Кто и что пилит в Киеве: ГПУ против российского бизнеса

Ломать – не строить. Эту прописную истину, наверное, знают и на Украине, вернее в Киеве, но почему-то упорно только разрушают. На днях с очередной антироссийской инициативой выступил генпрокурор незалежной Юрий Луценко. После введения военного положения из-за инцидента в Керченском проливе он призвал переосмыслить, что происходит с российским бизнесом на Украине. Сам, он, видимо, уже успешно справился с этим сложным умственным процессом, результатом которого стало предложение заморозить российские активы. Луценко как член СНБО написал письмо на имя главы государства с просьбой воспользоваться законом о санкциях.
Ну, не так же глупы украинские власти, чтобы пилить тот самый сук, на котором сидят. Не зря же Юрий Луценко особо подчеркивает, что санкции коснутся только отдельных физических и юридических лиц. Правда, тут же добавляет, что необходимо положить конец ведению бизнеса россиян в стране. Да, как же вас понять, господин генпрокурор, это прямо ребус какой-то: отменить нельзя запретить. Где запятые-то расставлять? Или это так – сотрясание воздуха под выборные паруса? Вот только куда они направят корабль? Ответ очевиден многим, в том числе и политикам на Украине.предупредила о катастрофических последствиях ухода российских компаний с территории страны. Она заявила, что если российские предприниматели свернут свой бизнес, то украинцы останутся без работы и денег, потому как на предприятиях из России работают не "люди из Кремля", а местные жители. Герман отметила, что сегодня нужно не антироссийскую позицию демонстрировать, а делать жизнь украинцев лучше. Но украинским властям это, очевидно, не очень интересно, гораздо увлекательней прибыль меж собой делить. Хотя без российских компаний и делить будет нечего. Разве что активы соседа распилить "по-украински" – без суда и следствия.
Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik