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Что смотреть в праздники? Сериалы!

10:0002.01.2017
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Кадр из сериала Игра престолов
© Bighead Littlehead (2011 – ...)

Павел Гайков, специально для МИА "Россия сегодня"

Наступают десять дней, за которые можно увидеть всё, что вы откладывали на протяжении целого года. РИА Новости составили список сериалов, к которым стоит присмотреться.

Вы возможно заметили, что в последние годы мир перевернулся с ног на голову, и все самое модное, актуальное и интересное в кино теперь происходит в телесериалах. Их авторы могут позволить себе выйти за привычные рамки кинотеатрального продукта.

Зрители в кинотеатре
© Fotolia/ Scott Griessel
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Телесериалы, которые раньше считались фильмами для домохозяек, сегодня, напротив, занимают привилегированную нишу зрелища для интеллектуального, "насмотренного" зрителя. Тенденция эта пока работает в основном для западного рынка, поэтому в представленном списке вы найдете только американские и европейские сериалы.

Если вы совсем новичок и не знаете о современных сериалах ровным счетом ничего, начните с раздела "Классика". Если он вас ничем не удивляет — смело листайте до "Новинок".

Классика. "Игра престолов"

© Bighead Littlehead (2011 – ...)
Кадр из сериала "Игра престолов"

Каждая серия этого произведения стоит как дорогая европейская драма, а бюджет всего сезона (10 серий) сопоставим с расходами на голливудский блокбастер. К настоящему моменту выпущено уже 6 сезонов, следующим летом фанаты ждут седьмой.

"Игра престолов" — это эпичное костюмное фэнтези-приключение, которое отличает реалистичное изображение, тяга к ультранасилию и абсолютная непредсказуемость сюжета. И это несмотря на то, что литературный первоисточник сериала работы Джорджа Мартина стал классикой фэнтези еще раньше, чем фильм.

Посмотрев "Игру престолов" вы будете лучше понимать шутки окружающих и узнаете, откуда взялось выражение "зима уже близко".

"Шерлок"

© BBC Wales (2010 -...)
Кадр из сериала "Шерлок"

Бенедикт Камбербэтч — новая британская звезда мирового кино, а Шерлок — один из самых известных его образов. Сериал производства Би-би-си сохраняет сюжетную основу произведений Конан-Дойля, но его действие перенесено в XXI век.

Главный герой предстает эксцентричным самовлюбленным гением, которого не в состоянии понять никто во всём мире — никто кроме Мориарти. Каждая серия "Шерлока" длится полтора часа (всего серий 10), и это тоже делает её полноценной заменой "большому" кино.

"Фарго"

© FX Productions (2014-...)
Кадр из сериала "Фарго"

Прославленные американские продюсеры, сценаристы и режиссёры, братья Джоэл и Итан Коэны в середине 90-х выпустили детективный триллер "Фарго", удостоенный двух "Оскаров". Двадцать лет спустя они вернулись с двумя сезонами одноимённого сериала: в первом блистает Билли Боб Торнтон и Мартин Фримен, во втором — Кирстен Данст.

Вселенную "Фарго" объединяет только место действия — городок на севере США — и герои — два поколения провинциальных полицейских, расследующих запутанные убийства и в одиночку сражающихся с жестокими преступниками. Во втором сезоне действие перенесено в конец 70-х — у Коэнов получилось показать эту эпоху невероятно точно и тонко.

Новинки."Секретные материалы"

© 20th Century Fox Television (2015 – ...)
Кадр из сериала "Секретные материалы"

Специальные агенты ФБР Малдер и Скалли символически открывают рубрику "Новинки": шесть серий нового, десятого сезона, вышли в 2016-м году после почти 14-летнего затишья.

Пропитанный конспирологическими теориями заговоров с участием правительства и инопланетян, этот сериал был очень популярен в России рубежа веков. Если первые звуки музыкальной заставки все еще вызывают у вас нервическую реакцию — помните: "Секретные материалы" живы, и новые серии не за горами.

"Молодой папа"

© Canal+ (2016 – ...)
Кадр из сериала "Молодой Папа"

Одно из главных открытий нового телесезона — европейский сериал итальянского режиссера, обладателя "Оскара" и лауреата Канн Паоло Соррентино с британцем Джудом Лоу в главной роли.

"Молодой папа" рассказывает о сложных интригах в руководстве Ватикана, с которыми приходится столкнуться новому главе. Сериал "проводит " зрителя за кулисы единственного в мире теократического государства, поднимает философские вопросы о свободе и религии, о том, во что на самом деле верит современный человек и какого служения требует современное общество.

В "Молодом папе" причудливо переплелись авторский подход и ставка на широкого зрителя, что делает сериал универсальным.

"Очень странные дела"

© 21 Laps Entertainment (2016 – ...)
Кадр из сериала "Очень странные дела"

Лето-2016 подарило поклонникам мистических детективных историй этот сериал, пропитанный ностальгией по 80-м и отсылками к Стивену Кингу, Спилбергу, Лукасу и другим героям эпохи. Сериал получил очень высокие оценки критиков и зрителей. Примечательно то, что авторами успешной работы стали вчерашние дебютанты — 32-летние братья-близнецы Мэтт и Росс Даферы. В настоящий момент идет работа над вторым сезоном.

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