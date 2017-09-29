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Новый формат: удастся ли России примирить США и КНДР?

14:0229.09.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии во время парада в ПхеньянеЗенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Андрей Ольферт, для РИА Новости

Ведущий переговорщик МИД КНДР Чхве Сонхи прибыла в Москву и проводит переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами. Детали предстоящих встреч пока неизвестны, однако очевидно, что речь пойдет о поиске путей выхода из опасной ситуации, сложившейся сейчас на Корейском полуострове. В условиях, когда прямые контакты Северной Кореи с США ограничены, посреднические услуги России могут быть крайне важны для снятия напряженности, налаживания диалога и в конечном счете начала полноценных переговоров по урегулированию ядерной и других проблем Корейского полуострова.

О приезде Чхве стало известно еще в понедельник утром, когда, по данным японской телерадиокомпании NHK, ее заметили в аэропорту Владивостока. О цели визита не сообщалось, но спустя некоторое время ясность внесло северокорейское информагентство ЦТАК: директор департамента Северной Америки МИД КНДР отправилась в Москву по приглашению посла по особым поручениями МИД России Олега Бурмистрова, который в конце июля этого года сам посещал Пхеньян. С Бурмистровым же и пройдут основные переговоры северокорейского дипломата, однако детали их повестки ни ЦТАК, ни российский МИД не раскрывают.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МАГАТЭ не может определить, была ли испытанная КНДР бомба водородной
Чхве Сонхи является одним из ведущих переговорщиков МИД КНДР по вопросу ракетно-ядерной программы страны. Она неоднократно участвовала в соответствующих контактах с США в качестве переводчика северокорейских делегаций в 1990-х, а также во время шестисторонних переговоров в 2003-2008 годах. В октябре 2010 года Чхве заняла в МИД должность заместителя директора департамента Северной Америки, а в июле 2011 года была назначена заместителем Ли Ёнхо — представителя КНДР на шестисторонних переговорах. С назначением же последнего главой МИД в мае 2016-го Чхве Сонхи стала играть важную роль в поддержании контактов с США на "полуторном" и "втором треке", проводя переговоры с бывшими американскими дипломатами и учеными. Однако диалог с американцами не задался.

Гуам на горизонте

Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Сеуле. 29 августа 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
США собьют северокорейскую ракету, если она пролетит рядом с Гуамом
Год 2017-й ознаменовался не только сменой администрации в Белом доме, но и выходом КНДР на завершающий этап создания межконтинентальных баллистических ракет. Об этом еще в своей новогодней речи недвусмысленно намекнул Ким Ченын. Трамп сразу же ответил, что этого не случится, но вместо переговоров "за бургером" решил сделать ставку на давление в первую очередь через Китай. В итоге северокорейцы решили, по-видимому, пойти обходным путем.

Пятнадцатого марта в Пхеньяне состоялись консультации Чхве Сонхи с послом России в КНДР и группой российских экспертов. Эта встреча породила тогда много слухов, что Ким Чен Ын, используя личные симпатии Путина и Трампа, пытается организовать встречу с американским лидером. До саммита дело, конечно, дело не дошло, но посреднические усилия России действительно продолжились.

Четвертого — шестого апреля Москву посетил спецпредставитель Госдепартамента США по Северной Корее Джозеф Юн, проведя ряд встреч с замглавы МИД России Игорем Моргуловым и представителями российских аналитических центров. Россия вновь разжевала американской стороне, почему так важен комплексный подход к обеспечению региональной безопасности и почему интересы КНДР нельзя игнорировать. Однако Штаты в очередной раз не прислушались, на что Северная Корея ответила еще тремя испытаниями своей новой ракеты средней дальности "Хвасон-12", майский запуск которой оказался успешным.

Тем не менее на очередной неофициальной встрече с бывшими американскими дипломатами в Осло КНДР, по словам участников консультаций, продемонстрировала готовность к переговорам. И в условиях, когда США продолжали твердить о "бессмысленности диалога ради диалога" Россия попыталась взять инициативу на себя.

