"Прямая линия" с императором, или Царь нужен в голове, а не в Кремле

Сергей Гуркин, специально для РИА Новости
В минувшие выходные в России снова появился повод поговорить о восстановлении монархии (нельзя не признать, что в 17-м году разговоры то о революции, то о монархии в известном смысле логичны). На этот раз поводом стали слова о поддержке идеи восстановления монархии, якобы произнесенные главой отдела внешних церковных связей РПЦ митрополитом Иларионом.
Митрополит действительно не ответил на вопрос о возможном восстановлении монархии категорическим отказом и дал ответ скорее уклончивый. Он признал, что видит некоторые преимущества монархии перед выборными формами правления, но тут же оговорился, что в современном мире абсолютных монархий, считай, не осталось, а в монархиях конституционных, где у монарха де-факто нет полномочий, смысла мало. Главный же его месседж состоял в том, что церкви не так важно, какая форма правления избрана страной: главное, чтобы власти не проводили политику, несовместимую с христианством.
Понять уклончивость митрополита можно: среди активных прихожан процент монархистов выше, чем в среднем по стране.
Более того, судя в том числе и по резонансу от интервью, меньшинство, поддерживающее восстановление монархии в России (88% граждан категорически за республику, 8% за монархию), по-прежнему весьма активно.
И поэтому встает вопрос о том, что ими движет.
Другая линия мотивации тоже вполне прозрачна: это стремление людей к благолепному покою, в том числе и в политической жизни. Конечно, в современной России, если сравнивать ее с некоторыми соседними государствами или с другими периодами нашей собственной истории, все и так весьма спокойно, однако нет предела совершенству. И конечная станция на этом пути — та самая ситуация, когда император правит, советники советуют, а все остальные заняты своими частными делами и все довольны.
Эти и другие мотивации монархистов вполне можно понять. Но едва ли их можно принять всерьез, без жалости.
Просто потому, что задолго до 1916 года стало ясно, что страна и мир стали слишком сложными для этой формы правления. С тех пор мы ушли еще на несколько световых лет вперед, и скорость пока только увеличивается. Конституционный монарх — тут следует согласиться с митрополитом Иларионом — не представляет никакой ценности, кроме реконструкторской. Монарх же абсолютный уже не может быть ничем, кроме милой утопии.
Демократия — это, конечно, очень трудно. Нужно все время объяснять, все время доказывать и все время выигрывать. Все это, безусловно, отнимает силы и время, а заодно способствует развитию популизма — видимо, это и имел в виду митрополит Иларион, когда говорил о недостатках выборных форм правления. Но это же способствует хорошей физической и интеллектуальной форме слоя граждан, претендующего на лидерство в обществе.
Соревновательность, если она не самоцель, еще никогда никому не вредила.
С чем граждане России, кажется, были бы готовы согласиться в куда большей степени, чем с идеей восстановления монархии, — так это с тем, что смена правителя раз в четыре (восемь, двенадцать, etc) лет — тоже не самоцель. Не надо формализма: если человек работает хорошо — ну и пускай работает дальше.
Другими словами, царь в Кремле нужен тем, у кого нет царя в голове.