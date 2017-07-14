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После ИГ*: поле битвы — говядина и невыносимая йога

15:4114.07.2017
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© AP Photo / Channi Anand Протесты в Кашмире после убийства пилигримовПротесты в Кашмире после убийства пилигримов
© AP Photo / Channi Anand

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Итак, президенты США и Франции в Париже принимают парад и сговариваются насчет их новой политики на Ближнем Востоке, иракский город Мосул скоро все-таки будет освобожден от ИГ*, столица исламистов Ракка (в Сирии) тоже в осаде, "халифат" распадается на части — откололся город Тель-Афар… Ситуация примерно как в 1944 году во Второй мировой: все уже ясно. Но есть разница. В 1944-м была договоренность союзной коалиции, что фашизм должен быть уничтожен как идеология, поскольку именно в нем были корни проблемы.

Сегодня — ничего похожего, по крайней мере, со стороны Запада. Страны и цивилизации, где внутри общества идет разговор о корнях зла, совсем другие: например, Россия и… Индия. Особенно Индия. Для нее это острая необходимость.

Границы не защитят

К Индии мы очень даже вернемся, а пока напомню читателю об одном из российских материалов на тему "Что после ИГ*". Описывается чистая геополитика, то есть ситуация на ближневосточных территориях, которые избавятся от военно-политической инфраструктуры террористов. Обсуждается, что будет с курдами, как переругаются страны Персидского залива, что даст США и Западу их военное присутствие на этих территориях…

Тем временем, напоминает российский автор, на самой территории Ирака зреют все предпосылки для того, чтобы зараза возродилась, пусть и под другим названием. И в этом все дело.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МИД призвал Индию и Пакистан решить проблему Кашмира на двусторонней основе
Хотя — только ли об Ираке речь? Как насчет остального мусульманского мира, где нормальный, мирный ислам годами разъедался изнутри, подменялся агрессивным извращением его идеологии? Это происходит не только на Ближнем Востоке. Есть еще Европа с ее миллионами мусульман-мигрантов. Есть самая большая мусульманская страна мира — Индонезия и несколько ее соседей. А также Россия, где мусульмане веками свои. И — Индия, где та же картина, что в России, только по масштабам почти в 10 раз больше (если говорить о численности населения).

Скорая помощь, Индия. Архивное фото
© Flickr / meg and rahul
По меньшей мере шесть паломников погибли при обстреле боевиков в Индии
И вот мы читаем в индийской газете довольно типичный материал, где звучит уже высказанная выше мысль: невоенное решение проблемы куда сложнее военного, но оно так же критически важно для победы над ИГ*. Требуется изменить мышление людей в нескольких регионах мира. И не только в странах, затронутых войной, а, например, в Индии, где угроза пока в зародыше.

Состояние умов тех, кто присоединился к ИГ*, продолжает газета; состояние умов влиятельных людей, которые оправдывают рост воинственности; состояние умов политиков, которые используют идеи террористов, чтобы удержать за собой избирателей, — вот настоящая проблема. 

Выскажу очевидную мысль: западная цивилизация не готова к такому разговору (хотя отдельные голоса звучат). Все, чего вы дождетесь от среднего европейца, — это явное или скрываемое желание закрыть границы от мусульманских мигрантов, вынудить уже въехавших следовать западному стилю жизни — и не участвовать в том, что за этими границами происходит.

Но Индия (как, кстати, и Россия) лишена роскоши таких иллюзий. В Индии на 1,3 миллиарда населения 14% мусульман — своих, местных. В каких-то регионах у них большинство, в каких-то 20%, 30%, 40% населения. От этой реальности границами не отгородишься.

Уметь не оскорблять свои чувства

Давайте посмотрим, что по этой части происходит сегодня в Индии. На днях в Кашмире (где живут и индуисты, и мусульмане) террористы напали на автобус с пилигримами, ехавшими поклониться индуистской святыне. Но здесь еще можно списать проблему на то, что рядом граница с Пакистаном. Прекратится поддержка терроризма с пакистанской стороны — проблема решится.

