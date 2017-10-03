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Совпадение? Не думаю. Россияне выбрали лучшие итоговые ТВ-передачи

17:2603.10.2017
(обновлено: 17:27 03.10.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНьюсрум первой студии программы Вести в здании ВГТРКНьюсрум первой студии программы Вести в здании ВГТРК
© РИА Новости / Максим Блинов
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Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Согласно недавнему опросу независимой социологической службы Фонд "Общественное мнение" программу "Вести недели" (телеканал "Россия 1") чаще других называли лучшей среди аналитических передач нашего ТВ.

Специалисты ФОМ провели опрос россиян, которые смотрят телевизор, и расспросили их о том, какие программы они знают, как часто их смотрят, откуда прежде всего узнают новости.

Проект Синяя птица, 2016 год, телеканал Россия 1
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
"Первый" уже второй: на домашних пультах многие перепрограммируют кнопки?
Итак, по данным, опубликованным на сайте Фонда "Общественное мнение",  смотрят телевизор практически каждый день 58 процентов россиян (в старших группах — 67-82 процента, в младшей — 36 процентов).

Интересно, что в мае 2014 года этот показатель был на 16 (!) пунктов больше — 74 процента.

За девять лет, начиная с сентября 2008 года самый высокий процент постоянных зрителей ТВ был зафиксирован ФОМ в январе 2012 года — 78 процентов. После этого началось постепенное снижение числа тех, кто смотрит телевизор практически каждый день.

За это же время число тех россиян, которые дали ответ "Я не смотрю телевизор" выросло в шесть раз (с двух до 12 процентов).

Какие информационные и аналитические программы популярны у телезрителей

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ эфирной аппаратной первой студии программы "Вести" в здании ВГТРК
© РИА Новости / Максим Блинов
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В эфирной аппаратной первой студии программы "Вести" в здании ВГТРК

По данным ФОМ, о событиях в стране и за рубежом люди чаще всего узнают из передач Первого канала (53 процента) или канала "Россия 1" (50 процентов). Самой узнаваемой и самой лучшей аналитической программой россияне вновь назвали "Вести недели".

Какие из перечисленных аналитических передач вы смотрели хотя бы раз за последние два-три месяца?
Какие из перечисленных аналитических передач вы смотрели хотя бы раз за последние два-три месяца?

На вопрос "Какие из перечисленных аналитических передач вы смотрели хотя бы раз за последние два-три месяца?" 42 процента опрошенных ответили, что это "Вести недели" ("Россия 1"), 35 процентов — "Итоги недели" (НТВ), по 34 процента — у программ "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" и "Воскресное время" (Первый канал).

Эти четыре программы трех федеральных телеканалов — безусловные лидеры информационно-аналитического вещания. Еженедельные программы других телеканалов идут с очень большим отрывом, почти в три раза: "В центре событий" — 12 процентов (ТВЦ), "Добров в эфире" — 11 процентов (РЕН ТВ) и так далее.

Добавлю, что бессменным победителем среди информационно-аналитических программ, согласно ежегодным опросам социологической службы Фонда "Общественное мнение", остаются "Вести недели" с Дмитрием Киселевым (по данным с апреля 2013 года). И если у еженедельных передач, находящихся на втором-четвертом местах в таблице, отрыв друг от друга минимальный (один-два процента), то у "Вестей недели" он вполне ощутимый.

Впрочем, чаще смотреть программу — не значит считать ее лучшей, однако "Вести недели" и в этом случае явный лидер. В опросе ФОМ ее поставили для себя на первое место 19 процентов респондентов, а еженедельные программы Первого канала и НТВ — по 13 процентов.

Какую из перечисленных аналитических передач вы считаете лучшей, поставили бы для себя на первое место?
Какую из перечисленных аналитических передач вы считаете лучшей, поставили бы для себя на первое место?

"Вести недели" — самая популярная информационно-аналитическая программа

Самая популярная информационно-аналитическая программа страны последние годы стабильно удерживает лидерство в телерейтингах и различных опросах зрителей российского ТВ.

Ведущий программы Вести недели Дмитрий Киселев
© Фото : Вести.Ru
"Вести недели": 15 лет в эфире
"Вести недели" редко остаются без внимания прессы, критиков и многомиллионной телеаудитории. Репортажи корреспондентов "Вестей недели" запоминаются и обсуждаются в СМИ и соцсетях, а комментарии ведущего Дмитрия Киселева часто разлетаются на цитаты.

Программа постоянно поднимает долю канала "Россия 1" (то есть выпуски "Вестей недели" обычно имеют более высокий рейтинг, чем предшествующие передачи или фильмы).

Также практически всегда у "Вестей недели" — ощутимый разрыв с ближайшими конкурентами по информационно-аналитическому вещанию.

Особенно заметно интерес к "Вестям недели" вырос во время событий на Украине (2014-2015 годы) и после начала военной операции в Сирии (2015-2016 годы). Военным корреспондентам ВГТРК удалось побывать в самых горячих точках мира, их материалов ждали зрители, переживая за любимых репортеров.

За что зрители критикуют информационные СМИ

 

Как следует из опроса ФОМ, в представлении 37 процентов респондентов качество информационных, новостных передач за последние два-три года изменилось к лучшему.

При этом более чем в два раза меньше опрошенных (15 процентов) считают, что качество теленовостей снизилось, а 24 процента изменений не видят.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Киселев заявил, что не хочет подхлестывать "войну телеканалов"

Согласно еще одному опросу Фонда "Общественное мнение" (он был опубликован в июле этого года) 47 процентов респондентов считают, что российские СМИ в целом объективны в освещении происходящих в стране событий. Впрочем, ненамного меньше (40 процентов) уверены в их необъективности.

Первую позицию чаще других разделяют потребители телевидения, радио и прессы, вторую — аудитории новостных сайтов и форумов, блогов.

36 процентов наших сограждан хотели бы, чтобы СМИ занимали более критическую позицию в отношении властей, 10 процентов полагают, что критики должно быть меньше, 40 процентов всем довольны.

 

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