РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Такого еще не было: почему Обама предсказал приход американского Гитлера

08:0011.12.2017
0960
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкБарак Обама. Архивное фотоБарак Обама. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Максим Соколов, для РИА Новости

Предупреждения о том, что от германского 1933 года никто полностью не застрахован, — тогда нацизм пришел к власти в Берлине, а завтра, быть может, придет в другой мировой столице — периодически звучали и будут звучать. "Люди, я любил вас, будьте бдительны", а равно "Еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада".

Бывший президент США Барак Обама
© AFP 2017 / Martin Bureau
Обама сравнил США при Трампе с нацистской Германией
Теперь с такими предупреждениями, касающимися собственной страны, выступил Барак Обама, до 2017 года занимавший пост президента США. Бывший американский лидер сообщил, что демократия в США находится под угрозой: "Надо стремиться сохранить демократию, иначе все может быстро развалиться. Это произошло в Германии в 30-х годах. Несмотря на демократию Веймарской республики и многовековые культурные и научные достижения, появился Адольф Гитлер и 60 миллионов человек погибло".

Если Обама имел в виду, что демократия в США не вечна и политическое устройство страны может претерпеть самые неприятные болезненные изменения, то в таком общем виде пророчество не является в принципе невероятным. Нельзя утверждать, что этого не может быть, потому что не может быть никогда, ибо давно сказано:

"Все великое земное
Разлетается, как дым.
Нынче жребий выпал Трое,
Завтра выпадет другим".

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Как началась Вторая мировая война. Архивные съемки

Правда, если бывший президент решил абстрактно порассуждать о бренности всего сущего, не вполне понятно, почему он вспомнил именно о Германии 30-х годов прошлого века и о рейхсканцлере Адольфе Гитлере.

Британские военные на поле боя во время Первой мировой войны. Архивное фото
© Фото : National Library of Scotland/John Warwick Brooke
Первая мировая война
Тут дело даже не в пресловутом законе Годвина, согласно которому, как только сравнение оппонента с Гитлером сделано, обсуждение считается завершенным, а сторона, прибегнувшая к этому аргументу, считается проигравшей. Все равно сравнения с Гитлером постоянно звучат, да и сам закон Годвина — это не закон Ома, а всего лишь этикетное правило интернет-дискуссий. А такие правила существуют именно для того, чтобы их постоянно нарушать.

Но даже если сравнение с Гитлером позволительно, оно должно быть компетентным, а вот здесь Обама явно сплоховал. Веймарская республика погибла и к власти пришел фюрер не потому, что ветром надуло, а потому, что все к тому шло начиная как минимум с 1918 года, когда Германия потерпела поражение в мировой войне.

Последующее можно описать как "идеальный шторм", когда все шары кладут в одну лузу.

© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент США Барак Обама выступает с речью в Университете национальной обороны в Вашингтоне. 23 мая 2013
© AFP 2017 / Saul Loeb
Президент США Барак Обама выступает с речью в Университете национальной обороны в Вашингтоне. 23 мая 2013

Версальский мирный договор (о котором французский — не германский — военачальник, маршал Фош, сказал: "Это не мир, это перемирие на двадцать лет") писался под диктовку французского премьера Клемансо, который руководствовался принципом "боши заплатят за все". Принцип "гни, гни, не проломи" был Клемансо неизвестен.

Президент США Дональд Трамп говорит о националистическом митинге в Шарлоттсвилле в Дипломатической комнате Белого дома. 14 августа 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Кто такой мистер Трамп и что нам с ним делать
В результате Германия претерпела гиперинфляцию, уничтожившую платежеспособный средний класс, нацистские (Мюнхен) и коммунистические (Гамбург) путчи, господство на улицах немецких городов вооруженных отрядов различных — от крайне правых до крайне левых — партий. Веймарская конституция 1919 года — очень красивая на бумаге — никак не воспринималась немцами как священная скрижаль. Скорее как символ версальского унижения. Культурная революция, наступившая после 1918 года, принесла много достижений, но у немецкого обывателя она ассоциировалась скорее с развратом и разложением. Наконец, великая депрессия начала 30-х больнее всего ударила по Германии. За год с небольшим производство упало вдвое.

После этого трудно было ожидать чего-то сильно лучшего, чем приход к власти фюрера.

© РИА Новости / Фонд РИА НовостиПерейти в фотобанкАдольф Гитлер
© РИА Новости / Фонд РИА Новости
Перейти в фотобанк
Адольф Гитлер

Как бы ни относиться к нынешним США, но для того, чтобы говорить об опасностях, подстерегающих "веймарскую" Америку, необходимо как минимум, чтобы США претерпевали унизительный диктат, подобный версальскому.

Чего нет, того нет. Действительно, по сравнению с ситуацией двадцати- и даже пятнадцатилетней давности, когда американский диктат по отношению ко всему миру представлялся неодолимым, теперь наблюдаются некоторые сбои — имперское перенапряжение дает себя знать. Но между ослабеванием американского диктата и Америкой как объектом внешнего (причем жесткого и унизительного) диктата разница довольно большая. Первое имеет место, о втором не слыхать даже в перспективе.

Доллары, лупа, биржевой график
© Fotolia / cosma
Это – не потолок. США впервые вышли за 20 триллионов госдолга
Характерно, что даже мечтатели, уже лет десять (если не больше) рассуждающие о крахе Америки, предвидят этот крах во внутренних настроениях, прежде всего экономических, а о грядущем американском диктаторе не говорят вообще, справедливо полагая, что всякому овощу свое время. Пускай сперва настанет общий крах, который они уже много лет усердно пророчат, после чего вопрос о диктаторе и демократии решится сам собой.

Обама же исходит из того, что американская держава может быть вполне крепка, а диктатора вдруг внезапно ветром надует. Все, конечно, может быть, но в общем предупреждение не очень убедительное.

При этом, правда, следует отметить беспрецедентность явления Обамы в роли Кассандры. До сих пор бывшие президенты США в своих публичных речах придерживались довольно строгой самоцензуры. Заявить о своем преемнике, что он может оказаться на линии Гитлера, — такого американская история еще не знала. Обвинять действующего президента во всех смертных грехах — это бывало, но прежде для этого дела использовались люди более низкого звания.

Журналисты, бизнесмены, политические активисты, но никак не президенты. Заметим, что в США "президент" есть понятие пожизненное, что, в частности, предполагает определенный уровень лояльности отставника по отношению к президенту действующему.

Впрочем, если Обама считает, что в "веймарской" Америке на календаре сейчас 1932 год, то, конечно, он может и не считаться с прежними правилами и приличиями.

© AFP 2017 / Saul LoebБарак Обама пожимает руку избранному президенту США Дональду Трампу. 20 января 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb
Барак Обама пожимает руку избранному президенту США Дональду Трампу. 20 января 2017
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена