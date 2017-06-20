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"Ответный терроризм": что если это — будущее Европы

Сюжет:
Наезд фургона на толпу людей в Лондоне (54)
12:0620.06.2017
(обновлено: 12:21 20.06.2017)
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© REUTERS / Neil HallПолиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19 июня 2017Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19 июня 2017
© REUTERS / Neil Hall

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Фургон врезался в Лондоне в толпу мусульман, выходивших их мечети после вечерней молитвы. Водитель выкрикивал антиисламские лозунги. Скоро мы узнаем, был ли этот теракт направлен против мусульман вообще или же "мститель" действовал прицельно против прихожан именно этой мечети на Финсбери-парк. Дело в том, что именно ее посещал Ричард Рид, совершивший попытку взорвать самолет при помощи заминированных ботинок. А ее предыдущий имам, Абу Хамза аль-Масри, отбывает пожизненное заключение в США за терроризм. До того он провел семь лет в английских тюрьмах за призывы к массовым убийствам.

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Теракт или нет: ЧП в Лондоне напомнило об исламофобии в Британии
Подобные "ответные теракты" случаются порой в странах, где бушует джихадизм. Такие манифестации возмездия воспринимаются с особой тревогой спецслужбами, ибо в случае широкого распространения они могут поставить страну перед угрозой гражданской войны. Нередко берут на себя роль карателей вполне законопослушные и уважаемые граждане.

Удобным полигоном для изучения терроризма и несанкционированных ответных действий всегда может быть Израиль. Там в 1980 году было сформировано целое "еврейское подполье" в ответ на расстрел молящихся в Хевроне. Шестеро вышедших с молитвы из Гробницы Патриархов 2 мая израильтян были убиты, еще 12 были ранены. А 3 июня два палестинских мэра, поддержавших теракт в Хевроне, были тяжело ранены при взрывах в их автомобилях. После долгой и скрупулезной работы израильской службе безопасности удалось арестовать и предать суду тех, кто совершил самосуд над мэрами. Это были люди с безупречной репутацией в быту, офицеры запаса.

© AFP 2017 / Patrick BazЭвакуация пострадавших во время теракта в Гробнице Патриархов. 25 февраля 1994 года
© AFP 2017 / Patrick Baz
Эвакуация пострадавших во время теракта в Гробнице Патриархов. 25 февраля 1994 года

Кадры с места наезда фургона на выходящих из мечети мусульман в Лондоне
© 2017 Associated Press
В ООН рассматривают инцидент у мечети Лондона как теракт
Суд вынес им достаточно суровые приговоры. Прокуратура и служба ШАБАК считали, что ответный террор особо опасен как явление. Если в семидесятые годы в "еврейском отделе" ШАБАК не насчитывалось и пяти сотрудников, то к началу девяностых их были уже сотни. Но им не удалось предотвратить расстрел 29 мусульман в Гробнице Патриархов 25 февраля 1994 года, когда на "акцию возмездия" вышел житель Кирьят-Арба Барух Гольдштейн. Он слыл в округе добрым доктором Айболитом. Арабы Хеврона часто обращались к нему за медицинской помощью. Однако убийство арабами его друга, уроженца Риги Мордехая Лапида, вместе с сыном, толкнуло Гольдштейна на шаг, который мог взорвать всю ситуацию в округе, как опасались израильские спецслужбы.

Не удалось им вычислить загодя и 25-летнего студента Игаля Амира, который совершил смертоносное покушение на премьер-министра Израиля Ицхака Рабина 4 ноября 1995 года. Недавно бывший Президент США Билл Клинтон поведал, что этот день стал поворотным пунктом в истории Ближнего Востока и всего мира. Все повернулось вспять, если верить Клинтону. Все мирные планы и все проекты глобализации были разрушены.

Даже если умалить драматический накал в словах Клинтона, мы поймем, почему израильские спецслужбисты относятся так непримиримо к проявлениям терроризма любого характера, замышляемым или совершаемым израильтянами.

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Neil Hall
США следят за расследованием нападений в Лондоне и Париже
К той же категории терактов, оказавших особое влияние на историю, можно отнести и убийство 77 своих норвежских сограждан Андерсом Брейвиком. 22 июля 2011 года он совершил вооруженное нападение на летний молодежный лагерь правящей Рабочей партии Норвегии. Брейвик объявил это первым шагом войны против европейских правительств, допустивших массовую иммиграцию из арабских и других мусульманских стран в Европу. К великой радости европейских лидеров, этот призыв не нашел последователей.

Тем не менее все приведенные примеры указывают на возможности малых групп или вовсе одиночек влиять на положение вещей в глобальном смысле и даже на ход истории, как следует из слов Билла Клинтона. Все эти нашумевшие теракты были осуществлены до того вполне законопослушными людьми, пришедшими к мысли, что "их правительства не выполняют своей обязанности защищать граждан от террора". И вышедшими на ответные действия с чувством своей полной моральной правоты.

В Лондоне фургон наехал на толпу людей. Кадры с места ЧП
© REUTERS / Neil HallНа севере Лондона фургон въехал в толпу прихожан, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Neil Hall
На севере Лондона фургон въехал в толпу прихожан, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы.
© REUTERS / Ritvik CarvalhoВ результате инцидента погиб один мужчина, еще десять человек были ранены.Скорая помощь на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Ritvik Carvalho
В результате инцидента погиб один мужчина, еще десять человек были ранены.
© REUTERS / Social Media/ Thomas Van HulleНа данный момент в больницах города остаются восемь человек.На месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Social Media/ Thomas Van Hulle
На данный момент в больницах города остаются восемь человек.
© REUTERS / Neil HallВ МВД Британии не иключают, что инцидент на севере Лондона является терактом.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Neil Hall
В МВД Британии не иключают, что инцидент на севере Лондона является терактом.
© REUTERS / Neil HallКак рассказали очевидцы, в фургоне были трое мужчин, двоим удалось скрыться.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Neil Hall
Как рассказали очевидцы, в фургоне были трое мужчин, двоим удалось скрыться.
© REUTERS / Neil HallВодителя фургона, врезавшегося в людей, задержали местные жители и передали полицейским, мужчину проверят на психическое состояние.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Neil Hall
Водителя фургона, врезавшегося в людей, задержали местные жители и передали полицейским, мужчину проверят на психическое состояние.
© AP Photo / PA/ Yui MokНа данный момент полиция не располагает информацией о других подозреваемых, однако расследование продолжается.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© AP Photo / PA/ Yui Mok
На данный момент полиция не располагает информацией о других подозреваемых, однако расследование продолжается.
© REUTERS / Neil HallМечеть, около которой произошел инцидент, ранее посещали экс-боевик террористической организации "Аль-Каиды" Закариас Муссауи и Ричард Рейд, который в 2001 году пытался взорвать самолет American Airlines.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Neil Hall
Мечеть, около которой произошел инцидент, ранее посещали экс-боевик террористической организации "Аль-Каиды" Закариас Муссауи и Ричард Рейд, который в 2001 году пытался взорвать самолет American Airlines.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasМэр Лондона назвал ночной инцидент атакой на общечеловеческие ценности, связанные с толерантностью, свободой и уважением.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Мэр Лондона назвал ночной инцидент атакой на общечеловеческие ценности, связанные с толерантностью, свободой и уважением.
© AP Photo / Tim IrelandГрадоначальник также призвал лондонцев сохранять спокойствие и бдительность, сообщать обо всем подозрительном полиции.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© AP Photo / Tim Ireland
Градоначальник также призвал лондонцев сохранять спокойствие и бдительность, сообщать обо всем подозрительном полиции.
© AP Photo / PA/ Yui MokПолиция Лондона развернула дополнительные силы в городе, чтобы обеспечить безопасность гражданам и особенно тем, кто соблюдает Рамадан.Люди молятся на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© AP Photo / PA/ Yui Mok
Полиция Лондона развернула дополнительные силы в городе, чтобы обеспечить безопасность гражданам и особенно тем, кто соблюдает Рамадан.
© REUTERS / Neil HallПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй в связи с ночным инцидентом проведет заседание чрезвычайного комитета COBRA, который собирается в случае прямой угрозы госбезопасности страны.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Neil Hall
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в связи с ночным инцидентом проведет заседание чрезвычайного комитета COBRA, который собирается в случае прямой угрозы госбезопасности страны.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasМусульманский Совет Великобритании отметил, что свидетельства очевидцев указывают на то, что преступник действовал из исламофобских настроений.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Мусульманский Совет Великобритании отметил, что свидетельства очевидцев указывают на то, что преступник действовал из исламофобских настроений.
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Если взглянуть на эти события оком историка, то можно предположить, что появление определенного количества людей типа Амира или Брейвика может привести к революционной ситуации. В наших же случаях этого не произошло по причине удачной работы спецслужб по предотвращению появления новых таких "идеалистов-мстителей" с "зеркально террористическим" мировоззрением.

Мы говорим именно об этом типе людей, выходящих на акты "террор на террор". Не следует путать их с обычными правыми радикалами, отвечающими на исламистский террор хулиганством, вроде актов поджогов в Германии, нападений на улице на людей "мусульманского вида" в США и во Франции. Те, кто совершает это, — постоянные клиенты полиции. И не только в качестве правых радикалов, но и просто в качестве мелкого криминала и гопников.

Цветы на месте наезда фургона на людей в Лондоне. 19 июня 2017
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Лондонский имам не дал толпе расправиться с наехавшим на людей мужчиной
Куда больше опасаются в Европе, США и Израиле людей, подобных "еврейскому подполью" или Брейвику. 47-летний Даррен Осборн, отец четырех детей, совершивший "наезд отмщения" в Лондоне, относится скорее именно к опасной категории. Он не был известен местным спецслужбам как правый радикал. Осборн действовал как одиночка. Возможно, он и не столь замысловат, как Амир или Брейвик, но британским сыщикам сейчас неспокойно.

Сколько еще таких людей ходит по улицам их страны с чувством, что власти не в силах защитить их от террористов и радикальных джихадистов? Сколько из них думают сейчас о том, как бы повторить наезд Осборна, но более эффективно?

Все это особенно актуально, когда правительства так называемых цивилизованных стран на самом деле не в силах защитить граждан от терроризма. И действительно расшатывают фундамент под Европой.

 

 

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