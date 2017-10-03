"Нож в спину Порошенко": как поссорились Петр Алексеевич и Арсен Борисович

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Конфликт между президентом Украины Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым вышел на новую стадию. Раньше он имел скрытый характер. Теперь народный депутат и советник руководителя МВД Антон Геращенко сообщил о деталях этого конфликта и таким образом "легализовал" его в публичном пространстве. Что не могло произойти без санкции самого Авакова.

И неслучайно, что это произошло накануне внесения в парламент Украины законопроекта "О реинтеграции Донбасса", который может окончательно расколоть украинское общество.

Авторитаризм против радикализма

"Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках", — утверждает Геращенко, а Аваков, по его словам, считает, что "это очень опасный прецедент".

Действительно, между Порошенко и Аваковым есть соперничество за контроль над силовыми структурами. Президент контролирует Министерство обороны и Службу безопасности Украины. А министр внутренних дел — полицию и Национальную гвардию. По количеству людей у них сохраняется паритет — примерно 220-240 тысяч человек находятся "под ружьем" у каждого.

Однако Аваков также сумел установить достаточно эффективный контроль за парамилитарными формированиями — ветеранами так называемой АТО и полувоенными политическими структурами. По оценкам экспертов, их на Украине насчитывается 50-60 тысяч.

Аваков неоднократно заявлял, что с командирами и даже рядовыми этих формирований у него неофициальные товарищеские отношения. Его заместитель — Вадим Троян, один из руководителей неонацистского батальона "Азов". Таким образом, Аваков — это "полномочный представитель" радикалов в политической элите страны.

"У вас тоже рыльце в пушку"

В итоге министр стал для Порошенко серьезным политическим конкурентом.

И президент пошел в атаку. Летом нынешнего года Генеральная прокуратура Украины попыталась возбудить против Трояна уголовное дело о вымогательстве. В его доме следователи провели обыск и даже опубликовали в социальных сетях пачки меченых купюр. Но спустя сутки после разговора Порошенко и Авакова Троян был признан невиновным, а найденные в его доме деньги оказались трудовыми доходами заместителя министра.

О чем договорились президент с министром доподлинно неизвестно, однако Аваков некоторое время усиленно демонстрировал преданность Порошенко.

Но на прошлой неделе в атаку бросился уже глава МВД. Поводом стал пожар и уничтожение тысяч боеприпасов на оружейном складе под Винницей.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017 © AP Photo / Efrem Lukatsky Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Министерство обороны тут же заявило, что пожар — результат "диверсии российских спецслужб". А окружение Авакова обвинило в халатности и безнаказанности члена команды президента — начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко.

Как утверждает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, нападки окружения Авакова не случайно адресуются президенту. "Это попытка показать, что, извините, но у вас тоже рыльце в пушку и грешков хватает. И мы тоже можем вас этим информационно дискредитировать", — полагает Бортник.Аваков здесь действует в партнерстве с экс-премьером Арсением Яценюком. Но с электоральной точки зрения на сегодняшний день это спор аутсайдеров.

"Носитель нулевого рейтинга "Народный фронт" (партия Арсения Яценюка. — Прим. ред.) пытается понизить и так стремящийся к земле рейтинг Блока Петра Порошенко", — утверждает директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

Подставить президента перед Западом

Однако у этого конфликта есть и другая подоплека. Порошенко вынужден идти на компромиссы, к которым его призывают западные коллеги и личные обязательства, взятые при подписании Минских соглашений. А для Авакова и его окружения Минские соглашения — неприемлемое решение гражданского конфликта, в котором они хотят идти до победного конца.

К тому же Аваков и Яценюк прекрасно понимают, что срыв Минских соглашений окончательно уничтожит авторитет Порошенко на Западе. И именно поэтому всячески подталкивают президента к отказу от их реализации.

В среду, 5 сентября, в парламент Украины будет внесен законопроект президента "О реинтеграции Донбасса". Известно, что в нем предполагается назвать Россию "страной-агрессором", а антитеррористическую операцию перевести в войсковую, то есть начать вооруженное наступление на мятежные республики.

У Порошенко сложные отношения с этим законом. Он не может его не внести: это обрушит его позиции перед "ястребами" на Украине. Но одновременно закон ставит президента в неловкое положение перед Западом, которому он обещал "мирный процесс".

В этих условиях закон, как очень неудобный для президента, начинают продвигать Аваков, Яценюк и секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Александр Турчинов. Они играют в свою игру, пытаясь подставить Порошенко и укрепить свое положение.

"Турчинов быстренько рассказал, что закон о реинтеграции Донбасса готов. Напомню, закон — это переписанная инициатива Турчинова по деоккупации Донбасса, которым он хотел подставить Порошенко перед Трампом. Турчинов и Аваков хотят обмануть Порошенко и воткнуть нож ему в спину в самый важный момент", — считает украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук.