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Мусульманские небратья: за кого на деле митинговали активисты в Москве

14:3104.09.2017
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастники акции в поддержку мусульман народа рохинджа возле посольства Мьянмы в Москве. 3 сентября 2017Участники акции в поддержку мусульман народа рохинджа возле посольства Мьянмы в Москве. 3 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Нет, это не курьез, когда в центре Москвы (и в других городах) проходит несанкционированная демонстрация мусульман, которые "защищают собратьев в Мьянме", притом что эту страну 99% демонстрантов не смогли бы найти на карте. Перед нами не пустяк, а серьезная угроза. Сводится она к ответу на вопрос — что будут делать идеологи "Исламского государства"*, потерпев поражение по части прямой военной агрессии (захвата части территории суверенных Ирака и Сирии).

Участники акции в поддержку мусульман народа рохинджа возле посольства Мьянмы в Москве. 3 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Митинг у посольства Мьянмы в Москве завершился
Ответ — они вот это будут делать. Вести подрывную деятельность по всему миру относительно легальными средствами, выискивая для своей пропаганды какие угодно поводы.

Как захватывают чужие земли

Сначала все-таки о Мьянме. Наши демонстранты, и мы вынуждены это сказать, защищают там права преступников. Хотя преступление тут особого рода. Особого — и очень актуального для, например, сегодняшней Европы. Если коротко, то перед нами точное повторение ситуации в Косово.

И в Косово, и в Мьянме (раньше — Бирме) речь идет о многолетней тактике, если хотите — традиции, отжима земель у коренного населения.

Нелегальные мигранты год за годом создают в буддийской стране свой этнорелигиозный анклав, вызывая бессильную ненависть у местного населения. Власти что-то делают, но в общем не знают, как решить проблему.

В Косово, напомним, все кончилось войной в центре Европы, "загадочной" поддержкой Западом агрессора и захватчика земель, в итоге — созданием наркогосударства, или как бы государства, на развалинах Югославии. Кстати, западники и сейчас оказываются на стороне агрессоров и захватчиков по сложным геополитическим причинам (создать проблемы для соседнего Китая и так далее).

Рохинджа на границе Техафа после переезда из Мьянмы. 2 сентября 2017
© AP Photo / Bernat Armangue
СМИ: Мьянма заблокировала помощь ООН для жителей севера штата Ракхайн
В случае с Бирмой история старая, чуть не вековой давности, виновны в ней бывшие колониальные хозяева — англичане. Бирма оказалась частью Британской Индии, к ужасу и возмущению местных жителей, тщетно доказывавших, что они не индийцы. Британцы ввозили рабочую силу из соседней индийской территории — Бенгалии (сегодня это государство Бангладеш). Нелегальная иммиграция бенгальцев продолжалась и при независимости Бирмы, затем переименовавшей себя в Мьянму.

Здесь нужно знать специфику того, что такое рохинджи (те самые мигранты из Бангладеш). Правительства мусульманских азиатских стран на словах выражают поддержку "страдающим собратьям", а в частном порядке те же официальные лица говорят: и речи нет о том, чтобы массово переселить их куда-нибудь в Малайзию или Индонезию. Потому что местные жители — тоже мусульмане — хорошо знают, что бывает, если возле дома возникает табор рохинджей. Бывает грязь, преступность и ненависть коренных обитателей, размышляющих, куда бежать.

© REUTERS / Mohammad Ponir HossainЛюди из народности рохинджа обедают во временном лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Люди из народности рохинджа обедают во временном лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш

Города России. Грозный. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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В Грозном проходит митинг в поддержку мусульман-рохинджа
Кстати, в нынешнем обострении ситуации в штате Ракхайн вина однозначно лежит на рохинджах. У них есть подпольная "армия спасения", которая в конце августа устроила очередные нападения на окрестные села (где живут бирманцы — буддисты), а также на правительственные учреждения. Убиты десятки или сотни людей, пришлось проводить армейскую операцию. Ситуация опять же точно такая, как в Косово: население организует вооруженное ополчение для сопротивления агрессору и просит поддержки у армии. Но обходится иногда и своими силами.

Ну, и понятно, что это уже не местное явление. Среди рохинджей поселились пропагандисты и организаторы из ИГ*. Было бы странно, если бы они этого не сделали. Они так действуют в международном масштабе, используя тактику, знакомую по войне в Сирии или организации миграции в Европу.

Помните утонувшего сирийского мальчика? Теперь мы видим таких же мальчиков и девочек на фото и видео из Бирмы (Мьянмы). Кто там будет разбираться в делах мало кому известной страны, чей мальчик и кто его обидел…

Преступный народ?

Давайте сделаем некоторые выводы из этой ситуации. Для начала — нечто по части международного права и закона. Российский МИД придерживается нейтральной позиции, осуждая всякое и всяческое насилие. А как насчет того, чтобы на международном уровне признать преступлением тактику насильственного захвата земель мигрантами, мусульманскими или какими угодно?

Мусульманин молится в мечети в городе Риполь к северу от Барселоны, Испания. 19 августа 2017
© AP Photo / Francisco Seco
"Имамы ненависти": как вербуют террористов в мечетях Европы
Для чего это нужно: представим себе, что Европа очнется ото сна (это уже происходит) и начнет хоть что-то делать с мигрантскими гетто где-нибудь в городах Италии, Франции и так далее. Она почти неизбежно окажется — будет вынуждена оказаться — в той же ситуации, что и сегодняшнее правительство Мьянмы. Поэтому правительство это надо поддержать открыто и внятно, оно работает не только на себя, а создает нужный всем прецедент.

Здесь есть тонкий вопрос: можно ли целый народ объявить преступным. В случае с бенгальцами-рохинджами идут споры этнографов. Некоторые из последних утверждают, что отдельным народом рохинджи стали именно благодаря захватившей их и передающейся из поколения в поколение идее приобретения себе части территорий соседнего народа, а до того они были просто бенгальцами или, что почти то же самое, бангладешцами. Но этнографам — этнографово.

© AP Photo / Bernat ArmangueЛюди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы
© AP Photo / Bernat Armangue
Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы

А мы вспомним, что и в недавней истории Европы есть любопытные случаи коллективной ответственности народов или части таковых. Вот, например, немцы, жившие на севере нынешней Польши (в Гданьске, он же Данциг). Выселили же их после 1945 года. И фотографий страдающих немецких мальчиков нигде не было видно.

Теперь о наших делах. Хорошо было бы разобраться, как уже на территории России работает эта механика организации мусульман на подобные акции.

Индонезия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Джихад без терроризма? Что они будут делать после Сирии и Ирака
В очередной раз сошлюсь на свой майский материал о том, что будут делать идеологи джихадизма после ирако-сирийского поражения. Они будут работать по всему миру, ища приемлемые темы для легальных кампаний, протестов и прочих провокаций. Это, кстати, уже происходит в упомянутых Индонезии, Малайзии и подобных странах.

Поводы должны быть нейтральны или частично приемлемы для кого-то из прочего населения или властей. Можно бороться против поцелуев на улице или парочек, держащихся за руки, за запрет алкоголя и курения, против "слишком откровенной" одежды у женщин, или вот — за осуждение властей далекой и непонятной страны. Все годится для мобилизации бешеных активистов и для натравливания их на общество и власть.

Понятно, что все эти направления борьбы довольно точно совпадают с тем, что делали джихадисты на оккупированных территориях Ирака и Сирии, уже в виде тотальных запретов и предписаний.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 

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