Бери ношу по себе
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Бери ношу по себе

Нью-Йорк, Нью-Йорк

Иллюстрация
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Сколько миллионов погибнут в Корее и Донбасcе ради мира. Фельетон
В ходе переговоров между российским послом в Пхеньяне Александром Мацегорой и замминистра МИД КНДР Хан Соннёлем, прошедших 30 апреля и 25 мая, Северная Корея всячески подчеркивала, что в условиях продолжающихся американо-южнокорейских маневров с привлечением стратегических вооружений США у КНДР нет другого выхода, как последовательно укреплять свои средства ядерного сдерживания. В конце мая в Пхеньяне также прошли российско-корейские экспертные консультации, в которых участвовали в том числе представители Института разоружения и мира МИД КНДР. А в конце июня замминистра иностранных дел Игорь Моргулов уже сообщил о том, что Россия разработала собственную дорожную карту по решению проблем Корейского полуострова, предполагающую поэтапное продвижение сторон к диалогу без предварительных условий.

Четвертого июля российский план действий, во многом созвучный китайской концепции "двойного замораживания" военных маневров на Юге и ракетно-ядерных испытаний на Севере, поддержал Пекин. А затем согласились рассмотреть и в Вашингтоне. Но прорыва ни на последовавшей встрече Моргулова с Юном, ни на переговорах вновь назначенного спецпосланника Бурмистрова с Чхве Сонхи в Пхеньяне не произошло. И 28 июля КНДР провела повторное испытание своей первой межконтинентальной ракеты "Хвасон-14", продемонстрировавшей способность долететь до Лос-Анджелеса, Чикаго и Нью-Йорка.

Крестовый поход
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Крестовый поход

Заморозить нельзя ликвидировать

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Любые попытки США начать войну в КНДР угрожают России, заявил Клинцевич
Впрочем, как стало впоследствии известно, Джозеф Юн пытался повторно через постпредство КНДР при ООН организовать в конце августа "полуторный трек" с участием директора североамериканского департамента МИД КНДР. Но стороны вновь разошлись по поводу условий: Штаты настаивали, что Пхеньян должен сначала продемонстрировать прогресс в вопросе освобождения задержанных в КНДР американцев, на что Север просто так не соглашался. В результате переговоры в Нью-Йорке вновь не состоялись, а стороны опять вернулись к обещаниям обрушить друг на друга "огонь и ярость", за чем последовали очередные запуски ракет и ядерные испытания.

В то же время Северная Корея проявила интерес к российско-китайской дорожной карте и согласилась прислать Чхве Сонхи в Москву для того, чтобы продолжить ее обсуждение. При этом Москву в начале сентября, после согласования уже десятой по счету санкционной резолюции Совбеза ООН, посетил и Джозеф Юн. Удалось ли дипломатам сблизить понимание новых "комплексных подходов" в сфере региональной безопасности, неизвестно. Однако из последовавших заявлений можно сделать вывод, что США не отступились от своей политики максимального давления и оставляют поле для дискуссий лишь на будущее, когда КНДР все же "сдастся", согласившись на отмену санкций в обмен на полную денуклеаризацию.

Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
Цветы, салют и водородная бомба: в КНДР отметили испытание нового боезаряда

Шоу маст гоу он

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР
Несмотря на повышенную активность России на корейском направлении, ключи к решению всех проблем находятся не в Москве и даже не в Пекине, поэтому ожидать серьезных подвижек от предстоящих встреч вряд ли стоит. КНДР — это, безусловно, не Сирия с ее химическим оружием, и сценарий "угрозы войной" с последующим разоружением, в котором Россия или Китай могли бы сыграть роль миротворца, сложно себе представить. Как сложно вообразить и то, что санкции, которые не сработали за 20 лет, сработают сейчас, когда Северная Корея уже так близка к своей заветной мечте обладания "ядерным щитом", гарантирующим, как считают в Пхеньяне, ненападение со стороны США.

В ходе последних неофициальных переговоров в шестистороннем формате в Швейцарии 11-13 сентября северокорейские дипломаты заявили, что уже не рассматривают возможность "двойной заморозки" и намерены добиваться ядерного паритета с США. Насколько эта позиция обсуждаема и сможет ли Россия убедить КНДР и США в необходимости альтернативного пути, мы узнаем уже совсем скоро.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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