Что таксисты и пассажиры думают друг о друге и поможет ли всем страховка

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

"По пути из аэропорта Мурманска в Мончегорск таксист, который нас вез (а было примерно пять часов утра), уснул на скорости 110 километров в час. Я сидел сзади справа, пристегнутый, что и спасло мне жизнь, — рассказывает режиссер и продюсер Михаил Ананьев. — То есть миг — и тебя крутит в машине со страшным грохотом, ты только успеваешь оценить каждый новый удар и понять, что вот — ты еще пока жив. Водитель тоже был пристегнут и тоже остался жив. У меня сотрясение мозга, контузия глаза, отек спинного мозга и множественные гематомы, короче — повезло".

Михаилу действительно повезло: когда водитель уснул, дорога поворачивала, машина съехала на большой скорости в кювет, но вокруг не было ни обрывов, ни озер (а их по пути в Мончегорск много).

© Фото : Михаил Ананьев ДТП с участием такси © Фото : Михаил Ананьев ДТП с участием такси

О масштабе же аварии говорит то, что свой рюкзак с ноутбуком Михаил нашел на дороге метров за тридцать от машины, а детали были раскиданы еще дальше.

За поездку в такси-фирму было заранее внесено 2300 рублей из 2500, после происшествия никто из компании, принимавшей заказ, пострадавшему пассажиру не позвонил.

"Когда я позвонил вечером сам, то сказали: "А при чем тут мы? Звоните водителю, это его проблема". И только после того, как я пригрозил адвокатом, приехали, привезли заплаченные вперед 2300, — рассказал Михаил Ананьев. — Но больше всего интересовались, какие шаги я буду предпринимать дальше. Директора фирмы, естественно, "в городе сейчас нет".

© Фото : Михаил Ананьев ДТП с участием такси © Фото : Михаил Ананьев ДТП с участием такси

С возмещением убытков пассажира будет разбираться адвокат в Мурманске, предстоит взыскивать ущерб за причинение легкого вреда здоровью, а также материальный (ноутбук не подлежит восстановлению) и моральный ущерб. "Как я понимаю, они поделят ответственность — водитель и контора", — говорит Михаил.

Этот лишь одна из множества ежедневных аварий на российских автодорогах. Но даже в таком, далеко не самом драматичном, ДТП возмещение ущерба пассажиру зависит лишь от его настойчивости.

Кто и как может обезопасить пассажиров от недобросовестных, непрофессиональных водителей и на что могут рассчитывать пострадавшие в такси?

Что делать пострадавшим пассажирам

"При авариях срабатывают положения российского законодательства об ОСАГО. Пассажиру, пострадавшему в аварии, ущерб должна возмещать страховая компания виновника происшествия — это правило касается и клиентов такси. Если виновен в аварии таксист, то ущерб возмещает страховая компания перевозчика, — рассказывает управляющий партнер коллегии адвокатов Владимир Старинский. — Если компенсация не покрывает все расходы, то пострадавший может обратиться с требованием о дополнительной компенсации. Как правило, требование адресуется компании, в которой работает водитель. При этом компания может обратиться к водителю с правом регрессного требования".

Однако четко прописанных правил возмещения ущерба пассажирам пока нет, в каждом случае порядок компенсации определяет суд.

Большие проблемы возникают, если сумма ущерба превышает максимальную по ОСАГО (500 тысяч рублей). Здесь, по словам эксперта, процесс может затянуться.



Лучше сразу обращаться в компанию-агрегатор, через которую клиент сделал заказ. Разногласия могут быть быстро урегулированы в досудебном порядке, если фирма предложит пострадавшему адекватную компенсацию.

"По определению ответственности в случае ДТП по вине такси есть разная судебная практика, — рассказывает председатель Общественного движения TAXI-2018 Станислав Швагерус. — К примеру, есть постановление апелляционного суда Ханты-Мансийского автономного округа, в котором ответственность за действия водителя в ДТП (и таксист, и пассажир погибли) была все-таки возложена на местного агрегатора. А до этого суд отказал родственникам погибшего пассажира в возмещении моральной компенсации: раз таксист умер, то никаких выплат не предполагалось".

Таксисты против клиентов и агрегаторов

Водитель такси, пожалуй, одна из самых востребованных профессий в больших городах. Востребованных, но не то чтобы хорошо оплачиваемых.

Агрегаторы сейчас демпингуют, вводят тарифы, при которых на такси становится ездить чуть ли не выгоднее, чем на маршрутке, — к примеру, в Подмосковье. Там "Яндекс.Такси" ввел минимальную стоимость вызова — 49 рублей. За эту сумму пассажиру гарантирована поездка продолжительностью шесть минут и расстоянием в два километра (далее каждый следующий километр и дополнительная минута — по семь рублей). В Москве — 99 рублей за четыре минуты и два километра. Для тех, кто живет не очень далеко от метро или электрички — это очень выгодно (а если в машину сесть вчетвером, то вообще дешево).

