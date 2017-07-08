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Остановить войну на Украине и в Сирии: чем запомнился день закрытия G20

Сюжет:
Саммит G20 в Гамбурге (445)
23:0408.07.2017
(обновлено: 13:04 10.07.2017)
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© РИА Новости / Елена ГлушаковаПрезидент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 8 июля 2017Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Елена Глушакова
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России, для РИА Новости.

Второй день саммита G20 выдался менее интересным, чем первый (все-таки Путин с Трампом уже встретились и договорились), однако примечательные моменты и переговоры все равно были. Солировали Путин, Эрдоган и Си.

Украина на завтрак

Дональд Трамп и Владимир Путин
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Встреча, которую ждал весь мир: о чем сумели договориться Путин и Трамп
Любопытная деталь: президента Дональда Трампа, когда он проводил двусторонние встречи, за общим столом заменял не вице-президент Майк Пенс и даже не член американского кабмина, а его дочь Иванка Трамп.

Одной из самых ожидаемых встреч стал рабочий завтрак Путина, Меркель и Макрона, на котором трое лидеров обсудили украинский вопрос. Самой Украины там не было. Официально потому, что, как верно отметил помощник Путина Юрий Ушаков, Украина не является членом "Большой двадцатки" и не числится в списке специально приглашенных на саммит стран. Однако де-факто потому, что украинское присутствие будет лишь мешать участникам переговоров выработать конструктивную линию по завершению украинской гражданской войны: ни для кого не секрет, что официальный Киев сейчас работает как раз на обострение ситуации.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном завтрака на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 8 июля 201
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время совместного с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном завтрака на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 8 июля 201

На Украине, впрочем, некоторые силы уже понимают, что вопрос их будущего будет решен без них. "Хватит расстраиваться по поводу встречи G20. Да, без Украины. А вы ждали чего-то другого? Что все эти годы строила порошенковская "элита": "Дебильную страну"? "Собачью будку"? Что построили, то построили. И отношение к слабым соответствующее", — заявил бывший лидер батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

Конечно, решен он будет не сегодня и не завтра. Как отметил Дмитрий Песков, "есть понимание, что нужно принять действенные меры, которые привели бы к реальному прекращению огня на линии соприкосновения, и обеспечить отвод тяжелых вооружений". Кремль хочет, чтобы Европа надавила на Порошенко, Европа давить пока отказывается. "У них остался один товар, которым они успешно торгуют, — это русофобия, и еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскивания двух народов и двух государств. Кому-то это нравится на Западе, кто-то считает, что нельзя ни в коем случае допустить сближения на какой-либо почве России и Украины, поэтому сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром", — заявил Путин.

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Елена Глушакова
Песков подвел итоги встречи Путина с Макроном и Меркель
Впрочем, не исключено, что ЕС поменяет свою позицию, ведь теперь Европа уже не является монополистом в деле решения украинского вопроса. Москва открыла параллельный трек — переговоры об Украине с американцами. И вряд ли Трамп будет так уж сильно защищать позицию Меркель, особенно после нынешнего саммита G20, на котором хозяйка сделала все возможное для того, чтобы выставить Дональда Трампа не как лидера Западного мира, а как изгоя.

Турецкий суперстар

Еще одной звездой саммита стал глава Турции Реджеп Эрдоган — настоящий изгой Западного мира. Некоторые эксперты надеялись на то, что в ходе саммита турецкому лидеру удастся урегулировать отношения с Европой, однако эти надежды остались лишь надеждами. Эрдоган так и не смог примириться с Меркель на саммите, и турецкий лидер не мог этого не отметить на итоговом выступлении: "Нельзя говорить о политических свободах здесь. Когда я говорю, что Германия совершает политическое самоубийство, это именно политическое самоубийство. Это как бумеранг, который вернется к тому, кто его кидает".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Эрдоган заявил, что Германия совершает политическое самоубийство
Впрочем, задача изначально была трудновыполнимой. Конфликт Европы и Турции (а точнее, эрдогановской Турции) кажется экзистенциальным. Европе не нужен у ее юго-восточных границ султанат, управляемый авантюристическим Эрдоганом. В свою очередь, Эрдоган будет конфликтовать с ЕС на поле внутритурецкой политики, ведь Брюссель продолжает всячески поддерживать турецкую оппозицию. Эксперты не исключают, что турецкая пропаганда начнет "привязывать" оппозицию к Европе и, соответственно, усилит критику европейских ценностей, европейской политики и европейского отношения. Убивая тем самым мечту о евроинтеграции в умах турецких граждан.

