Влияние женщины оценивается, в том числе, и по тому, какие мужчины хотят иметь с ней дело. Тем более когда не хотят, но все равно имеют. Так что, как ни крути, а альтернативы Меркель по-прежнему нет. По крайней мере, среди дам.
Утешительный приз. Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной мира
Опять она оказалась на высоте. И это не о пассажирском самолете, что подбросил ее до Буэнос-Айреса после того, как ее правительственный лайнер нештатно сел в Кельне. Хотя недоброжелатели вновь решат, что ну ничего ее не берет. Уже и от лидерства в ХДС отказалась – партия вот-вот выберет себе нового вождя. А Forbes все равно, как ни в чем не бывало, именно ее в который раз объявляет самой влиятельной женщиной мира. И вряд ли это за выслугу лет или потому что они куда-то выходили во время ее заявления о собственном желании. Либо поленились из-за него переверстать "табель о рангах". Скорее, в этом году ее потому и назвали лучшей, что она уходит.
В мире же нет другой такой женщины, даже уход которой мог бы так на всех повлиять. Тем более до сих пор никто точно не скажет, как. Но все скажут, как ее зовут. Потому что хоть не ученый, не поэт, а покорила Старый Свет.
Если уточнять, то исключительно как на допросе, для протокола. Ангела Меркель. Она же канцлерин. Она же "мутти". Она же "тутти-фрутти", если считать, сколько там у них в Германии благодаря ей намешано. И ведь кажется, что в этом году она проиграла все. Но только не Терезе Мэй.
Ей, кстати, Меркель не проиграла и на страницах Forbes. И это тоже закономерно. Кому же еще быть первой, если по его версии Мэй – вторая. Это притом, что даже у себя в Британии она теперь никакая. Все, на что она действительно повлияла, так это на "дело Скрипалей". Но всегда же круче не тот, кто поднимает волну, а тот, кто ее поддерживает. Хотя в этом смысле Меркель немногим отличается, допустим, от Грибаускайте. Та насчет антироссийских санкций даже отъявленней будет.
Но это ради Ангелы Дональд Трамп и на следующий день "двадцатки", хотя видно было, как ему там неймется, не покидает Буэнос-Айрес, чтобы все-таки дождаться ее и переговорить. И это с Ангелой Владимир Путин там же делит в отеле свой завтрак. А не только диетологи понимают, что это значит. Пусть это не обед, но ведь и не ужин, который следует отдать известно кому. А влияние женщины оценивается, в том числе, и по тому, какие мужчины хотят иметь с ней дело. Тем более когда не хотят, но все равно имеют. Так что, как ни крути, а альтернативы Меркель по-прежнему нет. По крайней мере, среди дам.
Им бы, между прочим, по этому поводу стать в позу, как они на своем Западе умеют, когда речь заходит о гендерном равенстве, и обвинить Forbes в сексизме. Надо же, Меркель женщиной назвал. Он бы еще цветы ей вручил, как Путин. Хотя, может, именно сейчас ей было бы особенно приятно, что ее ценят как женщину. Рано или поздно ее же все равно перестанут ценить как канцлера. Тем паче что местами уже перестают. Вообще, у нее набралось слишком много подобных трофеев, чтобы она испытывала трепет или волнение перед очередным. Но этот в ее коллекции, видимо, будет стоять особняком. Если все-таки окажется последним.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.