Сперва поляки капитально обиделись. И было на что: на посольство США. Которое очень реалистично оценило степень суверенитета Польши. Зато малость пофантазировало с польскими фамилиями. И извиняться не подумало. Пришлось полякам самим извинения придумывать.

Скандал на пустом месте. Польша простила США дипломатическую обиду Your browser does not support HTML5 audio

Скандал возник на пустом месте. По крайней мере, в Польше сначала так и решили, что именно за пустое место принимает их страну новый посол США Джорджетт Мосбахер. Требуя от властей прекратить нападки на местный телеканал, который, так совпало, принадлежит американской корпорации, она мало того, что вмешалась во внутренние, какие бы они ни были, дела, так еще и в письме премьеру Моравецкому и главе МВД Брудзиньскому запуталась в фамилиях и ошиблась в обеих. Задета честь и гордость великополяков. То есть поляков крупной, как они себя считают, величины.

Здесь еще не все забыли русский, поэтому от тихого возмущения, граничащего с состоянием аффекта, в фамилии самой даром что американки узрели корень зла. Даже два. В смысле, корня. Зло-то у них всегда одно на уме. Мосбахер звучит так же подозрительно и неприятно, как, например, Мосводоканал или, того конкретней, Мосгаз. В общем, обиделись поляки.

Ну, как в Польше обижаются на Соединенные Штаты – как дети малые. Губки надулись, щечки повисли, лобик нахмурился, вот уже и глазки увлажнились. И начали они сами себя уговаривать: мол, а, может, это им показалось, и все совсем не так серьезно. И хотя Джорджетт даже не думала извиняться, у нее быстро нашлись защитники из шляхты, поспешившие замять неловкость. Они едва ли не сами перед ней извинились за то, что правильно ее поняли. Ссылались на ее неопытность – все-таки в прошлом бизнесмен и совсем не карьерный дипломат. Уверяли, что один инцидент не изменит "великолепных отношений Варшавы и Вашингтона".

Особенно красноречив был министр обороны Блащак. Расписывал свои "эффективные контакты" с главой польского филиала Госдепа так, что его даже стали называть "Бла-бла-блащак". Возможно, и с подачи Мосбахер. Хотя его фамилия все же проще, чем Брудзиньский. И ему есть, ради чего сейчас стараться. Вот когда появится в Польше Форт-Трамп, тогда уже можно будет и не париться. В общем, уговорили посла Соединенных Штатов все-таки утешить их добрым американским словом. "Бастион".

"Польша является в регионе своего рода бастионом защиты от российской агрессии", – если и не бальзамом, то "зеленкой" замазала она душевную рану, которую сама же и нанесла. Еще и подула, чтобы не щипало. "Польша играет в НАТО фундаментальную роль для безопасности США". Ну, слава блоку, совсем успокоились поляки. Их по-прежнему считают за людей. Причем первого сорта. Потому что ими и пожертвуют в первую очередь. И на этот раз глава звездно-полосатой дипмиссии не допустила ошибки. Как имели мы вас, говорит, стратегическим союзником, так и будем иметь.

От бастиона ведь, если что, останется пустое место. Так что Мосбахер сразу ничего не напутала. Как и они в ее фамилии.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik