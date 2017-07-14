После ИГ*: поле битвы — говядина и невыносимая йога

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Итак, президенты США и Франции в Париже принимают парад и сговариваются насчет их новой политики на Ближнем Востоке, иракский город Мосул скоро все-таки будет освобожден от ИГ*, столица исламистов Ракка (в Сирии) тоже в осаде, "халифат" распадается на части — откололся город Тель-Афар… Ситуация примерно как в 1944 году во Второй мировой: все уже ясно. Но есть разница. В 1944-м была договоренность союзной коалиции, что фашизм должен быть уничтожен как идеология, поскольку именно в нем были корни проблемы.
Сегодня — ничего похожего, по крайней мере, со стороны Запада. Страны и цивилизации, где внутри общества идет разговор о корнях зла, совсем другие: например, Россия и… Индия. Особенно Индия. Для нее это острая необходимость.
Границы не защитят
К Индии мы очень даже вернемся, а пока напомню читателю об одном из российских материалов на тему "Что после ИГ*". Описывается чистая геополитика, то есть ситуация на ближневосточных территориях, которые избавятся от военно-политической инфраструктуры террористов. Обсуждается, что будет с курдами, как переругаются страны Персидского залива, что даст США и Западу их военное присутствие на этих территориях…
Тем временем, напоминает российский автор, на самой территории Ирака зреют все предпосылки для того, чтобы зараза возродилась, пусть и под другим названием. И в этом все дело.
Состояние умов тех, кто присоединился к ИГ*, продолжает газета; состояние умов влиятельных людей, которые оправдывают рост воинственности; состояние умов политиков, которые используют идеи террористов, чтобы удержать за собой избирателей, — вот настоящая проблема.
Выскажу очевидную мысль: западная цивилизация не готова к такому разговору (хотя отдельные голоса звучат). Все, чего вы дождетесь от среднего европейца, — это явное или скрываемое желание закрыть границы от мусульманских мигрантов, вынудить уже въехавших следовать западному стилю жизни — и не участвовать в том, что за этими границами происходит.
Но Индия (как, кстати, и Россия) лишена роскоши таких иллюзий. В Индии на 1,3 миллиарда населения 14% мусульман — своих, местных. В каких-то регионах у них большинство, в каких-то 20%, 30%, 40% населения. От этой реальности границами не отгородишься.
Уметь не оскорблять свои чувства
Давайте посмотрим, что по этой части происходит сегодня в Индии. На днях в Кашмире (где живут и индуисты, и мусульмане) террористы напали на автобус с пилигримами, ехавшими поклониться индуистской святыне. Но здесь еще можно списать проблему на то, что рядом граница с Пакистаном. Прекратится поддержка терроризма с пакистанской стороны — проблема решится.
Но нет, не решится. Индия помнит, что 70 лет назад ее уже решали "по-европейски" — перекройкой границ: мусульман, с большой кровью и бедствиями, отделили в свое государство, Пакистан. Туда по дорогам шли миллионы людей, а навстречу им шли индуисты. Не помогло. На сегодняшний день в Индии мусульман живет числом больше, чем в Пакистане, и так будет всегда. Это их родина.
Сегодня в Индии власть, которая пересматривает практику всех прежних правительств — замалчивать масштаб напряжения между двумя общинами и создавать мусульманам привилегии. Сегодня вы прочитаете в СМИ страны о том, как провалился раздел Бенгалии. Ее восток — сегодняшнее мусульманское государство Бангладеш, но на западе Бенгалии (в Индии) мусульмане все равно живут, и религиозные погромы вспыхивали там раз за разом. О них старались молчать.
И не надо думать, что агрессивны только мусульмане. Сегодня в Индии тема номер один — употребление в пищу мяса коровы (она у индуистов священна). Принимаются законы, их рассматривает верховный суд. Спорят идеологи: может ли мусульманин есть говядину хотя бы дома, если запах долетает до соседнего квартала, где живут индуисты?
В стране действует самозваное движение "коровьих патрулей". Это вот что такое: останавливают человека на мотоцикле, требуют показать, что за мясо он везет. Мясо отправляют на экспертизу, но человека бьют еще до экспертизы. Премьер-министр Нарендра Моди произносит речь насчет того, что это не наши ценности, когда ради защиты коров убивают людей.
Помнится, в одной из стран Азии с преобладанием мусульманского населения я столкнулся с похожей проблемой: местные активисты пошли войной на йогу. Она для них была невыносима. Им объясняли, что это просто гимнастика, но… как вы отделите йогу от столетий культуры, на которой она строится, а культуру — от религии? Кстати, тот же Моди активно продвигает йогу по всему миру как вклад индийской цивилизации в мировую. А прекратить продвигать ее было бы странно.
Заметим, что по всему мусульманскому миру радикальные активисты, понявшие, что эксперимент в Ираке и Сирии провалился, переходят сейчас вот на такую, относительно легальную, тематику: йога, поцелуи на публике, голые или частично голые люди. Что-то, оскорбляющее их религиозные (или, скажем так, культурно-цивилизационные) чувства.
Общая составляющая такого активизма — нагнетание ненависти, нежелание терпеть стиль жизни других людей. Кстати, извратители ислама здесь вообще не монополисты, активисты могут быть, как мы знаем, и извратителями православия.
То есть если сегодня, после иракско-сирийского урока ИГ*, человечество желает выжить, то ему следовало бы понять, что враг — не ислам и даже не совсем терроризм. А культура нетерпимости и ненависти, терроризм сопровождающая. Эти самые "оскорбленные чувства", которые надо уметь сдерживать и не оскорбляться. От западной цивилизации я бы не ожидал сегодня прорывов по этой части. А вот от Индии (и России) такое ожидать можно, просто потому, что мы хорошо знаем — от этой угрозы границами не закроемся.
*Террористическая организация, запрещенная в России