уж, казалось бы, газета The Wall Street Journal, являющаяся флагманом американской бизнес-журналистики, должна была бы продемонстрировать всем пример того, как следует пробуждать в людях светлые чувства и стремления.

Вот она и продемонстрировала, опубликовав аккурат накануне праздника статью под заголовком "Рождественское соприкосновение с "русской душой". Вот только вместо доброй истории получился расистский фельетон.

© Flickr / cafemama Выпуск газеты The Wall Street Journal © Flickr / cafemama Выпуск газеты The Wall Street Journal

Эпическая "победа добра над злом"

В роли знатока "русской души" выступил скандально известный американский журналист Дэвид Сэттер, многие годы проработавший в России. Ему принадлежат работы, распространяющие конспирологические теории и скандальные заявления: именно он активно продвигал лживые слухи о причастности ФСБ к взрывам домов в Москве. В 2013 году в связи с нарушением миграционного законодательства Сэттеру было отказано во въезде в Россию.

Видимо, обидой на Россию и можно объяснить "праздничное" начало статьи: "Может показаться, что у американцев мало общего с теми, кто живет под диктатурой Владимира Путина". "Но я стал свидетелем триумфа добра над злом в России", — пишет Сэттер.

Однако эпическая "победа добра" свелась к описанию пребанальнейшей сцены, типичной для России периода девяностых. В канун Нового — 1992-го — года американец потерял где-то в Москве свой кошелек, после чего ему была назначена встреча (или "забита стрелка", если уж пользоваться языком той "либеральной" эпохи) в Люберцах. Там некий громила по имени Юрий описал, сколько он потратил сил и средств, чтобы найти хозяина кошелька, и попросил компенсацию за свои старания. Американец безропотно отсчитал за это 50 тысяч рублей (огромная по тем временам сумма, между прочим).

Юрий, видя, как легко иностранный гость расстается со своими деньгами, попросил еще и "гонорар". Сэттер "героически" (именно так он и преподносит данную историю) отказал в этой просьбе, заявив: "Вы должны мне отдать кошелек, поскольку он принадлежит мне".

Американская миссия

Судя по всему, житель Люберец понял, что больше ему все равно не получить с этого иностранного чудака и без того отдавшего значительную сумму, поделился с гостем своей водкой и отдал уже не нужный ему кошелек (тем более что денег там не было).

Вероятно Юрий забыл об этом эпизоде уже на следующий день. А вот американский журналист уверовал, что был в тот момент олицетворением "добра, победившего зло" в загадочной "русской душе". Настолько уверовал, что не может забыть этой "героической" сцены даже спустя четверть века.

"Я часто задавался вопросом, — пишет Сэттер, — имела ли наша короткая встреча длительный эффект для него". То есть, представляете, американский журналист всерьез возомнил себя неким миссионером, чему-то обучившим какого-то "дикаря" из Люберец.

Из этой своей миссии он сделал далекоидущие политические выводы, перенесенные из девяностых в наши дни. Сэттер пишет: "Представители Запада размышляют, как отвечать на российскую пропаганду. Произносятся речи, проводятся научные конференции, которые не приближают нас к пониманию ложного мировоззрения Москвы. Но, как показала встреча с Юрием в ту ночь в Люберцах, русские могут быть достижимы, если базовые моральные принципы сделать понятными им. Русские не разделяют этического наследия Запада, но моральная интуиция существует повсюду, и ее можно пробудить".

"Колониальная антропология XIX века"

Представляете, если мы будем делать выводы о моральном уровне американцев по общению с громилой, приставившим к вам пистолет и потребовавшим кошелек в темном квартале Чикаго? Нас сразу обвинят в расизме и распространении чувства превосходства одной нации над другой (и правильно сделают, между прочим). Но ведущая бизнес-газета США считает нормальным печатать подобные теории — да еще и преподносить их в качестве "рождественской" истории, претендующей на морализаторство.

Даже корреспондент британской газеты The Guardian Шон Уокер, известный своим критичным подходом к российской политике, вынужден был отметить: "Это "Рождественское соприкосновение с "русской душой" читается местами как колониальная антропология XIX века". А аналитик Дараг МакДауэлл продолжил: "Хотя бы спасибо за то, что в тексте не упоминается "восточное варварство" или что-то в этом роде".