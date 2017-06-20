"Ответный терроризм": что если это — будущее Европы

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19 июня 2017

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19 июня 2017

Авигдор Эскин, для РИА Новости



Фургон врезался в Лондоне в толпу мусульман, выходивших их мечети после вечерней молитвы. Водитель выкрикивал антиисламские лозунги. Скоро мы узнаем, был ли этот теракт направлен против мусульман вообще или же "мститель" действовал прицельно против прихожан именно этой мечети на Финсбери-парк. Дело в том, что именно ее посещал Ричард Рид, совершивший попытку взорвать самолет при помощи заминированных ботинок. А ее предыдущий имам, Абу Хамза аль-Масри, отбывает пожизненное заключение в США за терроризм. До того он провел семь лет в английских тюрьмах за призывы к массовым убийствам.

Подобные "ответные теракты" случаются порой в странах, где бушует джихадизм. Такие манифестации возмездия воспринимаются с особой тревогой спецслужбами, ибо в случае широкого распространения они могут поставить страну перед угрозой гражданской войны. Нередко берут на себя роль карателей вполне законопослушные и уважаемые граждане.

Удобным полигоном для изучения терроризма и несанкционированных ответных действий всегда может быть Израиль. Там в 1980 году было сформировано целое "еврейское подполье" в ответ на расстрел молящихся в Хевроне. Шестеро вышедших с молитвы из Гробницы Патриархов 2 мая израильтян были убиты, еще 12 были ранены. А 3 июня два палестинских мэра, поддержавших теракт в Хевроне, были тяжело ранены при взрывах в их автомобилях. После долгой и скрупулезной работы израильской службе безопасности удалось арестовать и предать суду тех, кто совершил самосуд над мэрами. Это были люди с безупречной репутацией в быту, офицеры запаса.

© AFP 2017 / Patrick Baz Эвакуация пострадавших во время теракта в Гробнице Патриархов. 25 февраля 1994 года © AFP 2017 / Patrick Baz Эвакуация пострадавших во время теракта в Гробнице Патриархов. 25 февраля 1994 года

Суд вынес им достаточно суровые приговоры. Прокуратура и служба ШАБАК считали, что ответный террор особо опасен как явление. Если в семидесятые годы в "еврейском отделе" ШАБАК не насчитывалось и пяти сотрудников, то к началу девяностых их были уже сотни. Но им не удалось предотвратить расстрел 29 мусульман в Гробнице Патриархов 25 февраля 1994 года, когда на "акцию возмездия" вышел житель Кирьят-Арба Барух Гольдштейн. Он слыл в округе добрым доктором Айболитом. Арабы Хеврона часто обращались к нему за медицинской помощью. Однако убийство арабами его друга, уроженца Риги Мордехая Лапида, вместе с сыном, толкнуло Гольдштейна на шаг, который мог взорвать всю ситуацию в округе, как опасались израильские спецслужбы.

Не удалось им вычислить загодя и 25-летнего студента Игаля Амира, который совершил смертоносное покушение на премьер-министра Израиля Ицхака Рабина 4 ноября 1995 года. Недавно бывший Президент США Билл Клинтон поведал, что этот день стал поворотным пунктом в истории Ближнего Востока и всего мира. Все повернулось вспять, если верить Клинтону. Все мирные планы и все проекты глобализации были разрушены.

Даже если умалить драматический накал в словах Клинтона, мы поймем, почему израильские спецслужбисты относятся так непримиримо к проявлениям терроризма любого характера, замышляемым или совершаемым израильтянами.

К той же категории терактов, оказавших особое влияние на историю, можно отнести и убийство 77 своих норвежских сограждан Андерсом Брейвиком. 22 июля 2011 года он совершил вооруженное нападение на летний молодежный лагерь правящей Рабочей партии Норвегии. Брейвик объявил это первым шагом войны против европейских правительств, допустивших массовую иммиграцию из арабских и других мусульманских стран в Европу. К великой радости европейских лидеров, этот призыв не нашел последователей.

Тем не менее все приведенные примеры указывают на возможности малых групп или вовсе одиночек влиять на положение вещей в глобальном смысле и даже на ход истории, как следует из слов Билла Клинтона. Все эти нашумевшие теракты были осуществлены до того вполне законопослушными людьми, пришедшими к мысли, что "их правительства не выполняют своей обязанности защищать граждан от террора". И вышедшими на ответные действия с чувством своей полной моральной правоты.

Если взглянуть на эти события оком историка, то можно предположить, что появление определенного количества людей типа Амира или Брейвика может привести к революционной ситуации. В наших же случаях этого не произошло по причине удачной работы спецслужб по предотвращению появления новых таких "идеалистов-мстителей" с "зеркально террористическим" мировоззрением.

Мы говорим именно об этом типе людей, выходящих на акты "террор на террор". Не следует путать их с обычными правыми радикалами, отвечающими на исламистский террор хулиганством, вроде актов поджогов в Германии, нападений на улице на людей "мусульманского вида" в США и во Франции. Те, кто совершает это, — постоянные клиенты полиции. И не только в качестве правых радикалов, но и просто в качестве мелкого криминала и гопников.

Куда больше опасаются в Европе, США и Израиле людей, подобных "еврейскому подполью" или Брейвику. 47-летний Даррен Осборн, отец четырех детей, совершивший "наезд отмщения" в Лондоне, относится скорее именно к опасной категории. Он не был известен местным спецслужбам как правый радикал. Осборн действовал как одиночка. Возможно, он и не столь замысловат, как Амир или Брейвик, но британским сыщикам сейчас неспокойно.

Сколько еще таких людей ходит по улицам их страны с чувством, что власти не в силах защитить их от террористов и радикальных джихадистов? Сколько из них думают сейчас о том, как бы повторить наезд Осборна, но более эффективно?

Все это особенно актуально, когда правительства так называемых цивилизованных стран на самом деле не в силах защитить граждан от терроризма. И действительно расшатывают фундамент под Европой.