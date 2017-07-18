Почему Куба не по зубам Вашингтону

Игорь Пшеничников, для РИА Новости
Председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро на днях подверг критике недавние шаги новой администрации США в отношении острова, хотя и подчеркнул готовность к продолжению диалога.
Месяц назад, напомним, президент США Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Обамы по нормализации отношений с Гаваной. По словам Трампа, администрация Обамы ничего не получила от этой "сделки". "Мы готовы и сможем начать переговоры по заключению лучшей сделки для кубинцев, для американцев, сделки, которая справедлива и в которой есть смысл", — сказал Трамп. В Белом доме отметили, что США сохраняют действующее уже несколько десятилетий эмбарго против Кубы и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.
Трамп верен себе: все время говорит о "сделке", будто речь идет о купле-продаже, а не об отношениях между народами. Но, так или иначе, в отношениях между США и Кубой все вернулось "на круги своя". В условиях американской блокады Куба живет уже более полувека, и ей не привыкать.
На протяжении более полувека США пыталась задушить Кубу военным путем, политической и экономической блокадой. И слишком много боли испытали кубинцы, чтобы в один день все забыть. Поэтому в ходе визита Барака Обамы в Гавану в марте 2016 года кубинцы вели себя вежливо, но не более. Находясь в Гаване, Обама пытался публично покровительственно похлопать Рауля Кастро по плечу, но тот молча и красноречиво перехватил американскую руку и отстранил ее. Кубинцы не впали в эйфорию от временных новых веяний с Севера — и оказались правы. Трамп перечеркнул все шаги Обамы на кубинском направлении, в которые и без того верилось с трудом. Теперь надо ждать ужесточения политики США в отношении Кубы. Но вот вопрос: сможет ли Вашингтон вынудить кубинцев отступить.
Гавана целый месяц ждала, прежде чем ответить на заявление Трампа. И ответила только сейчас — выдержанно и продуманно. Рауль Кастро высказал позицию острова на заседании Национальной ассамблеи народной власти (парламента) Кубы. Для полноты понимания приведу обширную цитату из его выступления: "Шестнадцатого июня президент США Дональд Трамп объявил, что политика его правительства в отношении Кубы — кстати, ничего нового в этом нет — снова возвращается к риторике и инструментам конфронтационного прошлого, которые показали свой полный провал на протяжении 55 лет. Очевидно то, что американский президент плохо знает историю Кубы и ее отношений с США. Он ничего не знает ни о патриотизме, ни о достоинстве кубинцев. История не может быть забыта, как иногда нам предлагали сделать. На протяжении более 200 лет связи между Кубой и США характеризовались, с одной стороны, претензиями северного соседа господствовать над нашей страной, а с другой — решимостью кубинцев быть свободными, независимыми и суверенными".
С одной стороны, эту реальность создавали кубинские власти, для которых пропаганда завоеваний Кубинской революции была и остается делом первостепенной важности.
Однако сегодня, читая кубинскую прессу, невозможно отделаться от чувства искренности, которым она пропитана. В текстах видна неподдельная преданность стране, вне зависимости от того, о каком времени идет речь — о Кубе времен борьбы против испанского колониального господства или о социалистической Кубе. В них не видно фальши.
С другой стороны, эту кубинскую реальность создавали в равной степени все президенты США — начиная от Джона Кеннеди с начала 1960-х и заканчивая Трампом, совместно с конгрессом и всем американским истеблишментом. Соединенные Штаты на протяжении всего этого времени осуществляют торгово-экономическое эмбарго в попытке изменить существующую на Кубе систему власти и социально-экономические отношения. На протяжении всего этого времени Куба ежегодно теряет сотни миллионов долларов.
Я уже не говорю о десятках попыток физического устранения Фиделя Кастро и других кубинских руководителей, а также о многочисленных терактах против кубинских граждан, организованных ЦРУ. Все это кубинцы не забывают. И все это цементирует соответствующее отношение кубинского общества к Америке.
Особого внимания заслуживают речи и статьи Фиделя Кастро, который — без всякого преувеличения — был одним из самых ярких ораторов XX века. Когда я работал корреспондентом на Кубе в 80-х годах, мне довелось много раз слушать и переводить выступления Фиделя на русский.
Его речи — это был особый способ завоевывать сердца. С Фиделем было трудно не согласиться — о чем бы он ни говорил. Под магией речей Фиделя по сей день живет все нынешнее поколение кубинцев.
Сам Фидель Кастро и его брат Рауль тоже являются примерами мужества. Будучи совсем молодыми, они возглавили вооруженный штурм в городе Сантьяго-де-Куба казарм Монкада в 1953 году, что положило начало кубинскому революционному движению. Затем, в 1956-м, была высадка с яхты "Гранма" на востоке Кубы. Тогда во главе с Фиделем на кубинский берег высадились 82 повстанца. Через год это было уже массовое партизанское движение, которое к январю 1959-го привело к падению режима Батисты и установлению на острове новой власти.
Одним словом, в кубинской истории имеется целый пантеон героев-мучеников. Это те люди, чьи портреты до сих пор висят практически в любом кубинском доме. Они стали идеологической закваской всего нынешнего кубинского общества. На Кубе сложилась уникальная общность людей, сознание которых объединено примерами несравненного мужества их погибших героев и нынешних лидеров. Все это следует помножить на презрение к северному соседу, который ассоциируется с многочисленными материальными лишениями и горем людских потерь.
Для кубинцев Штаты — не мифическое, а вполне реальное воплощение зла.
Но деньги — не жизненное кредо большинства кубинцев.
Кто-то может напомнить о случаях побега кубинских граждан на плавсредствах в соседнюю Флориду. Мол, не так хорошо на Кубе, если с нее бегут люди. А в каком народе нет своего Мазепы? Эту эмиграцию стимулируют США своим провокационным "Законом о кубинском урегулировании": любой кубинец, который эмигрирует в США, легально или нелегально, автоматически через год получает статус постоянного резидента. Да, на Кубе нет продовольственного изобилия, как в Америке. Но на Кубе нет голода и нищеты. На Кубе бесплатная, лучшая на американском континенте медицина и бесплатное качественное образование.эссе под названием "Брат Обама" выглядит сегодня как завещание Фиделя своим согражданам в том, что касается отношений Кубы с США. Он сознательно не берет слово "брат" в кавычки, не скрывая сарказма в отношении главы Белого дома и США в целом.
Находясь в Гаване, Обама призвал кубинцев "забыть прошлое, оставить прошлое и вместе смотреть в будущее — будущее надежды". И Фидель пишет: "Надо думать, что каждый из нас рисковал схватить инфаркт, слушая эти слова президента США. И это — после блокады, которая длится без малого 60 лет, после гибели кубинцев в результате нападения наемников, <…> после многочисленных направленных против нас актов насилия?"
Американцы мыслят категориями сделки и выгоды. Это не работает против кубинцев, главная ценность для которых — родина и несгибаемый дух.