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Почему Россия — не Орда и никогда ею не будет

16:2228.08.2017
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЛитой Двуглавый орел на производстве церковной утвари и сувениров в Великом НовгородеЛитой Двуглавый орел на производстве церковной утвари и сувениров в Великом Новгороде
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Владимир Лепехин, для РИА Новости

Процесс переписывания истории, в особенности тех ее страниц, что связаны с СССР и Россией, лезет во все щели. Особенно усердствуют в этом марионеточные режимы некоторых малых европейских государств, оплачивающие пропуск к американской и германской кормушкам тотальной десоветизацией своих стран.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россия больше не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее

На днях президенту Молдавии Игорю Додону удалось заблокировать утвержденный парламентом законопроект о том, чтобы отмечать 9 мая не только День Победы, но и День Европы. (Той самой Европы, большая часть которой в период войны с гитлеровцами была на их стороне — а сегодня требует даже не примирения с победителями, но признания победителями себя). Я уже не говорю об Украине, где в минувший четверг пробандеровские власти организовали русофобский шабаш с участием представителей войск стран НАТО.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкВоеннослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017

Впрочем, рыба ищет, где лучше, а продажные квазиэлиты — где больше платят. Срам же свой эти "элиты" пытаются прикрыть "аргументом" о том, что Россия (как и в свое время СССР) — это Орда, то есть "нецивилизованная" страна, а русские — орки, то бишь "азиаты".

Но не будем о расизме. Поговорим о другом — о том, что западные фальсификаторы не ограничиваются переписыванием событий XX века. Все, что не укладывается в западоцентристскую версию мировой истории, объявляется дикостью и пропагандой. Соответственно, в оценке истории нашей страны перевираются все ее периоды, не только советский.

Кому нужен миф про Россию-Орду

Одно из направлений фальсификации русской и российской истории касается отношений России и Орды. Причем этот период отечественной истории подвергается сегодня атакам не только с Запада, но и с Востока. И если западные фальсификаторы приписывают России ордынские родовые черты, то восточные стремятся навязать русским мысль о необходимости
смирения перед наступающим миром ислама.

К сожалению, и в самой России находятся персонажи, подыгрывающие зарубежным мифотворцам и предлагающие согражданам в качестве национальной идеи конструкции, льющие воду на мельницу неонацистов Запада или же радикалов Востока.

В принципе, нет ничего подсудного в том, что на волне растущего отвращения к Западу многие российские эксперты в поиске альтернатив обращаются к истории. Другое дело, что некоторые из них предлагают в качестве альтернативы образ Орды, мотивируя свой выбор тем соображением, что у нашей страны — женский образ, а потому, мол, Запад не боится России. По мнению ордынцев, российская власть должна встать в позицию мужчины-воина, противопоставить расслабленным евроамериканцам волю — и тогда они убоятся и сбавят обороты своей русофобии.

Встреча Ангелы Меркель и Дональда Трампа
© REUTERS / Jim Bourg
России нужна уникальная повестка дня

С моей точки зрения, существует тысяча и один аргумент против того, чтобы Россия признала себя Ордой. Но прежде чем высказать некоторые из них, отмечу, что ордынский период представляется мне одним из значительнейших эпизодов тюркско-туранской истории, определяющих национальный код нескольких десятков евразийских этносов. И это нормально, когда ордынские традиции получают распространение, например, в Казахстане, Кыргызстане и некоторых российских республиках.

Отмечу также, что моя точка зрения на Орду принципиально отличается от общепринятой. Полагаю, в частности, что понятие "татаро-монгольское иго" — ложный термин, введенный в оборот польскими иезуитами в XV веке с целью пропаганды на захватываемых ими русских территориях западно-католического образа жизни. И государство "Золотая Орда", которое в российской историографии с какого-то момента стали отождествлять с татарами и монголами, не имеет прямого отношения ни к первым, ни ко вторым.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкРепродукция картины неизвестного художника "Битва Пересвета с Темирмурзой"
© РИА Новости
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Репродукция картины неизвестного художника "Битва Пересвета с Темирмурзой"

Орда под властью Чингиcхана (кем он был в действительности, до сих пор точно не известно) изначально объединила многочисленные кочевые племена, естественным образом мигрировавшие по степным пространствам Евразии в поисках новых пастбищ. Эти племена сталкивались с соседними народами и периодически совершали набеги на государства по границам степи: на Русь, на Булгарию (булгары — основные предки нынешних поволжских татар), на государства Центральной Азии и Северного Кавказа, что естественно для степняков. (К слову, в тексте такого важного документа начала XV века, как "Житие Преподобного Сергия Радонежского", нет понятий "татарская Орда" или же "иго"; Сергий благословлял своих монахов Пересвета и Ослябю на битву с половцами). К моменту же наивысшего своего расцвета (к середине XIV века) Орда представляла собой, по сути, племенной союз, которым заправляли уже не чингизиды, а исламизированная арабами хорезмская военная знать — и дань этой знати платили все входящие в союз племена и государства, не только Русь.

Вид на Спасскую башню Московского Кремля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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У России нет союзников. И не будет, если нам повезет

У России свой путь

Тема Орды столь объемна, что раскрыть ее в рамках настоящей статьи совершенно невозможно. И я в данном случае хочу отметить лишь одну деталь: Русь некоторое время была не столько под Ордой, сколько в составе Орды — ее во многом автономной частью.
Находясь в составе Золотой Орды, Русь не могла не испытывать влияния со стороны степных культур и тюркских языков, из которых в русский язык пришли многочисленные тюркизмы.

Но в духовном смысле русские не только не "прогнулись" под ордынские элиты, но только укрепились в своей инаковости и самобытности, оперевшись в первую очередь на православие.

То есть в период ордынского доминирования в Евразии Россия не только не "обордынилась", но стала самой что ни на есть христианской, а значит, европейской державой. И нет в российской политической системе, на самом деле, никаких ордынских черт. Как нет в русских монгольской или кыпчакской крови. Что бы ни выдумывал по этому поводу Сэмюэль Хантингтон и прочие западные "специалисты" по русской истории. Не являются русские и туранцами, как утверждают некоторые евразийцы.

Великорецкий крестный ход в Кировской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Индекс веры": сколько на самом деле в России православных

В православной вере и византийской культуре — вот где находятся основные ментальные корни русской цивилизации. Именно из этого древа выросли Московское царство, а затем Российская империя. Ну и после естественного провала попытки построить на месте русского мира советскую антиправославную мегацивилизацию для русских и россиян было бы логично, не отказываясь от некоторых очевидных достижений советского периода (контроля за национальными активами, суверенной техноструктуры, социального опыта, передовых образовательных практик и т.п.), обратиться к своим цивилизационным истокам и сущностям.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПрихожане во время литургии в храме святого пророка Илии в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Прихожане во время литургии в храме святого пророка Илии в Краснодаре

Увы, новый правящий класс попытался развернуть Россию на Запад (то есть против самой себя), что обернулось разграблением страны и почти полной утратой гражданами Российской Федерации своей цивилизационной идентичности. И лично у меня нет никаких сомнений в том, что обращение русских и постсоветских людей в ордынцев будет обречено на провал, как и стремление сделать из них европейцев.

На самом деле, у России собственный путь, как бы это банально ни звучало после многочисленных экспериментов по выработке чего-то нового и особенного вместо традиционного и имманентного.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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О союзниках, принципе "ты — мне, я — тебе" и культурной ответственности
Путь этот предполагает воспроизводство традиционной для российской цивилизации ценностной матрицы, в основе которой лежит уникальная евразийская география и обусловленные ею земледельческий (то есть созидательный, а не кочевой, как у степняков, и не торговый, как у западно-европейцев) экономический уклад и крестьянский образ жизни, технологизированный в период советской индустриализации.

Надо ли объяснять, что кочевой и торговый уклады естественным образом связаны с технологиями постоянной экспансии, чего не скажешь про земледельцев, обустраивающих заселяемые территории? (На эту особенность русского цивилизационного архетипа еще 150 лет назад обратил внимание Николай Данилевский).

Перспектива России не в ордынстве, а в славяно-тюркском единстве

Да, Россия — женская страна, и в этом ее сила, а не слабость. В частности, у российского воинства куда более сложная миссия, чем у воинов-захватчиков с Запада или Востока. Условный земледелец, когда его вынуждают взять в руки оружие, обязан защитить не только свою землю, но и семью — детей и женщин. Что естественным образом придает ему особые силы.

Россия — не Орда, и никогда ею не станет. Просто потому, что у русских другая цивилизационная программа. А вот дружить и взаимодействовать в партнерском режиме с ордынскими народами она просто обязана.

Славяне и тюрки — основные элементы евразийской цивилизации, обрастающей сегодня такими общими структурами, как СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ. А потому успех интеграционных процессов на постсоветском пространстве во многом зависит от славяно-тюркского единения. Попытки же пантюркистов навязать России идеологию предвзято понимаемой Орды, как и стремление некоторых русских национал-радикалов продвинуть идею новой Российский империи, раскалывают Евразию и делают ее легкой добычей все более агрессивного Запада.

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