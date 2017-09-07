Оптимистичный корейский акцент Восточного экономического форума

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

У нынешнего Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ-2017) налицо явный корейский акцент. Прежде всего потому, что главным героем форума из числа зарубежных лидеров оказался Мун Чжэ Ин, новый президент Южной Кореи (вступил в должность 10 мая этого года). Картина получается особенно интересной вот почему: деловой энтузиазм президента Муна по части инвестиционных проектов с Россией и прочими соседями-дальневосточниками как-то не сочетается с глобальной паникой насчет Северной Кореи и ее ракетно-ядерных забав. В самом деле: если регион нервно ждет чуть ли не ядерного конфликта, то какой тут бизнес? Однако именно человек, находящийся на линии возможного будущего фронта, — лидер Южной Кореи — проявляет не просто спокойствие, а удивительный оптимизм. Что бы это значило?

Девять мостов президента Муна

Посмотрим на одно из ключевых событий форума — панельную дискуссию лидеров России, Южной Кореи, Японии и Монголии. Мун Чжэ Ин заявил там, что во Владимире Путине живет дух амурского тигра; что поезд из южнокорейского Пусана должен доехать до Европы (через Северную Корею, а как иначе?); что надо навести "девять мостов" между Кореей и Россией — "мост газа, железной дороги, Северного морского пути, судостроения, создания рабочих групп, сельского хозяйства и по другим видам сотрудничества".

На форумах звучит обычно много пожеланий, не все доходят до твердых контрактов. Однако за полгода, в основном в ходе начавшегося президентского срока Мун Чжэ Ина, российско-южнокорейская торговля сделала скачок на 50% — уникальный случай.

Особенно хорошо с тем мостом, который касается газа. Он в Южную Корею поставляется с Сахалина, но на очереди Ямал. И именно корейцы получили российский заказ на 12 танкеров для сжиженного газа, один из которых — "Кристоф де Маржери" — уже работает (это, конечно, заслуга и прежних лидеров страны).

Давайте вспомним, как мы оценивали пару предыдущих форумов. Сначала речь шла об "изоляции наоборот", о том, что Азия игнорирует западные санкции против России, то есть попросту — что на ВЭФ приезжают, причем все активнее, и о чем-то договариваются. Затем возник специфический сюжет: героем очередного форума стали японцы. То, что Япония — один из ключевых союзников США — к санкционному режиму отнеслась чисто формально, факт известный. Но вдобавок стало понятно, что Токио не хочет, чтобы на российском Дальнем Востоке монополистами были китайцы. Поэтому предыдущий ВЭФ был бенефисом Синдзо Абэ, который выступил с целым пакетом деловых инициатив (он продолжил их развивать и в этот раз) — и вот сейчас пришла очередь Мун Чжэ Ина, который вырвался в лидеры среди энтузиастов.

Eще раз подчеркнем: от места заседаний ВЭФ до северокорейской границы при большом желании можно дойти пешком, Пхеньян испытывает водородную бомбу и запускает ракеты, президент США Дональд Трамп постоянно заявляет, что все варианты ответа Пхеньяну возможны. В результате вроде как может случиться самый настоящий ядерный конфликт. А тут, во Владивостоке, говорят о планах развития. И, кстати, слушают речь северокорейского министра внешних экономических связей, главу делегации КНДР на ВЭФ Ким Ён Дже. Не правда ли, интересная получается картина?

Когда твоя девушка больна

Попытаемся расшифровать логику поведения Мун Чжэ Ина. Перед нами человек, которому жизненно необходимо устроиться на нескольких стульях сразу — американском, китайском, российском. Десятилетиями Южная Корея чувствовала себя относительно спокойно под защитой США, колебания в сторону более или менее дружественной к Пхеньяну политики были постоянно, но в целом главная ось внешней политики страны — американская — стояла прочно. А сегодня для Сеула все громче звучит песня "Когда твоя девушка больна". Да и не только для Сеула, для Токио тоже.

© REUTERS / Toru Hanai Трансляция новостей о запуске ракет в КНДР на улице Токио, Япония. Август 2017 © REUTERS / Toru Hanai Трансляция новостей о запуске ракет в КНДР на улице Токио, Япония. Август 2017

Суть нынешнего кризиса вокруг Северной Кореи с ее провокациями в том, что в США действительно не знают, что делать в такой ситуации. Дело, вообще-то, не в особенностях поведения Дональда Трампа, а в том, что весь политический класс не может выйти за рамки решений, которые в стране считаются приемлемыми — "американскими". Что в итоге получается? Санкции против Пхеньяна не работают. Военный удар может привести к неприемлемым потерям. Сеул и Токио уже не раз строго предупредили Вашингтон: никаких военных решений. А приступить к переговорам не только для этой, а и для всех прочих администраций США невозможно по "моральным соображениям" — "мировой лидер", "исключительная Америка" такого сделать не может.

Значит, нужна смена всей системы — системы мышления прежде всего. А союзники США понятия не имеют, когда и как эта смена произойдет, и вынуждены искать те самые иные стулья для дополнительной устойчивости.

Давайте послушаем, какие вопли звучат в американских экспертных кругах по поводу корейского тупика. Вот журнал Foreign Policy демонстрирует образец очень черного юмора. Говорит: ладно, все "хорошие" решения не работают, тогда какое — самое плохое? А вот: подвергнуть санкциям союзника, Южную Корею. Чтобы не пыталась проводить какую-то свою политику.

Более того, продолжает журнал, администрация Трампа это уже делает — на текущей неделе может объявить о выходе из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей (KORUS), так же как вышла раньше из Транстихоокеанского торгового партнерства. Поскольку все это ведет к торговым дефицитам с азиатскими партнерами Штатов, а безнадежный должник — США — больше этого выдержать не может. Тем временем Южная Корея, у которой и без того главным торговым партнером стал Китай, будет уже просто вынуждена согласиться на предложенный Китаем и Россией план переговоров с Севером. И все наладится.

И еще аналитический материал, из Foreign Affairs. Описывается, как буквально все администрации США начиная с 90-х годов загоняли корейскую дипломатию страны в нынешний тупик.

Доигрались до того, что как минимум разговоры об американских ядерных ударах по Корее стали приемлемы, а что там думают в Южной Корее или Японии — какая разница.

Выход же очень прост, говорят аналитики журнала. Перестать воспринимать северокорейских лидеров как сумасшедших: они очень даже рациональны. Но эта смена мышления, добавим мы, для США — целая революция.

А пока Америка к этой революции с шуршанием сползает, Мун Чжэ Ин и прочие лидеры и делегаты ВЭФ из 60 стран готовятся к лучшему — обсуждают во Владивостоке планы экономического развития, которые рано или поздно вовлекут в себя весь Корейский полуостров.