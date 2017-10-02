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Порошенко "под колпаком": кто и зачем следит за президентом Украины

14:1502.10.2017
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© Фото : официальный сайт президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров нормандской четверки. 24 июля 2017Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров нормандской четверки. 24 июля 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) незаконно прослушивает и осуществляет слежку за высшими госчиновниками страны, в том числе за президентом Украины Петром Порошенко. Более того, по информации РИА Новости, слежку детективы из НАБУ осуществляют в интересах иностранных государств — Соединенных Штатов и Великобритании.

"Бескрайние возможности для злоупотреблений"

Первым обвинил бюро в незаконной прослушке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко: "получив разрешение на прослушивание 18 человек, бюро осуществляло прослушивание более 140. Это люди из охраны президента Украины и другие чиновники".

Заседание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Факт возможности прослушки самого Порошенко со ссылкой на собственные источники РИА Новости подтвердил экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко. По его словам, НАБУ может реально прослушивать и осуществлять слежку за главой государства и его окружением даже при наличии существующих технических и юридических ограничений.

"Суд может дать одно разрешение на несколько действий в рамках НСРД (негласные следственно-разыскные действия. — Прим. ред.). Например, проникновение в жилые и служебные помещения, автомобили, негласное наблюдение, снятие информации с каналов связи, люстрацию переписки, в том числе электронную, мониторинг телефонных звонков, — говорит Захарченко. — При этом судебное разрешение может быть взято на "третье лицо", предположим, водителя какого-нибудь политика, а на самом деле слежка будет вестись практически бесконтрольно за любым объектом. И если раньше это очень жестко контролировала прокуратура, то нынешнее НАБУ ей неподотчетно и возможности для злоупотреблений здесь бескрайние".

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© РИА Новости / Вадим Жернов
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Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"Не исключено, что в такой ситуации и для сокрытия реальных целей следствия НАБУ могло применить несколько уже стандартных для правоохранителей трюков — от подмены номеров при прослушивании до банального прослушивания ближайшего окружения тех или иных лиц, — соглашается директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. — Берется разрешение и прослушиваются десять абонентов, но они звонят и контактируют еще с пятнадцатью каждый — таким образом, реально слушаются 150 человек. В этот широкий круг может попасть кто угодно, включая высших должностных лиц, их родных и близких".

Как боролись борцы с борцами

НАБУ было создано по рекомендации США и европейских государств в 2015 году и сразу стало главным конкурентом Генпрокуратуры Украины (ГПУ) на силовом поле. Наибольшей победой бюро считается возбуждение уголовного дела против главы Государственной налоговой службы Романа Насирова.

© РИА Новости / Михаил МаркивПерейти в фотобанкСотрудники Управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во время церемонии принесения присяги в Киеве
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Сотрудники Управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во время церемонии принесения присяги в Киеве
Президент Украины Петр Порошенко во время парада в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Насиров, человек из ближайшего окружения Порошенко, был скрытым и очень влиятельным инструментом в руках главы государства. Через него Порошенко мог освобождать отдельных предпринимателей от налогов, другим предоставлять льготы или отсрочки. В результате, как утверждают детективы, государству был нанесен ущерб в 70 с лишним миллионов долларов.

Насиров не единственный высший чиновник Украины, попавший под каток бюро, но именно с него началась активная борьба ГПУ с НАБУ.

Генпрокурор Луценко — близкий друг президента, активный участник обоих Майданов. И вот теперь, когда НАБУ принялась за "семью" Порошенко, именно Генпрокуратура и стала "главным борцом с борцом с коррупцией".

Схватка двух правоохранительных ведомств продолжается с переменным успехом. ГПУ, например, обнаружило за собой слежку из жилого дома, расположенного рядом со зданием Генпрокуратуры. Силовики попытались взять дом штурмом. НАБУ вызвало подкрепление, и правоохранители едва не перестреляли друг друга.

В чьих интересах НАБУ следит за Порошенко

Как утверждают в Генпрокуратуре, НАБУ незаконно "вели" и "слушали" должностных лиц Главного управления разведки Министерства обороны, Службы внешней разведки, органов Национальной полиции, Государственной налоговой службы, Службы безопасности Украины, Управления государственной охраны, Государственного управления делами администрации президента, заместителей министров, судей Высших судов, глав районных судов Киева, руководителей вузов.

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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При этом, по мнению экспертов, за деятельностью НАБУ стоит Вашингтон.

Как полагает Захарченко, "нужно помнить, что НАБУ было создано с подачи западных кураторов после госпереворота. Кадровое обеспечение этого органа также происходит под контролем спецслужб США. Они же оказывали и оказывают помощь в его техническом оснащении. Поэтому возможностей для тотального слежения у них более чем достаточно".

"Это борьба за право использовать "антикоррупционный кнут" для контроля за политическими и экономическими элитами. Если победит НАБУ, то команда президента может оказаться на крючке", — говорит Руслан Бортник.

"Под крышей НАБУ работают две резидентуры, американская и британская, а с посольствами этих стран ни Порошенко, ни Луценко ругаться не станут", — заключает украинский журналист Владимир Бойко.

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