Водители на профессиональных форумах ругаются: сколько можно уже понижать тарифы? Приходится постоянно "метаться" по эконом-заказам, иметь дело с большим числом пассажиров (а ведь им нужно уметь понравиться — чтобы те поставили хорошую оценку), в ночное время обслуживать неадекватных клиентов (которые также могут испортить рейтинг и плохими оценками, и жалобами).

"Я уже зарекся выезжать по вечерам в пятницу и субботу или по ночам. Да, вызовы получаешь чаще, но пассажиры иногда такие, что думаешь: поскорее бы уже вышли, — рассказал водитель автомобиля комфорт-класса Александр Кузнецов. — И разговаривают на ты, развязно, матерятся. Ведь когда люди выпили, у них тормозов не бывает, не сдерживают себя вообще".

По словам Алексея, сейчас среди клиентов такси появились профессиональные аферисты. Например, вызывают машину на дальний заказ, доезжают до конечной точки, показывают свой телефон — а в нем вообще нет никакого заказа (он оформляется на подставной телефон). "Или заплатят, а потом так нажалуются диспетчеру, что с нас и деньги за заказ снимают, и рейтинг понижают, — говорит Александр. — В таких случаях разве что видеорегистратор поможет".



У пассажиров к водителям не меньше претензий: бывают грязными и плохо пахнут, кондиционеры летом не работают (чаще всего — "вот как раз сегодня собирался заправить"), города не знают. Но самое главное — многие из них вынуждены работать чуть ли не сутками (это никто не отслеживает) и могут, как в случае с пострадавшим Михаилом Ананьевым, заснуть за рулем.

"Я после аварии в Мурманске вернулся в Москву, взял во Внуково такси, было восемь утра, — рассказывает Михаил. — Вдруг в районе Кутузовского водитель останавливается и говорит: простите, мне надо подышать, засыпаю, всю ночь работал. Подышали, я пересел вперед, и всю оставшуюся дорогу заставлял его мне что-то рассказывать".

Проследить график работы таксистов невозможно даже при большом желании: они порой работают на несколько агрегаторов или фирм-перевозчиков.

Усталые от многочасовой смены водители встречаются и на вызовах машин люкс и бизнес-класса. Но в таких случаях они хотя бы умеют это как-то скрывать, стараются поговорить с пассажиром, могут задавать стандартные вопросы: устраивает ли температура воздуха в салоне, какое радио включить, какие предпочтения по маршруту.



"В Wheely и Gett довольно жесткие экзамены в бизнес-классе и VIP. Проценты прибыли агрегаторов там примерно одинаковые, — рассказывает Сергей, водитель Mercedes. — У одного из них — прямо муштра и дрессировка водителей. Я был на экзамене, нас пришло 15 человек, со мной экзамен прошли только двое. 50 вопросов на знание Москвы, около 30 — ситуационно-психологические, а дальше идет в течение четырех часов тестирование с инструктором".

Будут ли застрахованы пассажиры?

Конкурентное преимущество у различных агрегаторов и таксомоторных компаний теперь — не только вежливость и внешний вид водителей, которые открывают двери, встречают с зонтом во время дождя и помогают донести багаж. Актуальная тема — страхование пассажиров, гарантия того, что если с клиентами что-то случится, то они могут рассчитывать на адекватную компенсацию.

Сейчас страхование (по умолчанию) есть в премиум-агрегаторе Wheely, а также в нескольких фирмах такси.

В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи каждый пассажир Wheely застрахован на 2,5 миллиона рублей. Страховка распространяется на всех пассажиров в автомобиле, а не только на того, кто сделал заказ.

Совсем недавно начали тестирование системы страхования и в "Яндекс.Такси". Теперь пассажиры этого агрегатора застрахованы на два миллиона рублей, но пока — только на территории Калининградской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской и Томской областях, в Краснодарском и Красноярском крае, а также в Татарстане и Чувашии.

А в общем, такси в России остается единственным видом транспорта, на который не распространяется действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.



"В действующем законе прописаны требования собственно к легковому такси. Сейчас же нужны требования и к организаторам перевозки, к агрегаторам", — считает председатель Общественного движения TAXI-2018 Станислав Швагерус.

Прежде чем страхование пассажиров такси станет обязательным, требуется внести ясность во многие вопросы. Например, кто может или должен быть страхователем: водитель, владелец транспортного средства, собственник таксопарка или агрегатор? Насколько увеличится финансовая нагрузка на перевозчиков легковыми такси и как это отразится на стоимости поездок?

В любом случае введение обязательного страхования, скорее всего, дисциплинирует владельцев таксомоторных компаний и агрегаторов.

Ведь страховым фирмам (а значит, и нанимателям таксистов) невыгодно иметь дело с временщиками, нелегальными или непрофессиональными водителями: слишком велики потенциальные убытки.