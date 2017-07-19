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Билл Гейтс призвал спасти Европу от мигрантов. Помочь может только Россия

10:5019.07.2017
(обновлено: 10:58 19.07.2017)
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© AFP 2017 / Bertrand Guay Американский миллиардер Билл Гейтс. Архивное фотоАмериканский миллиардер Билл Гейтс. Архивное фото
© AFP 2017 / Bertrand Guay 

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Изобретатель и владелец Microsoft Билл Гейтс обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом положить конец неконтролируемому потоку мигрантов из третьего мира.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время официального визита в Вену. Архивное фото
© AFP 2017 / Alexander Klein
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В интервью немецкой газете Welt am Sonntag Гейтс сказал: "С одной стороны, вы хотите продемонстрировать благородство своей готовностью принимать беженцев. С другой, чем больше благосклонности вы проявляете, тем шире становится известно о ней, и люди из Африки стремятся к вам все больше и больше".

Какое дело Гейтсу до Европы? Судя по всему, мультимиллиардера, занятого в последние годы преимущественно гуманитарными вопросами, волнует как раз гуманитарный аспект — то есть цивилизационный облик завтрашней Европы в случае, если там будет продолжаться "замена населения" без ассимиляции или хотя бы внятной интеграции пришлых.

Как бы то ни было, слова компьютерного гения широко обсуждаются в Европе — Билл Гейтс внушает людям доверие. И когда он говорит с тревогой о будущем континента: "Европа должна сделать все, чтобы людям из Африки стало сложнее добираться на этот континент по проторенным путям", к нему прислушиваются.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Статистика этого года показывает, что разговоры о сокращении наплыва беженцев были преждевременными. После шестимиллиардной мзды президенту Турции Эрдогану за недопущение в Европу сирийских (а также примкнувших к ним иракских, афганских и далее до Пакистана) мигрантов масштабы их проникновения значительно пошли на убыль.

© AFP 2017 / Giovanni IsolinoМигранты в порту Катания на острове Сицилия, Италия
© AFP 2017 / Giovanni Isolino
Мигранты в порту Катания на острове Сицилия, Италия

А вот "ливийское" направление вместе с другими лазейками из Северной Африки в Европу продолжает давать континенту еженедельный прирост населения примерно в 15 тысяч душ, поток по сравнению с прошлым годом только увеличился. В начале года говорили о десятке тысяч переселенцев из Африки каждую неделю, но выяснилось, что цифры неумолимо растут.

Мигранты покидают территорию Ливии. 5 марта 2017 года
© AP Photo / Santi Palacios
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В Великобритании зафиксировали в прошлом году рекордный прирост населения — 538 тысяч человек. Излишне говорить, что это объяснятся притоком иммигрантов и высокой рождаемостью в их среде — собственно британцы демонстрируют общеевропейский демографический кризис.

Выступая месяц назад перед представителями Евросоюза, президент Европарламента Антонио Таджани прямо сказал, что миллионы беженцев из Африки ищут пути для переселения. Он призвал (в очередной, даже не двадцатый уже раз) "к немедленным действиям", но конкретных планов спасения Европы никто от него не дождался.

Мигранты во Франции. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Отказавшись от злорадства, нельзя все же не напомнить о том, как страны Запада и США вместе с их арабскими партнерами активно участвовали в развале Ливии. Эта страна никогда не была образцом международной добродетели, но отличалась стабильностью. Жители Ливии думали о своем благополучии у себя дома и не стремились переселиться в ЕС, а границы и морские пути держали под контролем. Сейчас же Ливия стала основным мигрантским "хабом" между Африкой и Европой.

© AFP 2017 / Taha Jawashi Сотрудник Ливийской береговой охраны во время спасения нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до Европы, недалеко от Эз-Завия
© AFP 2017 / Taha Jawashi
Сотрудник Ливийской береговой охраны во время спасения нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до Европы, недалеко от Эз-Завия

И тут надо указать на прямую связь между европейским миграционным кризисом и антироссийской политикой ЕС. Неготовность США и Европы срочно заняться реконструкцией Ливии — это иррациональная политика фобии, идущая вразрез с жизненными интересами Европы.
Как известно, еще в ходе предвыборной кампании в США генерал Флинн проработал подробный план по восстановлению Ливии, который должен был быть осуществлен совместно с Россией. Однако Флинна не просто отправили в отставку вскоре после назначения на должность Советника по национальной безопасности, но и похоронили все направления работы, за которые он отвечал. Все планы, предусматривавшие взаимодействие с Россией, были заморожены. Выходит, что вследствие отказа от совместной работы с Россией по Ливии Европа стонет от новых волн иммигрантов.

Члены движения Талибан. Архивное фото
© AP Photo / Ishtiaq Mahsud, File
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Надо сказать, что сама Россия еще пять лет назад считалась страной с громадным количеством иммигрантов. Часто говорили в этом контексте о социальных и культурных проблемах. Однако Россия сумела найти золотую середину между готовностью помогать соседям и сохранением своего образа жизни. Количество незаконных мигрантов было резко сокращено. Российские власти проявили в этом вопросе эффективность, которой могут позавидовать многие европейцы.

Как ни парадоксально, ключ к решению проблемы иммиграционного потопа в Европе находится не единственно в руках России, но — в значительной степени. Только немедленное прекращение военных действий в Сирии, ликвидация "Исламского государства"*, а также реконструкция Сирии, Ливии и Ирака могут защитить Европу. Другое дело, что она, Европа, должна захотеть этого сама, а для того, чтобы исправить ситуацию, европейской бюрократии для начала необходимо совершить психологически невозможное — признать не просто преступность, но ошибочность своих действий.

Сможет ли ЕС на это пойти или будет пытаться дальше подкупать соседей, в том числе банды, контролирующие ливийское побережье, чтобы те делали за европейцев всю грязную работу по торможению мигрантов, пока непонятно.

Билл Гейтс говорил о первых шагах для защиты границ. С этого следует начать, несомненно. Но затем — вместе с Россией затушить ближневосточный огонь. И это жизненный интерес Европы сегодня.

*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России.

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