Гражданские инициативы в ящике. Почему реформаторы не любят публику

Максим Соколов, для РИА Новости

Об изъянах российских политических ток-шоу сказано чрезвычайно много: ораторы все больше несерьезные, кричат, как будто их черти давят, опять же, в моде там многоголосие — примерно как в русской церкви дониконовских времен, когда, чтобы сократить чрезмерно длинное богослужение, разные части литургии произносили одновременно. В общем, не серьезная беседа, а казацкая сумятица.

Тем не менее и терпентин на что-нибудь сгодится. По крайней мере, можно попробовать.

Пока в телеящике гремят витии, несколько менее гласным образом происходит усиленное программотворчество — всяческих стратегий, причем всеобъемлющего свойства, уже написано немерено, а будет еще больше.

Причем стратегические программы общезанимательны, ибо касаются всех и каждого.

Ректор ВШЭ Я. И. Кузьминов, главенствующая роль которого в образовательных реформах ни для кого не является секретом, если и выступает в СМИ, то сугубо монологично. Объявит, например, что через пять лет учебников в привычном смысле не будет, и опять возвращается к своему уединенному творчеству.

При этом вопрос, каким будет в России образование, касается буквально всех. О мамах, папах, дедушках и бабушках, чьи дети и внуки являются (или будут являться) непосредственным объектом реформы, я уже не говорю. Но и люди, не имеющие прямой кровнородственной заинтересованности в вопросе, тоже имеют право знать, что происходит и будет происходить, поскольку образование — кроме всего прочего — имеет еще и нациеформирующий смысл. Для сохранения национального единства надобно, чтобы разные поколения знали одни и те же базовые сведения и тексты. Конечно, разные поколения никогда не были и не будут совершенно одинаковы, но если они вообще станут разговаривать на разных языках — единой нации не получится. Проблема ее сохранения есть проблема всеобщая.

Бывший вице-премьер и министр финансов, а ныне председатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) А. Л. Кудрин разрабатывает программу действий государства вплоть до 2030 года. Вопрос "Что же будет с родиной и с нами?" (хотя понятно, что тут не все зависит от А. Л. Кудрина) вполне общезанимательный.

Гражданскому инициативнику, выступающему за либерально-западнические преобразования, казалось бы, сам бог велел в обстановке широкой гласности отстаивать принципиальные положения своей программы. Тем более что в идеализированном открытом обществе, к которому стремится бывший Минфин, "всяк воин свой маневр понимает". Для чего необходимо как минимум разъяснить гражданам смысл предстоящих маневров, тогда как иногда публикуемые в "Ведомостях" монологи на птичьем языке до граждан недостаточно доходчивы. Живой диалог гораздо лучше.

Конечно, из этого идеального правила есть исключения. Совсем значительные лица если и дебатируют, то лишь раз в четыре-пять лет в процессе домогательства инвеституры, а завоевав ее, более в прениях не участвуют. Есть еще отчеты премьера перед парламентом — не совсем полноценные дебаты, но все-таки.

Однако созидатели программ не являются столь уж значительными лицами, и призыв "Гюльчатай, открой личико" в применении к ним вполне дозволителен.

Конечно, телевизионные прения с создателями всеобъемлющих программ должны быть максимально комфортными и уважительными. Никакой казацкой сумятицы, лучше всего прения в жанре "один на один", никаких фриков в качестве оппонентов, только почтенные и воспитанные люди без завиральных идей. Не цирк с конями, но серьезная беседа по принципиальным вопросам развития страны.

Кто ясно мыслит, тот ясно излагает, и демонстрация urbi et orbi умения ясно мыслить будет немалым подспорьем в продвижении сочиненных этими экспертами программ. Если эксперты станут "плыть", значит, с ясностью мысли у них есть определенные проблемы. Если к тому же они не примут приглашения — "Не дерись на дуэли, если жизнь дорога, откажись, как Буренин, и ругай врага", — то манкирование публичным спором даже с самым корректным оппонентом может косвенно свидетельствовать о недостаточной концептуальной прочности продвигаемых стратегий.

В любом случае есть смысл испытать на стратегах полезные свойства терпентина.