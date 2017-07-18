Почему Куба не по зубам Вашингтону

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро на днях подверг критике недавние шаги новой администрации США в отношении острова, хотя и подчеркнул готовность к продолжению диалога.

Месяц назад, напомним, президент США Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Обамы по нормализации отношений с Гаваной. По словам Трампа, администрация Обамы ничего не получила от этой "сделки". "Мы готовы и сможем начать переговоры по заключению лучшей сделки для кубинцев, для американцев, сделки, которая справедлива и в которой есть смысл", — сказал Трамп. В Белом доме отметили, что США сохраняют действующее уже несколько десятилетий эмбарго против Кубы и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.

© AP Photo / Lynne Sladky Президент Дональд Трамп подписывает исполнительный приказ об отношениях с Кубой, направленный на прекращение притока средств США в военные и охранные службы страны © AP Photo / Lynne Sladky Президент Дональд Трамп подписывает исполнительный приказ об отношениях с Кубой, направленный на прекращение притока средств США в военные и охранные службы страны

Трамп верен себе: все время говорит о "сделке", будто речь идет о купле-продаже, а не об отношениях между народами. Но, так или иначе, в отношениях между США и Кубой все вернулось "на круги своя". В условиях американской блокады Куба живет уже более полувека, и ей не привыкать.

Кубинцы не обольстились тем, что в 2014 году Обама согласился восстановить дипломатические отношения. Всем было ясно, что США пытались тем самым вовлечь Кубу в свою сферу, но им это не удалось. Суть вашингтонского маневра заключалась в том, чтобы оторвать Кубу от ориентации на Россию ("пророссийская" ориентация острова является продолжением его тесных и многолетних дружественных связей с Советским Союзом).

На протяжении более полувека США пыталась задушить Кубу военным путем, политической и экономической блокадой. И слишком много боли испытали кубинцы, чтобы в один день все забыть. Поэтому в ходе визита Барака Обамы в Гавану в марте 2016 года кубинцы вели себя вежливо, но не более. Находясь в Гаване, Обама пытался публично покровительственно похлопать Рауля Кастро по плечу, но тот молча и красноречиво перехватил американскую руку и отстранил ее. Кубинцы не впали в эйфорию от временных новых веяний с Севера — и оказались правы. Трамп перечеркнул все шаги Обамы на кубинском направлении, в которые и без того верилось с трудом. Теперь надо ждать ужесточения политики США в отношении Кубы. Но вот вопрос: сможет ли Вашингтон вынудить кубинцев отступить.

Гавана целый месяц ждала, прежде чем ответить на заявление Трампа. И ответила только сейчас — выдержанно и продуманно. Рауль Кастро высказал позицию острова на заседании Национальной ассамблеи народной власти (парламента) Кубы. Для полноты понимания приведу обширную цитату из его выступления: "Шестнадцатого июня президент США Дональд Трамп объявил, что политика его правительства в отношении Кубы — кстати, ничего нового в этом нет — снова возвращается к риторике и инструментам конфронтационного прошлого, которые показали свой полный провал на протяжении 55 лет. Очевидно то, что американский президент плохо знает историю Кубы и ее отношений с США. Он ничего не знает ни о патриотизме, ни о достоинстве кубинцев. История не может быть забыта, как иногда нам предлагали сделать. На протяжении более 200 лет связи между Кубой и США характеризовались, с одной стороны, претензиями северного соседа господствовать над нашей страной, а с другой — решимостью кубинцев быть свободными, независимыми и суверенными".

© AFP 2017 / Jorge Beltran Президент Кубы Рауль Кастро на заседании Национальной ассамблеи народной власти в Гаване. 14 июля 2017 © AFP 2017 / Jorge Beltran Президент Кубы Рауль Кастро на заседании Национальной ассамблеи народной власти в Гаване. 14 июля 2017

Кубинцы — особый народ. Они чрезвычайно патриотичны. Это реальность, которая формировалась на Кубе и в XIX веке, и в течение 55-ти "революционных лет". Это та реальность, которая, несомненно, является специфическим кубинским феноменом. Ее должны учитывать как друзья, так и враги Кубы.

С одной стороны, эту реальность создавали кубинские власти, для которых пропаганда завоеваний Кубинской революции была и остается делом первостепенной важности.

Однако сегодня, читая кубинскую прессу, невозможно отделаться от чувства искренности, которым она пропитана. В текстах видна неподдельная преданность стране, вне зависимости от того, о каком времени идет речь — о Кубе времен борьбы против испанского колониального господства или о социалистической Кубе. В них не видно фальши.

С другой стороны, эту кубинскую реальность создавали в равной степени все президенты США — начиная от Джона Кеннеди с начала 1960-х и заканчивая Трампом, совместно с конгрессом и всем американским истеблишментом. Соединенные Штаты на протяжении всего этого времени осуществляют торгово-экономическое эмбарго в попытке изменить существующую на Кубе систему власти и социально-экономические отношения. На протяжении всего этого времени Куба ежегодно теряет сотни миллионов долларов.

