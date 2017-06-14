Развал западной демократии: чему радуется Китай

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Китайские комментарии на тему хаоса и развала политической системы США и вообще Запада — казалось бы, что тут может быть нового. Но есть вопрос: а что за система в самом Китае? Радостно критиковать Запад сегодня — все равно что бить лежачего, да и вообще критиковать легко. Но с каких позиций это делает Пекин?
Система не работает
Ход этот вроде бы простой и понятный. Стоун описывает политический хаос в Вашингтоне, который "подрывает американскую мощь и престиж в глазах всех людей в мире". Что же, это можно констатировать, просто скользя глазом по заголовкам американских газет: генеральный прокурор дает показания в конгрессе, не работает ли он на русских, его коллеги рангом пониже блокируют президентские указы, и так каждый день — шутки и смех. Да, система управления развалилась, причем давно: первыми начали республиканцы, теми же методами блокировавшие работу президента-демократа Барака Обамы.
И это опять-таки из серии очевидного: хаос в США или непредсказуемое поведение избирателя в Великобритании или Франции, попросту голосующего против власти и за кого угодно, этой власти как бы противостоящего. И насчет провалов навязанной модели демократии (что в арабском мире, что на Украине) мы тоже всё знаем.
Но тут автор комментария в качестве примера краха американской демократии упоминает деятельность Дональда Трампа на посту президента США. Конкретно — отмену системы обязательного медицинского страхования (наследие Обамы) и то, что Парижское соглашение по климату Трамп "бросил под автобус" (у нас бы сказали — в топку).
Тут сразу напрашивается вопрос: а какая политическая система сейчас в Китае? То есть кто критикует и с каких позиций: хорошо, на Западе мы видим развал, а что вместо него предлагает Китай?
Давно ушедший коммунизм
Я постоянно сталкиваюсь с людьми, свято верящими, что в Китае — коммунистический режим. Эти люди или просто не знают, что такое Китай сегодня, или ведут черную пропаганду, мобилизуя собратьев-демократов: потерпите немножко, Китай без демократии скоро обрушится. Он, правда, рушиться отказывается.
То есть Китай сейчас вписался в длинный ряд национальных государств с консервативной (вырастающей из национальной традиции) системой. В том же ряду — Россия, Индия и большая часть мира. Страны, для которых (как для Трампа) не идеология, а свое государство выше всего.
Почему Китай не только не экспортирует (не навязывает) свою политическую модель и ценности, а подчеркнуто этого не делает? Потому что его политический класс считает, что больше нигде в мире такая модель не сработает. Вот, кстати, и Кёртис Стоун походя упоминает "уникальную политическую систему" КНР и то, что даже без нынешнего хаоса в США американская система там бы не привилась.
Тогда что в Китае подталкивает по крайней мере часть тамошних идеологов вдруг начать сочувствовать американским демократам — особенно с учетом того, что руководство Китая (и СССР — России) традиционно чувствовало себя комфортнее с американскими республиканцами?
Здесь надо вспомнить, что в китайском обществе никогда не считалось, что деньги или даже голоса избирателя решают всё, а богатство дает более высокий социальный статус. Статус там дают образование и заслуги перед обществом (в идеале, конечно). Еще мы видим страну, где не важно, кем и как избрана власть, но она должна выполнять социальные обязательства перед людьми. Власть испокон веков — не наемный менеджер, а отец, обязанный заботиться о детях. Отсюда и гордость китайцев тем, что их политическая система обеспечила невиданный в мире успех по части борьбы с бедностью. Отсюда и изумление многих от того, как не сработала в США система всеобщего медицинского обслуживания и как легко от нее отказались.
Главное же, что никто не гарантировал китайской политической системе успеха только потому, что она не заимствована на Западе. Китайское общество отлично умеет следить за чужими (СССР, США, Европа) политическими провалами. Но это не гарантирует ему отсутствия провалов собственных, истекающих из коренных традиций. Вот они и следят за происходящим в мире, спорят, критикуют, делают выводы.