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Битвы титанов: итоги премии ТЭФИ

22:4904.10.2017
(обновлено: 22:57 04.10.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев, получивший премию в номинации Информационно-аналитическая итоговая программа за программу Вести недели на телеканале Россия, после церемонии награждения ТЭФИ - 2017Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев, получивший премию в номинации Информационно-аналитическая итоговая программа за программу Вести недели на телеканале Россия, после церемонии награждения ТЭФИ - 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НАДЕЖДА ЗАХАРОВА, РИА НОВОСТИ

Во вторник состоялась церемония награждения телевизионной премии ТЭФИ. Номинантов и победителей выбирали представители учредителей комитета индустриальных телепремий. Это семь холдингов: ВГТРК, "Первый канал", "ТВ Центр", "Газпром медиа", "СТС Медиа", "Национальная медиагруппа" и "Национальная ассоциация телерадиовещателей" (НАТ).

Из года в год на премии ТЭФИ идет противостояние двух телегигантов — Первого канала и ВГТРК. В этот раз у них по девять побед (у ВГТРК восемь премий ушло на канал "Россия-1" и одна — на "Культуру"). У каналов, входящих в "Газпром медиа" — восемь "Орфеев" (по три у НТВ и ТНТ и два — у Матч-ТВ), у РЕН-ТВ — четыре награды, у Пятого канала — одна (оба канала входят в холдинг "Национальная медиагруппа").

Телеведущий Андрей Малахов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Эрнст передал награду ТЭФИ за "Пусть говорят" Андрею Малахову

Кстати, одну из статуэток гендиректор Первого канала Константин Эрнст передал Андрею Малахову, ушедшему на канал "Россия 1". Лауреатом ТЭФИ в категории "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" стала программа "Пусть говорят" (Первый).

"Программы делают масса людей… Этот приз, я считаю, должен достаться Андрею Малахову", — сказал, с явной досадой, Константин Эрнст, получая приз за программу "Пусть говорят" и передавая статуэтку ведущим церемонии для того, чтобы они отдали ее Малахову. Впрочем, решение это вполне объяснимое: вместе с Андреем на "Россию 1" ушла и большая часть команды, именно те люди, которые делали программу, получившую премию. Так что в этом сезоне даже непонятно было, кто из них должен был выйти на сцену за "Орфеем" для "Пусть говорят".

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВручение телевизионной премии "ТЭФИ 2017"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вручение телевизионной премии "ТЭФИ 2017"

В номинациях "Информационная программа" и "Ведущий информационной программы" премии достались программе "Время" и ведущему Первого канала Дмитрию Борисову.

Гости перед началом церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ 2017 в Москве. 3 октября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Названы лауреаты премии ТЭФИ-2017 в категории "Дневной эфир"

А на "Россию-1" ушли премии в номинациях "Репортёр/оператор репортажа" (Александр Рогаткин, Дмитрий Рогалёв) и "Информационно-аналитическая итоговая программа" ("Вести недели").

"Мы делаем телевидение со смыслом и благодарны тем, кто ценит и чувствует это", — сказал ведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселев.

В номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма" жюри присудило ТЭФИ программе "60 минут" на "России 1". Ее ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов завоевали награду и в номинации "Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма". Впрочем, вторую, точнее даже, третью награду в этой номинации получил также и Роман Бабаян ("Право голоса", ТВЦ).

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВручение телевизионной премии "ТЭФИ 2017"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вручение телевизионной премии "ТЭФИ 2017"

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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«Время» и «Вести недели» получили премию ТЭФИ‍
Лучшим ведущим информационно- аналитической итоговой программы был признан Андрей Добров (РЕН ТВ) — это решение жюри удивило, ведь соперниками Андрея были Сергей Брилев ("Россия 1"), Ирада Зейналова (НТВ) и Валерий Фадеев (Первый канал).

Журналист Владимир Соловьев удостоен премии ТЭФИ в номинации "Интервьюер". В номинанты также попали ведущие совершенно иных по жанру программ — Юлия Меньшова ("Наедине со всеми", Первый канал) и Наиля Аскер-Заде ("В рабочий полдень", "Россия —24").

Телеведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Соловьев стал лучшим интервьюером на российском ТВ по версии ТЭФИ

"Неужели мы не знаем, кто в нашей профессии чего действительно стоит. Мы знаем — мы делаем лучшее в мире телевидение. Каждый — на своем канале, каждый — в своей программе, — заявил Владимир Соловьев. — Когда мы приезжаем в любую страну и смотрим телевизор на разных языках, мы удивляемся — насколько мы лучше".

Впервые за последние 11 лет в главной номинации развлекательного ТВ победил проект телеканала "Россия 1" (до этого в этой номинации чаще выигрывал Первый канал). Лучшей развлекательной программой была названа "Синяя птица" ("Россия-1) — программа о талантливых детях, имевшая очень хорошие рейтинги на протяжение сезона.

© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"Проект "Синяя птица", 2016 год, телеканал "Россия 1"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
Проект "Синяя птица", 2016 год, телеканал "Россия 1"

"Синяя птица" опередила при этом шоу "Ты — супер!" (НТВ) и "Лучше всех!" (Первый канал). Но Максиму Галкину приз за программу "Лучше всех" все равно достался — в индивидуальной номинации, как лучшему ведущему.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВручение телевизионной премии "ТЭФИ 2017"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вручение телевизионной премии "ТЭФИ 2017"

В номинации "Телевизионная многосерийная комедия/Ситком" победил популярный сериал "Ольга" (ТНТ), премия в номинации "Телевизионный фильм/сериал" досталась "Молодежке" (СТС), лучшим актёром телевизионного фильма/сериала назвали Михаила Ефремова ("Пьяная фирма", ТНТ), лучшей актрисой — Чулпан Хаматову "(Таинственная страсть", Первый канал).

Премию в номинации "Юмористическая программа/ шоу" получил "Comedy Club". "12 лет мы не выигрывая призы. Телевизионное сообщество не обращало на нас внимания. Через 12 лет вы обратили на нас внимание. У нас что-то не то! Будем менять!", — пообещал продюсер Артур Джанибекян.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВручение телевизионной премии "ТЭФИ 2017"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вручение телевизионной премии "ТЭФИ 2017"

Телевизионный продюсер сезона — Илья Кривицкий за шоу "Лучше всех!" (в номинации также были Александр Акопов ("Екатерина. Взлет") и Вячеслав Дусмухаметов ("Танцы").

В завершении церемонии на сцене появились бывший и новый ведущие программа "Прямой эфир" на канале "Россия 1" — Борис Корчевников и Андрей Малахов, они представляли "Событие телесезона". В этой номинации победил проект "Алые паруса" (Пятый канал).

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