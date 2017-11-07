Западные СМИ о 1917 годе. Как пытаются переписать российскую историю

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Газета The Financial Times, созданная для западных банкиров и бизнесменов, возмущается тем, что в России якобы не отмечают на должном уровне 100-летие Октябрьской социалистической революции. И как некую сенсацию преподносит тот факт, что Владимир Путин не будет присутствовать на шествии 7 ноября, устраиваемом Коммунистической партией. Так и хочется спросить: а он разве должен? Ведь никого же не удивляет, что премьер Британии Тереза Мэй не ходит на акции, организованные лейбористской партией, какой бы значимый повод для этой акции ни был избран.написала в прошлом году, что "русские мучаются над тем, как отмечать революции 1917 года". Ночей не спят, "мучаются", выясняя, "трагедия это или триумф".
Не совсем понятно: а "отсутствие государственного нарратива" по данному поводу — разве плохо? Не свидетельствует ли это как раз об отсутствии "единственно правильной идеологической линии", к чему так долго призывали Россию те же западные газеты? Разве кого-то удивляет тот факт, что в США присутствуют расхождения в оценках событий и исторических деятелей периода войны Севера и Юга, что недавно явственно проявилось в американской "войне памятников"? А представьте, какое возмущение там вызвала бы попытка государства насадить тот самый "единственно правильный взгляд" на события давно минувших дней.
К сожалению, получилось так, что на Западе сейчас новых книг о нашей революции вышло гораздо больше, чем у нас. Причем однобоких и поверхностных, являющихся скорее набором идеологических штампов и мифов, которые выдаются за факты.
Заявление о том, что в России "запрещено" празднование 100-летия революции (как утверждает еще один печатный орган промышленников и финансистов, журнал The Economist), — это явное искажение действительности.
Ради того, чтобы заявить о неких "монархических" тенденциях в обществе, западные СМИ готовы идти на любое передергивание. Так, французское агентство AFP, ссылаясь на днях на социологическое исследование ВЦИОМ, заявило, что 28% поддерживает установление в стране монархии. Если же посмотрите данные самого исследования, то увидите, что ситуация несколько иная: "При ответе на прямой вопрос о том, какая форма правления больше подходит для российского государства сегодня, только 8% называют монархию, при которой власть передается по наследству, тогда как 88% — республику". Причем число сторонников республики даже выросло на 6% с 2013 года. Но зачем западному читателю вникать в такие подробности, верно? прямым текстом, что праздновать 7 ноября нечего. Английский фермер Джон Льюис-Стемпел, который прославился своими фермерскими книгами и хвастался, что его предки 700 лет живут на западе Англии, внезапно в этой газете был представлен в качестве историка, который обнаружил среди своей родни выходцев из России. Ну и, соответственно, получил право рассуждать о нашей истории.
Он, правда, уверен, что в ноябре 1917 года большевики "заменили Романовых на красных царей коммунизма". То есть фермер-историк решил сделать этакий "монтаж", упустив тот самый период с февраля по октябрь, когда Россия и была ввергнута в либеральный социальный эксперимент, прямо скажем, неудачный. А то ведь тогда пришлось бы делать неудобные для Запада аналогии между неудачниками-Керенскими, неспособными управлять gosudarstvoм, и нынешними российскими либералами. Цель же всех этих статей о "рождении царя" и юбилее революции совсем иная, как вы понимаете.