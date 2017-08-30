Французы недовольны Макроном

Дмитрий Добров, обозреватель Inosmi.ru

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона продолжает стремительно падать. В августе, по данным французского социологического института Ifop, он снизился еще на 14 пунктов. Если в мае деятельность Макрона одобряли 62% французов, в июле — 54%, то на сегодняшний день — менее 40%.

Таким образом, за первые три месяца в Елисейском дворце нынешний президент обогнал по темпам падения популярности своего предшественника Франсуа Олланда.

Европейские аналитики считают столь резкое падение рейтинга закономерным: Макрон победил на президентских выборах не в силу личных качеств, а благодаря кризису старых партий (социалистов и голлистов), а также нежеланию французов отдавать голоса за "Национальный фронт". В первом туре президентских выборов за Макрона проголосовала лишь четверть французских избирателей, а во втором туре у них просто не было выбора.

Хотя молодой президент сохраняет популярность за пределами Франции, самим французам он не внушает больших симпатий.

Макрон, который позиционирует себя в качестве центриста, подвергается во Франции атакам со стороны как правых, так и левых партий. Левые и профсоюзы критикуют его за попытки демонтировать социальную систему и принять либеральное трудовое законодательство, в то время как предпринимателям не нравится его программа "финансового оздоровления". Кроме того, он не внушает французам доверия на личностном уровне: избалованный и богатый молодой человек "слишком далек от народа".

По мнению наблюдателей, Макрон ведет себя как новоиспеченный Наполеон, сам стиль его поведения — авторитарный, высокомерный и излишне популистский. Забывая проблемы рядовых французов, он проявляет гиперактивность в международных делах: за первые три месяца посетил шесть стран и принял 30 иностранных гостей, в том числе звезд шоу-бизнеса Боно и Рианну. Эта надменность и снобизм в значительной степени объясняются его биографией: выпускник Национальной школы администрации — ENА, он принадлежит к сословию "энарков" — французской номенклатуры. Макрон избалован и богат, он сколотил хорошее состояние в банке Ротшильда, где получал миллионные премии за крупные сделки. Он сделал стремительную карьеру в политике, став в 30 с небольшим лет экономическим советником Франсуа Олланда, а затем министром экономики.

Столь стремительное развитие политической карьеры во многом объясняется поддержкой банков и либеральных СМИ. Даже не совсем понятный с точки зрения обывателя брак с Бриджит Троньё — женщиной на 25 лет старше — обыгрывался прессой в положительных тонах. Однако французам не нравится Бриджит, они считают, что она ведет себя не по возрасту и оказывает слишком большое влияние на президента. Макрон пытался закрепить за Бриджит официальный статус "первой леди" — с высокой зарплатой и собственным секретариатом в Елисейском дворце. Однако ввиду возмущенной реакции французской общественности он отказался от этого плана, успев "пробить" для супруги смягченный представительский вариант с оплатой двух советников.

Масла в огонь подлила опубликованная в прессе информация, согласно которой за первые три месяца у власти Макрон выплатил своей визажистке Наташе 26 тысяч евро. Сам Макрон утверждает, что оплачивает визажистку из собственного кармана — в отличие от своего предшественника Франсуа Олланда, который платил личному парикмахеру за счет казны 10 тысяч евро в месяц, что равняется зарплате министра. Тем не менее "нарциссизм" Макрона оставил неприятное впечатление. Французы считают, что президент уделяет своей внешности слишком много внимания вместо того, чтобы больше заниматься государственными делами.

© AP Photo / Etienne Laurent/Pool Начальник Главного штаба вооруженных сил Франции генерал Пьер де Вилье в Елисейском дворце. 14 июля 2017 © AP Photo / Etienne Laurent/Pool Начальник Главного штаба вооруженных сил Франции генерал Пьер де Вилье в Елисейском дворце. 14 июля 2017

Очень негативно был воспринят конфликт с армейской верхушкой. Макрон грубо осадил начальника генштаба генерала Пьера де Вилье, который противился сокращению военного бюджета на 850 миллионов евро. После этого генерал подал в отставку, а французская пресса обвинила Макрона в авторитарных замашках. Пятнадцать высших армейских чинов в отставке написали открытое письмо протеста, а лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Макрон унизил генерала в глазах всей армии. Авторитарный стиль проявляется также в отношении членов правительства: Макрон отдает министрам приказы и требует выполнять их безо всяких обсуждений. Негативную реакцию французов вызвало и решение правительства о сокращении квартирных субсидий на пять евро в месяц: эта незначительная с точки зрения экономии мера была воспринята во Франции как плевок в сторону социально незащищенных слоев населения.

Непросто складываются отношения Макрона с прессой: с начала мая президент дал всего лишь два газетных интервью и отменил традиционную телеконференцию по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии. Чтобы поднять свой стремительно падающий рейтинг, уже в августе Макрон развернул активную PR-кампанию. Его фотографии из отпуска регулярно просачивались в прессу, он опускался с вертолета на подводную лодку, публиковал снимки с футболистами клуба "Олимпик Марсель". Кроме того, Макрон намерен два раза в месяц обращаться к французам напрямую по телевидению. Пока что это не принесло результатов.

Между тем ситуация в стране остается сложной: экономического роста по-прежнему нет, уровень безработицы держится на уровне 10%. Обещанные Макроном структурные реформы (если их удастся осуществить) дадут результаты не ранее 2019 года. Финансы в плохом состоянии: Счетная палата недавно выяснила, что ушедший в отставку Франсуа Олланд оставил огромную дыру в бюджете, и Макрон будет вынужден принимать болезненные и потому непопулярные меры экономии. Представитель Елисейского дворца Кристоф Кастанер так и сказал в этой связи: "Реформирование Франции предполагает падение популярности".

Реформировать страну действительно необходимо. Cистемный кризис, в котором находится Франция, требует решительных действий. Французская экономика стагнирует, "государство всеобщего благоденствия" живет за счет наращивания долгов, оно плохо приспособлено к условиям глобальной конкуренции. Теоретически у Макрона есть возможности, чтобы провести реформы, поскольку его партия "Вперед, республика!" получила подавляющее большинство в Национальном собрании. Однако эта партия не в состоянии оказать ему общественной поддержки, она чрезвычайно разнородна и состоит из новичков в политике. Демонтировать французскую модель "социального государства", в котором громадную роль играют профсоюзы, очень трудно, практически невозможно. Тот факт, что Макрон контролирует парламент, означает, что сопротивление его политике будет определять "улица" путем всевозможных акций протеста и забастовок, которые способны парализовать экономику.

Внешнеэкономическая стратегия Макрона также вызывает серьезные сомнения, так как в ней проявляется застарелая французская болезнь — дирижизм и протекционизм. Своим партнерам по Евросоюзу Макрон предлагает оградить экономику ЕС от негативных последствий глобализации с помощью дополнительных торговых барьеров. Однако французский протекционизм неприемлем для такой экспортно ориентированной державы, как Германия.

К тому же план Макрона поставит под угрозу иностранные инвестиции в Европе.

Предстоящие месяцы станут для Макрона серьезным испытанием. Профсоюзы и левые партии уже запланировали на середину сентября массовые акции протеста против нового трудового законодательства, которое они называют ударом по "социальным завоеваниям трудящихся". Сентябрь, когда закончится сезон летних отпусков, может стать для Франции и лично Макрона "горячим месяцем".