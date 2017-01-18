Чего нам ждать от нового председателя Европарламента

Дмитрий Добров, обозреватель Inosmi.ru
Новым председателем Европарламента во вторник вечером с четвертой попытки был избран представитель Европейской народной партии (ЕНП) итальянец Антонио Таяни — один из учредителей партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия".
Многие наблюдатели в этом сомневаются, они считают, что новый председатель Европарламента будет слабее своего предшественника. Таяни уже заявил, что не будет, подобно Шульцу, вмешиваться во все крупные проблемы европейской и мировой политики.
И это не обнадеживает, поскольку избрание Дональда Трампа президентом США и выход Великобритании из ЕС требуют от Евросоюза выдвижения сильных и харизматичных фигур, способных создать идейный противовес новому атлантическому дуэту.
Шульц, при всех его недостатках, такой фигурой был, он осмеливался критиковать Израиль, Венгрию и Польшу, делал заявления по ситуации на Украине. В Европе высказываются опасения, что Антонио Таяни, как бывший пресс-секретарь Сильвио Берлускони, может пойти в фарватере популистской политики Трампа, игнорируя европейские интересы.
За неделю до голосования разразился скандал: стали известны подробности тайного сговора между основными фракциями Европарламента. Документ скрывался несколько лет и предлагал делить по ротации срок председательства между основными фракциями — Европейской народной партией (ЕНП — консерваторы и христианские демократы) и Прогрессивным альянсом социалистов и демократов (ПАСД — социал-демократы и социалисты).
Однако социал-демократы неожиданно отказались от этой договоренности в связи с тем, что представители народных партий уже занимают основные позиции в ЕС — председателя Еврокомиссии (Жан-Клод Юнкер) и Европейского совета (Дональд Туск).
В свою очередь, народные партии обвинили социал-демократов в вероломстве и потребовали предоставить обещанную должность своему кандидату. Они заявили, что отказ от договоренности подрывает стабильность Европарламента как важнейшего института Евросоюза и играет на руку всем антиевропейским силам.
Нынешняя конфликтная ситуация фактически означает конец "большой коалиции" в Европарламенте, когда христианские демократы и социалисты договаривались о разделении функций.
В ходе дискуссии перед голосованием ряд депутатов Европарламента выступил с радикальным требованием: "Никаких закулисных сделок, никаких "больших коалиций"! Депутаты при этом отмечали, что органы ЕС постоянно подвергаются критике за келейность, непрозрачность и политические сговоры — за спиной у граждан Евросоюза.
Очевидно, что с уходом Мартина Шульца завершается эпоха "большого стиля", когда глава Европарламента пытался действовать наравне с председателем Еврокомиссии, принимал глав государств и давал в мировой прессе оценку политическим событиям.
Новый председатель ЕП начнет работу в сложных условиях, когда Евросоюз раздирают внутренние противоречия, а граждане ЕС теряют доверие к европейским институтам. Кроме того, после срыва межфракционных договоренностей сам Европарламент ждет острая внутренняя борьба.
Что касается Мартина Шульца, то теперь он претендует на пост министра иностранных дел ФРГ.