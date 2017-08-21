США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

Нельзя скупиться дышать

17:2321.08.2017
0570
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОтдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в МосквеОтдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

Сергей Шаргунов, для РИА Новости

Новое возникает, отталкиваясь от прежнего. Даже отрицание предполагает знание. Нулевой уровень культуры парализует. А это значит, не надо бояться старомодности.

Баттл Oxxxymiron против Гнойного.
© Youtube-канал versusbattleru
Немецких пользователей Youtube озадачил рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного
По-моему, один из самых трогательных эпизодов в рэп-баттле Гнойного и Оксимирона — декламация последним хрестоматийного "Слова" Николая Гумилева. Пусть и кокетливое подмигивание "просвещенной среде", зато благородное просвещение целевой аудитории тинейджеров…

Занятно, несколько месяцев назад я декламировал это же стихотворение — в своей речи с трибуны в Госдуме (тоже просвещал).

И, как пчелы в улье опустелом,

Дурно пахнут мертвые слова…

Мне кажется, часто мертвые слова — те, которые не оживил яркий сюжет или читательский глаз. Мертвые слова несостоявшихся, несбывшихся, неудачливых литераторов.

К вопросу о старомодности. Что есть основа нашей культуры?

Баттл Oxxxymiron против Гнойного
© Youtube-канал versusbattleru
Oxxxymiron готов вновь принять участие в рэп-баттле, несмотря на поражение
Часто можно услышать: нам якобы больше не нужны библиотеки — "наследие совка" — или нужно их максимально сократить. Неужели? А взамен? Да и книжные тоже не особо нужны. Ведь теперь будто бы все переходят на электронные носители. На самом деле, тот же "передовой опыт" доказывает: люди возвращаются к бумажным книгам, и магазинчики с ними есть в каждом небольшом европейском городке, в то время как у нас на всю страну осталась всего тысяча книжных.

© РИА Новости / Алексей ФурманПерейти в фотобанкДевушка у книжного павильона в Парке искусств "Музеон" в Москве
© РИА Новости / Алексей Фурман
Перейти в фотобанк
Девушка у книжного павильона в Парке искусств "Музеон" в Москве

Что говорить о "толстых журналах". Заикнешься об их участи, и в ответ: "Разве они еще существуют?" или кислые смешки.

Недавно разговаривали с Ириной Николаевной Барметовой, главным редактором "Октября". Редакция 63 года располагалась на улице Правды. Там бережно хранился архив, начиная с первого номера, оберегались легендарные рукописи писателей. Теперь "Октябрь" изгнали из помещения. И эта участь нависла над всеми немногими "толстяками" — нашим национальным достоянием.

Изначально было решено, что литературные журналы — почвенные или прогрессистские — будут доставляться государством в библиотеки по всей стране, частично за счет федерального, частично за счет регионального бюджета. Эта связка с библиотеками давала возможность журналам выживать, да и в библиотеках их появление вызывало оживление, за ними шли те, кто желал читать современную литературу.

Баттл Oxxxymiron против Гнойного
© Youtube-канал versusbattleru
Рэп-баттл года: почему все говорят про Oxxxymiron и Гнойного
Да, именно на бумаге.

Вот появился сейчас в "Знамени" прекрасный роман Ольги Славниковой "Прыжок в длину", и я читаю его, перелистывая страницы, а не с монитора, и не стыжусь этого и не считаю признаком отсталости.

Вопрос не только в особых русских традициях литературных изданий, но успешны такие журналы и на Западе: The White Review, The Paris Review, Granta и так далее…

Почему бы не сделать наши "толстяки" общедоступными? У столицы есть возможности те несколько журналов с историей, чей список известен и невелик, освободить от безумной арендной платы.

Мне скажут: когда-то в "Октябре" публиковались Есенин, Маяковский, Зощенко, Катаев, Платонов, Твардовский, Паустовский, Пришвин, а кто теперь? А вы зайдите на сайт "Журнальный зал" и загляните в список авторов: все главные отечественные писатели современности печатаются в "толстяках", и, что бы кто ни говорил, каждый год в России появляется хорошая литература (да, кроме нефти и газа, у нас есть отличная литература).

