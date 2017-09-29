На Украине окончательно отменили свободу слова и укрепились в нацизме

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
Украинские СМИ дружно дожевывают взрывы под Винницей, где сначала вроде бы поймали "диверсантов" (само собой разумеется, российских), а потом решили, что никаких диверсантов не было и что во всем виноват начальник Генштаба Виктор Муженко.
Поэтому на Украине решили, что взрывы произошли не в результате диверсии, а вследствие халатности, допущенной генштабистом. И его теперь хотят уволить.
Еще одна тема, которую бурно обсуждают украинские СМИ, — языковая. Украинские коллеги встали на защиту закона об образовании, который возмутил европейскую общественность запретом на преподавание в школах на языках национальных меньшинств.
Новый закон вызвал негодование в ряде европейских столиц — прежде всего Бухаресте и Будапеште.
Таким образом, утверждают на полном серьезе некоторые украинские журналисты, никакого нацизма в законе об образовании нет: 150 тысяч венгров и 180 тысяч румын теперь могут спать спокойно, потому что в отношении румын и венгров нацизма и дискриминации на почве национальных языков на Украине не будет.
Что касается восьми миллионов 330 тысяч русских, то о них на родине Гоголя и Шевченко никто не вспомнил.
Фабула дела следующая. Василец и Тимонин, будучи гражданами Украины, помогали продвигать в интернете YouTube-канал проекта "Новороссия ТВ". Сам канал принадлежит кому-то в ЛНР. А ЛНР — "вражеская" для украинской власти организация.
Еще раз: Василец и Тимонин получили по девять лет тюрьмы за продвижение в Сети YouTube-канала "Новороссия ТВ". Это теперь называется на Украине "содействием сепаратизму и терроризму".
В качестве главных доказательств вины журналистов были использованы материалы пресловутого сайта "Миротворец", который курирует народный депутат Украины и советник министра МВД Антон Геращенко.
Характерная деталь: приговор в зале Житомирского суда обоим журналистам судья выносил в отсутствии обвиняемых. Васильца охрана скрутила и вынесла из зала заседаний, поскольку он выразил во время объявления приговора свое несогласие с ним. Тимонин в знак протеста вышел из зала сам.
Как считает весьма авторитетный и известный на Украине юрист Андрей Портнов (вынужден был иммигрировать за границу), "реально они осуждены за высказывания в адрес участников Майдана, чем, как указано в обвинительном акте, "унизили национальную честь и достоинство украинского народа".
Политическая подоплека этого дела ясна: показать всем на Украине, что любое сотрудничество, даже чисто техническое, с ДНР и ЛНР является преступлением, за которое подлежит наказание — подобное тому, которое присуждают за изнасилования и пытки.
И это не фигура речи. Бойцы добровольческого батальона "Торнадо", которые были осуждены за изнасилования, пытки и угрозы убийством мирных граждан в зоне так называемой "антитеррористической операции", получили примерно такие же, как Василец и Тимонин, сроки — от восьми до 10 лет тюрьмы.
И судить его будет тот же судья, что вынес приговор Васильцу и Тимонину. И в том же зале это будет происходить. И, похоже, многие наши украинские коллеги постараются этого суда так же не заметить.
Вскоре, 5 октября, начнется процесс над другим нашим украинским коллегой — главным редактором сайта "Страна.UA" Игорем Гужвой, против которого сейчас возбуждено то ли четыре, то ли пять уголовных дел. И причина та же — критика существующего режима.
Так что же происходит на Украине?
Однозначно, режим Порошенко под прикрытием и с позволения западных спонсоров, прежде всего США, превращается в нацистский, с активными репрессиями в адрес своих политических оппонентов, в первую очередь журналистов. В этом смысле свобода слова на Украине, по всей видимости, окончательно умерла.