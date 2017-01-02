Что смотреть в праздники? Сериалы!

Павел Гайков, специально для МИА "Россия сегодня"

Наступают десять дней, за которые можно увидеть всё, что вы откладывали на протяжении целого года. РИА Новости составили список сериалов, к которым стоит присмотреться.

Вы возможно заметили, что в последние годы мир перевернулся с ног на голову, и все самое модное, актуальное и интересное в кино теперь происходит в телесериалах. Их авторы могут позволить себе выйти за привычные рамки кинотеатрального продукта.

Телесериалы, которые раньше считались фильмами для домохозяек, сегодня, напротив, занимают привилегированную нишу зрелища для интеллектуального, "насмотренного" зрителя. Тенденция эта пока работает в основном для западного рынка, поэтому в представленном списке вы найдете только американские и европейские сериалы.

Если вы совсем новичок и не знаете о современных сериалах ровным счетом ничего, начните с раздела "Классика". Если он вас ничем не удивляет — смело листайте до "Новинок".

Классика. "Игра престолов"

© Bighead Littlehead (2011 – ...) Кадр из сериала "Игра престолов"

Каждая серия этого произведения стоит как дорогая европейская драма, а бюджет всего сезона (10 серий) сопоставим с расходами на голливудский блокбастер. К настоящему моменту выпущено уже 6 сезонов, следующим летом фанаты ждут седьмой.

"Игра престолов" — это эпичное костюмное фэнтези-приключение, которое отличает реалистичное изображение, тяга к ультранасилию и абсолютная непредсказуемость сюжета. И это несмотря на то, что литературный первоисточник сериала работы Джорджа Мартина стал классикой фэнтези еще раньше, чем фильм.

Посмотрев "Игру престолов" вы будете лучше понимать шутки окружающих и узнаете, откуда взялось выражение "зима уже близко".

"Шерлок"

© BBC Wales (2010 -...) Кадр из сериала "Шерлок"

Бенедикт Камбербэтч — новая британская звезда мирового кино, а Шерлок — один из самых известных его образов. Сериал производства Би-би-си сохраняет сюжетную основу произведений Конан-Дойля, но его действие перенесено в XXI век.

Главный герой предстает эксцентричным самовлюбленным гением, которого не в состоянии понять никто во всём мире — никто кроме Мориарти. Каждая серия "Шерлока" длится полтора часа (всего серий 10), и это тоже делает её полноценной заменой "большому" кино.

"Фарго"

© FX Productions (2014-...) Кадр из сериала "Фарго"

Прославленные американские продюсеры, сценаристы и режиссёры, братья Джоэл и Итан Коэны в середине 90-х выпустили детективный триллер "Фарго", удостоенный двух "Оскаров". Двадцать лет спустя они вернулись с двумя сезонами одноимённого сериала: в первом блистает Билли Боб Торнтон и Мартин Фримен, во втором — Кирстен Данст.

Вселенную "Фарго" объединяет только место действия — городок на севере США — и герои — два поколения провинциальных полицейских, расследующих запутанные убийства и в одиночку сражающихся с жестокими преступниками. Во втором сезоне действие перенесено в конец 70-х — у Коэнов получилось показать эту эпоху невероятно точно и тонко.

Новинки."Секретные материалы"



© 20th Century Fox Television (2015 – ...) Кадр из сериала "Секретные материалы"

Специальные агенты ФБР Малдер и Скалли символически открывают рубрику "Новинки": шесть серий нового, десятого сезона, вышли в 2016-м году после почти 14-летнего затишья.

Пропитанный конспирологическими теориями заговоров с участием правительства и инопланетян, этот сериал был очень популярен в России рубежа веков. Если первые звуки музыкальной заставки все еще вызывают у вас нервическую реакцию — помните: "Секретные материалы" живы, и новые серии не за горами.

"Молодой папа"

© Canal+ (2016 – ...) Кадр из сериала "Молодой Папа"

Одно из главных открытий нового телесезона — европейский сериал итальянского режиссера, обладателя "Оскара" и лауреата Канн Паоло Соррентино с британцем Джудом Лоу в главной роли.

"Молодой папа" рассказывает о сложных интригах в руководстве Ватикана, с которыми приходится столкнуться новому главе. Сериал "проводит " зрителя за кулисы единственного в мире теократического государства, поднимает философские вопросы о свободе и религии, о том, во что на самом деле верит современный человек и какого служения требует современное общество.

В "Молодом папе" причудливо переплелись авторский подход и ставка на широкого зрителя, что делает сериал универсальным.

"Очень странные дела"

© 21 Laps Entertainment (2016 – ...) Кадр из сериала "Очень странные дела"

Лето-2016 подарило поклонникам мистических детективных историй этот сериал, пропитанный ностальгией по 80-м и отсылками к Стивену Кингу, Спилбергу, Лукасу и другим героям эпохи. Сериал получил очень высокие оценки критиков и зрителей. Примечательно то, что авторами успешной работы стали вчерашние дебютанты — 32-летние братья-близнецы Мэтт и Росс Даферы. В настоящий момент идет работа над вторым сезоном.