К сожалению, для турецкого лидера конфликт у него не только с Европой, но и с Америкой. Встреча Трампа с Эрдоганом не была запланирована, однако американский лидер отловил в кулуарах турецкого султана и провел с ним 20-минутный диалог по сирийскому вопросу. Однако вряд ли стороны сумели прийти к компромиссу — на его пути стоит курдский вопрос. США поддерживают сирийских курдов, поскольку видят в них единственных союзников в послевоенной Сирии, однако для Эрдогана сирийские курды с их мечтой об автономии — угроза национальной безопасности. И если, по мнению Анкары, США не понимают и не принимают турецкую позицию, то они тоже становятся угрозой.

Главным бенефициаром конфликта Эрдогана с Западом стала, конечно, Россия. Турция вынуждена сотрудничать с Москвой и принимать российские условия игры в Сирии (в том числе и сохранение у власти Асада). Если, конечно, Анкара не хочет оказаться в полной изоляции.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

И тут Ким

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb
Путин встретился с человеком, загнанным в угол
Наконец, еще одной важной встречей стали переговоры главы КНР Си Цзиньпина и японского премьер-министра Синдзо Абэ. Специфика подобных встреч восточноазиатских лидеров заключается в публичном стремлении сохранить лицо. Поэтому, если исходить из официальных реакций, может показаться, что стороны ни о чем существенном не договорились. "Китайский лидер отметил, что, несмотря на некоторые позитивные обмены между сторонами, японо-китайские отношения уводятся в сторону сложными факторами. Не может быть никаких компромиссов по вопросам истории или Тайваня, и Япония должна уважать позицию Китая в этом вопросе", — передает китайское агентство Синьхуа. Японцы же пишут о том, что Абэ требовал от китайской стороны выдрессировать Северную Корею — эту, выражаясь словами Трампа, "проблему и угрозу". Заставить ее прекратить провокации.

На деле же Китай очень хотел бы помочь Японии в северокорейском вопросе, ведь провокации Кима бьют прежде всего по китайским интересам. Однако Пекин устал всем объяснять, что он не может по звонку вынудить Ким Чен Ына плясать под свою дудку. Конечно, Китай мог бы поднапрячься, но зачем он должен рисковать ради помощи японцам? Что он получит в ответ? Обещания, которые Токио не сможет выполнить просто потому, что их может ветировать Трамп, который грозится объявить Китаю торгово-экономическую войну?

Конечно, это ненормальные отношения между соседями, и Си с Абэ будут и дальше работать над созданием атмосферы доверия между Пекином и Токио. Однако работа им предстоит очень, очень серьезная, и одного саммита G20 явно недостаточно.

