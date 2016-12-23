США
24.1224 декабря15:32МСК
USD60.85-0.01
EUR63.54-0.02
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Итоговая пресс-конференция: о мире, Украине и умении договариваться

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина (170)
18:2123.12.2016
(обновлено: 22:17 23.12.2016)
91780211
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж
Может быть, это чисто личное ощущение: Украина, санкции, даже Турция и Сирия, не говоря об уходящей администрации США – все это на ежегодной пресс-конференции российского президента звучало как-то спокойно и слегка расслабленно. Причем относилось это как к ответам, так и вопросам.

А вот внутренние проблемы были на точке кипения. Причем проблемы весьма специфического характера. В этот раз это не плохие дороги или маленькие зарплаты, а отношения людей, осложненные поведением некоторых частей государственной власти. Это новая ситуация, хотя она ощущалась уже много месяцев.

Мы сильнее – и это так

Сначала все-таки о внешних делах: вспомним вопросы и ответы по поводу наших зарубежных "партнеров" год и два назад. А сейчас… Владимир Путин защищает интересы украинского населения? Защищает его от решений (или отсутствия решений) Евросоюза по части безвизового въезда украинцев? Это что-то новое.

Двенадцатая большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
"Если Трамп пригласит, приеду" и другие ответы Путина о внешней политике
Вообще, было впечатление, что об Украине сегодняшней Путин с журналистами не особо и говорил, зато сказал пару слов об Украине завтрашней. А именно: "Я надеюсь и уверен, что рано или поздно у нас произойдёт нормализация отношений с Украиной, это будет очень полезно и для развития российско-украинских и коммерческих, и гуманитарных связей на будущее, потому что это востребованный инфраструктурный элемент". О чем речь? О Керченском мосте, соединяющем Крым с Таманским полуостровом. Это именно мост будет полезен для будущих отношений с Украиной, говорит Путин.

© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне

Кстати, даже и вопросов на "украинские" темы было немного или они звучали приглушенно.

То же самое по части отношений с США. Никаких проблем. И вот вам вопрос (насчет обвинений, что лично Путин повлиял на исход выборов президента США и еще на множество событий в мире) – "Как вы себя ощущаете в кресле самого влиятельного человека мира?". И ответ: "Я неоднократно уже высказывался на эту тему. Если вы считаете, что это нужно ещё раз, – пожалуйста, я ещё раз скажу".

Действительно, а о чем говорить? Но он все-таки, как бы нехотя, сказал. Например, о выборном проигрыше демократической администрации – "Они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне… Нужно уметь проигрывать достойно".

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Путин отреагировал на слова Трампа о ядерном потенциале США
Конечно, все происшедшее за истекший год (а пресс-конференция, напомним, подводила итоги всего года) – это чистая победа России. Прежде всего, моральная, хотя не только. Прозвучала в вопросах и ответах и тема того, кто всех сильнее в мире. Примерно вот так: "я вчера говорил… об укреплении ядерной триады и в заключение сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального – внимание! – агрессора… Что такое агрессор? Это тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Вот мы сильнее любого потенциального агрессора, я могу и сейчас повторить это".

Чуть ниже: "Да, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев, конечно, больше. А мы с этим и не спорим. Мы говорим, что мы просто сильнее любого агрессора. И это так".

© РИА Новости
Путин объяснил, почему Россия сильнее любого потенциального агрессора

Вы говорите, а они не слушают

Но если у нас все так хорошо, то что же плохо? Здесь надо вернуться к посланию президента Федеральному собранию менее месяца назад, 1 декабря. Там очень четко прозвучала тема, которую я бы сформулировал так: через 100 лет после трагичных событий революционного 1917-го года надо бы научиться не раскалывать общество.

При этом Путин аккуратно старался не перегружать всю вину за раскол на одну сторону тех или иных конфликтов, а вместо этого объяснял, что неправы могут быть как те, так и другие, просто надо уметь договариваться.

За 25 дней по этой части немногое изменилось. Темы внутренних схваток звучали в этот раз во множестве действительно накаленных вопросов, и, кстати, сами журналисты тоже умеренностью не страдали. Ответы президента были в прежнем стиле – не надо становиться только на одну сторону, все несут свою долю ответственности.