Я уже не говорю о десятках попыток физического устранения Фиделя Кастро и других кубинских руководителей, а также о многочисленных терактах против кубинских граждан, организованных ЦРУ. Все это кубинцы не забывают. И все это цементирует соответствующее отношение кубинского общества к Америке.

Особого внимания заслуживают речи и статьи Фиделя Кастро, который — без всякого преувеличения — был одним из самых ярких ораторов XX века. Когда я работал корреспондентом на Кубе в 80-х годах, мне довелось много раз слушать и переводить выступления Фиделя на русский.

Его речи — это был особый способ завоевывать сердца. С Фиделем было трудно не согласиться — о чем бы он ни говорил. Под магией речей Фиделя по сей день живет все нынешнее поколение кубинцев.

Кроме того, сама история борьбы кубинцев за независимость — от Испании в конце XIX века и американских корпораций в 50-х годах прошлого века — является скрепой национального кубинского сознания. Эта история полна эпизодов личного самопожертвования, которые оказывают сильнейшее эмоциональное воздействие на любого человека. Прежде всего это национальные герои и лидеры национального восстания против испанской короны в 1895 году — Хосе Марти и Антонио Масео, которые погибли на поле боя.

Сам Фидель Кастро и его брат Рауль тоже являются примерами мужества. Будучи совсем молодыми, они возглавили вооруженный штурм в городе Сантьяго-де-Куба казарм Монкада в 1953 году, что положило начало кубинскому революционному движению. Затем, в 1956-м, была высадка с яхты "Гранма" на востоке Кубы. Тогда во главе с Фиделем на кубинский берег высадились 82 повстанца. Через год это было уже массовое партизанское движение, которое к январю 1959-го привело к падению режима Батисты и установлению на острове новой власти.

Революционное движение на Кубе вывело на авансцену новых харизматичных лидеров — Камило Сьенфуэгоса и Эрнесто Че Гевару. Первый трагически погиб в авиакатастрофе. Второй, как известно, в 1967-м был убит в Боливии при активном содействии ЦРУ. И если Камило Сьенфуэгоса за пределами Кубы знают немногие, то Эрнесто Че Гевара для всего мира стал вечным символом борьбы за справедливость. Че Гевара — национальное достояние Кубы. Одно его имя — уже оружие.

Одним словом, в кубинской истории имеется целый пантеон героев-мучеников. Это те люди, чьи портреты до сих пор висят практически в любом кубинском доме. Они стали идеологической закваской всего нынешнего кубинского общества. На Кубе сложилась уникальная общность людей, сознание которых объединено примерами несравненного мужества их погибших героев и нынешних лидеров. Все это следует помножить на презрение к северному соседу, который ассоциируется с многочисленными материальными лишениями и горем людских потерь.

Для кубинцев Штаты — не мифическое, а вполне реальное воплощение зла.

Можно слышать утверждение, что состояние экономики и деньги являются решающими факторами, которые определяют поступки отдельных людей и движение всего общества. Вероятно, в США и Европе это так. Но не на Кубе. Конечно, на Кубе люди работают и получают зарплату.

Но деньги — не жизненное кредо большинства кубинцев.

Кто-то может напомнить о случаях побега кубинских граждан на плавсредствах в соседнюю Флориду. Мол, не так хорошо на Кубе, если с нее бегут люди. А в каком народе нет своего Мазепы? Эту эмиграцию стимулируют США своим провокационным "Законом о кубинском урегулировании": любой кубинец, который эмигрирует в США, легально или нелегально, автоматически через год получает статус постоянного резидента. Да, на Кубе нет продовольственного изобилия, как в Америке. Но на Кубе нет голода и нищеты. На Кубе бесплатная, лучшая на американском континенте медицина и бесплатное качественное образование.

В последние годы Фидель Кастро, отойдя от государственных дел, писал эссе, которые были опубликованы в газете "Гранма". Свое последнее эссе, вышло в печать 28 марта 2016 года, Фидель посвятил визиту на Кубу Барака Обамы. Это эссе под названием "Брат Обама" выглядит сегодня как завещание Фиделя своим согражданам в том, что касается отношений Кубы с США. Он сознательно не берет слово "брат" в кавычки, не скрывая сарказма в отношении главы Белого дома и США в целом.

Находясь в Гаване, Обама призвал кубинцев "забыть прошлое, оставить прошлое и вместе смотреть в будущее — будущее надежды". И Фидель пишет: "Надо думать, что каждый из нас рисковал схватить инфаркт, слушая эти слова президента США. И это — после блокады, которая длится без малого 60 лет, после гибели кубинцев в результате нападения наемников, <…> после многочисленных направленных против нас актов насилия?"

Фидель делает вывод: "Пусть никто не строит иллюзий о том, что эта благородная и самоотверженная страна откажется от своей славы, от своих прав и от духовного богатства, которое она завоевала с развитием образования, науки и культуры. Я подчеркиваю, что мы способны производить нужные нам продовольствие и материальные богатства силами и умом нашего народа. Нам не надо, чтобы империя нам что-то дарила".

Американцы мыслят категориями сделки и выгоды. Это не работает против кубинцев, главная ценность для которых — родина и несгибаемый дух.