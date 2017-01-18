Чего нам ждать от нового председателя Европарламента

Дмитрий Добров, обозреватель Inosmi.ru

Новым председателем Европарламента во вторник вечером с четвертой попытки был избран представитель Европейской народной партии (ЕНП) итальянец Антонио Таяни — один из учредителей партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия".

Таяни — опытный политик, он был еврокомиссаром по вопросам промышленности и предпринимательства с 2008 по 2012 годы. Однако станет ли он адекватной заменой немецкого социал-демократа Мартина Шульца, который за последние 5 лет успел стать одним из самых влиятельных европейских политиков?

Многие наблюдатели в этом сомневаются, они считают, что новый председатель Европарламента будет слабее своего предшественника. Таяни уже заявил, что не будет, подобно Шульцу, вмешиваться во все крупные проблемы европейской и мировой политики.

© AP Photo/ Evan Vucci Избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей и сыном Барроном перед выступлением в Нью-Йорке. 9 ноября 2016

И это не обнадеживает, поскольку избрание Дональда Трампа президентом США и выход Великобритании из ЕС требуют от Евросоюза выдвижения сильных и харизматичных фигур, способных создать идейный противовес новому атлантическому дуэту.

Шульц, при всех его недостатках, такой фигурой был, он осмеливался критиковать Израиль, Венгрию и Польшу, делал заявления по ситуации на Украине. В Европе высказываются опасения, что Антонио Таяни, как бывший пресс-секретарь Сильвио Берлускони, может пойти в фарватере популистской политики Трампа, игнорируя европейские интересы.

Избрание Таяни стало результатом упорной закулисной борьбы, которая отразила запутанный и подчас неэффективный характер основных европейских структур, где пытаются выстроить сложную систему сдержек и противовесов. В значительной мере это стало возможным благодаря тому, что в последний момент на сторону ЕНП переметнулась фракция либералов, а ее лидер Ги Верхофстадт снял свою кандидатуру.

За неделю до голосования разразился скандал: стали известны подробности тайного сговора между основными фракциями Европарламента. Документ скрывался несколько лет и предлагал делить по ротации срок председательства между основными фракциями — Европейской народной партией (ЕНП — консерваторы и христианские демократы) и Прогрессивным альянсом социалистов и демократов (ПАСД — социал-демократы и социалисты).

© REUTERS/ Christian Hartmann Избранный президент Европарламента итальянец Антонио Таяни принимает поздравления в Страсбурге. 17 января 2017 года

Однако социал-демократы неожиданно отказались от этой договоренности в связи с тем, что представители народных партий уже занимают основные позиции в ЕС — председателя Еврокомиссии (Жан-Клод Юнкер) и Европейского совета (Дональд Туск).

В свою очередь, народные партии обвинили социал-демократов в вероломстве и потребовали предоставить обещанную должность своему кандидату. Они заявили, что отказ от договоренности подрывает стабильность Европарламента как важнейшего института Евросоюза и играет на руку всем антиевропейским силам.

Нынешняя конфликтная ситуация фактически означает конец "большой коалиции" в Европарламенте, когда христианские демократы и социалисты договаривались о разделении функций.

В ходе дискуссии перед голосованием ряд депутатов Европарламента выступил с радикальным требованием: "Никаких закулисных сделок, никаких "больших коалиций"! Депутаты при этом отмечали, что органы ЕС постоянно подвергаются критике за келейность, непрозрачность и политические сговоры — за спиной у граждан Евросоюза.

Тем не менее, Европарламент остается наиболее "народным" органом ЕС: в отличие от намертво забюрократизированных Еврокомиссии и Совета Европы, депутаты в него выбираются напрямую гражданами Евросоюза. В нем представлены основные партии и движения Европы, в том числе евроскептики и ультраправые, коммунисты и националисты. Однако доминируют в ЕП две основные фракции — Европейская народная партия (ЕНП — консерваторы и христианские демократы) и Прогрессивный альянс социалистов и демократов (ПАСД — социал-демократы и социалисты).

Очевидно, что с уходом Мартина Шульца завершается эпоха "большого стиля", когда глава Европарламента пытался действовать наравне с председателем Еврокомиссии, принимал глав государств и давал в мировой прессе оценку политическим событиям.

Новый председатель ЕП начнет работу в сложных условиях, когда Евросоюз раздирают внутренние противоречия, а граждане ЕС теряют доверие к европейским институтам. Кроме того, после срыва межфракционных договоренностей сам Европарламент ждет острая внутренняя борьба.

© AFP 2017/ Frederick Florin Председатель Европарламента Мартин Шульц

Что касается Мартина Шульца, то теперь он претендует на пост министра иностранных дел ФРГ.