Я бы первым делом упомянул поднятый предельно острый вопрос о ползучем введении в России действительно жуткого феномена – ювенальной юстиции в "скандинавском духе". Это насчет введения закона, когда шлепнувший ребенка отец может сесть на 2 года (а сосед – отделаться штрафом), и когда можно изымать детей из семьи, если она недостаточно богата и т.д.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Путин выступил против перекошенных стандартов в ювенальной юстиции

Почему этот вопрос важен? Потому что президент на эту тему уже высказывался, но дальше все пошло ровно наоборот. И еще потому, что тут замешаны наши суды. Прозвучал и еще один эпизод, вызывающий в обществе ужас и недоумение: учительница сделала репост садистского видео против детей, чтобы привлечь внимание к этому явлению. В результате получила тюремный срок – за "распространение порнографии".

Да, и эти слова тоже на пресс-конференции звучали – вы говорите одно, а делается потом что-то другое. Причем это касается суда и правоохранительной отрасли, про которые Путин недавно уже высказался: "волосы дыбом встают" (это когда человек пишет заявление в прокуратуру, и факт этого заявления служит поводом для заведения на него дела).

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин прокомментировал реакцию общества на выставку Стерджеса
Наконец, спрашивали и про то, о чем уже, вроде бы, говорили, и ответы были получены. Про вылазки "православных" экстремистов, про нападения на объекты культуры, какой бы она ни была.

Повторю, почему мне этот "букет" тем кажется наиболее важным на пресс-конференции. Потому что ощущалось, что главные страсти кипят именно по этим вопросам. Более того, это не только пресс-конференции касается.

Общая картина складывается такая: внутри общества работают агрессивные лобби. Иностранные – потому что инициативы по части ювенальной юстиции стопроцентно результат такой тихой лоббистской работы не местного происхождения. И лобби чисто внутренние. Эти люди стараются использовать как дубину нашу юстицию (а раз так, то с ней что-то серьезно не то) и законодательные власти.
То, что во всяких спорах обеим сторонам надо уметь сдерживать себя – призыв, конечно, правильный, но вряд ли достаточный. Проблема внутренней агрессии (как сто лет назад?) сложная, большая, решать ее придется долго и упорно.

Иначе будет обидно, что наша ядерная триада – сильнее всех, но горящие немотивированной злобой персонажи окажутся сильнее даже триады.

Большая пресс-конференция Владимира Путина
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Двенадцатая большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Трансляцию пресс-конференции ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Традиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова.
Журналист с плакатом перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Приглашенные журналисты отнеслись к подготовке к участию в пресс-конференции творчески.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Ранее глава государства в начале каждой встречи с представителями СМИ рассказывал о социально-экономической ситуации в стране.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
За первые два часа большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на 28 вопросов от 22 журналистов.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вопросы, заданные в течение первых двух часов, касались ситуации в Сирии, на Украине, вопросов взаимодействия с Турцией, США, также значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Рассказывая о подготовке к пресс-конференции, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент очень внимательно относится к этому мероприятию и ему редко удается выспаться накануне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В прошлом году общение главы государства с прессой продолжалось 3 часа 10 минут, за это время глава государства ответил на 47 вопросов 32 журналистов.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Самой продолжительной оказалась пресс-конференция 14 февраля 2008 года, в ходе которой за 4 часа 40 минут на 106 вопросов получили ответы 80 журналистов, из которых 25 представляли федеральные СМИ, 36 — региональные и 19 — иностранные.
Президент РФ Владимир Путин и журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В пресс-конференции принимает участие рекордное количество журналистов — 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в прошлом году, тогда на пресс-конференцию допустили 1392 сотрудника российских и иностранных СМИ.
Журналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Журналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Общение Путина в формате больших пресс-конференций началось в 2001 году, первую из них президент РФ провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". Тогда в общении с президентом приняли участие около 400 журналистов и были заданы 22 вопроса.
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина в ГТРК Калининград
© РИА Новости. Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина в Государственной телерадиокомпании (ГТРК) "Калининград".
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
На двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Традиционно журналисты на большой пресс-конференции Путина проявляют интерес к широкому кругу тем: внешней и внутренней политике, борьбе с терроризмом, социально-экономической ситуации в стране, задают вопросы личного характера.
/

Комментировать
+
Мнение
Обсуждение
9 пользователей оставили 9 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.