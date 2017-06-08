Игры неджентльменов. Совет Федерации займется информационной обороной

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
На парламентских слушаниях по теме "Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о целом ряде внешних угроз для стабильности в стране, которые возникнут в предвыборный год. И для противодействия внешнему влиянию Совет Федерации собирается создавать специальную комиссию по защите государственного суверенитета.
В информационной осаде
Однако проблема в том, что мы сейчас находимся не в нормальной ситуации. Против России ведется информационная война, причем без всяких красных линий. Западные СМИ намеренно тиражируют фейковые или скандальные темы (российские хакеры, "Маша и медведь" как символ российской агрессивности) для дискредитации Путина и России как таковой. Им важно создать имидж России в виде медведя с гранатой. "Все это делается для того, чтобы нагнетать антироссийскую истерию, демонизировать Россию, запугивать своих граждан мифической российской угрозой. За этим, очевидно, стремление ослабить нашу страну экономически, политически, повлиять на ее независимую внешнюю политику, на ее растущее влияние в мире", — говорит госпожа Матвиенко.
Однако еще одна проблема в том, что этот имидж создается не только для внутризападного, но и внутрироссийского потребления. Часть российского общества (особенно во крупных городах, где в силу большего внимания каждый оппозиционер стоит десятка провинциальных) не верит российским СМИ и смотрит западные, считая абсолютной правдой все то, о чем там говорят.
Их цель — не смена власти
Этих людей немного для того, чтобы обеспечить прозападным силам в России победу на выборах (неслучайно общий по стране рейтинг абсолютного большинства российских псевдолибералов колеблется на уровне статистической погрешности). Однако цель внешних спонсоров не в этом, ведь западные "партнеры" вмешиваются в российские внутренние дела на неджентльменской основе.
Можно понять, когда зарубежные силы финансируют политические партии для того, чтобы те пришли к власти и защищали эти интересы. "Целью работы враждебных нашей стране организаций, как правило, являлась смена власти в России, в том числе по отработанным сценариям "цветных революций", а также формирование лояльной и полностью подконтрольной Западу политической элиты", — отметил генпрокурор Чайка. Но в этом ничего такого нет — так всегда было, так всегда делалось.
Невольные агенты Запада
Часть российских организаций, считающих себя патриотически направленными, не просто не противодействуют западному деструктивному влиянию, а являются его невольными проводниками. Во-первых, потому, что риторика значительной части из них резко радикальна, эмоции обычно превалируют над здравым смыслом и фактурой. Подобное позиционирование не только отталкивает от данных структур значительную часть умеренных и взвешенных россиян, но и отвращает этих людей от понятия "патриотизм", которое данные организации приватизируют и дискредитируют. Во-вторых, большинство российских псевдопатриотических общественных организаций занимаются борьбой с западным влиянием через создание сектантского сознания. Через принцип "либо ты с нами, либо против нас". Тем самым они вносят раскол в общество. То есть работают в интересах Запада (которому, как верно отметил генпрокурор Чайка, нужна "цветная революция" в России).
Вода без ребенка
С другой стороны, нельзя выплескивать с водой ребенка — закручивать гайки внутри страны и мешать развитию нормального патриотичного гражданского общества, которое не обязано всегда и во всем соглашаться с властью. Нельзя давать западным партнерам лишние разумные аргументы для критики России. Например, госпожа Матвиенко абсолютно правильно говорит о необходимо рассмотреть предложение об отказе от приглашения на выборы "так называемых наблюдательных миссий" из государств, которые не допускают российских наблюдателей на свои избирательные участки. Принцип взаимности действительно важен и нужен, однако Владимир Путин уже не раз демонстрировал готовность отказываться от него в случае, если они противоречат прагматизму. Так и тут — в любых странах, даже враждебных России, есть общественные или правозащитные организации, которые а) не считаются там радикалами и б) взвешенно относятся к Москве, дорожат своей репутацией. Вот их, а не представителей враждебных правительств, вполне можно позвать даже на выборы.
В деле защиты умов и сердец россиян нужен не энтузиазм радикалов, а трезвая и взвешенная государственная политика.