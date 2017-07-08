Остановить войну на Украине и в Сирии: чем запомнился день закрытия G20

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России, для РИА Новости.

Второй день саммита G20 выдался менее интересным, чем первый (все-таки Путин с Трампом уже встретились и договорились), однако примечательные моменты и переговоры все равно были. Солировали Путин, Эрдоган и Си.

Украина на завтрак

Любопытная деталь: президента Дональда Трампа, когда он проводил двусторонние встречи, за общим столом заменял не вице-президент Майк Пенс и даже не член американского кабмина, а его дочь Иванка Трамп.

Одной из самых ожидаемых встреч стал рабочий завтрак Путина, Меркель и Макрона, на котором трое лидеров обсудили украинский вопрос. Самой Украины там не было. Официально потому, что, как верно отметил помощник Путина Юрий Ушаков, Украина не является членом "Большой двадцатки" и не числится в списке специально приглашенных на саммит стран. Однако де-факто потому, что украинское присутствие будет лишь мешать участникам переговоров выработать конструктивную линию по завершению украинской гражданской войны: ни для кого не секрет, что официальный Киев сейчас работает как раз на обострение ситуации.

© РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время совместного с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном завтрака на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 8 июля 201 © РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время совместного с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном завтрака на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 8 июля 201

На Украине, впрочем, некоторые силы уже понимают, что вопрос их будущего будет решен без них. "Хватит расстраиваться по поводу встречи G20. Да, без Украины. А вы ждали чего-то другого? Что все эти годы строила порошенковская "элита": "Дебильную страну"? "Собачью будку"? Что построили, то построили. И отношение к слабым соответствующее", — заявил бывший лидер батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

Конечно, решен он будет не сегодня и не завтра. Как отметил Дмитрий Песков, "есть понимание, что нужно принять действенные меры, которые привели бы к реальному прекращению огня на линии соприкосновения, и обеспечить отвод тяжелых вооружений". Кремль хочет, чтобы Европа надавила на Порошенко, Европа давить пока отказывается. "У них остался один товар, которым они успешно торгуют, — это русофобия, и еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскивания двух народов и двух государств. Кому-то это нравится на Западе, кто-то считает, что нельзя ни в коем случае допустить сближения на какой-либо почве России и Украины, поэтому сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром", — заявил Путин.

Турецкий суперстар

Впрочем, не исключено, что ЕС поменяет свою позицию, ведь теперь Европа уже не является монополистом в деле решения украинского вопроса. Москва открыла параллельный трек — переговоры об Украине с американцами. И вряд ли Трамп будет так уж сильно защищать позицию Меркель, особенно после нынешнего саммита G20, на котором хозяйка сделала все возможное для того, чтобы выставить Дональда Трампа не как лидера Западного мира, а как изгоя.

Еще одной звездой саммита стал глава Турции Реджеп Эрдоган — настоящий изгой Западного мира. Некоторые эксперты надеялись на то, что в ходе саммита турецкому лидеру удастся урегулировать отношения с Европой, однако эти надежды остались лишь надеждами. Эрдоган так и не смог примириться с Меркель на саммите, и турецкий лидер не мог этого не отметить на итоговом выступлении: "Нельзя говорить о политических свободах здесь. Когда я говорю, что Германия совершает политическое самоубийство, это именно политическое самоубийство. Это как бумеранг, который вернется к тому, кто его кидает".

Впрочем, задача изначально была трудновыполнимой. Конфликт Европы и Турции (а точнее, эрдогановской Турции) кажется экзистенциальным. Европе не нужен у ее юго-восточных границ султанат, управляемый авантюристическим Эрдоганом. В свою очередь, Эрдоган будет конфликтовать с ЕС на поле внутритурецкой политики, ведь Брюссель продолжает всячески поддерживать турецкую оппозицию. Эксперты не исключают, что турецкая пропаганда начнет "привязывать" оппозицию к Европе и, соответственно, усилит критику европейских ценностей, европейской политики и европейского отношения. Убивая тем самым мечту о евроинтеграции в умах турецких граждан.

К сожалению, для турецкого лидера конфликт у него не только с Европой, но и с Америкой. Встреча Трампа с Эрдоганом не была запланирована, однако американский лидер отловил в кулуарах турецкого султана и провел с ним 20-минутный диалог по сирийскому вопросу. Однако вряд ли стороны сумели прийти к компромиссу — на его пути стоит курдский вопрос. США поддерживают сирийских курдов, поскольку видят в них единственных союзников в послевоенной Сирии, однако для Эрдогана сирийские курды с их мечтой об автономии — угроза национальной безопасности. И если, по мнению Анкары, США не понимают и не принимают турецкую позицию, то они тоже становятся угрозой.

Главным бенефициаром конфликта Эрдогана с Западом стала, конечно, Россия. Турция вынуждена сотрудничать с Москвой и принимать российские условия игры в Сирии (в том числе и сохранение у власти Асада). Если, конечно, Анкара не хочет оказаться в полной изоляции.

И тут Ким

Наконец, еще одной важной встречей стали переговоры главы КНР Си Цзиньпина и японского премьер-министра Синдзо Абэ. Специфика подобных встреч восточноазиатских лидеров заключается в публичном стремлении сохранить лицо. Поэтому, если исходить из официальных реакций, может показаться, что стороны ни о чем существенном не договорились. "Китайский лидер отметил, что, несмотря на некоторые позитивные обмены между сторонами, японо-китайские отношения уводятся в сторону сложными факторами. Не может быть никаких компромиссов по вопросам истории или Тайваня, и Япония должна уважать позицию Китая в этом вопросе", — передает китайское агентство Синьхуа. Японцы же пишут о том, что Абэ требовал от китайской стороны выдрессировать Северную Корею — эту, выражаясь словами Трампа, "проблему и угрозу". Заставить ее прекратить провокации.

На деле же Китай очень хотел бы помочь Японии в северокорейском вопросе, ведь провокации Кима бьют прежде всего по китайским интересам. Однако Пекин устал всем объяснять, что он не может по звонку вынудить Ким Чен Ына плясать под свою дудку. Конечно, Китай мог бы поднапрячься, но зачем он должен рисковать ради помощи японцам? Что он получит в ответ? Обещания, которые Токио не сможет выполнить просто потому, что их может ветировать Трамп, который грозится объявить Китаю торгово-экономическую войну?

Конечно, это ненормальные отношения между соседями, и Си с Абэ будут и дальше работать над созданием атмосферы доверия между Пекином и Токио. Однако работа им предстоит очень, очень серьезная, и одного саммита G20 явно недостаточно.