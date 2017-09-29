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На Украине окончательно отменили свободу слова и укрепились в нацизме

19:0129.09.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания Генеральной прокуратуры Украины в КиевеУчастники акции протеста у здания Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Украинские СМИ дружно дожевывают взрывы под Винницей, где сначала вроде бы поймали "диверсантов" (само собой разумеется, российских), а потом решили, что никаких диверсантов не было и что во всем виноват начальник Генштаба Виктор Муженко.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Порошенко потребовал, чтобы дети говорили на украинском на переменах
Нет, речь не о том, что в расследовании по взрывам на оружейном складе восторжествовала правда. Просто одна украинская политическая группировка решила подставить под удар другую. Ту самую, в которой у Муженко заметная роль.

Поэтому на Украине решили, что взрывы произошли не в результате диверсии, а вследствие халатности, допущенной генштабистом. И его теперь хотят уволить.

© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкДом в селе Павловка, разрушенный в результате пожара на складе с боеприпасами в Винницкой области Украины. 27 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Дом в селе Павловка, разрушенный в результате пожара на складе с боеприпасами в Винницкой области Украины. 27 сентября 2017

Еще одна тема, которую бурно обсуждают украинские СМИ, — языковая. Украинские коллеги встали на защиту закона об образовании, который возмутил европейскую общественность запретом на преподавание в школах на языках национальных меньшинств.

Новый закон вызвал негодование в ряде европейских столиц — прежде всего Бухаресте и Будапеште.

Местные жители во время праздничного мероприятия, посвященного Дню флага Украины
© РИА Новости / Стрингер
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И вот украинские коллеги разобрались. Нет, написали они, никакого нацизма нет и в помине. Оказывается, в примечаниях к закону (видимо, появившихся после протестов руководителей Венгрии и Румынии) специально таким мелким шрифтом указано, что преподавание будет разрешено не только на украинском, но и на двух европейских (на выбор) языках — английском, например, и румынском.

Таким образом, утверждают на полном серьезе некоторые украинские журналисты, никакого нацизма в законе об образовании нет: 150 тысяч венгров и 180 тысяч румын теперь могут спать спокойно, потому что в отношении румын и венгров нацизма и дискриминации на почве национальных языков на Украине не будет.

Что касается восьми миллионов 330 тысяч русских, то о них на родине Гоголя и Шевченко никто не вспомнил.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкКамень с надписью "Отсюда пошла земля русская" на месте княжеского дворца в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Камень с надписью "Отсюда пошла земля русская" на месте княжеского дворца в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко. 24 июля 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
Свобода слова по-украински: как режим Порошенко преследует журналистов
Как, впрочем, не заметили в большинстве своем мои коллеги и другой сюжет. В Житомире был объявлен приговор в отношении двух украинских журналистов — Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, которые были осуждены по статье "За содействие терроризму" на девять лет тюрьмы каждый.

Фабула дела следующая. Василец и Тимонин, будучи гражданами Украины, помогали продвигать в интернете YouTube-канал проекта "Новороссия ТВ". Сам канал принадлежит кому-то в ЛНР. А ЛНР — "вражеская" для украинской власти организация.

Еще раз: Василец и Тимонин получили по девять лет тюрьмы за продвижение в Сети YouTube-канала "Новороссия ТВ". Это теперь называется на Украине "содействием сепаратизму и терроризму".

Акция протеста радикалов у здания украинского филиала Сбербанка в Киеве. 10 апреля 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Власть и радикалы на Украине: горячее равновесие

В качестве главных доказательств вины журналистов были использованы материалы пресловутого сайта "Миротворец", который курирует народный депутат Украины и советник министра МВД Антон Геращенко.

Характерная деталь: приговор в зале Житомирского суда обоим журналистам судья выносил в отсутствии обвиняемых. Васильца охрана скрутила и вынесла из зала заседаний, поскольку он выразил во время объявления приговора свое несогласие с ним. Тимонин в знак протеста вышел из зала сам.

Как считает весьма авторитетный и известный на Украине юрист Андрей Портнов (вынужден был иммигрировать за границу), "реально они осуждены за высказывания в адрес участников Майдана, чем, как указано в обвинительном акте, "унизили национальную честь и достоинство украинского народа".

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкДым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции

Политическая подоплека этого дела ясна: показать всем на Украине, что любое сотрудничество, даже чисто техническое, с ДНР и ЛНР является преступлением, за которое подлежит наказание — подобное тому, которое присуждают за изнасилования и пытки.

И это не фигура речи. Бойцы добровольческого батальона "Торнадо", которые были осуждены за изнасилования, пытки и угрозы убийством мирных граждан в зоне так называемой "антитеррористической операции", получили примерно такие же, как Василец и Тимонин, сроки — от восьми до 10 лет тюрьмы.

Деревопереработка на Украине
© AFP 2017 / Yuriy Dyachyshyn
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Теперь о ближайшем будущем. В настоящее время в Житомирском суде находится другой подозреваемый в сепаратизме журналист — Василий Муравицкий, которого обвиняют в сотрудничестве с российскими СМИ и за это держат в СИЗО. Его тоже готовят к судебной расправе.

И судить его будет тот же судья, что вынес приговор Васильцу и Тимонину. И в том же зале это будет происходить. И, похоже, многие наши украинские коллеги постараются этого суда так же не заметить.

Вскоре, 5 октября, начнется процесс над другим нашим украинским коллегой — главным редактором сайта "Страна.UA" Игорем Гужвой, против которого сейчас возбуждено то ли четыре, то ли пять уголовных дел. И причина та же — критика существующего режима.

© Фото : РИА Новости Украина/Андрей ЛубенскийРедактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва
© Фото : РИА Новости Украина/Андрей Лубенский
Редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва

Так что же происходит на Украине?

Однозначно, режим Порошенко под прикрытием и с позволения западных спонсоров, прежде всего США, превращается в нацистский, с активными репрессиями в адрес своих политических оппонентов, в первую очередь журналистов. В этом смысле свобода слова на Украине, по всей видимости, окончательно умерла.

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