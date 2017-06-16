Инженер: человечество сможет освоить космос только общими усилиями

Валерий Спиридонов, для РИА Новости

Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку тела, рассказывает о своем видении того, как космос может помочь человечеству решить главные земные проблемы и делится своими мыслями о том, что замедляет его промышленное освоение.

Космос — решение земных проблем

Всю доступную нам историю цивилизации человек смотрел на небо. Древние люди читали там знаки судьбы и волю богов, в античности первые мореплаватели искали в нем дорогу по бескрайним морям, в новое время человек научился видеть в небе красоту. В наши дни небо стало в первую очередь бизнесом: это и авиатрассы, системы связи и геопозиционирования, и аэрофотосъемка, и мониторинг погоды.

Но даже сейчас очевидно, что космос может предложить человечеству гораздо больше, нежели мы берем у него. В космосе в изобилии представлена практически вся таблица Менделеева, включая даже редкие и очень нужные элементы и их изотопы, например гелий-3 на Луне — ключ к термоядерной энергетике. На Титане, спутнике Сатурна, текут натуральные реки из углеводородов. А один небольшой астероид содержит столько же железа, сколько добывает все человечество за год.

Редкие металлы, наподобие иридия и родия, — это остатки астероидов, упавших в незапамятные времена на Землю, природное содержание этих металлов в земной коре ничтожно мало. По мнению большинства ученых, традиционные благородные металлы, такие как золото и платина, также присутствуют на астероидах в весьма значительных количествах.

Кроме того, металлургия в общем и добыча руды в частности — это отрасли человеческой деятельности, приносящие огромный ущерб экологии нашей планеты. Испарения в дыме металлургических комбинатов и шлаковые отвалы на месте рудных выработок оставляют шрамы на лице природы, заживающие столетиями. В космосе же такой проблемы нет: даже открытый ядерный реактор будет прекрасно работать в космосе и не нанесет значительного ущерба людям. Да и в случае аварии последствия для человечества будут ничтожны.

Вообще, вынос вредных и откровенно опасных производств в космос выглядит очень многообещающе. Стоит, например, вспомнить жуткую трагедию в индийском городе Бхопале, когда в результате техногенной аварии на химическом заводе погибли более 15 тысяч человек. Или катастрофы на Фукусиме и в Чернобыле. Да и вообще, список, к сожалению, можно продолжать очень долго.

© AP Photo / Noboru Hashimto Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. 12 июня 2013 © AP Photo / Noboru Hashimto Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. 12 июня 2013

Бескрайняя пустота космоса позволит игнорировать эти угрозы. Так, на автоматической фабрике, где всю работу выполняют роботы, а обслуживающего персонала всего 10-15 человек, экологическим проблемам просто негде возникнуть. Не надо выбирать место для критически важных заводов, не надо заботиться о том, куда ветром может унести опасные отходы производства, если завод, например, находится на безвоздушной и безжизненной Луне, а обслуживающий персонал надежно укрыт в бункере управления.

В настоящее время на современных производствах в развитых странах до 20% капитальных и операционных затрат приходится именно на нивелирование экологических рисков, а в особо опасных отраслях промышленности, например в ядерной или химической, эта доля может составлять и до 40%.

Понятно, что при размещении вредных производств в космосе эти расходы можно не учитывать, да и в целом значительно снижаются риски для планеты и человечества: намного приятнее жить в городе, вблизи которого нет ни одной химической фабрики или металлургического завода.

Космос — не храм, а мастерская человека

Существует еще один плюс переноса ряда производств в космос. В условиях невесомости или пониженного тяготения возможно производство сплавов и материалов, которые в наших планетарных условиях создавать крайне дорого или вообще невозможно.

Есть еще одна область человеческой деятельности, потенциально способная вызвать катастрофы вплоть до глобальных. Я говорю о научных экспериментах с опасными веществами, биологическими агентами или с физическими явлениями.

Стоит, например, вспомнить, что в результате ядерных исследований были заражены огромные площади на испытательных полигонах, а для разработок в области реактивных двигателей и ракетного топлива приходится строить огромные полигоны с учетом возможности нанесения ущерба природе. Если же испытывать эти устройства и компоненты в космосе, то подобная угроза будет стремиться к минимуму. Ну и не стоит забывать гипотетическую, но все-таки существующую угрозу атаки террористов на научные объекты, в результате которых может произойти все что угодно.

Кроме того, в космосе очень легко утилизировать накопленные запасы химического оружия и ядерных отходов. Нет никакой необходимости в постройке дорогостоящих и опасных могильников и заводов по переработке, достаточно лишь вывезти все эти ядовитые отходы на какой-нибудь бесполезный астероид или вообще отправить в сторону Солнца для окончательной и бесповоротной утилизации.

Плюсов в хозяйственном освоении космоса немало. У читателя может возникнуть вопрос, почему же до сих пор нет ни одной роботизированной фабрики на орбите, почему еще ни на одном астероиде нет горнодобывающего комплекса? Ответ прост — высокая стоимость доставки груза на орбиту.

В настоящее время доставка килограмма груза, даже с учетом многоразовых систем от компании SpaceX, составляет около 3500 долларов за килограмм полезной нагрузки. Масса МКС на орбите составляет около 400 тонн, и для достижения такой массы потребовались десятилетия работы всей планеты в целом.

Кроме того, МКС вращается на околоземной орбите, тогда как для освоения астероидов нам необходимо научиться отправлять грузы к другим планетам. Для примера: масса межпланетной станции Dawn составила порядка 750 килограммов, 2/3 которой приходилось на топливо. При этом стоимость всей миссии составила порядка полумиллиарда долларов, что дает нам стоимость около 650 тысяч долларов за килограмм, а в действительности около двух миллионов долларов за килограмм полезной нагрузки.

При этом по самым оптимистичным прогнозам масса даже предварительной миссии по "обкатке" решений по добыче минералов на астероидах не может составлять менее полтонны полезной нагрузки: это и роботы для добычи, комплекс по переработке, источник энергии и прочие узлы АМС. Кроме того, необходимо еще и каким-либо образом отправить добытые концентраты минералов обратно на Землю или хотя бы на околоземную орбиту. А это еще один космический аппарат и соответствующие расходы.

Еще одним существенным ограничением станет сама природа космоса. Человек не приспособлен к радиации и безвоздушному пространству, поэтому в космосе мы находимся только внутри защищенных космических кораблей и лишь изредка снаружи в скафандрах. Я рекомендую неравнодушным к космосу ознакомиться в книгой "Верхом на ракете", которую написал Майк Маллейн, астронавт и участник трех экспедиций на Шаттлах. В ней подробно описаны все проблемы пребывания человека в космосе, начиная от тесных помещений космических кораблей и заканчивая, казалось бы, такой мелочью, как посещение уборной.

© AP Photo / Goddard Space Flight Center/ NASA Иллюстрация художника, на которой изображена межпланетная станция OSIRIS-REx, предназначенная для доставки образцов грунта с астероида (101955) Бенну. Запуск станции состоялся 8 сентября 2016 года. Достижение астероида и забор грунта состоятся в 2019 году, а возвращение на Землю — в 2023 году. © AP Photo / Goddard Space Flight Center/ NASA Иллюстрация художника, на которой изображена межпланетная станция OSIRIS-REx, предназначенная для доставки образцов грунта с астероида (101955) Бенну. Запуск станции состоялся 8 сентября 2016 года. Достижение астероида и забор грунта состоятся в 2019 году, а возвращение на Землю — в 2023 году.

Что делать?

Выход я вижу только один — увеличение жилых пространств и уровня комфорта для космонавтов, что опять же выливается в увеличение массы космического корабля.

Но при этом я считаю, что задача промышленного освоения космоса вполне по силам человечеству в обозримом будущем, в течение 10-15 лет, но только при соблюдении ряда условий.

Во-первых, это разработка новых безреактивных методов вывода грузов на орбиту. Неважно, что это будет: космический лифт, электромагнитный ускоритель или пусковая петля, главное — добиться значительного, на порядок, снижения стоимости вывода грузов на орбиту. Современные методы доставки грузов на орбиту, при всем моем уважении к инженерному гению компании SpaceX, не подходят в принципе для начала экономически оправданной эксплуатации космоса.

Во вторых, необходим отказ от "химических" двигателей. Современные ракетные двигатели на твердом и жидком топливе почти достигли своего потолка, и становится очевидным, что решения, подходящие для "Аполлонов", не годятся для промышленного освоения космоса. Выход — только в развитии альтернативных космических двигательных систем: ядерной, ионной и иных решений.

Ну и последнее, но при этом, как мне кажется, первое по важности условие. Современное разобщение космических программ различных государств, то есть деление на НАСА, Роскосмос, ЕКА и КНКУ (Китайское Национальное космическое управление) себя практически изжило. Если мы, земляне, будем каждый в своем уголочке реализовывать собственные проекты, мелкие по сравнению с масштабами глобальных задач человечества, то мы никуда не сдвинемся с околоземной орбиты.

Я твердо убежден, что вершиной подобного разобщенного подхода к освоению космоса может быть максимум еще одна пилотируемая высадка на Луне.

Как показал опыт той же МКС, человечество вполне может объединять усилия для решения полноценных, без преувеличения, "космических" задач. Я считаю, что только совместными усилиями всей планеты мы сумеем колонизовать космос и использовать его ресурсы на благо всего человечества.