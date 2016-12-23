Итоговая пресс-конференция: о мире, Украине и умении договариваться

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Может быть, это чисто личное ощущение: Украина, санкции, даже Турция и Сирия, не говоря об уходящей администрации США – все это на ежегодной пресс-конференции российского президента звучало как-то спокойно и слегка расслабленно. Причем относилось это как к ответам, так и вопросам.

А вот внутренние проблемы были на точке кипения. Причем проблемы весьма специфического характера. В этот раз это не плохие дороги или маленькие зарплаты, а отношения людей, осложненные поведением некоторых частей государственной власти. Это новая ситуация, хотя она ощущалась уже много месяцев.

Мы сильнее – и это так

Сначала все-таки о внешних делах: вспомним вопросы и ответы по поводу наших зарубежных "партнеров" год и два назад. А сейчас… Владимир Путин защищает интересы украинского населения? Защищает его от решений (или отсутствия решений) Евросоюза по части безвизового въезда украинцев? Это что-то новое.

© РИА Новости. Алексей Никольский Перейти в фотобанк Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне

Вообще, было впечатление, что об Украине сегодняшней Путин с журналистами не особо и говорил, зато сказал пару слов об Украине завтрашней. А именно: "Я надеюсь и уверен, что рано или поздно у нас произойдёт нормализация отношений с Украиной, это будет очень полезно и для развития российско-украинских и коммерческих, и гуманитарных связей на будущее, потому что это востребованный инфраструктурный элемент". О чем речь? О Керченском мосте, соединяющем Крым с Таманским полуостровом. Это именно мост будет полезен для будущих отношений с Украиной, говорит Путин.

Кстати, даже и вопросов на "украинские" темы было немного или они звучали приглушенно.

То же самое по части отношений с США. Никаких проблем. И вот вам вопрос (насчет обвинений, что лично Путин повлиял на исход выборов президента США и еще на множество событий в мире) – "Как вы себя ощущаете в кресле самого влиятельного человека мира?". И ответ: "Я неоднократно уже высказывался на эту тему. Если вы считаете, что это нужно ещё раз, – пожалуйста, я ещё раз скажу".

Действительно, а о чем говорить? Но он все-таки, как бы нехотя, сказал. Например, о выборном проигрыше демократической администрации – "Они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне… Нужно уметь проигрывать достойно".

Конечно, все происшедшее за истекший год (а пресс-конференция, напомним, подводила итоги всего года) – это чистая победа России. Прежде всего, моральная, хотя не только. Прозвучала в вопросах и ответах и тема того, кто всех сильнее в мире. Примерно вот так: "я вчера говорил… об укреплении ядерной триады и в заключение сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального – внимание! – агрессора… Что такое агрессор? Это тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Вот мы сильнее любого потенциального агрессора, я могу и сейчас повторить это".

Чуть ниже: "Да, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев, конечно, больше. А мы с этим и не спорим. Мы говорим, что мы просто сильнее любого агрессора. И это так".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Путин объяснил, почему Россия сильнее любого потенциального агрессора

Вы говорите, а они не слушают

Но если у нас все так хорошо, то что же плохо? Здесь надо вернуться к посланию президента Федеральному собранию менее месяца назад, 1 декабря. Там очень четко прозвучала тема, которую я бы сформулировал так: через 100 лет после трагичных событий революционного 1917-го года надо бы научиться не раскалывать общество.

При этом Путин аккуратно старался не перегружать всю вину за раскол на одну сторону тех или иных конфликтов, а вместо этого объяснял, что неправы могут быть как те, так и другие, просто надо уметь договариваться.

За 25 дней по этой части немногое изменилось. Темы внутренних схваток звучали в этот раз во множестве действительно накаленных вопросов, и, кстати, сами журналисты тоже умеренностью не страдали. Ответы президента были в прежнем стиле – не надо становиться только на одну сторону, все несут свою долю ответственности.

Я бы первым делом упомянул поднятый предельно острый вопрос о ползучем введении в России действительно жуткого феномена – ювенальной юстиции в "скандинавском духе". Это насчет введения закона, когда шлепнувший ребенка отец может сесть на 2 года (а сосед – отделаться штрафом), и когда можно изымать детей из семьи, если она недостаточно богата и т.д.

Почему этот вопрос важен? Потому что президент на эту тему уже высказывался, но дальше все пошло ровно наоборот. И еще потому, что тут замешаны наши суды. Прозвучал и еще один эпизод, вызывающий в обществе ужас и недоумение: учительница сделала репост садистского видео против детей, чтобы привлечь внимание к этому явлению. В результате получила тюремный срок – за "распространение порнографии".

Да, и эти слова тоже на пресс-конференции звучали – вы говорите одно, а делается потом что-то другое. Причем это касается суда и правоохранительной отрасли, про которые Путин недавно уже высказался: "волосы дыбом встают" (это когда человек пишет заявление в прокуратуру, и факт этого заявления служит поводом для заведения на него дела).

Наконец, спрашивали и про то, о чем уже, вроде бы, говорили, и ответы были получены. Про вылазки "православных" экстремистов, про нападения на объекты культуры, какой бы она ни была.

Повторю, почему мне этот "букет" тем кажется наиболее важным на пресс-конференции. Потому что ощущалось, что главные страсти кипят именно по этим вопросам. Более того, это не только пресс-конференции касается.

Общая картина складывается такая: внутри общества работают агрессивные лобби. Иностранные – потому что инициативы по части ювенальной юстиции стопроцентно результат такой тихой лоббистской работы не местного происхождения. И лобби чисто внутренние. Эти люди стараются использовать как дубину нашу юстицию (а раз так, то с ней что-то серьезно не то) и законодательные власти.

То, что во всяких спорах обеим сторонам надо уметь сдерживать себя – призыв, конечно, правильный, но вряд ли достаточный. Проблема внутренней агрессии (как сто лет назад?) сложная, большая, решать ее придется долго и упорно.

Иначе будет обидно, что наша ядерная триада – сильнее всех, но горящие немотивированной злобой персонажи окажутся сильнее даже триады.