Гражданские инициативы в ящике. Почему реформаторы не любят публику

Максим Соколов, для РИА Новости
Об изъянах российских политических ток-шоу сказано чрезвычайно много: ораторы все больше несерьезные, кричат, как будто их черти давят, опять же, в моде там многоголосие — примерно как в русской церкви дониконовских времен, когда, чтобы сократить чрезмерно длинное богослужение, разные части литургии произносили одновременно. В общем, не серьезная беседа, а казацкая сумятица.
Тем не менее и терпентин на что-нибудь сгодится. По крайней мере, можно попробовать.
Причем стратегические программы общезанимательны, ибо касаются всех и каждого.
Ректор ВШЭ Я. И. Кузьминов, главенствующая роль которого в образовательных реформах ни для кого не является секретом, если и выступает в СМИ, то сугубо монологично. Объявит, например, что через пять лет учебников в привычном смысле не будет, и опять возвращается к своему уединенному творчеству.
При этом вопрос, каким будет в России образование, касается буквально всех. О мамах, папах, дедушках и бабушках, чьи дети и внуки являются (или будут являться) непосредственным объектом реформы, я уже не говорю. Но и люди, не имеющие прямой кровнородственной заинтересованности в вопросе, тоже имеют право знать, что происходит и будет происходить, поскольку образование — кроме всего прочего — имеет еще и нациеформирующий смысл. Для сохранения национального единства надобно, чтобы разные поколения знали одни и те же базовые сведения и тексты. Конечно, разные поколения никогда не были и не будут совершенно одинаковы, но если они вообще станут разговаривать на разных языках — единой нации не получится. Проблема ее сохранения есть проблема всеобщая.
Гражданскому инициативнику, выступающему за либерально-западнические преобразования, казалось бы, сам бог велел в обстановке широкой гласности отстаивать принципиальные положения своей программы. Тем более что в идеализированном открытом обществе, к которому стремится бывший Минфин, "всяк воин свой маневр понимает". Для чего необходимо как минимум разъяснить гражданам смысл предстоящих маневров, тогда как иногда публикуемые в "Ведомостях" монологи на птичьем языке до граждан недостаточно доходчивы. Живой диалог гораздо лучше.
Однако созидатели программ не являются столь уж значительными лицами, и призыв "Гюльчатай, открой личико" в применении к ним вполне дозволителен.
Конечно, телевизионные прения с создателями всеобъемлющих программ должны быть максимально комфортными и уважительными. Никакой казацкой сумятицы, лучше всего прения в жанре "один на один", никаких фриков в качестве оппонентов, только почтенные и воспитанные люди без завиральных идей. Не цирк с конями, но серьезная беседа по принципиальным вопросам развития страны.
В любом случае есть смысл испытать на стратегах полезные свойства терпентина.