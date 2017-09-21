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Комитет министров Совета Европы против России: кто победит

14:2121.09.2017
(обновлено: 14:26 21.09.2017)
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© AFP 2017 / Frederick FlorinШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, ФранцияШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
© AFP 2017 / Frederick Florin

Илья Ремесло, для РИА Новости

Сегодня состоится заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по вопросу "неисполнения" Россией решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по "делу Кировлеса".

Это решение было вынесено по жалобе Алексея Навального на приговор Кировского суда, признавшего его виновным в хищении бюджетных средств.

Каковы перспективы ситуации и к чему обязывают Россию решения Комитета министров?

Для начала напомним, что решил ЕСПЧ и как должна поступить Россия.

Не оправдать, а пересмотреть

Рассмотрение апелляционных жалоб А.Навального по делу Кировлеса. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Кировлес" оспорил снижение взысканной с Навального компенсации
Как я уже неоднократно писал, решение ЕСПЧ не обязывает Россию вынести Навальному оправдательный приговор.

Согласно международным нормам и регламенту, ЕСПЧ не подменяет собой национальных судов, а лишь устанавливает наличие нарушения Конвенции о правах человека — не касаясь обоснованности предъявленных обвинений. Это прямо указано и в решении по Навальному. Суд всего лишь установил нарушение прав Навального в рамках Конвенции о правах человека.

Как видите, в решении ЕСПЧ не сказано про то, что Навальный невиновен или что Россия обязана вынести ему оправдательный приговор.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании суда об изменении меры пресечения. 19 июля 2013
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Навальный на заседании суда об изменении меры пресечения. 19 июля 2013

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017 / Patrick Hertzog
Россия направила в ЕСПЧ аргументы о правомерности мер к Навальному
Россия отменила приговор Навальному и выплатила ему большую компенсацию, как и постановил ЕСПЧ. После чего рассмотрение дела было начато заново, и после полного пересмотра суд вновь признал Навального виновным. Соответственно, Россия в полном объеме исполнила все то, что от нее требовалось.

Так как ЕСПЧ, как мы помним, "не может подменять собой национальные суды", требовать оправдания Навального на основе его документов — означает оказывать неправомерное давление на российский суд.

Нельзя заставить исполнить

А теперь вернемся в сегодняшний день. Если говорить о мерах принуждения КМСЕ по отношению к России за "неисполнение" решения ЕСПЧ — то таких мер попросту не существует. И вот почему.

В соответствии со ст. 46 Конвенции о защите прав человека, после вынесения окончательного решения ЕСПЧ оно направляется Комитету министров, который контролирует его исполнение. Если выяснится, что исполнению решения препятствует его "различное толкование", то КМСЕ передает вопрос об этом на дополнительное рассмотрение ЕСПЧ.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© AFP 2017 / Frederick Florin
ПАСЕ напомнила России о необходимости исполнения решений ЕСПЧ
Если ЕСПЧ установит, что решение не исполнено, то он передает вопрос о принятии мер к государству-нарушителю на рассмотрение КМСЕ.

Меры КМСЕ могут быть разными, но все они имеют статус рекомендаций. Максимум, что может сделать эта структура, так это направить "озабоченное" письмо руководителям государства, которые не исполняют решения ЕСПЧ. Если и после этого решение не исполняется — то КМСЕ и ЕСПЧ могут совместно применить дополнительные штрафы к стране-нарушителю.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского суда по правам человека

Однако опять-таки: заставить их выплатить государство никак нельзя.

Правовой статус и возможности резолюций КМСЕ слабо урегулированы. По сути, наказание за неисполнение решений ЕСПЧ лежит не в правовой плоскости, а в политической.

Кстати, много ли случаев отказов исполнять решения ЕСПЧ? Огромное количество. По одной простой причине этот суд за последние годы утратил статус авторитетного правозащитного органа в связи с политизированностью его "правосудия".

Как ни странно, на первом месте по количеству неисполненных решений ЕСПЧ вовсе даже не Россия.

Больше всего плевать на суд по правам человека Италии. Эта страна к концу 2016 года не исполнила 2350 решений ЕСПЧ — но почему-то никто не разоблачает "кровавый итальянский режим".

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017 / Frederick Florin
Эксперт прокомментировал решение ЕСПЧ по Беслану
В других странах также часты случаи принципиального неисполнения тех вердиктов ЕСПЧ, которые страны — участницы Конвенции о правах человека считают противоречащими собственному законодательству. Так, Турция открыто отказалась исполнять решения о выплате компенсаций за утраченную собственность жителям Кипра. Нормы о главенстве национального права над международным установлены в законодательстве таких стран, как Германия и Франция, что позволяет этим государствам совершенно законно отказаться выполнять указания Евросуда.

Наконец, полностью откажется от юрисдикции ЕСПЧ Великобритания, которая собирается покидать Евросоюз.

© AFP 2017 / John ThysФлаги стран-участниц Евросоюза и Великобритании в здании штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AFP 2017 / John Thys
Флаги стран-участниц Евросоюза и Великобритании в здании штаб-квартиры ЕС в Брюсселе

Кстати, именно в связи с жалобой Навального на "недопуск" его к выборам полезно вспомнить дело "Херст против Великобритании". Джон Херст, осужденный за убийство, пожаловался в ЕСПЧ, что не может принять участие в выборах. В 2004 году Европейский суд принял решение о том, что власти Великобритании нарушают права Херста. Правительство Великобритании внесло в парламент закон, дающий заключенным право голоса, но парламент отказался его принять. В итоге решение ЕСПЧ так и не было выполнено, Великобритании долго грозили возможными последствиями, но на этом все и закончилось.

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017 / Johanna Leguerre
В МИД сожалеют, что в решениях ЕСПЧ просматривается политизированность
Ранее власти Великобритании жестко критиковали ЕСПЧ за политизированность и обвиняли организацию в потворстве исламским радикалам.

Если говорить о России, то у нашей страны также имеются неисполненные решения ЕСПЧ, самым известным из которых является "дело ЮКОСа". Однако стоит отметить, что объем выплат Россией компенсаций по вердиктам ЕСПЧ вырос за прошедший год почти в полтора раза и составил 7,4 миллиона евро.

Заграница не поможет

Исходя из вышеизложенного, сделаем прогноз. Если Комитет министров Совета Европы решит, что Россия ЕСПЧ не послушалась, то его решение будет  неправовым. Формально по "Кировлесу" нашей страной все выполнено в полном объеме, компенсация выплачена. Если Навальный считает, что это не так — пусть снова обращается с жалобой на новый приговор, ведь его ЕСПЧ еще не проверял.

Политик Алексей Навальный (в центре) с супругой Юлией (слева) перед началом заседания Ленинского районного суда Кирова, где будет оглашен приговор по делу Кировлеса. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дело о хищении имущества "Кировлеса"
В такой ситуации оказание давления на Россию в предвыборный период будет выглядеть исключительно как стремление наказать нашу страну за самостоятельность во внешней и внутренней политике.

Почему Великобритания в аналогичной ситуации имела право отказать ЕСПЧ в требовании допускать преступников к выборам, а Россия такого права не имеет?

С учетом прецедентов полагаю, что любые попытки принуждения России на этом поле закончатся ничем. Будет много возмущения, будет много придирок, формальных требований и "выражения озабоченностей" — но российский суверенитет они никак не затронут.

Лучшим ответом на эти "озабоченности" будет отказ в выплате дальнейших штрафов по делам Навального, которые будет налагать ЕСПЧ на нашу страну. Хватит кормить за счет налогоплательщиков тех, кто использует иностранные институты для подрывной деятельности против России.

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