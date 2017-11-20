Не устал, но ухожу. Почему президента Зимбабве предали бывшие соратники

Филипп Прокудин, для РИА Новости
Президента Зимбабве Роберта Мугабе, правящего страной с 1980 года, пытаются отправить в отставку те, кого он долгое время считал опорой своего режима, — военные и правящая партия ЗАНУ ПФ. Недовольны нынешним главой государства не только представители оппозиции и этнических меньшинств, подвергшиеся репрессиям, но и его верные. Как политика Мугабе привела к тому, что его заставляют расстаться с властью вчерашние товарищи, разбиралось РИА Новости.
По прозвищу Крокодил
Двадцатого ноября СМИ со ссылкой на источник, причастный к переговорам, сообщили, что Мугабе все-таки готовит текст заявления об отречении от поста. Хотя днем ранее зимбабвийский президент во время обращения к нации такими планами не делился. Более того, Мугабе заявил, что будет руководить назначенным на декабрь конгрессом правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ЗАНУ ПФ). Притом что 18 ноября центральный комитет партии лишил президента должности первого секретаря ЗАНУ ПФ и призвал его до полудня понедельника подать в отставку с поста главы государства. В противном случае однопартийцы Мугабе обещали объявить ему импичмент. В отставку со всех постов отправили и супругу зимбабвийского лидера Грейс Мугабе, которая играла не последнюю роль в политической жизни африканской страны.
Предают только свои
Очевидно, что длительный "путь успеха" Роберта Мугабе подошел к концу — независимо от результатов нынешней схватки за власть. Он не только исчерпал финансовые и экономические ресурсы страны, но и потратил самый главный запас — терпение своих соратников. Что будет с Зимбабве после ухода Мугабе, сложно спрогнозировать до того, как претензии на власть предъявит какая-то политическая сила. Схватка идет между соратниками президента и внутри правящей партии, возникшей из организации боевиков-националистов. В этом моменте у тех, кто пытается оспорить власть Мугабе, нет с ним идеологических разногласий. Хотя, как показал опыт СССР и Китая, новую политику и оттепель в жизнь успешно проводят и самые фанатичные сторонники бывшего вождя.
В истории с попыткой отправить в отставку зимбабвийского президента примечательно то, что лишить его полномочий пытаются военные, которые долгое время были основной и чуть ли не единственной опорой режима. В стране с разрушенной экономикой и растраченными финансами политическая жизнь упрощена до крайности, поскольку большая часть населения озабочена вопросами своего выживания. В этих условиях Мугабе прагматично опирался на штыки, тем более что он и раньше успешно использовал силу во внутриполитической борьбе.
Мнангагва руководил расправами над политическими противниками Мугабе в 1980-х годах, с 2000-го по 2010-й курировал избирательные кампании Мугабе, который переизбирался на пост президента. В 2014-м Мнангагва (в стране ему дали красноречивое прозвище "Крокодил") официально стал вторым лицом в государстве — вице-президентом. При этом он сместил с данной должности жену еще одного верного соратникам Мугабе — бывшего командующего Соломона Муджуру — Джойс Муджуру. С поста вице-президента Мнангагву в начале ноября и уволил Мугабе. В ответ вчерашний соратник заявил, что партия больше не может быть собственностью Мугабе и его жены.
Мнангагва долгое время считался чуть ли не официально утвержденным преемником действующего президента. Его внезапная отставка была вызвана тем, что между ним и супругой Мугабе Грейс шла долгая борьба. Грейс решила сначала стать вице-президентом, а потом и заменить мужа на посту. Но когда жена 93-летнего Мугабе фактически отправила второе лицо в государстве в отставку, военные поняли, что чистки этим не ограничатся. Вооруженные силы встали на защиту конституционного строя, как заявили генералы. После череды политических разборок в Зимбабве, хотя это и звучит иронично, стороны пытаются действовать в соответствии с духом и буквой закона.
Классовые враги
В 1980-х у Мугабе был опасный соперник — Джошуа Нкомо, который возглавлял влиятельную националистическую организацию и партию ЗАПУ. После того как партии ЗАНУ ПФ и ЗАПУ одержали победу в войне против правительства Южной Родезии и "оформили" независимость страны от Великобритании, между товарищами вспыхнул конфликт. Положение осложнялось еще и тем, что ЗАНУ ПФ и ЗАПУ поддерживали разные этнические группы: за Мугабе были шона, за Нкомо — матабелы (ндебеле). Политический кризис привел к вооруженным столкновениям и фактической этнической чистке — подготовленная специалистами из КНДР пятая парашютная бригада подавила сопротивление матабелов, убив несколько десятков мирных жителей. Нкомо бежал из страны, затем вернулся, согласившись на условия победителя, — и ЗАПУ вошла в состав ЗАНУ ПФ.
Всемирный банк в своем отчете в 2016 году отмечал, что часть предприятий в Зимбабве работает в экстремальных условиях: им угрожают грабежами и поджогами. Бизнес вынужден тратить значительные средства на физическую безопасность фирм. Есть ли у страны перспективы выбраться из экономической пропасти, станет понятно по первым шагам тех, кто придет на смену Мугабе.
Если все пойдет так, как положено по конституции, опальный Мнангагва может стать самым реальным кандидатом на пост президента Зимбабве.