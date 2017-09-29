Новый формат: удастся ли России примирить США и КНДР?

Андрей Ольферт, для РИА Новости

Ведущий переговорщик МИД КНДР Чхве Сонхи прибыла в Москву и проводит переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами. Детали предстоящих встреч пока неизвестны, однако очевидно, что речь пойдет о поиске путей выхода из опасной ситуации, сложившейся сейчас на Корейском полуострове. В условиях, когда прямые контакты Северной Кореи с США ограничены, посреднические услуги России могут быть крайне важны для снятия напряженности, налаживания диалога и в конечном счете начала полноценных переговоров по урегулированию ядерной и других проблем Корейского полуострова.

О приезде Чхве стало известно еще в понедельник утром, когда, по данным японской телерадиокомпании NHK, ее заметили в аэропорту Владивостока. О цели визита не сообщалось, но спустя некоторое время ясность внесло северокорейское информагентство ЦТАК: директор департамента Северной Америки МИД КНДР отправилась в Москву по приглашению посла по особым поручениями МИД России Олега Бурмистрова, который в конце июля этого года сам посещал Пхеньян. С Бурмистровым же и пройдут основные переговоры северокорейского дипломата, однако детали их повестки ни ЦТАК, ни российский МИД не раскрывают.

Гуам на горизонте

Чхве Сонхи является одним из ведущих переговорщиков МИД КНДР по вопросу ракетно-ядерной программы страны. Она неоднократно участвовала в соответствующих контактах с США в качестве переводчика северокорейских делегаций в 1990-х, а также во время шестисторонних переговоров в 2003-2008 годах. В октябре 2010 года Чхве заняла в МИД должность заместителя директора департамента Северной Америки, а в июле 2011 года была назначена заместителем Ли Ёнхо — представителя КНДР на шестисторонних переговорах. С назначением же последнего главой МИД в мае 2016-го Чхве Сонхи стала играть важную роль в поддержании контактов с США на "полуторном" и "втором треке", проводя переговоры с бывшими американскими дипломатами и учеными. Однако диалог с американцами не задался.

Год 2017-й ознаменовался не только сменой администрации в Белом доме, но и выходом КНДР на завершающий этап создания межконтинентальных баллистических ракет. Об этом еще в своей новогодней речи недвусмысленно намекнул Ким Ченын. Трамп сразу же ответил, что этого не случится, но вместо переговоров "за бургером" решил сделать ставку на давление в первую очередь через Китай. В итоге северокорейцы решили, по-видимому, пойти обходным путем.

Пятнадцатого марта в Пхеньяне состоялись консультации Чхве Сонхи с послом России в КНДР и группой российских экспертов. Эта встреча породила тогда много слухов, что Ким Чен Ын, используя личные симпатии Путина и Трампа, пытается организовать встречу с американским лидером. До саммита дело, конечно, дело не дошло, но посреднические усилия России действительно продолжились.

Четвертого — шестого апреля Москву посетил спецпредставитель Госдепартамента США по Северной Корее Джозеф Юн, проведя ряд встреч с замглавы МИД России Игорем Моргуловым и представителями российских аналитических центров. Россия вновь разжевала американской стороне, почему так важен комплексный подход к обеспечению региональной безопасности и почему интересы КНДР нельзя игнорировать. Однако Штаты в очередной раз не прислушались, на что Северная Корея ответила еще тремя испытаниями своей новой ракеты средней дальности "Хвасон-12", майский запуск которой оказался успешным.

Тем не менее на очередной неофициальной встрече с бывшими американскими дипломатами в Осло КНДР, по словам участников консультаций, продемонстрировала готовность к переговорам. И в условиях, когда США продолжали твердить о "бессмысленности диалога ради диалога" Россия попыталась взять инициативу на себя.

Нью-Йорк, Нью-Йорк

В ходе переговоров между российским послом в Пхеньяне Александром Мацегорой и замминистра МИД КНДР Хан Соннёлем, прошедших 30 апреля и 25 мая, Северная Корея всячески подчеркивала, что в условиях продолжающихся американо-южнокорейских маневров с привлечением стратегических вооружений США у КНДР нет другого выхода, как последовательно укреплять свои средства ядерного сдерживания. В конце мая в Пхеньяне также прошли российско-корейские экспертные консультации, в которых участвовали в том числе представители Института разоружения и мира МИД КНДР. А в конце июня замминистра иностранных дел Игорь Моргулов уже сообщил о том, что Россия разработала собственную дорожную карту по решению проблем Корейского полуострова, предполагающую поэтапное продвижение сторон к диалогу без предварительных условий.

Четвертого июля российский план действий, во многом созвучный китайской концепции "двойного замораживания" военных маневров на Юге и ракетно-ядерных испытаний на Севере, поддержал Пекин. А затем согласились рассмотреть и в Вашингтоне. Но прорыва ни на последовавшей встрече Моргулова с Юном, ни на переговорах вновь назначенного спецпосланника Бурмистрова с Чхве Сонхи в Пхеньяне не произошло. И 28 июля КНДР провела повторное испытание своей первой межконтинентальной ракеты "Хвасон-14", продемонстрировавшей способность долететь до Лос-Анджелеса, Чикаго и Нью-Йорка.

Заморозить нельзя ликвидировать

Впрочем, как стало впоследствии известно, Джозеф Юн пытался повторно через постпредство КНДР при ООН организовать в конце августа "полуторный трек" с участием директора североамериканского департамента МИД КНДР. Но стороны вновь разошлись по поводу условий: Штаты настаивали, что Пхеньян должен сначала продемонстрировать прогресс в вопросе освобождения задержанных в КНДР американцев, на что Север просто так не соглашался. В результате переговоры в Нью-Йорке вновь не состоялись, а стороны опять вернулись к обещаниям обрушить друг на друга "огонь и ярость", за чем последовали очередные запуски ракет и ядерные испытания.

В то же время Северная Корея проявила интерес к российско-китайской дорожной карте и согласилась прислать Чхве Сонхи в Москву для того, чтобы продолжить ее обсуждение. При этом Москву в начале сентября, после согласования уже десятой по счету санкционной резолюции Совбеза ООН, посетил и Джозеф Юн. Удалось ли дипломатам сблизить понимание новых "комплексных подходов" в сфере региональной безопасности, неизвестно. Однако из последовавших заявлений можно сделать вывод, что США не отступились от своей политики максимального давления и оставляют поле для дискуссий лишь на будущее, когда КНДР все же "сдастся", согласившись на отмену санкций в обмен на полную денуклеаризацию.

Шоу маст гоу он

Несмотря на повышенную активность России на корейском направлении, ключи к решению всех проблем находятся не в Москве и даже не в Пекине, поэтому ожидать серьезных подвижек от предстоящих встреч вряд ли стоит. КНДР — это, безусловно, не Сирия с ее химическим оружием, и сценарий "угрозы войной" с последующим разоружением, в котором Россия или Китай могли бы сыграть роль миротворца, сложно себе представить. Как сложно вообразить и то, что санкции, которые не сработали за 20 лет, сработают сейчас, когда Северная Корея уже так близка к своей заветной мечте обладания "ядерным щитом", гарантирующим, как считают в Пхеньяне, ненападение со стороны США.

В ходе последних неофициальных переговоров в шестистороннем формате в Швейцарии 11-13 сентября северокорейские дипломаты заявили, что уже не рассматривают возможность "двойной заморозки" и намерены добиваться ядерного паритета с США. Насколько эта позиция обсуждаема и сможет ли Россия убедить КНДР и США в необходимости альтернативного пути, мы узнаем уже совсем скоро.