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США против Ирана - но помогают ему

08:5501.09.2017
(обновлено: 08:59 01.09.2017)
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© Fotolia / Borna_MirТегеран. Архивное фотоТегеран. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir

Авигдор Эскин

"Мы не позволим никому принуждать нас к каким бы то ни было действиям", — заявил президент Ирана Хасан Роухани в ответ на требование американцев о проведении специальной инспекции ООН на иранских военных объектах. Отказавшись от разрыва соглашения с Ираном о приостановлении его ядерной программы, американцы продолжают свои огнеметные словесные атаки. Риторический накал между США и Ираном порой толкает на тревожные мысли, однако пристальный взгляд на живую динамику событий на Ближнем Востоке приведет к необходимости понять сложность и многогранность положения вещей.

Флаги США и Ирана на сцене для групповой фотографии глав МИД стран
© AFP 2017 / Carlos Barria
Хорошо пошло. Трамп решил ребром вопрос поставить: или – ИРИ?
Трудно не согласиться с тем, что роль Ирана в Сирии была изначально не по душе американцам. Активная попытка Обамы опереться на "арабскую весну" "Братьев-мусульман"* включала оказание помощи сирийским повстанцам. Тегеран сыграл значительную роль в сохранении режима президента Асада, пытающегося по сей день спасти страну от развала на несколько частей. Если ещё год назад американское требование об уходе Асада с поста подкреплялось делами, то последние месяцы американцы способствуют победе на ИГ* не только в Ираке, но и в Сирии, а требования об отстранении сирийского президента заглохли.

Американцы не могут не понимать, что искоренением ИГ* расчищается поле для Ирана и его союзников. Возможно, США будут настаивать на выводе регулярных иранских воинских подразделений с территории Сирии после полного разгрома террористов, но с усилившимся влиянием Тегерана им явно не совладать.

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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Война с терроризмом в Сирии

Если сирийская палитра сложна для понимания непосвященных, то в Ираке американо-иранское взаимодействие может напоминать ирано-российское сотрудничество в Сирии. В недавнем освобождении Мосула участвовали одновременно американские и иранские военные. Мы часто слышим в Вашингтоне слова тревоги в связи с усилением иранского влияния в Ираке, но эта заокеанская риторика не влияет на ход дел там.

Военнослужащие ВКС России во время парада на авиабазе Хмеймим в Сирии. 9 мая 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Ставка не на тех: как США невольно помогают России на Ближнем Востоке
Кстати, а не был ли Ирак при Саддаме Хуссейне самым заклятым врагом Тегерана? Вспомним войну, унёсшую около миллиона жизней с обеих сторон. И вспомним, как американцы, а одно время и израильтяне, поставляли оружие Ирану. Можно с уверенностью сказать, что Президент Буш пошёл на авантюру в Ираке в 2003 году не ради укрепления Ирана. Но так уж получилось, что именно Вашингтон устранил Саддама Хуссейна и его режим. Что полностью соответствовало интересам Тегерана.

Как ни парадоксально, но свержение полковника Каддафи в Ливии тоже соответствовало интересам Ирана. Сложные ближневосточные лабиринты могут запутать и многоопытных востоковедов.

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Эксперт: причина противоречий США и Ирана в том, что Запад "потерял берега"
Пожалуй, самые важные дни в истории современных американо-иранских отношений пришлись на июнь 2009 года. Массовые демонстрации на улицах Тегерана и других крупных городов напоминали уже народные выступления против шаха в 1978 году, приведшие к власти Хоммейни. Обвинения властей в фальсификации выборов звучали убедительно, хотя даже израильские аналитики признавали тогда, что Ахмадинежад на самом деле одержал победу, хоть и с меньшим разрывом. Уже поползли по Тегерану слухи о том, что иранская верхушка готова покинуть страну. И тут последовало заявление президента Обамы в пользу признания результатов выборов. Странно и диковинно, но именно Вашингтон помог Ахмадинежаду удержаться.

К этой же категории парадоксов можно отнести и неудачу большей части попыток двух последних лет выстроить широкое российско-иранское экономическое партнёрство. Обращение Тегерана к западным компаниям имеет свой стратегический смысл, а не только финансовый.

Президент Ирана Хасан Роухани выступает на заседании парламента в Тегеране
© AFP 2017 / Atta Kenare
"Мировой жандарм, судья и палач": Иран готовит ядерный ответ на санкции США
Приведённым здесь фактам противопоставлены другие известные нам события. Но и даже все вышесказанное не исключает возможности сближения России и Ирана в обозримом будущем.

Важно очень понять, насколько сложно глубинно вникнуть в мир крупной ближневосточной политики. И насколько рискованно делать долгосрочные ставки там, где работают с трудом краткосрочные обязательства.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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