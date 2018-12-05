Кто и что пилит в Киеве: ГПУ против российского бизнеса

Генеральному прокурору Украины очень хочется "заморозить" активы российских компаний в стране. Надо так понимать, уже и отдельные счета в особо доверенных банках готовы.

Ломать – не строить. Эту прописную истину, наверное, знают и на Украине, вернее в Киеве, но почему-то упорно только разрушают. На днях с очередной антироссийской инициативой выступил генпрокурор незалежной Юрий Луценко. После введения военного положения из-за инцидента в Керченском проливе он призвал переосмыслить, что происходит с российским бизнесом на Украине. Сам, он, видимо, уже успешно справился с этим сложным умственным процессом, результатом которого стало предложение заморозить российские активы. Луценко как член СНБО написал письмо на имя главы государства с просьбой воспользоваться законом о санкциях.

Мысль, прямо скажем, не нова. Киев и так чуть что, так сразу санкции объявляет, вот только бьют они все больше вхолостую, а если кого и задевают, то уж точно не соседа-"агрессора". Может быть, кто-то что-то в украинском руководстве начал понимать. Во всяком случае, на запрос Луценко в администрации президента затребовали все списки и детали. Да и сам генпрокурор умерил свой пыл и заявил, что перед тем, как принять решение, необходимо проанализировать каждую из стратегических отраслей украинской экономики, где активен российский бизнес. Внезапно прозревший Луценко увидел, наконец, что, несмотря на санкции, российские фирмы продолжают обеспечивать украинцев связью, заправляют их автомобили и много еще чего делают. Да что там – Россия по-прежнему является для Украины инвестором номер один. Только за первую половину этого года в страну было вложено российскими компаниями 436 миллионов долларов, а это больше трети от всех иностранных инвестиций.

Ну, не так же глупы украинские власти, чтобы пилить тот самый сук, на котором сидят. Не зря же Юрий Луценко особо подчеркивает, что санкции коснутся только отдельных физических и юридических лиц. Правда, тут же добавляет, что необходимо положить конец ведению бизнеса россиян в стране. Да, как же вас понять, господин генпрокурор, это прямо ребус какой-то: отменить нельзя запретить. Где запятые-то расставлять? Или это так – сотрясание воздуха под выборные паруса? Вот только куда они направят корабль? Ответ очевиден многим, в том числе и политикам на Украине.

Экс-депутат Верховной рады Анна Герман предупредила о катастрофических последствиях ухода российских компаний с территории страны. Она заявила, что если российские предприниматели свернут свой бизнес, то украинцы останутся без работы и денег, потому как на предприятиях из России работают не "люди из Кремля", а местные жители. Герман отметила, что сегодня нужно не антироссийскую позицию демонстрировать, а делать жизнь украинцев лучше. Но украинским властям это, очевидно, не очень интересно, гораздо увлекательней прибыль меж собой делить. Хотя без российских компаний и делить будет нечего. Разве что активы соседа распилить "по-украински" – без суда и следствия.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik