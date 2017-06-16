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Инженер: человечество сможет освоить космос только общими усилиями

18:0916.06.2017
(обновлено: 18:19 16.06.2017)
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© AP PhotoКосмический корабль в космосе. Трехмерная сценаКосмический корабль в космосе. Трехмерная сцена
© AP Photo

Валерий Спиридонов, для РИА Новости

Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку тела, рассказывает о своем видении того, как космос может помочь человечеству решить главные земные проблемы и делится своими мыслями о том, что замедляет его промышленное освоение.

Космос — решение земных проблем

Лунная база в представлении инженеров и художников компании Локхид-Мартин. Архивное фото
© Фото : Lockheed-Martin
Индийские ученые: на Луне к 2030 году начнут добывать гелий-3
Всю доступную нам историю цивилизации человек смотрел на небо. Древние люди читали там знаки судьбы и волю богов, в античности первые мореплаватели искали в нем дорогу по бескрайним морям, в новое время человек научился видеть в небе красоту. В наши дни небо стало в первую очередь бизнесом: это и авиатрассы, системы связи и геопозиционирования, и аэрофотосъемка, и мониторинг погоды.

Но даже сейчас очевидно, что космос может предложить человечеству гораздо больше, нежели мы берем у него. В космосе в изобилии представлена практически вся таблица Менделеева, включая даже редкие и очень нужные элементы и их изотопы, например гелий-3 на Луне — ключ к термоядерной энергетике. На Титане, спутнике Сатурна, текут натуральные реки из углеводородов. А один небольшой астероид содержит столько же железа, сколько добывает все человечество за год.

Редкие металлы, наподобие иридия и родия, — это остатки астероидов, упавших в незапамятные времена на Землю, природное содержание этих металлов в земной коре ничтожно мало. По мнению большинства ученых, традиционные благородные металлы, такие как золото и платина, также присутствуют на астероидах в весьма значительных количествах.

Миссия Maven создана для того, чтобы разгадать тайну марсианской атмосферы.
© NASA / GSFC
Зонд НАСА нашел "реки" из металлов в атмосфере Марса
Кроме того, металлургия в общем и добыча руды в частности — это отрасли человеческой деятельности, приносящие огромный ущерб экологии нашей планеты. Испарения в дыме металлургических комбинатов и шлаковые отвалы на месте рудных выработок оставляют шрамы на лице природы, заживающие столетиями. В космосе же такой проблемы нет: даже открытый ядерный реактор будет прекрасно работать в космосе и не нанесет значительного ущерба людям. Да и в случае аварии последствия для человечества будут ничтожны.

Вообще, вынос вредных и откровенно опасных производств в космос выглядит очень многообещающе. Стоит, например, вспомнить жуткую трагедию в индийском городе Бхопале, когда в результате техногенной аварии на химическом заводе погибли более 15 тысяч человек. Или катастрофы на Фукусиме и в Чернобыле. Да и вообще, список, к сожалению, можно продолжать очень долго.

© AP Photo / Noboru HashimtoРаботы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. 12 июня 2013
© AP Photo / Noboru Hashimto
Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. 12 июня 2013

Бескрайняя пустота космоса позволит игнорировать эти угрозы. Так, на автоматической фабрике, где всю работу выполняют роботы, а обслуживающего персонала всего 10-15 человек, экологическим проблемам просто негде возникнуть. Не надо выбирать место для критически важных заводов, не надо заботиться о том, куда ветром может унести опасные отходы производства, если завод, например, находится на безвоздушной и безжизненной Луне, а обслуживающий персонал надежно укрыт в бункере управления.

Чип, запущенный немецкими учеными в космос
© Фото : MAIUS project team/J. Matthias
Немецкие ученые создали первый искусственный атом в космосе
В настоящее время на современных производствах в развитых странах до 20% капитальных и операционных затрат приходится именно на нивелирование экологических рисков, а в особо опасных отраслях промышленности, например в ядерной или химической, эта доля может составлять и до 40%.

Понятно, что при размещении вредных производств в космосе эти расходы можно не учитывать, да и в целом значительно снижаются риски для планеты и человечества: намного приятнее жить в городе, вблизи которого нет ни одной химической фабрики или металлургического завода.

Космос — не храм, а мастерская человека

Венероход AREE, который разрабатывается в Лаборатории реактивного движения НАСА
© NASA / JPL-Caltech
В НАСА одобрили очередные "безумные" проекты по колонизации космоса
Существует еще один плюс переноса ряда производств в космос. В условиях невесомости или пониженного тяготения возможно производство сплавов и материалов, которые в наших планетарных условиях создавать крайне дорого или вообще невозможно.

Есть еще одна область человеческой деятельности, потенциально способная вызвать катастрофы вплоть до глобальных. Я говорю о научных экспериментах с опасными веществами, биологическими агентами или с физическими явлениями.

Стоит, например, вспомнить, что в результате ядерных исследований были заражены огромные площади на испытательных полигонах, а для разработок в области реактивных двигателей и ракетного топлива приходится строить огромные полигоны с учетом возможности нанесения ущерба природе. Если же испытывать эти устройства и компоненты в космосе, то подобная угроза будет стремиться к минимуму. Ну и не стоит забывать гипотетическую, но все-таки существующую угрозу атаки террористов на научные объекты, в результате которых может произойти все что угодно.

© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкОткрытое поле Семипалатинского ядерного полигона в Казахстане, где в 1961 году впервые был произведен наземный взрыв советской атомной бомбы
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
Открытое поле Семипалатинского ядерного полигона в Казахстане, где в 1961 году впервые был произведен наземный взрыв советской атомной бомбы

Кроме того, в космосе очень легко утилизировать накопленные запасы химического оружия и ядерных отходов. Нет никакой необходимости в постройке дорогостоящих и опасных могильников и заводов по переработке, достаточно лишь вывезти все эти ядовитые отходы на какой-нибудь бесполезный астероид или вообще отправить в сторону Солнца для окончательной и бесповоротной утилизации.

Звездное небо. Архивное фото
© Fotolia / marcel
Люксембург стал главным акционером стартапа по разработке астероидов
Плюсов в хозяйственном освоении космоса немало. У читателя может возникнуть вопрос, почему же до сих пор нет ни одной роботизированной фабрики на орбите, почему еще ни на одном астероиде нет горнодобывающего комплекса? Ответ прост — высокая стоимость доставки груза на орбиту.

В настоящее время доставка килограмма груза, даже с учетом многоразовых систем от компании SpaceX, составляет около 3500 долларов за килограмм полезной нагрузки. Масса МКС на орбите составляет около 400 тонн, и для достижения такой массы потребовались десятилетия работы всей планеты в целом.

Кроме того, МКС вращается на околоземной орбите, тогда как для освоения астероидов нам необходимо научиться отправлять грузы к другим планетам. Для примера: масса межпланетной станции Dawn составила порядка 750 килограммов, 2/3 которой приходилось на топливо. При этом стоимость всей миссии составила порядка полумиллиарда долларов, что дает нам стоимость около 650 тысяч долларов за килограмм, а в действительности около двух миллионов долларов за килограмм полезной нагрузки.

Кирпич из аналога почвы Марса, созданный учеными из США
© Фото : David Baillot, materials processed by Brian J. Chow and Yu Qiao
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При этом по самым оптимистичным прогнозам масса даже предварительной миссии по "обкатке" решений по добыче минералов на астероидах не может составлять менее полтонны полезной нагрузки: это и роботы для добычи, комплекс по переработке, источник энергии и прочие узлы АМС. Кроме того, необходимо еще и каким-либо образом отправить добытые концентраты минералов обратно на Землю или хотя бы на околоземную орбиту. А это еще один космический аппарат и соответствующие расходы.

Еще одним существенным ограничением станет сама природа космоса. Человек не приспособлен к радиации и безвоздушному пространству, поэтому в космосе мы находимся только внутри защищенных космических кораблей и лишь изредка снаружи в скафандрах. Я рекомендую неравнодушным к космосу ознакомиться в книгой "Верхом на ракете", которую написал Майк Маллейн, астронавт и участник трех экспедиций на Шаттлах. В ней подробно описаны все проблемы пребывания человека в космосе, начиная от тесных помещений космических кораблей и заканчивая, казалось бы, такой мелочью, как посещение уборной.

© AP Photo / Goddard Space Flight Center/ NASAИллюстрация художника, на которой изображена межпланетная станция OSIRIS-REx, предназначенная для доставки образцов грунта с астероида (101955) Бенну. Запуск станции состоялся 8 сентября 2016 года. Достижение астероида и забор грунта состоятся в 2019 году, а возвращение на Землю &mdash; в 2023 году.
© AP Photo / Goddard Space Flight Center/ NASA
Иллюстрация художника, на которой изображена межпланетная станция OSIRIS-REx, предназначенная для доставки образцов грунта с астероида (101955) Бенну. Запуск станции состоялся 8 сентября 2016 года. Достижение астероида и забор грунта состоятся в 2019 году, а возвращение на Землю — в 2023 году.

Что делать?

Выход я вижу только один — увеличение жилых пространств и уровня комфорта для космонавтов, что опять же выливается в увеличение массы космического корабля.

Но при этом я считаю, что задача промышленного освоения космоса вполне по силам человечеству в обозримом будущем, в течение 10-15 лет, но только при соблюдении ряда условий.

Владислав Шевченко
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Во-первых, это разработка новых безреактивных методов вывода грузов на орбиту. Неважно, что это будет: космический лифт, электромагнитный ускоритель или пусковая петля, главное — добиться значительного, на порядок, снижения стоимости вывода грузов на орбиту. Современные методы доставки грузов на орбиту, при всем моем уважении к инженерному гению компании SpaceX, не подходят в принципе для начала экономически оправданной эксплуатации космоса.

Во вторых, необходим отказ от "химических" двигателей. Современные ракетные двигатели на твердом и жидком топливе почти достигли своего потолка, и становится очевидным, что решения, подходящие для "Аполлонов", не годятся для промышленного освоения космоса. Выход — только в развитии альтернативных космических двигательных систем: ядерной, ионной и иных решений.

Ну и последнее, но при этом, как мне кажется, первое по важности условие. Современное разобщение космических программ различных государств, то есть деление на НАСА, Роскосмос, ЕКА и КНКУ (Китайское Национальное космическое управление) себя практически изжило. Если мы, земляне, будем каждый в своем уголочке реализовывать собственные проекты, мелкие по сравнению с масштабами глобальных задач человечества, то мы никуда не сдвинемся с околоземной орбиты.

Кадр из фильма Прометей
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
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Я твердо убежден, что вершиной подобного разобщенного подхода к освоению космоса может быть максимум еще одна пилотируемая высадка на Луне.

Как показал опыт той же МКС, человечество вполне может объединять усилия для решения полноценных, без преувеличения, "космических" задач. Я считаю, что только совместными усилиями всей планеты мы сумеем колонизовать космос и использовать его ресурсы на благо всего человечества.

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