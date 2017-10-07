Уголь Донбасса для Польши: сможет ли Киев заблокировать поставки

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Польские СМИ последние несколько дней на разные лады обсуждают открывшуюся им новость: оказывается, из Донбасса в Польшу, минуя Украину, то есть Киев, приходит антрацит, который украинская власть считает контрабандой. И от поставок которого Украина, дабы экономически удушить Донбасс, отказалась в марте нынешнего года.

Схема поставок простая. В Польшу из ЛНР уголь завозит компания Doncoaltrade, которая в 2012 году была зарегистрирована в польских Катовицах гражданином Украины Александром Мельничуком. На границе с Россией уголь стоит 22 доллара за тонну, а в Польше — 140.

Одно время, уже после госпереворота, Мельничук был вице-министром энергетики самопровозглашенной ЛНР. Где находится сейчас, неизвестно — во всяком случае, польские журналисты его не нашли. Ну а другие — как говорится, компетентные органы — его не ищут, потому что никаких законов Польши ни его компания, ни сам Мельничук не нарушали.

Факт поставок угля из Донбасса в Польшу также не является каким-либо нарушением закона. Это, как надо понимать, просто весьма неприятный для власти Украины факт политического свойства.

По крайней мере, именно так охарактеризовал ситуацию министр топлива и энергетики Украины Игорь Носалик во время своего визита в Варшаву.

А вот вернувшись в Киев, Носалик разоткровенничался в одном из вечерних телеэфиров: "Нас заверили, что будет проведена полная проверка, что такие поставки будут запрещены. Мне удалось встретиться с журналистом, который опубликовал первую часть расследования, связанного с поставкой антрацита не только в Польшу, но и в другие европейские страны. Сейчас основная задача — максимально заблокировать этот процесс".

Между тем министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевски пояснил в польских СМИ, что на самом деле речь идет о "какой-то маленькой компании", которая из Донбасса поставила 11 тысяч тонн угля.

"Столько, сколько потребляет в сутки один энергоблок", — отметил он.

По мнению министра, никакого эмбарго при этом нарушено не было.

Дело в том, что Польша присоединилась к санкциям в отношении Крыма. А на Донбасс они не распространяются.

При этом польский министр добавил, что "это вопрос свободы экономической деятельности".

"Мы живем в экономически свободной стране. Каждый предприниматель, когда открывает компанию, имеет право импорта, экспорта, имеет право делать со своими деньгами то, что считает нужным", — сказал Тхужевски.

"Я убежден, что вся проблема заключается не в каких-то юридических или экономических нарушениях. Это связано с путаницей в польской политике, которая отрицает все свершившиеся факты, касающиеся как Крыма, так и отделения Луганской и Донецкой народной республик от Украины", — заявил РИА Новости Генеральный секретарь польской партии "Смена", эксперт Европейского центра геополитических исследований (Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych) Томаш Янковский.

По его наблюдениям, любые вопросы, касающиеся отношений с Россией, через которую как раз и поступает донецкий уголь в Польшу, считаются у него на родине подозрительными. По его наблюдениям, эти вопросы имеют отчетливый, не юридический или экономический, а чисто политический аспект.

Зато Украине, как он считает, польской властью оказывается безоглядная поддержка.

"Я связываю это не столько с зависимостью польских властей от украинских, сколько с зависимостью властей обеих стран от Вашингтона", — предполагает Тадеуш Янковский.

Последним таким примером, по его словам, стал украинский закон об основах государственной языковой политики.

"Его осудили все государства Центральной и Восточной Европы, меньшинства которых проживают на Украине, — напоминает Янковский. — И только польское правительство не выразило никакого протеста — вероятно, потому, что этот закон был поддержан Госдепартаментом США".

Что же касается угля, который поступает из Донбасса в Польшу, то, утверждает Янковский, "очевидно, что этот уголь должен быть продан в любом случае, потому что люди должны на что-то жить. Украинская политика с самого начала гражданской войны в этой стране убеждает жителей Донбасса — возможно, это делается бессознательно, — что у них нет общего будущего с Украиной".