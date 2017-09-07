США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

Оптимистичный корейский акцент Восточного экономического форума

Сюжет:
Восточный экономический форум-2017 (396)
15:3207.09.2017
02110
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкрезидент Республики Кореи Мун Чжэ Ин на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостокерезидент Республики Кореи Мун Чжэ Ин на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

У нынешнего Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ-2017) налицо явный корейский акцент. Прежде всего потому, что главным героем форума из числа зарубежных лидеров оказался Мун Чжэ Ин, новый президент Южной Кореи (вступил в должность 10 мая этого года). Картина получается особенно интересной вот почему: деловой энтузиазм президента Муна по части инвестиционных проектов с Россией и прочими соседями-дальневосточниками как-то не сочетается с глобальной паникой насчет Северной Кореи и ее ракетно-ядерных забав. В самом деле: если регион нервно ждет чуть ли не ядерного конфликта, то какой тут бизнес? Однако именно человек, находящийся на линии возможного будущего фронта, — лидер Южной Кореи — проявляет не просто спокойствие, а удивительный оптимизм. Что бы это значило?

Девять мостов президента Муна

Пленарное заседание Восточного экономического форума во Владивостоке. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
"Приглашение на кладбище": Путин объяснил, почему нельзя запугивать КНДР
Посмотрим на одно из ключевых событий форума — панельную дискуссию лидеров России, Южной Кореи, Японии и Монголии. Мун Чжэ Ин заявил там, что во Владимире Путине живет дух амурского тигра; что поезд из южнокорейского Пусана должен доехать до Европы (через Северную Корею, а как иначе?); что надо навести "девять мостов" между Кореей и Россией — "мост газа, железной дороги, Северного морского пути, судостроения, создания рабочих групп, сельского хозяйства и по другим видам сотрудничества".

На форумах звучит обычно много пожеланий, не все доходят до твердых контрактов. Однако за полгода, в основном в ходе начавшегося президентского срока Мун Чжэ Ина, российско-южнокорейская торговля сделала скачок на 50% — уникальный случай.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Монголии Халтмагийн Баттулга и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин, президент Монголии Халтмагийн Баттулга и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке

Особенно хорошо с тем мостом, который касается газа. Он в Южную Корею поставляется с Сахалина, но на очереди Ямал. И именно корейцы получили российский заказ на 12 танкеров для сжиженного газа, один из которых — "Кристоф де Маржери" — уже работает (это, конечно, заслуга и прежних лидеров страны).

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании III Восточного экономического форума. 7 сентября 2017
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Министр из КНДР назвал позитивным выступление Путина на ВЭФ
Давайте вспомним, как мы оценивали пару предыдущих форумов. Сначала речь шла об "изоляции наоборот", о том, что Азия игнорирует западные санкции против России, то есть попросту — что на ВЭФ приезжают, причем все активнее, и о чем-то договариваются. Затем возник специфический сюжет: героем очередного форума стали японцы. То, что Япония — один из ключевых союзников США — к санкционному режиму отнеслась чисто формально, факт известный. Но вдобавок стало понятно, что Токио не хочет, чтобы на российском Дальнем Востоке монополистами были китайцы. Поэтому предыдущий ВЭФ был бенефисом Синдзо Абэ, который выступил с целым пакетом деловых инициатив (он продолжил их развивать и в этот раз) — и вот сейчас пришла очередь Мун Чжэ Ина, который вырвался в лидеры среди энтузиастов.

Eще раз подчеркнем: от места заседаний ВЭФ до северокорейской границы при большом желании можно дойти пешком, Пхеньян испытывает водородную бомбу и запускает ракеты, президент США Дональд Трамп постоянно заявляет, что все варианты ответа Пхеньяну возможны. В результате вроде как может случиться самый настоящий ядерный конфликт. А тут, во Владивостоке, говорят о планах развития. И, кстати, слушают речь северокорейского министра внешних экономических связей, главу делегации КНДР на ВЭФ Ким Ён Дже. Не правда ли, интересная получается картина?

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР

Когда твоя девушка больна

Попытаемся расшифровать логику поведения Мун Чжэ Ина. Перед нами человек, которому жизненно необходимо устроиться на нескольких стульях сразу — американском, китайском, российском. Десятилетиями Южная Корея чувствовала себя относительно спокойно под защитой США, колебания в сторону более или менее дружественной к Пхеньяну политики были постоянно, но в целом главная ось внешней политики страны — американская — стояла прочно. А сегодня для Сеула все громче звучит песня "Когда твоя девушка больна". Да и не только для Сеула, для Токио тоже.

Министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Юн Дже на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В КНДР считают, что США хотят войны на Корейском полуострове
Суть нынешнего кризиса вокруг Северной Кореи с ее провокациями в том, что в США действительно не знают, что делать в такой ситуации. Дело, вообще-то, не в особенностях поведения Дональда Трампа, а в том, что весь политический класс не может выйти за рамки решений, которые в стране считаются приемлемыми — "американскими". Что в итоге получается? Санкции против Пхеньяна не работают. Военный удар может привести к неприемлемым потерям. Сеул и Токио уже не раз строго предупредили Вашингтон: никаких военных решений. А приступить к переговорам не только для этой, а и для всех прочих администраций США невозможно по "моральным соображениям" — "мировой лидер", "исключительная Америка" такого сделать не может.

© REUTERS / Toru HanaiТрансляция новостей о запуске ракет в КНДР на улице Токио, Япония. Август 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Трансляция новостей о запуске ракет в КНДР на улице Токио, Япония. Август 2017

Значит, нужна смена всей системы — системы мышления прежде всего. А союзники США понятия не имеют, когда и как эта смена произойдет, и вынуждены искать те самые иные стулья для дополнительной устойчивости.

Давайте послушаем, какие вопли звучат в американских экспертных кругах по поводу корейского тупика. Вот журнал Foreign Policy демонстрирует образец очень черного юмора. Говорит: ладно, все "хорошие" решения не работают, тогда какое — самое плохое? А вот: подвергнуть санкциям союзника, Южную Корею. Чтобы не пыталась проводить какую-то свою политику.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Россия изучит американский проект резолюции СБ ООН по КНДР, заявил Лавров
Более того, продолжает журнал, администрация Трампа это уже делает — на текущей неделе может объявить о выходе из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей (KORUS), так же как вышла раньше из Транстихоокеанского торгового партнерства. Поскольку все это ведет к торговым дефицитам с азиатскими партнерами Штатов, а безнадежный должник — США — больше этого выдержать не может. Тем временем Южная Корея, у которой и без того главным торговым партнером стал Китай, будет уже просто вынуждена согласиться на предложенный Китаем и Россией план переговоров с Севером. И все наладится.

И еще аналитический материал, из Foreign Affairs. Описывается, как буквально все администрации США начиная с 90-х годов загоняли корейскую дипломатию страны в нынешний тупик.

Доигрались до того, что как минимум разговоры об американских ядерных ударах по Корее стали приемлемы, а что там думают в Южной Корее или Японии — какая разница.

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий
© Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Если КНДР продолжит испытания, у нее нет будущего, считает Абэ
Выход же очень прост, говорят аналитики журнала. Перестать воспринимать северокорейских лидеров как сумасшедших: они очень даже рациональны. Но эта смена мышления, добавим мы, для США — целая революция.

А пока Америка к этой революции с шуршанием сползает, Мун Чжэ Ин и прочие лидеры и делегаты ВЭФ из 60 стран готовятся к лучшему — обсуждают во Владивостоке планы экономического развития, которые рано или поздно вовлекут в себя весь Корейский полуостров.

 

 

Комментировать
Мнение
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена