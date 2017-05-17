"Заглушить русских": новинки радиоэлектронной борьбы США прибыли в Европу

Илья Плеханов, для РИА НОВОСТИ
В мае стало известно, что в Германию на испытания поступили новейшие американские комплексы по радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Второй кавалерийский полк армии США будет испытывать их с июля по октябрь с целью оценки возможностей комплексов по противодействию вероятным российским средствам РЭБ, а к концу года аппаратура должна быть принята на вооружение.
Комплексы могут быть размещены как на машинах, так и просто переноситься военнослужащими. Задача нового оборудования — поиск электромагнитных сигналов на поле боя и определение исходных координат для последующего нанесения удара.
Восточноевропейский театр РЭБ
Кстати, Управление быстрого реагирования, которое призвано содействовать скорейшему внедрению новейших технологий, появилось в сухопутных войсках только осенью прошлого года — после анализа американскими военными специалистами хода боевых действий в Донбассе.
В фокусе Управления быстрого реагирования — противодействие России в сфере радиоэлектронной борьбы и киберопераций. Российские средства РЭБ американцы уже давно рассматривают как очень серьезную угрозу на поле боя. Особенно серьезную с учетом того, что армия США все больше полагается на развитие беспилотных систем на воде, в воздухе и на суше.
Поэтому комплексы, поставленные во второй кавалерийский полк армии США в Германии, — это своего рода ответ американцев на современные тенденции.
Спасти системы позиционирования от русских
Российские средства РЭБ вообще, по мнению военных изданий США, в тройке самых опасных технологий для американцев — наряду с ядерной триадой и средствами ПВО.
По данным армии США, около 250 000 систем в сухопутных войсках зависят от пространственно-временной и навигационной поддержки. Армейская бригада использует в среднем около 600 систем. Вывод из строя этой составляющей ведения боевых действий может стать катастрофой.
Осенью прошлого года в армии США приняли решение о начале работы по созданию "Белой книги навигационной войны". В ней будут представлены рекомендации на предмет того, что делать, чтобы противник никак не мог влиять на системы навигации американских военных, а сами американцы могли бы лишить врага доступа к GPS и подобным системам на поле боя.
Эксперты рекомендуют не ограничиваться оборонительными комплексами, но активно разрабатывать наступательные решения, которые бы "глушили" всю связь противника.
Именно поэтому Дуг Уилтси называет работу в данной области одним из приоритетов своего управления и надеется уже в этом году представить альтернативные GPS навигационные системы. В 2018 году планируется проведение их полевых испытаний, но Уилтси сетует, что бюджет управления мал. По косвенным оценкам, пока он не превышает и 100 миллионов долларов.
Любопытно, что если в разработке новых систем навигации есть оптимизм, то в сфере "точной временной привязки" видится множество проблем. Предлагается даже создать в армии США отдельные структуры, которые работали бы только над этим вопросом. Отсюда и столько внимания к атомным часам в DARPA.
Срочная необходимость
В принципе, это практиковалось для закупок "ведущим системным интегратором" различных военных компонентов и ранее, но не на уровне выбора самолетов. Нынешнее решение призвано, с одной стороны, ускорить процесс введения нового самолета РЭБ в строй, а с другой — снизить цену проекта. Скорее всего, L3 Technologies выберет коммерческий бизнес-джет (например самолеты Gulfstream) и напичкает его соответствующей электроникой.
Но главная причина — компетенции. В ВВС посчитали, что у частников сейчас больше технологических знаний в области РЭБ и они находятся на передовой прогресса.
Как быстро это произойдет? По словам Банча, 14 действующих самолетов EC-130H Compass Call будут заменены за десять лет на десять самолетов, которые выберут частники из L3 Technologies.
Цена срочности, кстати, два миллиарда долларов.