Строго говоря, теперь во всей этой истории с их уже объявленным выходом из договора РСМД остался лишь один вопрос. Почему опять только через два месяца?

Последние 60 дней Помпео. США оставили миру два месяца Your browser does not support HTML5 audio

Это был звездный час Помпео. И пусть только через 60 дней истечет срок его ультиматума России, но теперь-то для нее точно наступит этот последний день Помпео. Поэтому надо было видеть его преисполненное исторического пафоса лицо. Некоторые могут сказать, что оно полное всегда и надутые щеки – это его обычное состояние. Он вообще, в этом смысле, крупный деятель. Но сейчас-то именно он своим весом и паспортом продавил министров иностранных дел НАТО. Хотя их согласие для Штатов – не больше чем формальность. Но даже Шерхан не брезговал Табаки.

Столтенберг подыграл близко к тексту. "Вот и я говорю – позор", – почти как в оригинале поддакнул генсек госсеку, когда тот обвинил Москву в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности и объявил, что включает обратный отсчет. "США снимут с себя обязательства по ДРСМД, если Россия за 60 дней не вернется к его исполнению". Потом подумал и добавил конкретики. "Если Россия ликвидирует свою ракетную программу, мы поприветствуем это". И все? Включить режим самоуничтожения, и тогда нас, наконец, поймут и простят. А может, даже наградят. Посмертно.

Строго говоря, теперь во всей этой истории с их выходом из договора остался лишь один вопрос. Почему опять только через два месяца? Трамп же еще в октябре откровенно заерзал оттого, что им надо выйти. Это же как они, бедные, терпят. Вот и представьте, что у них в голове. Так-то вроде неглупые люди – должны понимать, что не для того Россия создавала ракету для защиты от США, чтобы по требованию США от нее отказаться. Они бы еще сразу предложили нам сдаться. Хотя они и предложили.

Что до собственно ракеты – той самой 9M729, к которой они придрались – то мы же знаем, с кем имеем дело, поэтому работаем, не выходя за рамки. В чем и позволили им убедиться, предоставив всю информацию. Но им-то от этого не легче. У них-то такого нет. Впрочем, уже чуть легче. Как узнали, что в этом году Владимир Путин не выступит с посланием к Федеральному собранию, так и отлегло. Значит, не будет этого зловещего: "послушайте сейчас". Второй инсульт многие бы не пережили.

Кстати, лазерные комплексы "Пересвет" в декабре заступили на опытно-боевое дежурство. Что до "челубеев", то свой хваленый суперэсминец "Замволт" они решили переплавить. Не на кастрюли, конечно. Но по боевым характеристикам его уже не отличишь от их обычных посудин. Его чудо-пушка оказалась слишком дорогой в эксплуатации, поэтому ее заменят стандартным военно-морским боекомплектом. К выходу из ДРСМД, надо полагать, они подготовились лучше, чем к выходу в море. И им ничего менять не придется. Только сдуть пыль и упаковать свои ядерные манатки для переезда в Европу. К этому же клонят.

А 60 дней – это как купить билет заранее. Во-первых, так дешевле. Теперь же все от России станут требовать высокую цену. Во-вторых, возврату не подлежит. Любопытно, а Помпео посчитал эти дни с выходными или нет. А то у нас новогодние каникулы. И почему их не 80, как у Верна. Хотя, у того — вокруг света. А эти-то хотят свет обвести вокруг пальца, указывая им на Москву. В любом случае, он, само собой, наступит – этот последний день Помпео. Но это будет его проблема. У нас-то потом наступит следующий.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik