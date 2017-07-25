Пользительная общительность

Сергей Шаргунов, для РИА Новости
О Всероссийском форуме "Таврида".
Я здесь в третий раз, и "Таврида" — в третий раз.
Море молодых на берегу Черного.
Молодые собираются в главном помещении, похожем на стеклянную оранжерею, и в теплицах поменьше (внутри, однако, прохладно и не душно), играют в волейбол и гигантские шахматы на песке, а вечером толпятся возле сцены, где весело кричат и громко аплодируют всему вперемешку: песням, музыке, милым поучениям наставников, которые в лучах прожекторов превращаются в звезд эстрады, стихам — современным или Есенина и Пастернака.
Степь, Бакальская коса, море, полное водорослей и этим похожее на мисо-суп. Какое-то чудаковатое на вид, но теплое и, говорят, очень полезное. Пользительное, если по-старинному.
Не все молодые тут подготовлены, чтобы опознать даже хрестоматийные строчки, зато хватает другого — страсти сочинять, запоминать, печататься, побеждать. И очень много положительного заряда, как из рассказов о рабочих 20-х годов, рвущихся к знаниям.
"Западники" и "славянофилы", поэты и критики, добровольные учителя разных воззрений, разной стилистики и тональности изливают речи на добровольных учеников, и те с жаром первооткрывателей внимают Евгению Рейну, Юрию Полякову, Дмитрию Ицковичу, Андрею Воронцову, Игорю Волгину.
Последний, щедро рассыпающий поэтические цитаты, курьезные и макабрические сюжеты, окружен поклонницами-стенографистками, которые ловят каждую его фразу.
Некоторые наставники иронизируют над отсутствием самокритичности и робости у ранних дарований, списывая это на интернет-среду. "Мое произведение", "мое творчество", "я — поэт", декларируют юные. И получают по полной: их опыты безжалостно препарируют.
"Избавьтесь от романтично-подражательных слов, — строго чеканит поэтесса-наставница. — Записывайте и сразу вычеркивайте! Дождь, плед, сигарета, кафе… И, разумеется, мечта, судьба…"
А может быть, высокий пафос совсем даже неплох. Ведь жажда состояться предполагает не монолог, а умение впитывать.
Кто-то отнесется ко всем этим упражнениям на свежем воздухе ядовито. Можно ли вообще "учить литературе"? Есть ли прок от таких встреч?
По-моему, точно и тонко ответил еще один лектор — писатель Павел Басинский: "Для меня вопрос о том, нужно ли собирать молодых литераторов — поэтов, прозаиков, критиков и драматургов — в одном месте и в одно время, давно является праздным. То, что писательство — это дело одинокое, знают все, но чаще всего эту истину произносят те, кто к писательству не имеет никакого отношения. Ничто не может заменить живое общение".
"Общение" — наверное, главное слово для этой истории.
Бескорыстно и безвозмездно, с охотой едут сюда серьезные, часто уставшие от жизни люди, и им навстречу едут с охотой — послушать.
Кстати, не сочтите гимном хунвейбинам, но мне кажется, ученики могут кое-чему научить учителей (тех, кому любопытна современность) — новым словам, приметам реальности, навыкам самоорганизации, могут поделиться клипами рэп-исполнителей, зачастую вдохновляющими на собственные вирши о вечных человеческих чувствах. И это я о себе, о пользе общения для себя. Например, занятное открытие: очень многие кайфуют от сетевого поколенческого беллетриста 22-х лет под псевдонимом Полярный с его "теплыми историями/отрывками/комиксами", ему даже собрали кучу денег на издание книг. Теперь читаю, изучаю, хочу отрецензировать…
Лично для меня каждая "Таврида" — возможность "стать прошаренным", не заплесневеть, освежиться. И убедиться, сколько же молоденьких сограждан, которые с трогательным волнением тянутся к стародавнему.
Каждый год все больше желающих быть форумчанами — многие тысячи, и это само по себе показательно и доказательно: страна наша — творческая. В виртуальном сообществе "Таврида" тьма народу, не все проходят отбор, мало кого берут повторно, но причастности к искусству рады непритворно почти все — таковы отзывы в Сети и обыденных разговорах.
В этом году восемь смен — по неделе каждая. Архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы, искусствоведы, писатели, наконец-то и впервые — библиотекари (ибо нельзя позволить превратить эту профессию в анахронизм), композиторы, музыканты, хореографы, историки, журналисты, музейщики, актеры театра и кино, режиссеры, аниматоры.
Кто-то получит грант на серию роликов, кто-то изваяет авангардную скульптуру из мотодеталей для парка родного города, у кого-то возьмут в "Новый мир" поэму о любви.
Место, способное стать частью судьбы.
Которая, как и дух, легко и трагично дышит — где хочет, вместе со всякой почвой, не исключая пляжный песок.