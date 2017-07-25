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Пользительная общительность

13:1825.07.2017
(обновлено: 13:20 25.07.2017)
01900
© Фото : Федеральное агентство по делам молодежиВсероссийский молодежный образовательный форум ТавридаВсероссийский молодежный образовательный форум Таврида
© Фото : Федеральное агентство по делам молодежи

Сергей Шаргунов, для РИА Новости

О Всероссийском форуме "Таврида".

Я здесь в третий раз, и "Таврида" — в третий раз.

Море молодых на берегу Черного.

Молодые собираются в главном помещении, похожем на стеклянную оранжерею, и в теплицах поменьше (внутри, однако, прохладно и не душно), играют в волейбол и гигантские шахматы на песке, а вечером толпятся возле сцены, где весело кричат и громко аплодируют всему вперемешку: песням, музыке, милым поучениям наставников, которые в лучах прожекторов превращаются в звезд эстрады, стихам — современным или Есенина и Пастернака.

Степь, Бакальская коса, море, полное водорослей и этим похожее на мисо-суп. Какое-то чудаковатое на вид, но теплое и, говорят, очень полезное. Пользительное, если по-старинному.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Молодежный форум "Таврида" пройдет в Крыму с 3 июля по 31 августа
Мне кажется, тем, кто стекается на "Тавриду" со всей страны, их наставники тоже кажутся чудаковатыми, но обязательно пользительными. При условии стремления пользу получить.

Не все молодые тут подготовлены, чтобы опознать даже хрестоматийные строчки, зато хватает другого — страсти сочинять, запоминать, печататься, побеждать. И очень много положительного заряда, как из рассказов о рабочих 20-х годов, рвущихся к знаниям.

"Западники" и "славянофилы", поэты и критики, добровольные учителя разных воззрений, разной стилистики и тональности изливают речи на добровольных учеников, и те с жаром первооткрывателей внимают Евгению Рейну, Юрию Полякову, Дмитрию Ицковичу, Андрею Воронцову, Игорю Волгину. 

© Фото : Федеральное агентство по делам молодежиВсероссийский молодежный образовательный форум "Таврида"
© Фото : Федеральное агентство по делам молодежи
Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида"

Последний, щедро рассыпающий поэтические цитаты, курьезные и макабрические сюжеты, окружен поклонницами-стенографистками, которые ловят каждую его фразу.

Некоторые наставники иронизируют над отсутствием самокритичности и робости у ранних дарований, списывая это на интернет-среду. "Мое произведение", "мое творчество", "я — поэт", декларируют юные. И получают по полной: их опыты безжалостно препарируют.

"Избавьтесь от романтично-подражательных слов, — строго чеканит поэтесса-наставница. — Записывайте и сразу вычеркивайте! Дождь, плед, сигарета, кафе… И, разумеется, мечта, судьба…"

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин поздравил участников молодежного форума "Таврида"
Ее слушают, но на вопрос, зачем нужна "Таврида", все равно отвечают со священным трепетом: "Здесь сбываются мечты", "Потому что верю в свою судьбу".

А может быть, высокий пафос совсем даже неплох. Ведь жажда состояться предполагает не монолог, а умение впитывать.

Кто-то отнесется ко всем этим упражнениям на свежем воздухе ядовито. Можно ли вообще "учить литературе"? Есть ли прок от таких встреч?

По-моему, точно и тонко ответил еще один лектор — писатель Павел Басинский: "Для меня вопрос о том, нужно ли собирать молодых литераторов — поэтов, прозаиков, критиков и драматургов — в одном месте и в одно время, давно является праздным. То, что писательство — это дело одинокое, знают все, но чаще всего эту истину произносят те, кто к писательству не имеет никакого отношения. Ничто не может заменить живое общение".

"Общение" — наверное, главное слово для этой истории.

Бескорыстно и безвозмездно, с охотой едут сюда серьезные, часто уставшие от жизни люди, и им навстречу едут с охотой — послушать. 

© Фото : Федеральное агентство по делам молодежиВсероссийский молодежный образовательный форум "Таврида"
© Фото : Федеральное агентство по делам молодежи
Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида"

Кстати, не сочтите гимном хунвейбинам, но мне кажется, ученики могут кое-чему научить учителей (тех, кому любопытна современность) — новым словам, приметам реальности, навыкам самоорганизации, могут поделиться клипами рэп-исполнителей, зачастую вдохновляющими на собственные вирши о вечных человеческих чувствах. И это я о себе, о пользе общения для себя. Например, занятное открытие: очень многие кайфуют от сетевого поколенческого беллетриста 22-х лет под псевдонимом Полярный с его "теплыми историями/отрывками/комиксами", ему даже собрали кучу денег на издание книг. Теперь читаю, изучаю, хочу отрецензировать…

Лично для меня каждая "Таврида" — возможность "стать прошаренным", не заплесневеть, освежиться. И убедиться, сколько же молоденьких сограждан, которые с трогательным волнением тянутся к стародавнему.

Преподаватель НИУ ВШЭ Павел Родькин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Разговорился с красивой девушкой чуть за двадцать. Настя Жилякова из Саратова, выпускница консерватории, мастерица хорового пения. Написала большую работу на тему "Астраханская свадьба", объехала села, изучая и фиксируя обряды, причитания, заговоры, погрузилась в архивы. Влюблена в свое дело. Жалуется, что дороговато оцифровывать старые аудиокассеты с народными песнопениями.

Каждый год все больше желающих быть форумчанами — многие тысячи, и это само по себе показательно и доказательно: страна наша — творческая. В виртуальном сообществе "Таврида" тьма народу, не все проходят отбор, мало кого берут повторно, но причастности к искусству рады непритворно почти все — таковы отзывы в Сети и обыденных разговорах. 

© Фото : Федеральное агентство по делам молодежиВсероссийский молодежный образовательный форум "Таврида"
© Фото : Федеральное агентство по делам молодежи
Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида"

В этом году восемь смен — по неделе каждая. Архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы, искусствоведы, писатели, наконец-то и впервые — библиотекари (ибо нельзя позволить превратить эту профессию в анахронизм), композиторы, музыканты, хореографы, историки, журналисты, музейщики, актеры театра и кино, режиссеры, аниматоры.

Кто-то получит грант на серию роликов, кто-то изваяет авангардную скульптуру из мотодеталей для парка родного города, у кого-то возьмут в "Новый мир" поэму о любви.

Место, способное стать частью судьбы.

Которая, как и дух, легко и трагично дышит — где хочет, вместе со всякой почвой, не исключая пляжный песок.

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