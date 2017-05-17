"Заглушить русских": новинки радиоэлектронной борьбы США прибыли в Европу

Илья Плеханов, для РИА НОВОСТИ



В мае стало известно, что в Германию на испытания поступили новейшие американские комплексы по радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Второй кавалерийский полк армии США будет испытывать их с июля по октябрь с целью оценки возможностей комплексов по противодействию вероятным российским средствам РЭБ, а к концу года аппаратура должна быть принята на вооружение.

Комплексы могут быть размещены как на машинах, так и просто переноситься военнослужащими. Задача нового оборудования — поиск электромагнитных сигналов на поле боя и определение исходных координат для последующего нанесения удара.

Восточноевропейский театр РЭБ

Глава Управления быстрого реагирования армии США Дуг Уилтси в связи с поступлением комплексов подчеркнул, что это временный и вынужденный выход, лишь бы срочно заполнить вакуум там, где они более всего, по его мнению, необходимы (то есть в Восточной Европе). Находящиеся сегодня на испытаниях в Германии комплексы хоть как-то будут отличаться в лучшую сторону от старой аппаратуры в натовских ВВС (противоракетная РЭБ) и тех комплексов подавления сигналов, которые используются для борьбы с самодельными взрывными устройствами на обочинах дорог в Ираке и Афганистане. В ближайшие годы в сухопутных войсках США запустят три большие долгосрочные программы по созданию защищенных средств связи и управления, оборонных и наступательных средств РЭБ.

Кстати, Управление быстрого реагирования, которое призвано содействовать скорейшему внедрению новейших технологий, появилось в сухопутных войсках только осенью прошлого года — после анализа американскими военными специалистами хода боевых действий в Донбассе.

В фокусе Управления быстрого реагирования — противодействие России в сфере радиоэлектронной борьбы и киберопераций. Российские средства РЭБ американцы уже давно рассматривают как очень серьезную угрозу на поле боя. Особенно серьезную с учетом того, что армия США все больше полагается на развитие беспилотных систем на воде, в воздухе и на суше.

Американские генералы также отмечают, что Россия на уровне небольших подразделений умело применяет тактические средства РЭБ на поле боя, свидетельством чему, по их мнению, стали боевые действия на Украине. В отличие от американцев российским командирам на земле не надо вызывать авиацию для электромагнитной атаки, как это происходит в Ираке и Афганистане: многое можно делать непосредственно своими силами "на земле".

Поэтому комплексы, поставленные во второй кавалерийский полк армии США в Германии, — это своего рода ответ американцев на современные тенденции.

Спасти системы позиционирования от русских

Российские средства РЭБ вообще, по мнению военных изданий США, в тройке самых опасных технологий для американцев — наряду с ядерной триадой и средствами ПВО.

Особую тревогу вызывает способность российских средств РЭБ влиять на систему глобального позиционирования (GPS), от которой полностью зависит боеспособность американской армии. Причем влиять не на уровне нарушения работы самих спутников в космосе или программного обеспечения, а оказывать воздействие на работу с сигналами непосредственно в зоне конфликта или на поле боя.

По данным армии США, около 250 000 систем в сухопутных войсках зависят от пространственно-временной и навигационной поддержки. Армейская бригада использует в среднем около 600 систем. Вывод из строя этой составляющей ведения боевых действий может стать катастрофой.

Осенью прошлого года в армии США приняли решение о начале работы по созданию "Белой книги навигационной войны". В ней будут представлены рекомендации на предмет того, что делать, чтобы противник никак не мог влиять на системы навигации американских военных, а сами американцы могли бы лишить врага доступа к GPS и подобным системам на поле боя.

Эксперты рекомендуют не ограничиваться оборонительными комплексами, но активно разрабатывать наступательные решения, которые бы "глушили" всю связь противника.

Именно поэтому Дуг Уилтси называет работу в данной области одним из приоритетов своего управления и надеется уже в этом году представить альтернативные GPS навигационные системы. В 2018 году планируется проведение их полевых испытаний, но Уилтси сетует, что бюджет управления мал. По косвенным оценкам, пока он не превышает и 100 миллионов долларов.

Работы по созданию бесспутниковых систем навигации ведутся активно и в DARPA: проходят испытания роботизированных парашютных систем без привязки к GPS, лидаров, атомных часов для военных.

Любопытно, что если в разработке новых систем навигации есть оптимизм, то в сфере "точной временной привязки" видится множество проблем. Предлагается даже создать в армии США отдельные структуры, которые работали бы только над этим вопросом. Отсюда и столько внимания к атомным часам в DARPA.

Срочная необходимость

И еще один тренд в мире РЭБ в США — это более активное привлечение частных компаний. В этом месяце ВВС США впервые замену устаревающих самолетов РЭБ EC-130H Compass Call, которые активно работают в Ираке и Афганистане, предлагает совершить не путем привычного тендера в министерстве обороны, а путем передачи полного права выбора субподрядчика компании L3 Technologies. То есть Пентагон планирует делегировать принятие решения частной фирме.

В принципе, это практиковалось для закупок "ведущим системным интегратором" различных военных компонентов и ранее, но не на уровне выбора самолетов. Нынешнее решение призвано, с одной стороны, ускорить процесс введения нового самолета РЭБ в строй, а с другой — снизить цену проекта. Скорее всего, L3 Technologies выберет коммерческий бизнес-джет (например самолеты Gulfstream) и напичкает его соответствующей электроникой.

Но главная причина — компетенции. В ВВС посчитали, что у частников сейчас больше технологических знаний в области РЭБ и они находятся на передовой прогресса.

Заместитель руководителя ВВС по закупкам вооружения генерал-лейтенант Арнольд Банч заявил, что срочная операционная необходимость заставляет ВВС СА спешить с заменой самолетов РЭБ, так как становится очевидным, в каком направлении развиваются вероятные противники (Россия и Китай).

Как быстро это произойдет? По словам Банча, 14 действующих самолетов EC-130H Compass Call будут заменены за десять лет на десять самолетов, которые выберут частники из L3 Technologies.

Цена срочности, кстати, два миллиарда долларов.