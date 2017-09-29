На Украине окончательно отменили свободу слова и укрепились в нацизме

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Украинские СМИ дружно дожевывают взрывы под Винницей, где сначала вроде бы поймали "диверсантов" (само собой разумеется, российских), а потом решили, что никаких диверсантов не было и что во всем виноват начальник Генштаба Виктор Муженко.

Нет, речь не о том, что в расследовании по взрывам на оружейном складе восторжествовала правда. Просто одна украинская политическая группировка решила подставить под удар другую. Ту самую, в которой у Муженко заметная роль.

Поэтому на Украине решили, что взрывы произошли не в результате диверсии, а вследствие халатности, допущенной генштабистом. И его теперь хотят уволить.

Еще одна тема, которую бурно обсуждают украинские СМИ, — языковая. Украинские коллеги встали на защиту закона об образовании, который возмутил европейскую общественность запретом на преподавание в школах на языках национальных меньшинств.

Новый закон вызвал негодование в ряде европейских столиц — прежде всего Бухаресте и Будапеште.

И вот украинские коллеги разобрались. Нет, написали они, никакого нацизма нет и в помине. Оказывается, в примечаниях к закону (видимо, появившихся после протестов руководителей Венгрии и Румынии) специально таким мелким шрифтом указано, что преподавание будет разрешено не только на украинском, но и на двух европейских (на выбор) языках — английском, например, и румынском.

Таким образом, утверждают на полном серьезе некоторые украинские журналисты, никакого нацизма в законе об образовании нет: 150 тысяч венгров и 180 тысяч румын теперь могут спать спокойно, потому что в отношении румын и венгров нацизма и дискриминации на почве национальных языков на Украине не будет.

Что касается восьми миллионов 330 тысяч русских, то о них на родине Гоголя и Шевченко никто не вспомнил.

Как, впрочем, не заметили в большинстве своем мои коллеги и другой сюжет. В Житомире был объявлен приговор в отношении двух украинских журналистов — Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, которые были осуждены по статье "За содействие терроризму" на девять лет тюрьмы каждый.

Фабула дела следующая. Василец и Тимонин, будучи гражданами Украины, помогали продвигать в интернете YouTube-канал проекта "Новороссия ТВ". Сам канал принадлежит кому-то в ЛНР. А ЛНР — "вражеская" для украинской власти организация.

Еще раз: Василец и Тимонин получили по девять лет тюрьмы за продвижение в Сети YouTube-канала "Новороссия ТВ". Это теперь называется на Украине "содействием сепаратизму и терроризму".

В качестве главных доказательств вины журналистов были использованы материалы пресловутого сайта "Миротворец", который курирует народный депутат Украины и советник министра МВД Антон Геращенко.

Характерная деталь: приговор в зале Житомирского суда обоим журналистам судья выносил в отсутствии обвиняемых. Васильца охрана скрутила и вынесла из зала заседаний, поскольку он выразил во время объявления приговора свое несогласие с ним. Тимонин в знак протеста вышел из зала сам.

Как считает весьма авторитетный и известный на Украине юрист Андрей Портнов (вынужден был иммигрировать за границу), "реально они осуждены за высказывания в адрес участников Майдана, чем, как указано в обвинительном акте, "унизили национальную честь и достоинство украинского народа".

Политическая подоплека этого дела ясна: показать всем на Украине, что любое сотрудничество, даже чисто техническое, с ДНР и ЛНР является преступлением, за которое подлежит наказание — подобное тому, которое присуждают за изнасилования и пытки.

И это не фигура речи. Бойцы добровольческого батальона "Торнадо", которые были осуждены за изнасилования, пытки и угрозы убийством мирных граждан в зоне так называемой "антитеррористической операции", получили примерно такие же, как Василец и Тимонин, сроки — от восьми до 10 лет тюрьмы.

Теперь о ближайшем будущем. В настоящее время в Житомирском суде находится другой подозреваемый в сепаратизме журналист — Василий Муравицкий, которого обвиняют в сотрудничестве с российскими СМИ и за это держат в СИЗО. Его тоже готовят к судебной расправе.

И судить его будет тот же судья, что вынес приговор Васильцу и Тимонину. И в том же зале это будет происходить. И, похоже, многие наши украинские коллеги постараются этого суда так же не заметить.

Вскоре, 5 октября, начнется процесс над другим нашим украинским коллегой — главным редактором сайта "Страна.UA" Игорем Гужвой, против которого сейчас возбуждено то ли четыре, то ли пять уголовных дел. И причина та же — критика существующего режима.

© Фото : РИА Новости Украина/Андрей Лубенский Редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва © Фото : РИА Новости Украина/Андрей Лубенский Редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва

Так что же происходит на Украине?

Однозначно, режим Порошенко под прикрытием и с позволения западных спонсоров, прежде всего США, превращается в нацистский, с активными репрессиями в адрес своих политических оппонентов, в первую очередь журналистов. В этом смысле свобода слова на Украине, по всей видимости, окончательно умерла.