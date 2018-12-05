Влияние женщины оценивается, в том числе, и по тому, какие мужчины хотят иметь с ней дело. Тем более когда не хотят, но все равно имеют. Так что, как ни крути, а альтернативы Меркель по-прежнему нет. По крайней мере, среди дам.

Утешительный приз. Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной мира Your browser does not support HTML5 audio

Опять она оказалась на высоте. И это не о пассажирском самолете, что подбросил ее до Буэнос-Айреса после того, как ее правительственный лайнер нештатно сел в Кельне. Хотя недоброжелатели вновь решат, что ну ничего ее не берет. Уже и от лидерства в ХДС отказалась – партия вот-вот выберет себе нового вождя. А Forbes все равно, как ни в чем не бывало, именно ее в который раз объявляет самой влиятельной женщиной мира. И вряд ли это за выслугу лет или потому что они куда-то выходили во время ее заявления о собственном желании. Либо поленились из-за него переверстать "табель о рангах". Скорее, в этом году ее потому и назвали лучшей, что она уходит.

В мире же нет другой такой женщины, даже уход которой мог бы так на всех повлиять. Тем более до сих пор никто точно не скажет, как. Но все скажут, как ее зовут. Потому что хоть не ученый, не поэт, а покорила Старый Свет.

Если уточнять, то исключительно как на допросе, для протокола. Ангела Меркель. Она же канцлерин. Она же "мутти". Она же "тутти-фрутти", если считать, сколько там у них в Германии благодаря ей намешано. И ведь кажется, что в этом году она проиграла все. Но только не Терезе Мэй.

Ей, кстати, Меркель не проиграла и на страницах Forbes. И это тоже закономерно. Кому же еще быть первой, если по его версии Мэй – вторая. Это притом, что даже у себя в Британии она теперь никакая. Все, на что она действительно повлияла, так это на "дело Скрипалей". Но всегда же круче не тот, кто поднимает волну, а тот, кто ее поддерживает. Хотя в этом смысле Меркель немногим отличается, допустим, от Грибаускайте. Та насчет антироссийских санкций даже отъявленней будет.

Но это ради Ангелы Дональд Трамп и на следующий день "двадцатки", хотя видно было, как ему там неймется, не покидает Буэнос-Айрес, чтобы все-таки дождаться ее и переговорить. И это с Ангелой Владимир Путин там же делит в отеле свой завтрак. А не только диетологи понимают, что это значит. Пусть это не обед, но ведь и не ужин, который следует отдать известно кому. А влияние женщины оценивается, в том числе, и по тому, какие мужчины хотят иметь с ней дело. Тем более когда не хотят, но все равно имеют. Так что, как ни крути, а альтернативы Меркель по-прежнему нет. По крайней мере, среди дам.

Им бы, между прочим, по этому поводу стать в позу, как они на своем Западе умеют, когда речь заходит о гендерном равенстве, и обвинить Forbes в сексизме. Надо же, Меркель женщиной назвал. Он бы еще цветы ей вручил, как Путин. Хотя, может, именно сейчас ей было бы особенно приятно, что ее ценят как женщину. Рано или поздно ее же все равно перестанут ценить как канцлера. Тем паче что местами уже перестают. Вообще, у нее набралось слишком много подобных трофеев, чтобы она испытывала трепет или волнение перед очередным. Но этот в ее коллекции, видимо, будет стоять особняком. Если все-таки окажется последним.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik