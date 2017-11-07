Западные СМИ о 1917 годе. Как пытаются переписать российскую историю

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Газета The Financial Times, созданная для западных банкиров и бизнесменов, возмущается тем, что в России якобы не отмечают на должном уровне 100-летие Октябрьской социалистической революции. И как некую сенсацию преподносит тот факт, что Владимир Путин не будет присутствовать на шествии 7 ноября, устраиваемом Коммунистической партией. Так и хочется спросить: а он разве должен? Ведь никого же не удивляет, что премьер Британии Тереза Мэй не ходит на акции, организованные лейбористской партией, какой бы значимый повод для этой акции ни был избран.

На протяжении всего последнего года западная пресса с нескрываемым удовольствием смаковала тот факт, что в России, дескать, "нет единого мнения" по поводу событий 1917-го, а государство якобы "не может определиться, как ему относиться к этому юбилею". Газета британских лейбористов The Guardian даже написала в прошлом году, что "русские мучаются над тем, как отмечать революции 1917 года". Ночей не спят, "мучаются", выясняя, "трагедия это или триумф".

Не совсем понятно: а "отсутствие государственного нарратива" по данному поводу — разве плохо? Не свидетельствует ли это как раз об отсутствии "единственно правильной идеологической линии", к чему так долго призывали Россию те же западные газеты? Разве кого-то удивляет тот факт, что в США присутствуют расхождения в оценках событий и исторических деятелей периода войны Севера и Юга, что недавно явственно проявилось в американской "войне памятников"? А представьте, какое возмущение там вызвала бы попытка государства насадить тот самый "единственно правильный взгляд" на события давно минувших дней.

К сожалению, получилось так, что на Западе сейчас новых книг о нашей революции вышло гораздо больше, чем у нас. Причем однобоких и поверхностных, являющихся скорее набором идеологических штампов и мифов, которые выдаются за факты.

Заявление о том, что в России "запрещено" празднование 100-летия революции (как утверждает еще один печатный орган промышленников и финансистов, журнал The Economist), — это явное искажение действительности.

Да, я сейчас говорю о том самом номере журнала, чья обложка "Царь родился" недавно активно обсуждалась в социальных сетях. Издание не поленилось посвятить несколько страниц юбилею российской революции, пытаясь притянуть за уши аналогии тех событий с нынешними. И в итоге "убедительно доказывает", что нынешний президент России стал… "царем". "Доказательства" просты: дело в том, что еще в декабре 1999 года Владимир Путин, будучи премьер-министром, написал статью "Россия на рубеже тысячелетий", в которой говорил об укреплении государства и государственности. Англоязычный журнал даже не поленился написать слово gosudarstvo, пояснив своей аудитории, что оно произошло от слова gosudar: "старое слово, которое означает монарха или хозяина". И на этом основании The Economist "авторитетно" пишет: "Современное государство (state) — это совокупность законов и формальных правил. Gosudarstvo же является продолжением царя как основного источника порядка и власти".

И как вам такое "доказательство" перехода России к монархии? Оказывается, слово "государство" у нас стали использовать! Раньше-то не использовали, поди. А наши либералы и демократы, выступающие против "монархии", наверняка вместо этого слова говорят только… Кстати, а как же они говорят-то? Страна? Да нет вроде, для "страны" есть другое слово в английском языке. Да и сам Путин его использует не реже. В той же статье, к примеру, он писал: "Россия была и будет оставаться великой страной". Но вы же понимаете, что англоязычному читателю никто не поясняет, что слово state в русском языке всегда переводилось и переводится исключительно как "государство". Надо же как-то найти в этом "монархические" тенденции в России, а то ведь обложка хорошая пропадет.Ради того, чтобы заявить о неких "монархических" тенденциях в обществе, западные СМИ готовы идти на любое передергивание. Так, французское агентство AFP, ссылаясь на днях на социологическое исследование ВЦИОМ, заявило , что 28% поддерживает установление в стране монархии. Если же посмотрите данные самого исследования , то увидите, что ситуация несколько иная: "При ответе на прямой вопрос о том, какая форма правления больше подходит для российского государства сегодня, только 8% называют монархию, при которой власть передается по наследству, тогда как 88% — республику". Причем число сторонников республики даже выросло на 6% с 2013 года. Но зачем западному читателю вникать в такие подробности, верно?

И лишь одна западная газета (The Sunday Express) написала прямым текстом , что праздновать 7 ноября нечего. Английский фермер Джон Льюис-Стемпел, который прославился своими фермерскими книгами и хвастался, что его предки 700 лет живут на западе Англии, внезапно в этой газете был представлен в качестве историка, который обнаружил среди своей родни выходцев из России. Ну и, соответственно, получил право рассуждать о нашей истории.

Он, правда, уверен, что в ноябре 1917 года большевики "заменили Романовых на красных царей коммунизма". То есть фермер-историк решил сделать этакий "монтаж", упустив тот самый период с февраля по октябрь, когда Россия и была ввергнута в либеральный социальный эксперимент, прямо скажем, неудачный. А то ведь тогда пришлось бы делать неудобные для Запада аналогии между неудачниками-Керенскими, неспособными управлять gosudarstvoм, и нынешними российскими либералами. Цель же всех этих статей о "рождении царя" и юбилее революции совсем иная, как вы понимаете.