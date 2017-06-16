Инженер: человечество сможет освоить космос только общими усилиями

Валерий Спиридонов, для РИА Новости
Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку тела, рассказывает о своем видении того, как космос может помочь человечеству решить главные земные проблемы и делится своими мыслями о том, что замедляет его промышленное освоение.
Космос — решение земных проблем
Но даже сейчас очевидно, что космос может предложить человечеству гораздо больше, нежели мы берем у него. В космосе в изобилии представлена практически вся таблица Менделеева, включая даже редкие и очень нужные элементы и их изотопы, например гелий-3 на Луне — ключ к термоядерной энергетике. На Титане, спутнике Сатурна, текут натуральные реки из углеводородов. А один небольшой астероид содержит столько же железа, сколько добывает все человечество за год.
Редкие металлы, наподобие иридия и родия, — это остатки астероидов, упавших в незапамятные времена на Землю, природное содержание этих металлов в земной коре ничтожно мало. По мнению большинства ученых, традиционные благородные металлы, такие как золото и платина, также присутствуют на астероидах в весьма значительных количествах.
Вообще, вынос вредных и откровенно опасных производств в космос выглядит очень многообещающе. Стоит, например, вспомнить жуткую трагедию в индийском городе Бхопале, когда в результате техногенной аварии на химическом заводе погибли более 15 тысяч человек. Или катастрофы на Фукусиме и в Чернобыле. Да и вообще, список, к сожалению, можно продолжать очень долго.
Бескрайняя пустота космоса позволит игнорировать эти угрозы. Так, на автоматической фабрике, где всю работу выполняют роботы, а обслуживающего персонала всего 10-15 человек, экологическим проблемам просто негде возникнуть. Не надо выбирать место для критически важных заводов, не надо заботиться о том, куда ветром может унести опасные отходы производства, если завод, например, находится на безвоздушной и безжизненной Луне, а обслуживающий персонал надежно укрыт в бункере управления.
Понятно, что при размещении вредных производств в космосе эти расходы можно не учитывать, да и в целом значительно снижаются риски для планеты и человечества: намного приятнее жить в городе, вблизи которого нет ни одной химической фабрики или металлургического завода.
Космос — не храм, а мастерская человека
Есть еще одна область человеческой деятельности, потенциально способная вызвать катастрофы вплоть до глобальных. Я говорю о научных экспериментах с опасными веществами, биологическими агентами или с физическими явлениями.
Стоит, например, вспомнить, что в результате ядерных исследований были заражены огромные площади на испытательных полигонах, а для разработок в области реактивных двигателей и ракетного топлива приходится строить огромные полигоны с учетом возможности нанесения ущерба природе. Если же испытывать эти устройства и компоненты в космосе, то подобная угроза будет стремиться к минимуму. Ну и не стоит забывать гипотетическую, но все-таки существующую угрозу атаки террористов на научные объекты, в результате которых может произойти все что угодно.
Кроме того, в космосе очень легко утилизировать накопленные запасы химического оружия и ядерных отходов. Нет никакой необходимости в постройке дорогостоящих и опасных могильников и заводов по переработке, достаточно лишь вывезти все эти ядовитые отходы на какой-нибудь бесполезный астероид или вообще отправить в сторону Солнца для окончательной и бесповоротной утилизации.
В настоящее время доставка килограмма груза, даже с учетом многоразовых систем от компании SpaceX, составляет около 3500 долларов за килограмм полезной нагрузки. Масса МКС на орбите составляет около 400 тонн, и для достижения такой массы потребовались десятилетия работы всей планеты в целом.
Кроме того, МКС вращается на околоземной орбите, тогда как для освоения астероидов нам необходимо научиться отправлять грузы к другим планетам. Для примера: масса межпланетной станции Dawn составила порядка 750 килограммов, 2/3 которой приходилось на топливо. При этом стоимость всей миссии составила порядка полумиллиарда долларов, что дает нам стоимость около 650 тысяч долларов за килограмм, а в действительности около двух миллионов долларов за килограмм полезной нагрузки.
Еще одним существенным ограничением станет сама природа космоса. Человек не приспособлен к радиации и безвоздушному пространству, поэтому в космосе мы находимся только внутри защищенных космических кораблей и лишь изредка снаружи в скафандрах. Я рекомендую неравнодушным к космосу ознакомиться в книгой "Верхом на ракете", которую написал Майк Маллейн, астронавт и участник трех экспедиций на Шаттлах. В ней подробно описаны все проблемы пребывания человека в космосе, начиная от тесных помещений космических кораблей и заканчивая, казалось бы, такой мелочью, как посещение уборной.
Что делать?
Выход я вижу только один — увеличение жилых пространств и уровня комфорта для космонавтов, что опять же выливается в увеличение массы космического корабля.
Но при этом я считаю, что задача промышленного освоения космоса вполне по силам человечеству в обозримом будущем, в течение 10-15 лет, но только при соблюдении ряда условий.
Во вторых, необходим отказ от "химических" двигателей. Современные ракетные двигатели на твердом и жидком топливе почти достигли своего потолка, и становится очевидным, что решения, подходящие для "Аполлонов", не годятся для промышленного освоения космоса. Выход — только в развитии альтернативных космических двигательных систем: ядерной, ионной и иных решений.
Ну и последнее, но при этом, как мне кажется, первое по важности условие. Современное разобщение космических программ различных государств, то есть деление на НАСА, Роскосмос, ЕКА и КНКУ (Китайское Национальное космическое управление) себя практически изжило. Если мы, земляне, будем каждый в своем уголочке реализовывать собственные проекты, мелкие по сравнению с масштабами глобальных задач человечества, то мы никуда не сдвинемся с околоземной орбиты.
Как показал опыт той же МКС, человечество вполне может объединять усилия для решения полноценных, без преувеличения, "космических" задач. Я считаю, что только совместными усилиями всей планеты мы сумеем колонизовать космос и использовать его ресурсы на благо всего человечества.