Всероссийский молодежный образовательный форум Таврида
© Фото : Федеральное агентство по делам молодежи
Пользительная общительность
Недавно я уже поделился наблюдениями с форума "Таврида", где побывал в третий раз, стараясь быть полезным молодым людям творческих профессий и интересов, съехавшимся со всей страны.

Спрашивают-то одно и то же: "А где печататься? Куда отправить текст? Откуда стартовать в литературу? Кто даст совет?" Хотелось бы, чтоб было больше издательских проектов, не декларативных, а работающих конкурсов, чтоб возник общероссийский яркий и современный журнал прозы, поэзии, критики с крутым сайтом.

Но пока есть то, что есть: осколки цивилизации, единственная инстанция вкуса… Хочешь в литературу, удостойся публикации в "толстяке" — нормальный совет начинающему.

Ведь едва ли я могу посоветовать просто вывешивать написанное в интернете, на сайте общей доступности, который от густоты графомании поистине подобен опустелому улею.

Именно поэтому закономерно участие в форуме лекторов самых разных воззрений и вкусов именно из литературных изданий. Они ищут и ждут новых авторов, но еще более понятно, что те, кого наставляют, страдают от главной непонятки: как выйти к читателю.

А если чуть глубже — одаренные юные люди не понимают, как сохранить, развить, огранить природный дар. С ними никто не возится. Для них нет заботливых редакторов.

Между тем жизнь стремительна, надо зарабатывать, как получится, и подававший надежды "забивает" на свое призвание.

Речь не только про изящную словесность. Но и про науку, например. Да и про тех, у кого есть гражданственный темперамент.

Президент РФ Владимир Путин знакомится с тематическими выставками творческих групп на форуме Таврида. 20 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин надеется, что после выборов ряд регионов возглавят молодые политики
В этом смысле, когда президент, прибывший на "Тавриду", говорит, что надо продвигать молодых во всех сферах деятельности — от политики до культуры и искусства, со сказанным сложно не согласиться. Но особенно важна обещанная конкретика продвижения: поддержка начинающих живописцев через "художественные комбинаты" или выделение грантов для молодой режиссуры кино и театра, причем не загоняя их в "прокрустово ложе" идеологичности.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин во время посещения ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Бакальской косе. 20 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин во время посещения ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Бакальской косе. 20 августа 2017

Добавлю сюда и судьбы "толстяков" — от "Москвы" до "Нового мира". Пусть "толстяки" — старики, от них по-прежнему зависит будущее многих молодых.

А будущее молодых — можете продолжить за меня… Не хочется пафоса, но вывод о том, какой окажется наша Россия, очевиден.

В этом году на "Тавриде" было восемь смен — по неделе каждая. Архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы, искусствоведы, писатели, композиторы, музыканты, хореографы, историки, журналисты, музейщики, актеры театра и кино, режиссеры, аниматоры.

И наконец-то и впервые — библиотекари. Эта профессия кажется мне особенно важной, скажу прямо: драгоценной. Библиотекари у нас — гонимые.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВ хранилище Новгородской областной универсальной научной библиотеки
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
В хранилище Новгородской областной универсальной научной библиотеки

Из Алтайского края, от которого я избран в Думу, мне постоянно присылают письма о варварской "оптимизации" библиотек. Но дело не в отдельном регионе, такова повсеместная беда, и письма идут потоком отовсюду со стонами и плачами…

Посетительница в библиотеке
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
РПЦ в рамках "Пушкинского союза" сделает классику понятнее для молодежи
Самая обычная библиотека, без всяких навороченных прибамбасов — по-прежнему место общения, пространство дыхания культуры.

Недавно во Франции в разгар кризиса были секвестрированы все расходы бюджета, кроме одной статьи — культура. На дыхании нельзя экономить. Нельзя скупиться дышать.

Слово должно быть живым.

Жаль, у нас пока еще сказанное не превратилось в аксиомы.

Но только сильная культура позволяет народу воспроизводиться в истории.

 

Комментировать
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена