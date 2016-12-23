Итоговая пресс-конференция: о мире, Украине и умении договариваться

Может быть, это чисто личное ощущение: Украина, санкции, даже Турция и Сирия, не говоря об уходящей администрации США – все это на ежегодной пресс-конференции российского президента звучало как-то спокойно и слегка расслабленно. Причем относилось это как к ответам, так и вопросам.
А вот внутренние проблемы были на точке кипения. Причем проблемы весьма специфического характера. В этот раз это не плохие дороги или маленькие зарплаты, а отношения людей, осложненные поведением некоторых частей государственной власти. Это новая ситуация, хотя она ощущалась уже много месяцев.
Мы сильнее – и это так
Сначала все-таки о внешних делах: вспомним вопросы и ответы по поводу наших зарубежных "партнеров" год и два назад. А сейчас… Владимир Путин защищает интересы украинского населения? Защищает его от решений (или отсутствия решений) Евросоюза по части безвизового въезда украинцев? Это что-то новое.
Вообще, было впечатление, что об Украине сегодняшней Путин с журналистами не особо и говорил, зато сказал пару слов об Украине завтрашней. А именно: "Я надеюсь и уверен, что рано или поздно у нас произойдёт нормализация отношений с Украиной, это будет очень полезно и для развития российско-украинских и коммерческих, и гуманитарных связей на будущее, потому что это востребованный инфраструктурный элемент". О чем речь? О Керченском мосте, соединяющем Крым с Таманским полуостровом. Это именно мост будет полезен для будущих отношений с Украиной, говорит Путин.
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
Кстати, даже и вопросов на "украинские" темы было немного или они звучали приглушенно.
То же самое по части отношений с США. Никаких проблем. И вот вам вопрос (насчет обвинений, что лично Путин повлиял на исход выборов президента США и еще на множество событий в мире) – "Как вы себя ощущаете в кресле самого влиятельного человека мира?". И ответ: "Я неоднократно уже высказывался на эту тему. Если вы считаете, что это нужно ещё раз, – пожалуйста, я ещё раз скажу".
Действительно, а о чем говорить? Но он все-таки, как бы нехотя, сказал. Например, о выборном проигрыше демократической администрации – "Они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне… Нужно уметь проигрывать достойно".
Конечно, все происшедшее за истекший год (а пресс-конференция, напомним, подводила итоги всего года) – это чистая победа России. Прежде всего, моральная, хотя не только. Прозвучала в вопросах и ответах и тема того, кто всех сильнее в мире. Примерно вот так: "я вчера говорил… об укреплении ядерной триады и в заключение сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального – внимание! – агрессора… Что такое агрессор? Это тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Вот мы сильнее любого потенциального агрессора, я могу и сейчас повторить это".
Чуть ниже: "Да, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев, конечно, больше. А мы с этим и не спорим. Мы говорим, что мы просто сильнее любого агрессора. И это так".
Путин объяснил, почему Россия сильнее любого потенциального агрессора
Вы говорите, а они не слушают
Но если у нас все так хорошо, то что же плохо? Здесь надо вернуться к посланию президента Федеральному собранию менее месяца назад, 1 декабря. Там очень четко прозвучала тема, которую я бы сформулировал так: через 100 лет после трагичных событий революционного 1917-го года надо бы научиться не раскалывать общество.
При этом Путин аккуратно старался не перегружать всю вину за раскол на одну сторону тех или иных конфликтов, а вместо этого объяснял, что неправы могут быть как те, так и другие, просто надо уметь договариваться.
За 25 дней по этой части немногое изменилось. Темы внутренних схваток звучали в этот раз во множестве действительно накаленных вопросов, и, кстати, сами журналисты тоже умеренностью не страдали. Ответы президента были в прежнем стиле – не надо становиться только на одну сторону, все несут свою долю ответственности.
Я бы первым делом упомянул поднятый предельно острый вопрос о ползучем введении в России действительно жуткого феномена – ювенальной юстиции в "скандинавском духе". Это насчет введения закона, когда шлепнувший ребенка отец может сесть на 2 года (а сосед – отделаться штрафом), и когда можно изымать детей из семьи, если она недостаточно богата и т.д.