© AP Photo / Dar YasinИндийские военизированные солдаты досматривают водителей транспортных средств, направляющихся в лагерь пилигримов в Пахалгаме
© AP Photo / Dar Yasin
Индийские военизированные солдаты досматривают водителей транспортных средств, направляющихся в лагерь пилигримов в Пахалгаме
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : AgnosticPreachersKid
США ввели санкции против лидера сепаратистов в Кашмире

Но нет, не решится. Индия помнит, что 70 лет назад ее уже решали "по-европейски" — перекройкой границ: мусульман, с большой кровью и бедствиями, отделили в свое государство, Пакистан. Туда по дорогам шли миллионы людей, а навстречу им шли индуисты. Не помогло. На сегодняшний день в Индии мусульман живет числом больше, чем в Пакистане, и так будет всегда. Это их родина.

Сегодня в Индии власть, которая пересматривает практику всех прежних правительств — замалчивать масштаб напряжения между двумя общинами и создавать мусульманам привилегии. Сегодня вы прочитаете в СМИ страны о том, как провалился раздел Бенгалии. Ее восток — сегодняшнее мусульманское государство Бангладеш, но на западе Бенгалии (в Индии) мусульмане все равно живут, и религиозные погромы вспыхивали там раз за разом. О них старались молчать.

Пакистанские силы безопасности. Архивное фото
© AP Photo / Mohammad Sajjad
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И не надо думать, что агрессивны только мусульмане. Сегодня в Индии тема номер один — употребление в пищу мяса коровы (она у индуистов священна). Принимаются законы, их рассматривает верховный суд. Спорят идеологи: может ли мусульманин есть говядину хотя бы дома, если запах долетает до соседнего квартала, где живут индуисты?

В стране действует самозваное движение "коровьих патрулей". Это вот что такое: останавливают человека на мотоцикле, требуют показать, что за мясо он везет. Мясо отправляют на экспертизу, но человека бьют еще до экспертизы. Премьер-министр Нарендра Моди произносит речь насчет того, что это не наши ценности, когда ради защиты коров убивают людей.

© REUTERS / Amit DaveУчастник демонстрации в Кашмире после нападения террористов на пилигримов
© REUTERS / Amit Dave
Участник демонстрации в Кашмире после нападения террористов на пилигримов

Помнится, в одной из стран Азии с преобладанием мусульманского населения я столкнулся с похожей проблемой: местные активисты пошли войной на йогу. Она для них была невыносима. Им объясняли, что это просто гимнастика, но… как вы отделите йогу от столетий культуры, на которой она строится, а культуру — от религии? Кстати, тот же Моди активно продвигает йогу по всему миру как вклад индийской цивилизации в мировую. А прекратить продвигать ее было бы странно.

Заметим, что по всему мусульманскому миру радикальные активисты, понявшие, что эксперимент в Ираке и Сирии провалился, переходят сейчас вот на такую, относительно легальную, тематику: йога, поцелуи на публике, голые или частично голые люди. Что-то, оскорбляющее их религиозные (или, скажем так, культурно-цивилизационные) чувства.

Общая составляющая такого активизма — нагнетание ненависти, нежелание терпеть стиль жизни других людей. Кстати, извратители ислама здесь вообще не монополисты, активисты могут быть, как мы знаем, и извратителями православия.

То есть если сегодня, после иракско-сирийского урока ИГ*, человечество желает выжить, то ему следовало бы понять, что враг — не ислам и даже не совсем терроризм. А культура нетерпимости и ненависти, терроризм сопровождающая. Эти самые "оскорбленные чувства", которые надо уметь сдерживать и не оскорбляться. От западной цивилизации я бы не ожидал сегодня прорывов по этой части. А вот от Индии (и России) такое ожидать можно, просто потому, что мы хорошо знаем — от этой угрозы границами не закроемся.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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