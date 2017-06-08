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Игры неджентльменов. Совет Федерации займется информационной обороной

13:3008.06.2017
(обновлено: 13:37 08.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗаседание Совета ФедерацииЗаседание Совета Федерации
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

На парламентских слушаниях по теме "Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о целом ряде внешних угроз для стабильности в стране, которые возникнут в предвыборный год. И для противодействия внешнему влиянию Совет Федерации собирается создавать специальную комиссию по защите государственного суверенитета.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСлушания на тему "Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ" в Совете Федерации в Москве. 7 июня 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Слушания на тему "Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ" в Совете Федерации в Москве. 7 июня 2017

В информационной осаде

Здание телеканала CNN
© Flickr / Ayushπ
CNN в Катаре запустил "русскую утку". США снова обвинили Москву
В нормальной ситуации этого профильного комитета не должно быть. Во-первых, в иностранном влиянии нет ничего такого — мы живем в информационной эре, обмен информацией, открытые общества и тому подобное. Все (кто, конечно, в силах) влияют на всех. Во-вторых, предотвращением нежелательного элемента должны заниматься спецслужбы, гражданское общество и СМИ — каждый на своем уровне. В-третьих, абсолютное большинство российских каналов имеют прогосударственную направленность, и Кремль надежно контролирует ситуацию в эфире (хотя и не управляет им, как многим может показаться, — эфиром управляют рейтинг и рекламные доходы).

Однако проблема в том, что мы сейчас находимся не в нормальной ситуации. Против России ведется информационная война, причем без всяких красных линий. Западные СМИ намеренно тиражируют фейковые или скандальные темы (российские хакеры, "Маша и медведь" как символ российской агрессивности) для дискредитации Путина и России как таковой. Им важно создать имидж России в виде медведя с гранатой. "Все это делается для того, чтобы нагнетать антироссийскую истерию, демонизировать Россию, запугивать своих граждан мифической российской угрозой. За этим, очевидно, стремление ослабить нашу страну экономически, политически, повлиять на ее независимую внешнюю политику, на ее растущее влияние в мире", — говорит госпожа Матвиенко.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время слушаний на тему "Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ" в Совете Федерации в Москве. 7 июня 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время слушаний на тему "Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ" в Совете Федерации в Москве. 7 июня 2017
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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География служит основой формирования патриотизма, заявил Путин

Однако еще одна проблема в том, что этот имидж создается не только для внутризападного, но и внутрироссийского потребления. Часть российского общества (особенно во крупных городах, где в силу большего внимания каждый оппозиционер стоит десятка провинциальных) не верит российским СМИ и смотрит западные, считая абсолютной правдой все то, о чем там говорят.

Их цель — не смена власти

Этих людей немного для того, чтобы обеспечить прозападным силам в России победу на выборах (неслучайно общий по стране рейтинг абсолютного большинства российских псевдолибералов колеблется на уровне статистической погрешности). Однако цель внешних спонсоров не в этом, ведь западные "партнеры" вмешиваются в российские внутренние дела на неджентльменской основе.

Можно понять, когда зарубежные силы финансируют политические партии для того, чтобы те пришли к власти и защищали эти интересы. "Целью работы враждебных нашей стране организаций, как правило, являлась смена власти в России, в том числе по отработанным сценариям "цветных революций", а также формирование лояльной и полностью подконтрольной Западу политической элиты", — отметил генпрокурор Чайка. Но в этом ничего такого нет — так всегда было, так всегда делалось.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкГенеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка выступает во время слушаний на тему "Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ". 7 июня 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка выступает во время слушаний на тему "Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ". 7 июня 2017

Здание телеканала CNN
© AP Photo / Ric Feld,File
Посольство России заступилось за RT, показав, как CNN делает "фейки"
Но наши "партнеры" ставят себе другие задачи — подконтрольные им оппозиционные силы должны не выиграть эти выборы и даже не провести "цветную революцию" по их итогам. Цель российских псевдолибералов — сделать президентские выборы 2018 года как минимум нелегитимными в глазах Запада, а как максимум — нелегитимными в глазах значительной части россиян. Они будут работать на то, чтобы информационная повестка до и после выборов 2018 года была заполнена сообщениями о вбросах, посадках оппозиции, недопущениях до выборов. Ну и, наконец, возможно, даже провокациями по примеру истории с Немцовым (который как действующий политик был уже внешним спонсорам бесполезен). Именно поэтому в предвыборный год очень важно заняться борьбой с этой деструктивной стратегией.

Невольные агенты Запада

Молодые люди с мобильными телефонами. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Опрос: почти 20% молодежи не считают себя патриотами и хотят уехать из РФ
Да, у нас есть общественные структуры и объединения, которые действуют на этом поле, многие из них даже получают под это прекрасное дело средства из бюджета. Однако между "действовать" и "работать" есть большая разница.

Часть российских организаций, считающих себя патриотически направленными, не просто не противодействуют западному деструктивному влиянию, а являются его невольными проводниками. Во-первых, потому, что риторика значительной части из них резко радикальна, эмоции обычно превалируют над здравым смыслом и фактурой. Подобное позиционирование не только отталкивает от данных структур значительную часть умеренных и взвешенных россиян, но и отвращает этих людей от понятия "патриотизм", которое данные организации приватизируют и дискредитируют. Во-вторых, большинство российских псевдопатриотических общественных организаций занимаются борьбой с западным влиянием через создание сектантского сознания. Через принцип "либо ты с нами, либо против нас". Тем самым они вносят раскол в общество. То есть работают в интересах Запада (которому, как верно отметил генпрокурор Чайка, нужна "цветная революция" в России).

Мария Захарова на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Захарова: Россия не будет создавать фейковые новости в противовес западным
Поэтому этих дилетантов информационной войны должны сменить профессионалы, а политику псевдопатриотизма — системный подход. России нужна системная, вдумчивая и умная работа по борьбе с иностранным влиянием. Но не через запреты, а через мягкую силу, через создание и цементирование ценностных якорей общества (отличный пример — "Бессмертный полк"). Нужно сосредоточить внимание на борьбе именно за умы, а не за кошельки. Не нужно отнимать функции правоохранительных органов, не нужно запрещать партии — иностранные агенты. Матвиенко права, утверждая, что эти люди работают не на российские интересы (хотя некоторые из них искренне в это верят). Через некоторые неправительственные организации "последовательно ведется антироссийская пропаганда, подбор и обучение кадров, систематически организовываются зарубежные площадки, на которые приглашаются люди, не представляющие интересы тех или иных слоев населения, а тех, кто готов лить грязь на свою страну". Однако лучший способ предотвратить проникновение этой грязи в умы россиян — отказ от насаждения сектантского сознания, повышение уровня сознательности населения, а также позволение этим людям дискредитировать себя самим (как это делает абсолютное большинство российских псевдолибералов на телевидении).

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСлушания на тему "Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ" в Совете Федерации в Москве. 7 июня 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Слушания на тему "Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ" в Совете Федерации в Москве. 7 июня 2017

Вода без ребенка

Участники митинга на улице Вавилова против сноса пятиэтажек в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Песков: программа реновации в Москве объективно нужна
Основная задача государства — не переубедить российскую верующую в либерализм демшизу (хотя, перефразируя Путина, хотелось бы все-таки вернуть всех птенцов в гнездо). Нужно просто делать так, чтобы к этому ядру демшизы не тянулись простые люди как к единственному каналу протеста. И процесс уже идет (например, организаторы митинга против реновации неслучайно попросили, чтобы все "сбитые летчики" из числа лидеров псевдолиберальной оппозиции не лезли на трибуну и не дискредитировали протест).

С другой стороны, нельзя выплескивать с водой ребенка — закручивать гайки внутри страны и мешать развитию нормального патриотичного гражданского общества, которое не обязано всегда и во всем соглашаться с властью. Нельзя давать западным партнерам лишние разумные аргументы для критики России. Например, госпожа Матвиенко абсолютно правильно говорит о необходимо рассмотреть предложение об отказе от приглашения на выборы "так называемых наблюдательных миссий" из государств, которые не допускают российских наблюдателей на свои избирательные участки. Принцип взаимности действительно важен и нужен, однако Владимир Путин уже не раз демонстрировал готовность отказываться от него в случае, если они противоречат прагматизму. Так и тут — в любых странах, даже враждебных России, есть общественные или правозащитные организации, которые а) не считаются там радикалами и б) взвешенно относятся к Москве, дорожат своей репутацией. Вот их, а не представителей враждебных правительств, вполне можно позвать даже на выборы.

В деле защиты умов и сердец россиян нужен не энтузиазм радикалов, а трезвая и взвешенная государственная политика.

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