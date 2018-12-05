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Выборы без Кремля. Путин объяснил, почему не отвечает Порошенко

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Мария Балябина
© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время политического ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV. 4 декабря 2018Президент Украины Петр Порошенко во время политического ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV. 4 декабря 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины уверен, что, если выборы в его стране перенести, "победит Путин". При этом дозвониться до российского лидера Порошенко пока никак не может. И неспроста.

"Позвони мне, позвони", напевал он, гипнотизируя аппарат правительственной связи. "Или хотя бы ответь на мой звонок", думал он, но слышал только длинные гудки. "Агрессор", с которым нужно было провести "жесткий разговор", не отвечал, смешивая все грозные планы и предвыборную кампанию Петра Алексеевича. 

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Хотя, конечно, думал украинский президент совсем не так, ему ведь наверняка нельзя напевать песни на русском языке. Что он мог бы сказать о своих безответных звонках, мы не знаем, но явно был расстроен. Ведь как получилось бы красиво: смело позвонил в "логово агрессора", рассказал своим СМИ – и молодец, все рады, все голосуют за спасителя отечества. 

Но Владимир Путин отказался участвовать в этой избирательной кампании – так он и объяснил нежелание говорить со своим украинским коллегой. А если нет настоящих новостей про Путина, надо их придумать и в избирательную кампанию "затащить" его насильно. Поэтому Петр Порошенко заявил, что, если выборы президента Украины перенесут, выиграет Владимир Путин. 

Странно, но, по этой логике, сам Порошенко пока играет на Кремль. Ведь после введения военного положения на Украине все только и говорили о том, что этот шаг нужен для переноса голосования. В этом были уверены и западные эксперты, которые  не видели другого смысла в таких действиях Порошенко. 

Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" отметил, что военное положение ввели в тех регионах, где не очень поддерживают нынешнего президента – получается, тот своими руками разделил страну на благонадежную часть и не очень. 

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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К тому же в условиях войны куда проще продолжать грабить свою страну. Да и для будущих выборов, с точки зрения Порошенко, это тоже должно быть хорошо – не перенести, так представить стране "внешнего врага", с которым Киев якобы борется. И на этого же врага свалить все свои неудачи. 

Киев с самого начала безобразия, которое обернулось революцией, сменой власти, войной на Донбассе и отдалением от Москвы, пытается втянуть Россию в свои внутренние процессы. Во всем происходящем украинские власти видят или происки Кремля или результат противостояния "российской агрессии" – в зависимости от того, что это за событие. Уже привыкли, и перед выборами тоже все идет по накатанной – каждый кандидат пытается обозначить свое отношение к России. А Петр Порошенко так и вообще хотел использовать административный ресурс, чтобы пригласить в свою предвыборную кампанию Владимира Путина. Но вместо этого приходится слушать длинные гудки. 

Ну ничего, "войну с Россией" без участия России уже ведут, и с Путиным без участия Путина тоже пусть поборются.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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