Новый формат: удастся ли России примирить США и КНДР?

Андрей Ольферт, для РИА Новости
Ведущий переговорщик МИД КНДР Чхве Сонхи прибыла в Москву и проводит переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами. Детали предстоящих встреч пока неизвестны, однако очевидно, что речь пойдет о поиске путей выхода из опасной ситуации, сложившейся сейчас на Корейском полуострове. В условиях, когда прямые контакты Северной Кореи с США ограничены, посреднические услуги России могут быть крайне важны для снятия напряженности, налаживания диалога и в конечном счете начала полноценных переговоров по урегулированию ядерной и других проблем Корейского полуострова.
О приезде Чхве стало известно еще в понедельник утром, когда, по данным японской телерадиокомпании NHK, ее заметили в аэропорту Владивостока. О цели визита не сообщалось, но спустя некоторое время ясность внесло северокорейское информагентство ЦТАК: директор департамента Северной Америки МИД КНДР отправилась в Москву по приглашению посла по особым поручениями МИД России Олега Бурмистрова, который в конце июля этого года сам посещал Пхеньян. С Бурмистровым же и пройдут основные переговоры северокорейского дипломата, однако детали их повестки ни ЦТАК, ни российский МИД не раскрывают.
Гуам на горизонте
Пятнадцатого марта в Пхеньяне состоялись консультации Чхве Сонхи с послом России в КНДР и группой российских экспертов. Эта встреча породила тогда много слухов, что Ким Чен Ын, используя личные симпатии Путина и Трампа, пытается организовать встречу с американским лидером. До саммита дело, конечно, дело не дошло, но посреднические усилия России действительно продолжились.
Четвертого — шестого апреля Москву посетил спецпредставитель Госдепартамента США по Северной Корее Джозеф Юн, проведя ряд встреч с замглавы МИД России Игорем Моргуловым и представителями российских аналитических центров. Россия вновь разжевала американской стороне, почему так важен комплексный подход к обеспечению региональной безопасности и почему интересы КНДР нельзя игнорировать. Однако Штаты в очередной раз не прислушались, на что Северная Корея ответила еще тремя испытаниями своей новой ракеты средней дальности "Хвасон-12", майский запуск которой оказался успешным.
Тем не менее на очередной неофициальной встрече с бывшими американскими дипломатами в Осло КНДР, по словам участников консультаций, продемонстрировала готовность к переговорам. И в условиях, когда США продолжали твердить о "бессмысленности диалога ради диалога" Россия попыталась взять инициативу на себя.
Нью-Йорк, Нью-Йорк
Четвертого июля российский план действий, во многом созвучный китайской концепции "двойного замораживания" военных маневров на Юге и ракетно-ядерных испытаний на Севере, поддержал Пекин. А затем согласились рассмотреть и в Вашингтоне. Но прорыва ни на последовавшей встрече Моргулова с Юном, ни на переговорах вновь назначенного спецпосланника Бурмистрова с Чхве Сонхи в Пхеньяне не произошло. И 28 июля КНДР провела повторное испытание своей первой межконтинентальной ракеты "Хвасон-14", продемонстрировавшей способность долететь до Лос-Анджелеса, Чикаго и Нью-Йорка.
Заморозить нельзя ликвидировать
В то же время Северная Корея проявила интерес к российско-китайской дорожной карте и согласилась прислать Чхве Сонхи в Москву для того, чтобы продолжить ее обсуждение. При этом Москву в начале сентября, после согласования уже десятой по счету санкционной резолюции Совбеза ООН, посетил и Джозеф Юн. Удалось ли дипломатам сблизить понимание новых "комплексных подходов" в сфере региональной безопасности, неизвестно. Однако из последовавших заявлений можно сделать вывод, что США не отступились от своей политики максимального давления и оставляют поле для дискуссий лишь на будущее, когда КНДР все же "сдастся", согласившись на отмену санкций в обмен на полную денуклеаризацию.
Шоу маст гоу он
В ходе последних неофициальных переговоров в шестистороннем формате в Швейцарии 11-13 сентября северокорейские дипломаты заявили, что уже не рассматривают возможность "двойной заморозки" и намерены добиваться ядерного паритета с США. Насколько эта позиция обсуждаема и сможет ли Россия убедить КНДР и США в необходимости альтернативного пути, мы узнаем уже совсем скоро.