В Гамбурге прошел саммит G20
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкСаммит G20 проходил в немецком Гамбурге. На него приехали не все лидеры "двадцатки": отсутствовал король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Президент Бразилии Мишел Темер, который также планировал пропустить саммит, в последний момент все же отправился в Гамбург.Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Саммит G20 проходил в немецком Гамбурге. На него приехали не все лидеры "двадцатки": отсутствовал король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Президент Бразилии Мишел Темер, который также планировал пропустить саммит, в последний момент все же отправился в Гамбург.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкБольшая часть журналистов, съехавшихся освещать саммит, не попала в конференц-центр, где проходили основные мероприятия, зато смогла скрасить времяпрепровождение хорошей едой с пивом, а также развлечься на специально организованной вечеринке.Журналисты в международном пресс-центре во время трансляции официальной встречи президента РФ Владимира Путина канцлером Германии Ангелой Меркель
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Большая часть журналистов, съехавшихся освещать саммит, не попала в конференц-центр, где проходили основные мероприятия, зато смогла скрасить времяпрепровождение хорошей едой с пивом, а также развлечься на специально организованной вечеринке.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЦеремония фотографирования лидеров G20 прошла в первый день саммита. Место в центре досталось хозяйке мероприятия - канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Церемония фотографирования лидеров G20 прошла в первый день саммита. Место в центре досталось хозяйке мероприятия - канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин оказался в первом ряду между турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой КНР Си Цзиньпином.Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин оказался в первом ряду между турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой КНР Си Цзиньпином.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПутин принял участие в целом ряде мероприятий "Большой двадцатки", которые были посвящены борьбе с терроризмом, свободным рынкам и климатическим изменениям.Заседании глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин принял участие в целом ряде мероприятий "Большой двадцатки", которые были посвящены борьбе с терроризмом, свободным рынкам и климатическим изменениям.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПервая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа затянулась на два с лишним часа. Российский лидер позднее заявил, что установил личные отношения с главой Белого дома, а тот отметил, что встреча прошла замечательно.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа затянулась на два с лишним часа. Российский лидер позднее заявил, что установил личные отношения с главой Белого дома, а тот отметил, что встреча прошла замечательно.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЯпонскому премьеру Синдзо Абэ пришлось дожидаться Владимира Путина, который задержался из-за переговоров с Трампом. Российский лидер принес извинения, Абэ отнесся к опозданию с пониманием.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Японскому премьеру Синдзо Абэ пришлось дожидаться Владимира Путина, который задержался из-за переговоров с Трампом. Российский лидер принес извинения, Абэ отнесся к опозданию с пониманием.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа рабочем завтраке, состоявшемся утром 8 июля, Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине.Президент РФ Владимир Путин во время совместного с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном завтрака на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 201
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
На рабочем завтраке, состоявшемся утром 8 июля, Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Путин выразил надежду на то, что отношения между Россией и ЕС продолжат развиваться. Тот, в свою очередь, отметил важность диалога с Москвой.Президент РФ Владимир Путин и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
На встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Путин выразил надежду на то, что отношения между Россией и ЕС продолжат развиваться. Тот, в свою очередь, отметил важность диалога с Москвой.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкДочь президента США Иванка Трамп была не просто сторонним наблюдателем на саммите: она заменила своего отца на одной из встреч G20.Дочь президента США Иванка Трамп и президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Дочь президента США Иванка Трамп была не просто сторонним наблюдателем на саммите: она заменила своего отца на одной из встреч G20.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном Владимир Путин заверил, что Россия намерена придерживаться обязательств по климату, а также отметил качество двусторонних отношений.Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
В ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном Владимир Путин заверил, что Россия намерена придерживаться обязательств по климату, а также отметил качество двусторонних отношений.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России в ходе пресс-конференции, посвященной G20, рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом, а также коснулся ситуации в Сирии и отношений с Украиной.Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России в ходе пресс-конференции, посвященной G20, рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом, а также коснулся ситуации в Сирии и отношений с Украиной.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкИтоги саммита подводила Ангела Меркель. Она осталась довольна тем, что участники G20 выступили за открытость рынков, а также заявила, что рада тому, что все страны, кроме США, поддержали соглашение по климату.Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Итоги саммита подводила Ангела Меркель. Она осталась довольна тем, что участники G20 выступили за открытость рынков, а также заявила, что рада тому, что все страны, кроме США, поддержали соглашение по климату.
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Комментарии
12 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Pedro Alimus
Владимир Владимирович наш президент!
07:18
09.07.2017
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slr_mb
Потрясающее фото!!! Браво! Макрон прижался к Путину с таким выражением лица буд-то и президентом стал только ради шанса так прижаться) А Путин смотрит на Меркель очень красноречиво: "Пора тебе, старушка, на пенсию". Одним фото - ближайшее будущее Европы)
00:36
09.07.2017
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