Почему этот вопрос важен? Потому что президент на эту тему уже высказывался, но дальше все пошло ровно наоборот. И еще потому, что тут замешаны наши суды. Прозвучал и еще один эпизод, вызывающий в обществе ужас и недоумение: учительница сделала репост садистского видео против детей, чтобы привлечь внимание к этому явлению. В результате получила тюремный срок – за "распространение порнографии".
Да, и эти слова тоже на пресс-конференции звучали – вы говорите одно, а делается потом что-то другое. Причем это касается суда и правоохранительной отрасли, про которые Путин недавно уже высказался: "волосы дыбом встают" (это когда человек пишет заявление в прокуратуру, и факт этого заявления служит поводом для заведения на него дела).
Наконец, спрашивали и про то, о чем уже, вроде бы, говорили, и ответы были получены. Про вылазки "православных" экстремистов, про нападения на объекты культуры, какой бы она ни была.
Повторю, почему мне этот "букет" тем кажется наиболее важным на пресс-конференции. Потому что ощущалось, что главные страсти кипят именно по этим вопросам. Более того, это не только пресс-конференции касается.
Общая картина складывается такая: внутри общества работают агрессивные лобби. Иностранные – потому что инициативы по части ювенальной юстиции стопроцентно результат такой тихой лоббистской работы не местного происхождения. И лобби чисто внутренние. Эти люди стараются использовать как дубину нашу юстицию (а раз так, то с ней что-то серьезно не то) и законодательные власти. То, что во всяких спорах обеим сторонам надо уметь сдерживать себя – призыв, конечно, правильный, но вряд ли достаточный. Проблема внутренней агрессии (как сто лет назад?) сложная, большая, решать ее придется долго и упорно.
Иначе будет обидно, что наша ядерная триада – сильнее всех, но горящие немотивированной злобой персонажи окажутся сильнее даже триады.
Традиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова.
Вопросы, заданные в течение первых двух часов, касались ситуации в Сирии, на Украине, вопросов взаимодействия с Турцией, США, также значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке.
Рассказывая о подготовке к пресс-конференции, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент очень внимательно относится к этому мероприятию и ему редко удается выспаться накануне.
Самой продолжительной оказалась пресс-конференция 14 февраля 2008 года, в ходе которой за 4 часа 40 минут на 106 вопросов получили ответы 80 журналистов, из которых 25 представляли федеральные СМИ, 36 — региональные и 19 — иностранные.
В пресс-конференции принимает участие рекордное количество журналистов — 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в прошлом году, тогда на пресс-конференцию допустили 1392 сотрудника российских и иностранных СМИ.
Общение Путина в формате больших пресс-конференций началось в 2001 году, первую из них президент РФ провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". Тогда в общении с президентом приняли участие около 400 журналистов и были заданы 22 вопроса.
Традиционно журналисты на большой пресс-конференции Путина проявляют интерес к широкому кругу тем: внешней и внутренней политике, борьбе с терроризмом, социально-экономической ситуации в стране, задают вопросы личного характера.
Что мешает любому губернатору или их замам раз или в два год собирать пресс-конференцию для местных журналистов? Почему к примеру: губернатор Кировской области не мог сам позвонить Собянину и договориться на счет выставки на ВДНХ; почему нельзя было задать вопрос о объездной трассе в Кемерово непосредственно губернатору и т.д.?
Что мешает любому губернатору или их замам раз или в два год собирать пресс-конференцию для местных журналистов? Почему к примеру: губернатор Кировской области не мог сам позвонить Собянину и договориться на счет выставки на ВДНХ; почему нельзя было задать вопрос о объездной трассе в Кемерово непосредственно губернатору и т.д.?
Vladimir Novikov, интересный вопрос, что мешает? Я задумался и вот что обнаружил, до Владимира Владимировича такой традиции, встречаться с народом и в свободном формате отвечать на вопросы, не было. А ведь заметьте, это сложный формат, например для артиста работа в импровизации считается достижением, не многие работали с залом, на ум пришел только Ян Арлазоров, в основном это подготовленные заранее материал. Наш президент профессионал высокого уровня, что до губернаторов, уверен каждый старается по своему, но их навыки уступают лидеру. Наши ожидания от местной власти сильно завышены, тем более когда перед глазами лучшее. Хочется в этой связи пожелать нам, гражданам, не терять связь с реальностью, а нашим местным управленцам, набраться смелости, упереться и работать над собой, тем более что перед глазами есть такой пример!
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