США против Ирана - но помогают ему

Авигдор Эскин
"Мы не позволим никому принуждать нас к каким бы то ни было действиям", — заявил президент Ирана Хасан Роухани в ответ на требование американцев о проведении специальной инспекции ООН на иранских военных объектах. Отказавшись от разрыва соглашения с Ираном о приостановлении его ядерной программы, американцы продолжают свои огнеметные словесные атаки. Риторический накал между США и Ираном порой толкает на тревожные мысли, однако пристальный взгляд на живую динамику событий на Ближнем Востоке приведет к необходимости понять сложность и многогранность положения вещей.
Американцы не могут не понимать, что искоренением ИГ* расчищается поле для Ирана и его союзников. Возможно, США будут настаивать на выводе регулярных иранских воинских подразделений с территории Сирии после полного разгрома террористов, но с усилившимся влиянием Тегерана им явно не совладать.
Если сирийская палитра сложна для понимания непосвященных, то в Ираке американо-иранское взаимодействие может напоминать ирано-российское сотрудничество в Сирии. В недавнем освобождении Мосула участвовали одновременно американские и иранские военные. Мы часто слышим в Вашингтоне слова тревоги в связи с усилением иранского влияния в Ираке, но эта заокеанская риторика не влияет на ход дел там.
Как ни парадоксально, но свержение полковника Каддафи в Ливии тоже соответствовало интересам Ирана. Сложные ближневосточные лабиринты могут запутать и многоопытных востоковедов.
К этой же категории парадоксов можно отнести и неудачу большей части попыток двух последних лет выстроить широкое российско-иранское экономическое партнёрство. Обращение Тегерана к западным компаниям имеет свой стратегический смысл, а не только финансовый.
Важно очень понять, насколько сложно глубинно вникнуть в мир крупной ближневосточной политики. И насколько рискованно делать долгосрочные ставки там, где работают с трудом краткосрочные обязательства.
* Террористическая организация, запрещенная в России